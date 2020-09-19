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Успеть предупредить Европу. Президент Эстонии разглядела конец России

19 сентября 2020, 13:30  •  114 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Песня
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Авторство этой фразы приписывают самым различным историческим личностям. Не станем принимать чью-либо сторону. В нашем случае это высказывание важно и интересно в силу других обстоятельств. Оно возникает в голове сразу же, как только в твои руки попадает текст интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Его первое лицо государство дало представителям Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации страны ERR.
В ходе беседы госпожой Кальюлайд была высказана поражающая своей свежестью мысль о том, что время России подходит к концу. Каким этот конец будет, сказано не было, но можно предположить, что он рисуется как череда катастроф и потрясений, совсем как в фильмах, производимых на киностудиях обожаемого заокеанского сюзерена.
И именно из-за предощущения неминуемого конца, по мнению Керсти Кальюлайд, "коварные русские" готовят всяческие гадости для прекраснодушных и невероятно демократичных европейцев. Хотя не всем европейцам это понятно. Кое-кто не почувствовал опасности, исходящей от уходящей в небытие России, здесь тон разговора приобретает драматизм, но... О счастье, о радость – у Европы есть Эстония, а у Эстонии – Керсти Кальюлайд, которая, как Дельфийская пифия, общающаяся с богами и духами, все прозрела и готова делиться откровениями.
Неужели не видите вы, несчастные, продолжает она, что Россия ищет разные способы, чтобы перед своим падением нарушить наше единство и растоптать наши ценности? Погибающий русский медведь тянет свою когтистую лапу к нежным цветам европейских свобод, и лишь сплотившись мы победим его и отправим подыхать от голода и холода в леса Сибири. Представляю, как от этой умилительной картины на глазах наворачиваются слезы радости, а фантазия подбрасывает видения утонувшего российского флота, занесенные песком степей Москву и Санкт-Петербург и прочее, и прочее...
Фантазии, это, конечно, дело хорошее, но только если они возникают в голове художника, а не государственного деятеля. Россию пытались хоронить многие. Однако все эти политические фантазеры достаточно плохо закончили свое земное существование, а страна, которую они так сильно не любили, справлялась и справляется со всеми выпавшими на ее долю горестями и испытаниями.
А госпоже же Кальюлайд, наверное, стоит больше уделять внимание своему государству, тем более, что в нем есть множество дел, требующих ее прямого вмешательства. Это и практически опустевшие морские порты, и уничтоженная местная промышленность, и сельское хозяйство, чахнущее без российского рынка, и уменьшающееся народонаселение, и растущее имущественное расслоение в эстонском обществе. Всего не перечислить. Но в этом случае нужно думать и работать день и ночь, четко формулировать мысли и ясно их излагать...Но это, вероятно, не тот случай.
Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония
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