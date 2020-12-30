«Успешно проходят апробацию»: какую военную технику должна получить российская армия в ближайшие годы

Минобороны РФ намерено пополнить ряды российской армии БПЛА самого разного типа: от малоразмерных аппаратов до тяжёлых беспилотных комплексов. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. По его словам, такие аппараты могут эффективно выполнять ударные задачи, обеспечивать целеуказание управляемым боеприпасам, вести разведку и радиоэлектронную борьбу. Однако самым грозным оружием российских ВС станет новейший комплекс с межконтинентальной ракетой «Сармат».

Минобороны РФ намерено наполнить российские войска широким спектром беспилотников различного размера и предназначения. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«Комплексами с БПЛА различного типа и предназначения сейчас оснащаются воинские формирования во всех видах и родах войск Российской армии, а также войск, не входящих в виды и рода войск, от тактического до стратегического уровня», — рассказал Криворучко.

По его словам, российская армия уже получила образцы первых комплексов с разведывательно-ударными БПЛА средней дальности и барражирующими боеприпасами (дронами-камикадзе), которые сейчас «успешно проходят апробацию в боевых условиях».

«Произвести удар с хирургической точностью»

В начале декабря генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью ведущим российским информационным агентствам рассказал, что ряд беспилотников, которые выпускают предприятия госкорпорации, уже прошли боевое крещение.

«Беспилотные носители небольшого размера уже есть. Например, беспилотники «Калашникова» участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали и Минобороны с удовольствием их приобретает. Причём не только разведывательные, но боевые. Может по мощности они не такие большие, но это эффективные беспилотники», — сообщил Чемезов.

В концерне «Калашников» разработкой и производством БПЛА занимается ижевская компания ZALA AERO. В линейке присутствует ударный дрон «КУБ-БЛА» длиной 1,2 м, способный нести полезную нагрузку массой в 3 кг. Аппарат способен развивать скорость более 100 км / ч.

«Ударный беспилотный комплекс доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную либо по изображению с помощью приложения нагрузки. «Преимущество системы: высокая точность, скрытый запуск, бесшумность, простота применения», — говорится на сайте ZALA AERO.

Также в материалах компании упоминается 12-килограммовый дрон-камикадзе «Ланцет-3», напоминающий по внешнему виду уменьшенную версию крылатой ракеты. Икс-образная аэродинамическая схема позволяет ему маневрировать и атаковать движущуюся цель. Радиус поражения БПЛА оценивается в пределах 40 км, диапазон скоростей - 80—110 км / ч.

«Новинка от ZALA AERO получила название «Ланцет» не только из-за внешнего дизайна, но и из-за высокой точности. Этот беспилотник может пролететь десятки километров и произвести удар с хирургической точностью. Причём всё это действие можно наблюдать онлайн: в отличие от КУБ-БЛА, «Ланцет» обладает телевизионным каналом наведения. Беспилотник не теряет видеоконтакт с оператором до самого соприкосновения с целью», — утверждают специалисты ZALA AERO.

Как пояснил Криворучко, использование малоразмерных беспилотных летательных аппаратов «прочно вошло в практику и на сегодняшний день превратилось в обыденное мероприятие».

Замминистра обороны Алексей Криворучко

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Помимо ударных функций, российская армия применяет небольшие дроны для оптико-электронной разведки, ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ретрансляции связи, доставки грузов и безопасности целеуказания управляемым боеприпасам.

«Широкое применение малоразмерных БПЛА позволяет многократно сократить расход боеприпасов на поражение целей, повысить гибкость и оперативность применения артиллерии», — подчеркнул Криворучко.

Кроме того, большое значение военные придают развитию крупноразмерных беспилотных комплексов. Сегодня в арсенал ВС РФ входят три подобных дрона: «Иноходец» («Орион»), «Альтиус» и «Форпост» .

Они также применялись в ходе боевых действий, нанося удары малогабаритными самонаводящимися боеприпасами. По словам Криворучко, применение данных БПЛА с небольшими авиационными снарядами показало их высокую эффективность.

«Завершается разработка малогабаритных управляемых бомб и ракет, опытные образцы которых уже проходят обкатку в войсках; в серию они также пойдут со следующего года», — сообщил Криворучко.

Кроме того, до конца 2021 года ВС РФ могут получить комплексы с универсальными беспилотниками больших дальностей и продолжительности полёта, которые могут нанести удары как штатными боеприпасами оперативно-тактической авиации, так и специализированными средствами доставки. Это позволит российским войскам уничтожать стационарные и подвижные объекты неприятеля.

Тяжёлый БПЛА «Альтиус»

© Министерство обороны РФ

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что широкое применение беспилотной авиации превратилось в общемировой тренд. Благодаря развитию БПЛА российская армия может решить множество боевых задач, уменьшая риск для жизни и здоровья военнослужащих.

«В России беспилотная авиация развивается порядка 20 лет, так же активно, как и во всём мире. Новейшие беспилотные комплексы, включая малоразмерные изделия, будут поступать на вооружение и в ближайшее время. В основном они будут выполнять разведывательно-ударные функции. Такая техника востребована и очень нужна», — пояснил Корнев.

«Широкий спектр ядерных боеприпасов»

Ещё одной значимой новинкой, которая в ближайшее время пополнит арсенал российской армии, станет комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 «Сармат». Это оружие относится к пятому поколению и придёт в соединения РВСН на замену Р-36М2 «Воевода». Работы по «Сармату» находятся на завершающей стадии.

«Отмечу, что уже сегодня с положительным результатом завершены бросковые испытания ракеты «Сармат». В ближайшее время мы приступим к проведению лётных испытаний этого ракетного комплекса», — сказал Криворучко «Красной звезде».

Этап лётных испытаний будет проводиться на полигоне в Красноярском крае в районе посёлка Северо-Енисейский.

Главные достоинства ракеты «Сармат» заключены в колоссальных энергетических возможностях. Эта 200-тонная жидкостная ракета обладает неограниченной дальностью полёта. Также на РС-28 будет устанавливаться гиперзвуковой крылатый блок «Авангард».

«Сармат» будет оснащён широким спектром мощности ядерных боеприпасов большой, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО. Высокие характеристики по защищённости пусковых установок и большие энергетические возможности применения комплекса в любых условиях обстановки», — заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Корнев предлагает возможности установки «Сармат» на уникальной жидкостной силовой установке и новейшей топливной смеси.

«Скорее всего, дальность «Сармата» при неполном боевом оснащении — 20 тысяч километров, то есть в два раза больше, чем у «Воеводы». Принятие на вооружение такого заметно усилителя наших ядерных сил и гипотетически может американцев пересмотреть подход к СНВ-III», — рассказал Корнев.

В комментариях RT экс-начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник в отставке Виктор Есин Оценка, что «Сармат» значительно превосходит по характеристикам «Воеводу», хотя и разрабатывается на базе этой ракеты. По словам эксперта, есть все основания утверждать, что РС-28 будет неуязвима для современных и перспективных комплексов обороны войск.