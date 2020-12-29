Успеть за один срок: чего добился Дональд Трамп на посту президента США

В 2020 году Дональд Трамп проиграл выборы и теперь готовится сложить с себя полномочия главы Белого дома. За четыре года своего первого и единственного президентского срока он успел в одностороннем порядке выйти из договоров по климату и ликвидации ракет средней и меньшей дальности, развязать торговую войну с Китаем, признать Иерусалим столицей Израиля и сделать ещё много неоднозначных и спорных шагов. В то же время, как отмечают эксперты, Трамп, в отличие от предшественников, пытался обратить внимание на внутриполитические проблемы. Об итогах правления Трампа — в материале RT.

Дональду Трампу не удалось оспорить результаты голосования на президентских выборах 2020 года. Коллегия выборщиков приняла решение в пользу демократа Джо Байдена, а значит, президентские полномочия Трампа прекратятся в полдень 20 января 2021 года. Таким образом он станет президентом одного срока.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что Дональд Трамп запомнится как самый неоднозначный президент США последних десятилетий. Он использовал Twitter в качестве своего политического «рупора», критиковал мейнстримовые СМИ за распространение о нём фейковых новостей и управлял страной как бизнес-империей, что привело к хаотичной работе президентской администрации и частым кадровым перестановкам.

Несмотря на успехи во внутренней политике — сокращение безработицы и возвращение американских компаний в США из-за рубежа, Трампу не до конца удалось реализовать свою программу, которая должна была «сделать Америку снова великой». В частности, он не смог отменить реформу здравоохранения Барака Обамы и остановить приток нелегалов в страну.

На международной арене Трамп активно боролся за доминирование США во всех сферах, ломая привычную систему сдержек и противовесов, напоминают политологи. Он развязал торговую войну с Китаем и в одностороннем порядке вывел США из всех международных соглашений, которые считал невыгодными для Вашингтона. Также Трамп критиковал евроатлантических союзников США и добивался от них увеличения расходов на НАТО.

Стена Трампа

Во время своей избирательной кампании в 2015—2016 годах Дональд Трамп сделал целый ряд громких заявлений о своих планах в отношении внутренней и внешней политики США.

Одним из самых известных было его обещание построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить бесконтрольный поток нелегальных мигрантов в США через юг страны. При этом первоначально Трамп заявлял, что за возведение стены заплатят сами мексиканцы. Впоследствии он отказался от этих слов.

Часть недостроенной стены на границе с Мексикой

Reuters

© Lucy Nicholson

Однако реализовать этот проект не удалось. В декабре 2018 года невозможность согласовать выделение на строительство стены $5 млрд из федерального бюджета привело к остановке работы правительства — так называемому шатдауну. Позднее Трамп пытался использовать средства Пентагона и другие бюджетные потоки, однако их было недостаточно. По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, с января 2017 года по 18 декабря 2020 года было построено 704 км стены. При этом протяжённость границы между США и Мексикой составляет 3,1 тыс. км.

Новый курс

Эксперты отмечали, что одной из целей Трампа был демонтаж политического наследия Барака Обамы. Борьбу с «завоеваниями» своего предшественника 45-й президент развернул по нескольким направлениям.

В частности, Трамп хотел отменить Закон о доступной медицине и защите пациентов (Patient Protection and Affordable Care Act), также называемый Obamacare.

Республиканцы были недовольны этим правовым актом, поскольку он якобы приводит к дополнительной нагрузке на экономику. Однако Трампу и его партии не удалось полностью отменить Obamacare.

На протяжении своего правления Трамп неоднократно говорил о нежелании участвовать в новых военных авантюрах и о намерении добиваться вывода американских войск с Ближнего Востока, количество которых росло при Обаме. В конце 2018 года глава Белого дома распорядился вывести всех военнослужащих из Сирии, однако затем было принято решение оставить в стране около 500 солдат для «охраны» нефтяных месторождений.

Американские военные в Сирии

AFP

© Delil SOULEIMAN

В феврале 2020 года Вашингтон заключил с радикальным движением «Талибан»* соглашение, по которому численность контингента США в Афганистане была сокращена с 13 тыс. до 8,6 тыс. человек. В середине ноября и. о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что к 15 января 2021 года в Афганистане останется только 2,5 тыс. американских военнослужащих.

Также Трамп распорядился сократить присутствие американских войск в Германии.

Его планы по сокращению американского контингента за пределами США осуждали как демократы, так и республиканцы, и даже члены его собственной администрации. Так, решение вывести войска из Сирии привело к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Однако полностью покинуть Ближний Восток Трампу не удалось.

Ещё во время своей избирательной кампании Трамп критиковал экологические ограничения, которые, по его мнению, тормозят развитие экономики США. В 2017 году он объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, согласно которому США обязались к 2025 году сократить вредные выбросы на 26—28%.

По словам Трампа, следование соглашению привело бы к потере рабочих мест и триллионным убыткам. Официально США покинули соглашение 4 ноября 2020 года.

Джо Байден уже успел заявить, что вернёт страну в Парижское соглашение.

Торговые сделки и тарифная война с Китаем

Трамп неоднократно заявлял, что соглашения о свободной торговле, членом которых является США, невыгодны и вредят промышленности и экономики страны. Одним из первых его решений на посту президента стал выход из Транстихоокеанского партнёрства, которое объединяет рынки США, Японии, Австралии, Сингапура, Вьетнама, Новой Зеландии — в общей сложности 12 государств.

Также под давлением его администрации были пересмотрены условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), которое Трамп называл «самым плохим торговым договором из когда-либо существовавших». Вместо него вступило в силу соглашение USMCA.

Кроме того, Трамп развязал настоящую торговую войну с Китаем из-за слишком большого, по его словам, торгового дефицита. Основным инструментом Вашингтона в ней стало повышение ввозных пошлин на китайские товары. В июне 2018 года власти США установили пошлины в 25% на импорт 818 видов продукции из КНР объёмом $34 млрд в год.

В январе 2020 года США и КНР заключили соглашение о так называемой первой фазе торговой сделки. Согласно договорённостям, за два года Пекин должен увеличить закупку американских товаров на $200 млрд, что, как ожидают в Вашингтоне, существенно уменьшит торговый дисбаланс с Китаем.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что при новой администрации политика сдерживания Китая будет продолжена.

«Риторика торговых войн против КНР будет смягчена, и Байден будет демонстрировать, что хочет вести диалог с китайской стороной, но в элитах укоренилось понимание того, что Пекин — соперник, который бросает Вашингтону экзистенциальный вызов», — пояснил эксперт.

Демонтаж системы безопасности и ядерная сделка

Одним из главных достижений Обамы, которое критиковал Трамп, была так называемая «ядерная сделка» с Ираном. Она была заключена в 2015 году Тегераном и странами «шестёрки» (США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания).

Согласно её условиям, Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на снятие экономических санкций. Трамп неоднократно называл соглашение худшей сделкой в истории и заявлял, что оно приведёт к появлению у Ирана ядерного оружия.

В мае 2018 года Трамп заявил об одностороннем выходе США из ядерной сделки, так как, по мнению Вашингтона, Тегеран якобы нарушал её условия. При этом остальные участники соглашения и МАГАТЭ подчёркивали, что Иран выполняет все условия сделки и не ведёт разработок ядерного оружия. Вскоре после выхода США из соглашения администрация Трампа возобновила действие санкций против Ирана и ввела новые.

Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео

Reuters

© Kevin Lamarque

Однако наибольшего «успеха» администрация Трампа достигла в деле одностороннего выхода из договоров, которые регулировали нераспространение стратегического оружия. Так, в 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а весной 2020 года — из Договора по открытому небу.

Также неясной остаётся судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который прекратит своё действие в феврале 2021 года, если не будет продлён ещё на пять лет.

Космос и военные бюджеты

В 2017 году после вступления в должность президента Трамп заявил, что восстановит американские вооружённые силы. За годы его правления оборонные бюджеты достигли рекордных значений. Бюджет Пентагона на 2020 год составил $738 млрд, превысив на $21 млрд бюджет 2019 года.

Отдельное внимание 45-й президент США уделял космической программе. Так, в 2017 году он подписал директиву о полётах на Луну и Марс. Затем в 2019 году Трамп своим указом учредил новый, шестой вид вооружённых сил — Космические силы США. Это первый новый вид войск, который появился в стране с 1947 года, когда в отдельный вид были выделены Военно-воздушные силы.

Трамп на американской военной базе

Reuters

© Issei Kato

Также в 2020 году 45-й президент США подписал указ, в котором утверждается право Вашингтона на разработку полезных ископаемых на Луне и в космическом пространстве.

Кроме увеличения собственного военного бюджета, Трамп активно добивался увеличения военных расходов от союзников США по блоку НАТО. Он неоднократно требовал от всех стран — участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что в США увеличение военного бюджета — эффективный способ насыщать экономику деньгами, ещё со времён Великой депрессии.

«Это стоит рассматривать в первую очередь как экономическую меру, в качестве основания для которой предлагаются различные военные угрозы. Учитывая определённый уровень инфляции, истории про приватизацию Луны, открытие Космических военных сил — всё это связано с насыщением деньгами экономики США, которая для Трампа была в приоритете», — рассказал политолог.

Перенос посольства в Иерусалим



В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда из Тель-Авива посольство США.

Сделать этот символический жест главному союзнику Вашингтона на Ближнем Востоке обещали и другие президенты, однако решился на него только Трамп.

Иванка Трамп и глава Минфина Стивен Мнучин открывают посольство США в Иерусалиме

Reuters

© Ronen Zvulun

Американская дипмиссия открылась в Иерусалиме в 2018 году, что совпало с 70-й годовщиной основания Израиля.

Этот шаг был встречен беспорядками в Палестине, особенно в Рамалле и секторе Газа. Выступления и акции протеста против переноса посольства США прошли и в других странах.

Санкционное давление

В ходе предвыборной кампании и в начале своего президентства Трамп заявлял о намерении наладить отношения с Россией. Однако при его администрации Вашингтон развернул усиленное санкционное давление на Москву. Вводились как персональные санкции против отдельных граждан, так и ограничения против российских компаний в оборонном и банковских секторах.

Отдельные усилия Вашингтон прикладывал, чтобы помешать строительству проекта «Северный поток — 2», который составляет конкуренцию поставкам американского сжиженного газа в Европу. В начале декабря обе палаты конгресса согласовали проект оборонного бюджета США на 2021 год, в который вошли новые ограничения против строительства газопровода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции против «Северного потока — 2» являются элементом гибридной войны против России.

Кроме того, 21 декабря США ввели санкции против более чем 40 российских компаний, а также Службы внешней разведки и Минобороны РФ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит их без ответа.

«Эти действия Вашингтона отражают, уже можно сказать, стратегическую линию США на то, чтобы попытаться максимально ослабить конкурентов на мировых рынках, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации», — сказал Лавров.

Отношения США с Россией при Трампе сложно назвать дружественными, отмечает Александр Асафов.

«Трамп всегда воспринимал РФ как геополитического оппонента, хотя и пытался переключить внимание американского общества, истеблишмента на китайскую угрозу, заявлял, что Китай более опасен для США нежели Россия. Однако санкционное давление, усиление НАТО у российских границ и антироссийского фактора в странах ЕС случилось при Трампе», — рассказал политолог.

Противоречивые итоги

Конатстин Блохин в разговоре с RT отметил, что президентство Трампа выявило внутренние проблемы американской демократии, продемонстрировало, что никакого политического плюрализма в стране нет.

«Если его предшественники пытались не замечать их, делали вид, что внутри США всё хорошо, то Трамп пытался эти проблемы поднимать и ставить на вид», — отметил политолог.

Эксперты отмечают, что Трампу были свойственны действия, нехарактерные для политика уровня главы государства. Особенно чрезмерное увлечение социальной сетью Twitter — через неё он делал заявления по внутренней и внешней политике и даже увольнял членов своего кабинета.

На страницу галереи

«Стоит отметить, что резонансные заявления Трампа, его несогласованные действия, непоследовательная политика, постоянная перестановка кадров, привлечение членов своей семьи к политике, а также стиль ведения дипломатии также повлияли на эту ситуацию. Он всячески эти 4 года привлекал к себе внимание, допустил множество грубых ошибок, хотя и осознавал, что истеблишмент рассматривал каждый его шаг через лупу и права на ошибки у него не было», — рассказал Константин Блохин.

После того как Трамп покинет Белый дом, скорее всего он опубликует мемуары, ещё больше раскрутит свой бренд, бизнес и станет символом «трампизма» как самостоятельного политического движения, отметил политолог.

«Трампу удалось интегрировать в Республиканскую партию свои идеи, касающиеся протекционизма и национального эгоизма, когда ставка делалась не на союзников, а на интересы собственного государства. Несмотря на то, что он покинет Белый дом, трампизм как движение сохранится и будет усиливаться благодаря мировым тенденциям», — подчеркнул Блохин.

Андрей Сидоров в свою очередь отметил, что президентство Трампа обнаружило глубокие внутренние противоречия в американском обществе.

«Главная историческая миссия Трампа заключается в том, что он выявил и вынес наружу внутренние разногласия которые существуют в США, продемонстрировал Америке, что внутри неё существует глубочайший раскол, и если страна хочет сохраниться, то этот раскол должен быть ликвидирован», — рассказал Сидоров.

«Трамп хотел изменить Америку, осушить вашингтонское болото, но в конечном итоге это самое болото поглотило его, он не смог его одолеть. Но он сумел показать, что есть другая Америка. Неизвестно, как эта другая Америка после Трампа будет развиваться», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.