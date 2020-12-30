Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / В России

«Успешно проходят апробацию»: какую военную технику должна получить российская армия в ближайшие годы

30 декабря 2020, 23:15  •  75 • В России
Минобороны РФ намерено пополнить ряды российской армии БПЛА самого разного типа: от малоразмерных аппаратов до тяжёлых беспилотных комплексов. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. По его словам, такие аппараты могут эффективно выполнять ударные задачи, обеспечивать целеуказание управляемым боеприпасам, вести разведку и радиоэлектронную борьбу. Однако самым грозным оружием российских ВС станет новейший комплекс с межконтинентальной ракетой «Сармат».
 
Беспилотник «Ланцет-3» © ZALA AERO GROUP
 

Минобороны РФ намерено наполнить российские войска широким спектром беспилотников различного размера и предназначения. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«Комплексами с БПЛА различного типа и предназначения сейчас оснащаются воинские формирования во всех видах и родах войск Российской армии, а также войск, не входящих в виды и рода войск, от тактического до стратегического уровня», — рассказал Криворучко.

По его словам, российская армия уже получила образцы первых комплексов с разведывательно-ударными БПЛА средней дальности и барражирующими боеприпасами (дронами-камикадзе), которые сейчас «успешно проходят апробацию в боевых условиях».

«Произвести удар с хирургической точностью»

 

В начале декабря генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью ведущим российским информационным агентствам рассказал, что ряд беспилотников, которые выпускают предприятия госкорпорации, уже прошли боевое крещение.

«Беспилотные носители небольшого размера уже есть. Например, беспилотники «Калашникова» участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали и Минобороны с удовольствием их приобретает. Причём не только разведывательные, но боевые. Может по мощности они не такие большие, но это эффективные беспилотники», — сообщил Чемезов.

В концерне «Калашников» разработкой и производством БПЛА занимается ижевская компания ZALA AERO. В линейке присутствует ударный дрон «КУБ-БЛА» длиной 1,2 м, способный нести полезную нагрузку массой в 3 кг. Аппарат способен развивать скорость более 100 км / ч.

«Ударный беспилотный комплекс доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную либо по изображению с помощью приложения нагрузки. «Преимущество системы: высокая точность, скрытый запуск, бесшумность, простота применения», — говорится на сайте ZALA AERO.

Также в материалах компании упоминается 12-килограммовый дрон-камикадзе «Ланцет-3», напоминающий по внешнему виду уменьшенную версию крылатой ракеты. Икс-образная аэродинамическая схема позволяет ему маневрировать и атаковать движущуюся цель. Радиус поражения БПЛА оценивается в пределах 40 км, диапазон скоростей - 80—110 км / ч.

«Новинка от ZALA AERO получила название «Ланцет» не только из-за внешнего дизайна, но и из-за высокой точности. Этот беспилотник может пролететь десятки километров и произвести удар с хирургической точностью. Причём всё это действие можно наблюдать онлайн: в отличие от КУБ-БЛА, «Ланцет» обладает телевизионным каналом наведения. Беспилотник не теряет видеоконтакт с оператором до самого соприкосновения с целью», — утверждают специалисты ZALA AERO.

Как пояснил Криворучко, использование малоразмерных беспилотных летательных аппаратов «прочно вошло в практику и на сегодняшний день превратилось в обыденное мероприятие».

  • Замминистра обороны Алексей Криворучко
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Помимо ударных функций, российская армия применяет небольшие дроны для оптико-электронной разведки, ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ретрансляции связи, доставки грузов и безопасности целеуказания управляемым боеприпасам.

«Широкое применение малоразмерных БПЛА позволяет многократно сократить расход боеприпасов на поражение целей, повысить гибкость и оперативность применения артиллерии», — подчеркнул Криворучко.

Кроме того, большое значение военные придают развитию крупноразмерных беспилотных комплексов. Сегодня в арсенал ВС РФ входят три подобных дрона: «Иноходец» («Орион»), «Альтиус» и «Форпост» . 

Они также применялись в ходе боевых действий, нанося удары малогабаритными самонаводящимися боеприпасами. По словам Криворучко, применение данных БПЛА с небольшими авиационными снарядами показало их высокую эффективность.

«Завершается разработка малогабаритных управляемых бомб и ракет, опытные образцы которых уже проходят обкатку в войсках; в серию они также пойдут со следующего года», — сообщил Криворучко.

Кроме того, до конца 2021 года ВС РФ могут получить комплексы с универсальными беспилотниками больших дальностей и продолжительности полёта, которые могут нанести удары как штатными боеприпасами оперативно-тактической авиации, так и специализированными средствами доставки. Это позволит российским войскам уничтожать стационарные и подвижные объекты неприятеля.

  • Тяжёлый БПЛА «Альтиус»
  • © Министерство обороны РФ

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что широкое применение беспилотной авиации превратилось в общемировой тренд. Благодаря развитию БПЛА российская армия может решить множество боевых задач, уменьшая риск для жизни и здоровья военнослужащих.

«В России беспилотная авиация развивается порядка 20 лет, так же активно, как и во всём мире. Новейшие беспилотные комплексы, включая малоразмерные изделия, будут поступать на вооружение и в ближайшее время. В основном они будут выполнять разведывательно-ударные функции. Такая техника востребована и очень нужна», — пояснил Корнев.

«Широкий спектр ядерных боеприпасов»

 

Ещё одной значимой новинкой, которая в ближайшее время пополнит арсенал российской армии, станет комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 «Сармат». Это оружие относится к пятому поколению и придёт в соединения РВСН на замену Р-36М2 «Воевода». Работы по «Сармату» находятся на завершающей стадии.

«Отмечу, что уже сегодня с положительным результатом завершены бросковые испытания ракеты «Сармат». В ближайшее время мы приступим к проведению лётных испытаний этого ракетного комплекса», — сказал Криворучко «Красной звезде».

Этап лётных испытаний будет проводиться на полигоне в Красноярском крае в районе посёлка Северо-Енисейский. 

Главные достоинства ракеты «Сармат» заключены в колоссальных энергетических возможностях. Эта 200-тонная жидкостная ракета обладает неограниченной дальностью полёта. Также на РС-28 будет устанавливаться гиперзвуковой крылатый блок «Авангард».

«Сармат» будет оснащён широким спектром мощности ядерных боеприпасов большой, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО. Высокие характеристики по защищённости пусковых установок и большие энергетические возможности применения комплекса в любых условиях обстановки», — заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

«Замедлить распространение инфекции»: Собянин объявил о продлении зимних каникул для школьников до 17 января

Дмитрий Корнев предлагает возможности установки «Сармат» на уникальной жидкостной силовой установке и новейшей топливной смеси.

«Скорее всего, дальность «Сармата» при неполном боевом оснащении — 20 тысяч километров, то есть в два раза больше, чем у «Воеводы». Принятие на вооружение такого заметно усилителя наших ядерных сил и гипотетически может американцев пересмотреть подход к СНВ-III», — рассказал Корнев.

В комментариях RT экс-начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник в отставке Виктор Есин Оценка, что «Сармат» значительно превосходит по характеристикам «Воеводу», хотя и разрабатывается на базе этой ракеты. По словам эксперта, есть все основания утверждать, что РС-28 будет неуязвима для современных и перспективных комплексов обороны войск.

«Сармат» будет обладать нанесением удара не только через Северный полюс, но и через Южный. Кроме того, у него будет новое боевое оснащение, нынешние средства противоракетной обороны. Эти возможности значительно повысят надёжность ядерного сдерживания, которое осуществляет Россия», — подытожил Есин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
30 декабря 2020, 00:20
Предъявлены обвинения по трём статьям: экс-схимонах Сергий арестован на два месяца
30 декабря 2020, 14:05
«Эффективность, превышающая 99%»: ФМБА завершило доклинические исследования антидота от COVID-19
30 декабря 2020, 07:40
«Потратил более 356 млн рублей на личные цели»: СК возбудил в отношении Навального дело о мошенничестве
29 декабря 2020, 20:40
«Находились с ней всю ночь и успокаивали»: что известно о фото с медиками у кровати пациентки в Ленобласти
29 декабря 2020, 15:10
«Он смотрел на нас свысока»: родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова рассказали об отношении к извинениям Ефремова
29 декабря 2020, 17:00
«Погодные условия не оставляют шансов»: в Мурманской области объявили траур по погибшим при крушении судна «Онега»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2020, 21:25
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был прав"
24 декабря 2020, 07:50
«В связи с врождённым кретинизмом»: В Раде потребовали отозвать госфинансирование фильма Сенцова
26 декабря 2020, 01:05
Экономист разоблачил мировой план против России: "У нас есть единственный выход…"
28 декабря 2020, 13:35
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессой
27 декабря 2020, 19:15
Русские снова переиграли американцев: Шутка МИДа рискует стать пророческой
24 декабря 2020, 02:20
«Пока РФ усохнет, Украина два раза сдохнет»
24 декабря 2020, 17:00
Дикие животные выходили умирать к людям: Раскрыты пугающие детали разработок США на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.