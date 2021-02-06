«Успешно провело морские испытания»: судно «Фортуна» начало укладку «Северного потока — 2» в водах Дании

Российское судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании. Как сообщил оператор газопровода Nord Stream 2 AG, судно возобновило строительство после успешных морских испытаний. По последней обнародованной информации, специалистам осталось проложить 148 км газопровода. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц назвал «Северный поток — 2» «европейским проектом», который отвечает интересам многих стран ЕС.

Российское трубоукладочное судно «Фортуна» возобновило работы по строительству «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2», успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — приводит ТАСС текст сообщения.

В декабре 2020-го «Фортуна» завершила строительство небольшого участка газопровода, расположенного в исключительной экономической зоне Германии. Согласно последней обнародованной информации, для завершения проекта оставалось проложить ещё 148 км магистрали (120 км из них — в водах Дании). Общая протяжённость трубопровода составляет 2460 км.

Европейский проект

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию властей ФРГ по поводу «Северного потока — 2», назвав строящийся газопровод «европейским проектом», который отвечает интересам многих стран ЕС. Такую позицию политик высказал в интервью газете Welt am Sonntag.

«Я приветствую тот факт, что немецкое правительство продолжает придерживаться «Северного потока — 2», — отметил Курц. При этом он назвал ошибочной позицию, что проект якобы будет отвечать только интересам России.

По словам канцлера, от строительства «Северного потока — 2» намного больше выиграют Германия, Австрия и некоторые другие европейские страны.

Курц назвал строительство газопровода «очень позитивным проектом» и призвал не увязывать его судьбу с ситуацией вокруг Алексея Навального.

«Нужно следить за тем, чтобы со стороны ЕС не ослабить самих себя, если сейчас выступить против «Северного потока — 2», — подчеркнул политик.

Reuters

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Напомним, что в начале февраля Мосгорсуд принял решение заменить Навальному условный срок по делу «Yves Rocher Восток» на реальный за неоднократное нарушение обязательств во время испытательного срока. После этого некоторые американские и европейские политики призвали помешать строительству газопровода и ввести в отношении Москвы очередные санкции.

Однако ряд влиятельных политиков высказались в поддержку реализации проекта. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявила, что не хочет связывать дело Навального со спором по поводу «Северного потока — 2», хотя не имеет ничего против антироссийских санкций.

При этом она отметила, что не считает очень существенными расхождения западных стран по вопросу строительства газопровода. Канцлер добавила, что в ЕС были выработаны определённые механизмы, в частности Третий энергетический пакет, «чтобы не оказаться в односторонней зависимости».

Меркель подчеркнула, что считает экстерриториальные санкции «не лучшим путём» урегулирования ситуации.

«Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются настолько серьёзными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно», — сказала канцлер, выразив уверенность в том, что удастся найти общее решение.

В свою очередь, Макрон выразил мнение о необходимости заключения определённых договорённостей между Берлином и Парижем по поводу «Северного потока — 2»: «Я думаю, что по этому проекту, который почти завершён, ничего не может быть объявлено без тесного германо-французского координирования».

Ранее вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц утвердительно ответил на вопрос о перспективах достройки газопровода. Говоря об активности противников проекта, он признал, что существуют определённые сложности. Однако, по словам Шольца, европейские государства детально объяснили, что это их вопрос и «они не хотят, чтобы другие вмешивались».

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«Уверенность в том, что всё будет нормально, только усиливается»

Комментируя высказывания австрийского канцлера, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил мнение, что Курц обозначил объективно существующую реальность

«Сам запуск означал, что проект достаточно хорошо просчитан, что он пользуется поддержкой определённых сил и эти силы имеют достаточно влияния, чтобы довести работу по созданию трубопровода до завершающей стадии», — сказал собеседник RT.

«Строительство будет завершено и газопровод будет достроен. Но США, для которых принципиально сохранять Европу в орбите своей политики, будут настойчиво этот газопровод торпедировать. Тем более что, кроме политической задачи, они решают для себя и очень важную экономическую задачу», — добавил Новиков.

По его словам, борьба вокруг «Северного потока — 2» будет продолжаться и после завершения его строительства.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с RT констатировал, что европейцы сохраняют поддержку проекта.

«Пока вокруг «Северного потока — 2» я значительных проблем не вижу. Уверенность в том, что всё будет нормально только усиливается. Пока в текущей риторике — и в том, что обсуждают в Европе, и в том, что с США обсуждают европейцы — всё не так плохо», — полагает эксперт.