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Успеть до выборов: сможет ли Трамп реализовать новые меры по борьбе с последствиями пандемии
10 августа 2020, 03:30 • 43 • В мире
Президент США подписал указ и три распоряжения об экономической помощи американцам в условиях пандемии коронавируса. В документах речь идёт, в частности, об отсрочке сбора налогов на зарплату и выплат по кредитам на обучение в вузах, а также о дополнительных пособиях по безработице и о продлении моратория на выселение из съёмного жилья. Демократы выступили с критикой в адрес главы Белого дома, заявив, что эти меры якобы не окажут реальной поддержки населению страны. Аналитики прогнозируют, что из-за противодействия членов Демпартии Трампу будет довольно трудно реализовать эти инициативы, поскольку оппонентам президента выгоден кризис в преддверии выборов.
Президент США Дональд Трамп Reuters © Joshua Roberts
Дональд Трамп подписал указ и три распоряжения, направленные на смягчение негативных экономических последствий пандемии коронавируса для граждан страны.
В частности, согласно одному из документов, предполагается отсрочка выплат налогов на зарплату до конца этого года для тех американцев, кто зарабатывает меньше $100 тыс. в год.
В другом распоряжении говорится о продлении выплат дополнительного пособия по безработице в размере $400 в неделю.
Кроме того, в рамках новых мер будет продлён «мораторий на выселение» из съёмного жилья за неуплату аренды. Как отмечается в указе, это необходимо, чтобы помочь уязвимым группам населения не остаться без крыши над головой в разгар пандемии.
Один из документов предусматривает дополнительные меры в отношении кредитов на обучение в вузах.
«Мы дадим отсрочку по выплатам студенческих кредитов и спишем проценты по ним впредь до дальнейшего уведомления — студентам, выплачивающим студенческие кредиты, во многих случаях даже не позволяют вернуться к очному обучению», — заявил Трамп во время пресс-конференции в Нью-Джерси.
Тогда же он сообщил, что в течение следующих двух недель подготовит «важный указ, обязывающий компании медицинского страхования покрывать расходы» клиентов, связанные с теми заболеваниями, которые были диагностированы ещё до получения страховки. Стоит отметить, что нередко страховые организации отказываются возмещать траты на лечение, возникающие в случае осложнений или других проблем, вызванных такими болезнями.
При этом Трамп выразил надежду, что сохранит «за собой свой пост, чтобы выполнять поставленные задачи».
«Мы продолжим работать. Мы справляемся с задачами, как никто другой. На деле никто бы и не стал (делать ничего подобного. — RT)», — считает американский лидер.
Противостояние партий
Новые меры Трампа в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии последовали после того, как Белый дом не смог достичь соглашения по этой проблеме с демократами в конгрессе.
Как сказал американский лидер, администрация президента неоднократно заявляла о своей готовности «немедленно подписать закон», предусматривающий выплату расширенных пособий по безработице, защиту американцев от выселения из съёмного жилья и предоставление дополнительных выплат семьям, «однако демократы отклоняли эти предложения».
Трамп также сообщил, что в законопроекте членов Демпартии присутствует «множество положений, никак не связанных с коронавирусом, в частности, массовая амнистия заключённых, в том числе осуждённых за серьёзные преступления».
Ранее, 7 августа, глава Белого дома пообещал предпринять меры в обход конгресса, если демократы не согласятся на комплекс мероприятий, предложенных администрацией президента.
«Если демократы и впредь будут использовать оказание насущно необходимой финансовой помощи в качестве рычага давления, я приму меры в рамках своих президентских полномочий, чтобы предоставить американцам необходимые льготы», — заявил Трамп.
Однако члены Демпартии раскритиковали новые меры Трампа по борьбе с последствиями пандемии.
«Сегодняшние скудные объявления показывают, что президент Трамп всё ещё не осознаёт серьёзность и остроту медицинских и экономических кризисов, с которыми сталкиваются рабочие семьи. Семьям данные меры на самом деле мало чем помогут», — написала на своей странице в Twitter спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
В свою очередь, лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал меры поддержки населения, предпринятые Трампом, «бесперспективными» и «слабыми». По его мнению, эти меры «приведут к сокращению пособий по безработице, в которых отчаянно нуждаются миллионы людей, и поставят под угрозу социальное обеспечение и медицинское обслуживание пожилых людей», — считает политик.
Глава Белого дома обвинил демократов в том, что вместо борьбы с пандемией и помощи американцам они сосредоточены на повестке, не связанной с COVID-19.
«К сожалению, Нэнси Пелоси и Чак Шумер продолжают настаивать на внедрении радикальных мер, никак не связанных с китайским вирусом. Никак в принципе. То есть мало того, что в страну проник вирус, так ещё и в конгрессе есть те, кто не хочет помогать нашему народу», — сказал Трамп.
По его словам, демократы совершенно «не заботятся о людях».
«Им есть дело лишь до коллег-политиков, которые проявили ужасную некомпетентность в плане руководства городами и штатами — демократическими городами и штатами, в которых руководят и распоряжаются деньгами неэффективно», — отметил глава Белого дома.
«Не дать реализовать новые меры»
Соединённые Штаты по-прежнему находятся на первом месте в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в стране выявлено более 5 млн инфицированных, по меньшей мере 162 тыс. человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались.
Вместе с тем до выборов нового главы государства остаётся меньше трёх месяцев, поэтому нынешние действия Трампа и демократов обусловлены политической гонкой, считают эксперты. Однако задачи действующего главы Белого дома намного больше совпадают с интересами американских граждан, подчёркивают аналитики.
Как отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, Трамп «стремится любой ценой запустить механизмы экономического роста в США».
«И у него есть на это ряд оснований. В частности, некоторое сокращение безработицы, восстановление части рабочих мест. Однако ситуация осложняется значительным падением ВВП, затрагивающим реальный сектор американской экономики», — пояснил аналитик в разговоре с RT.
По словам Евстафьева, со своей стороны демократы стремятся «нанести удар по экономической программе Трампа».
При этом Евстафьев отметил, что демократы действительно «под предлогом борьбы с пандемией протаскивают инициативы», на самом деле с нею напрямую не связанные.
«Предложение освободить из тюрем часть преступников — это попытка расширить собственный электорат перед выборами, не более», — пояснил аналитик.
Похожей точки зрения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
«Сейчас Трамп стремится всеми силами убедить американцев, что именно он защищает их интересы, а демократы, наоборот, пытаются ставить палки в колёса, саботируя предложенные администрацией президента меры по стабилизации национальной экономики и повышению уровня жизни простых американцев. До президентских выборов в США осталось несколько месяцев, президентская кампания вышла на финишную прямую, и тут любые средства хороши», — отметил эксперт в беседе с RT.
Дмитрий Евстафьев полагает, что из-за противодействия членов Демпартии главе Белого дома будет достаточно трудно реализовывать содержание новых указов по нивелированию негативных последствий пандемии.
«Демократы попробуют обжаловать план действий Трампа по борьбе с последствиями распространения COVID-19 в суде, но, скорее всего, проиграют. Однако они могут не дать главе Белого дома реализовать новые меры до выборов. Вместе с тем действующему президенту принципиально, чтобы они начали реализовываться до ноября», — заключил аналитик.
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