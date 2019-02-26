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Успокаивает истеричных соседей: Эксперт объяснил, почему Меркель списывает на Москву митинги немецких школьников

26 февраля 2019, 03:09  •  71 • Политика
Политолог из Германии Александр Рар объяснил, что обвинения Ангелы Меркель в адрес Москвы в подготовке акций протеста немецких школьников против глобального потепления климата связано, скорее всего, с желанием успокоить истерично настроенных поляков и прибалтов, обвиняющих Германию в излишней дружбе с Россией.
Политолог из Германии Александр Рар прокомментировал обвинения Ангелы Меркель в адрес Москвы в подготовке массовых акций протестов немецких школьников против глобального изменения климата и отметил, что Россия никак не влияет на молодежь Германии в этом вопросе, а тема экологии доминирует в школьном образовании.
"Им объясняют, что нужно разделять мусор, что нельзя загрязнять природу. Очень много говорят об опасности для климата, о том, что ждет мир, если ничего не изменить", - рассказал политолог в беседе с корреспондентом "360".
Слова канцлера Александр Рар называл абсурдными и напомнил, что в популярном 30 лет назад движении за мир также обвиняли Россию.
Напомним, после одиночных пикетов 16-летней шведки Греты Танберг против глобального потепления, которые школьница начала проводить в декабре прошлого года возле здания шведского парламента, школьные акции в защиту природы прошли почти во всех странах Евросоюза, среди которых самыми массовыми были в Германии и Великобритании.
Ангела Меркель сразу же выявила российский след в этих митингах. Школьные акции протеста она назвала "примером российской гибридной войны". По ее мнению, невозможно, чтобы после стольких лет спокойствия немецкие школьники вдруг начали свои митинги без какого-либо внешнего участия.
"Скорее всего, Меркель просто хочет показать некоторым странам свою недружественную позицию по отношению к России. Ведь именно в этом ФРГ последнее время обвиняют", - предположил Александр Рар, пояснив, что подобными обвинениями канцлер Германии старается в первую очередь успокоить истерически настроенных поляков и прибалтов.

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