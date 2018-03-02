Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Душенов 160: «Кинжал» + «Авангард»: прощай, Америка, о!
"Добить" США: Посольство России предложило американцам выбрать названи...
Забыли о секретности: Недовольным графикой либералам объяснили, в чем их просчет
«Часть информации для нас новая»: как Вашингтон отреагировал на заявления Путина...
Главная / В России

«Успешно выполнили программу»: Шойгу рассказал об испытаниях новейших истребителей Су-57 в Сирии

02 марта 2018, 00:39  •  124 • В России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил сообщения о том, что новейшие истребители Су-57 побывали в Сирии. По его словам, они находились в стране всего два дня, за которые успешно выполнили программу испытаний. При этом министр заявил, что подлинность попавших в СМИ фотографий самолётов вызывает сомнения, так как на земле машины постоянно находились в укрытии. Комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, Шойгу отметил, что в арсенале страны есть самые современные разработки, которые помогут избежать навязываемой НАТО гонки вооружений.
 
Истребитель Су-57 globallookpress.com
 

Российские истребители пятого поколения Су-57 находились в Сирии в течение двух дней, где проходили программу испытаний. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос журналистов о перебазировании четырёх машин в САР. При этом он подчеркнул, что в Сирии было только два Су-57, а не четыре, как говорилось в сообщениях СМИ ранее.

«Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Было два самолёта», — рассказал Шойгу.

По его словам, истребители сопровождались самолётами-лабораториями и самолётами, которые отслеживали все параметры работы оружия.

«Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолёты вернулись домой ещё неделю назад», — добавил министр.

  • Сергей Шойгу
  • globallookpress.com

Сомнительные фотографии

Не оставил без внимания Шойгу и фотографии, распространившиеся в СМИ, на которых, как утверждает израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI), якобы запечатлены Су-57. Именно ему принадлежат эти снимки.

«Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 1995 год: такие самолёты никогда вместе не стоят. Не знаю, откуда фотографии,которые были опубликованы, потому что все самолёты были в укрытиях всё это время», — заявил министр обороны.

Он также выразил надежду, что в нынешнем году будет завершён полный цикл испытаний машин и это станет «ещё одним сюрпризом для наших коллег».

Уникальная машина

Эксперты отмечают, что особенность Су-57 заключается в сочетании функций ударного самолёта и истребителя. На него можно устанавливать авиационную пушку 9-А1-4071К, ракеты класса «воздух — воздух» различной дальности, а также ракеты класса «воздух — поверхность» и корректируемые авиационные бомбы КАБ-500С.

«Су-57 как комплекс пятого поколения может обеспечить маршевый сверхзвуковой полёт без форсажа штатного двигателя самолёта. Конфигурация планера Су-57 такова, что он имеет меньшую эффективную площадь рассеяния (ЭПР), чем самолёты предыдущих поколений», — пояснил RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

На страницу галереи
«Гиви» или «За пацанов!»: придумай имя новому русскому супер-оружию

Показатели заметности самолёта Су-57 для радаров российские и зарубежные специалисты оценивают в диапазоне от 0,1 кв. м до 0,4 кв. м. Для сравнения: ЭПР Су-27 — более 10 кв. м.

У истребителя также есть электронный второй пилот — бортовой компьютер, который может взять на себя часть функций по управлению самолётом и ведению боя. Таким образом, боевая радиолокационная станция с активной фазированной антенной решёткой позволяет одновременно распознать до 60 целей и навести оружие сразу на 16 мишеней.

Примечательно, что Су-57 должны будут поступить на вооружение России уже в 2019 году, как только завершатся опытно-конструкторские работы.

«В этом году мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью — двенадцать самолётов», — говорил в начале февраля замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

Опытные машины собирает «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина» (КнААЗ). Впервые самолёт с новой силовой установкой оторвался от земли 5 декабря 2017 года. До этого машины летали на двигателях самолётов четвёртого поколения АЛ-41Ф1 («изделие 117»).

Пятикратный отрыв

Наследственность или фастфуд: за пять лет число больных сахарным диабетом в России увеличилось на 25%

Помимо этого, глава военного ведомства поблагодарил президента Владимира Путина «за высокую оценку работы Министерства обороны и офицеров», подтвердив, что в арсенале России сегодня — самое современное оружие. По его словам, ему не сможет противостоять даже система ПРО, которую сейчас разворачивают страны НАТО.

«В России создано самое современное и опережающее на многие годы, а в отдельных местах — на десятилетия, самое современное оружие. Оружие, которое способно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. То, что сегодня создаётся в Польше и Румынии, создаётся на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, — этот «зонтик» противоракетной обороны, получается, дырявый. И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот «зонтик» им приобретать», — заметил Сергей Шойгу.

В то же время главной стратегической задачей имеющегося потенциала министр назвал обеспечение суверенитета России. Он также подчеркнул, что теперь страны НАТО не смогут втянуть РФ в гонку вооружений, которую постоянно пытаются навязать.

«Хочу подчеркнуть, что все разработки перспективных систем оружия были реализованы в рамках выделенных лимитов бюджетных средств. Причём эти затраты, как на разработку, так и на реализацию данных проектов, были на порядки меньше, чем тратят наши заокеанские коллеги. Здесь уместно процитировать Владимира Семёновича Высоцкого: «А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперёд», — резюмировал глава МО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

124
Источник
Похожие новости
01 марта 2018, 19:54
Иосиф Кобзон: Где набрали для дебатов такую команду позорную? И как ответ – программное выступление президента
01 марта 2018, 19:54
Сергей Шойгу рассказал про успешные испытания Су-57 в Сирии
01 марта 2018, 19:54
«Гиви» или «За пацанов!»: придумай имя новому русскому супер-оружию

Загрузка...
01 марта 2018, 19:54
Путин дочитал Мюнхенскую речь
01 марта 2018, 08:24
Наследственность или фастфуд: за пять лет число больных сахарным диабетом в России увеличилось на 25%
01 марта 2018, 23:09
Новейшее оружие России: на что способны комплексы "Кинжал" и "Авангард", а также межконтинентальная ракета "Сармат"
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 марта 2018, 00:54
"Нам не понравилось": Госдеп отреагировал на послание Владимира Путина и по...
02 марта 2018, 00:54
"Добить" США: Посольство России предложило американцам выбрать название для...
02 марта 2018, 00:54
Готовьтесь, это надолго: Трамп лишил США импортной стали и алюминия
02 марта 2018, 00:54
Путин не дал Маслякову подловить себя провокационным вопросом о декабре
02 марта 2018, 00:54
Итог послания в соцсетях: Навальный сидит и верит, что Путин его боится
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
25 февраля 2018, 16:54
Турция готовится к войне: Эрдоган объявил мобилизацию резервистов
23 февраля 2018, 20:54
Киев назвал число отказавшихся от гражданства Украины
28 февраля 2018, 05:12
Меня зовут Томаш. Я работаю на фабрике ненависти
24 февраля 2018, 14:54
Евросоюз ставит Украину на "счётчик"
27 февраля 2018, 01:24
Огонь не стихает по всему фронту: ВСУ обстреливают Донбасс из польского оружия минами НАТО
26 февраля 2018, 09:09
Куда и в кого плюют сегодня "артековцы"?
26 февраля 2018, 02:39
За пацанов: Новейшие Су-57 отомстили боевикам и американским наемникам за наших героев в Гуте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.