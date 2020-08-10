Успеть до выборов: сможет ли Трамп реализовать новые меры по борьбе с последствиями пандемии

Президент США подписал указ и три распоряжения об экономической помощи американцам в условиях пандемии коронавируса. В документах речь идёт, в частности, об отсрочке сбора налогов на зарплату и выплат по кредитам на обучение в вузах, а также о дополнительных пособиях по безработице и о продлении моратория на выселение из съёмного жилья. Демократы выступили с критикой в адрес главы Белого дома, заявив, что эти меры якобы не окажут реальной поддержки населению страны. Аналитики прогнозируют, что из-за противодействия членов Демпартии Трампу будет довольно трудно реализовать эти инициативы, поскольку оппонентам президента выгоден кризис в преддверии выборов.

Дональд Трамп подписал указ и три распоряжения, направленные на смягчение негативных экономических последствий пандемии коронавируса для граждан страны.

В частности, согласно одному из документов, предполагается отсрочка выплат налогов на зарплату до конца этого года для тех американцев, кто зарабатывает меньше $100 тыс. в год.

В другом распоряжении говорится о продлении выплат дополнительного пособия по безработице в размере $400 в неделю.

Кроме того, в рамках новых мер будет продлён «мораторий на выселение» из съёмного жилья за неуплату аренды. Как отмечается в указе, это необходимо, чтобы помочь уязвимым группам населения не остаться без крыши над головой в разгар пандемии.

Один из документов предусматривает дополнительные меры в отношении кредитов на обучение в вузах.

«Мы дадим отсрочку по выплатам студенческих кредитов и спишем проценты по ним впредь до дальнейшего уведомления — студентам, выплачивающим студенческие кредиты, во многих случаях даже не позволяют вернуться к очному обучению», — заявил Трамп во время пресс-конференции в Нью-Джерси.

Тогда же он сообщил, что в течение следующих двух недель подготовит «важный указ, обязывающий компании медицинского страхования покрывать расходы» клиентов, связанные с теми заболеваниями, которые были диагностированы ещё до получения страховки. Стоит отметить, что нередко страховые организации отказываются возмещать траты на лечение, возникающие в случае осложнений или других проблем, вызванных такими болезнями.

«Ничего подобного ранее не делалось, но пришло время должным образом представить интересы и позаботиться о людях нашей страны», — заявил глава Белого дома.

При этом Трамп выразил надежду, что сохранит «за собой свой пост, чтобы выполнять поставленные задачи».

«Мы продолжим работать. Мы справляемся с задачами, как никто другой. На деле никто бы и не стал (делать ничего подобного. — RT)», — считает американский лидер.

Противостояние партий

Новые меры Трампа в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии последовали после того, как Белый дом не смог достичь соглашения по этой проблеме с демократами в конгрессе.

Как сказал американский лидер, администрация президента неоднократно заявляла о своей готовности «немедленно подписать закон», предусматривающий выплату расширенных пособий по безработице, защиту американцев от выселения из съёмного жилья и предоставление дополнительных выплат семьям, «однако демократы отклоняли эти предложения».

Трамп также сообщил, что в законопроекте членов Демпартии присутствует «множество положений, никак не связанных с коронавирусом, в частности, массовая амнистия заключённых, в том числе осуждённых за серьёзные преступления».

Ранее, 7 августа, глава Белого дома пообещал предпринять меры в обход конгресса, если демократы не согласятся на комплекс мероприятий, предложенных администрацией президента.

«Если демократы и впредь будут использовать оказание насущно необходимой финансовой помощи в качестве рычага давления, я приму меры в рамках своих президентских полномочий, чтобы предоставить американцам необходимые льготы», — заявил Трамп.

Однако члены Демпартии раскритиковали новые меры Трампа по борьбе с последствиями пандемии.

«Сегодняшние скудные объявления показывают, что президент Трамп всё ещё не осознаёт серьёзность и остроту медицинских и экономических кризисов, с которыми сталкиваются рабочие семьи. Семьям данные меры на самом деле мало чем помогут», — написала на своей странице в Twitter спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Today’s meager announcements show President Trump still does not comprehend the seriousness or the urgency of the health and economic crises facing working families. These policies provide little real help for families. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 8, 2020

В свою очередь, лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал меры поддержки населения, предпринятые Трампом, «бесперспективными» и «слабыми». По его мнению, эти меры «приведут к сокращению пособий по безработице, в которых отчаянно нуждаются миллионы людей, и поставят под угрозу социальное обеспечение и медицинское обслуживание пожилых людей», — считает политик.

Instead of putting in the work to solve Americans’ problems, Pres. Trump chose to stay on his golf course to announce unworkable, weak & narrow policy announcements to slash the unemployment benefits that millions desperately need and endanger seniors’ Social Security & Medicare pic.twitter.com/QNwu3HEcbi — Chuck Schumer (@SenSchumer) August 9, 2020

Глава Белого дома обвинил демократов в том, что вместо борьбы с пандемией и помощи американцам они сосредоточены на повестке, не связанной с COVID-19.

«К сожалению, Нэнси Пелоси и Чак Шумер продолжают настаивать на внедрении радикальных мер, никак не связанных с китайским вирусом. Никак в принципе. То есть мало того, что в страну проник вирус, так ещё и в конгрессе есть те, кто не хочет помогать нашему народу», — сказал Трамп.

По его словам, демократы совершенно «не заботятся о людях».

«Им есть дело лишь до коллег-политиков, которые проявили ужасную некомпетентность в плане руководства городами и штатами — демократическими городами и штатами, в которых руководят и распоряжаются деньгами неэффективно», — отметил глава Белого дома.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер

Reuters

© Jonathan Ernst

«Не дать реализовать новые меры»

Соединённые Штаты по-прежнему находятся на первом месте в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в стране выявлено более 5 млн инфицированных, по меньшей мере 162 тыс. человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались.

Вместе с тем до выборов нового главы государства остаётся меньше трёх месяцев, поэтому нынешние действия Трампа и демократов обусловлены политической гонкой, считают эксперты. Однако задачи действующего главы Белого дома намного больше совпадают с интересами американских граждан, подчёркивают аналитики.

Как отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, Трамп «стремится любой ценой запустить механизмы экономического роста в США».

«И у него есть на это ряд оснований. В частности, некоторое сокращение безработицы, восстановление части рабочих мест. Однако ситуация осложняется значительным падением ВВП, затрагивающим реальный сектор американской экономики», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

По словам Евстафьева, со своей стороны демократы стремятся «нанести удар по экономической программе Трампа».

«Члены Демпартии действуют по принципу «чем хуже, тем лучше». Им важно полностью нейтрализовать способность Трампа демонстрировать хотя бы минимальные экономические успехи, им нужен глубочайший экономический кризис», — считает эксперт.

При этом Евстафьев отметил, что демократы действительно «под предлогом борьбы с пандемией протаскивают инициативы», на самом деле с нею напрямую не связанные.

«Предложение освободить из тюрем часть преступников — это попытка расширить собственный электорат перед выборами, не более», — пояснил аналитик.

Медработники США

Reuters

© Mike Blake

Похожей точки зрения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Сейчас Трамп стремится всеми силами убедить американцев, что именно он защищает их интересы, а демократы, наоборот, пытаются ставить палки в колёса, саботируя предложенные администрацией президента меры по стабилизации национальной экономики и повышению уровня жизни простых американцев. До президентских выборов в США осталось несколько месяцев, президентская кампания вышла на финишную прямую, и тут любые средства хороши», — отметил эксперт в беседе с RT.

Дмитрий Евстафьев полагает, что из-за противодействия членов Демпартии главе Белого дома будет достаточно трудно реализовывать содержание новых указов по нивелированию негативных последствий пандемии.

«Демократы попробуют обжаловать план действий Трампа по борьбе с последствиями распространения COVID-19 в суде, но, скорее всего, проиграют. Однако они могут не дать главе Белого дома реализовать новые меры до выборов. Вместе с тем действующему президенту принципиально, чтобы они начали реализовываться до ноября», — заключил аналитик.