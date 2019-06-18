«Успешно и с минимальными затратами»: какую роль Су-25 «Грач» сыграл в развитии российской штурмовой авиации

40 лет назад первый полёт совершил прототип штурмовика Су-25 «Грач». Ещё до принятия на вооружение машина успешно использовалась в Афганистане. С 2015 года модернизированные версии легендарного самолёта участвуют в сирийской операции. Эксперты называют Су-25 рабочей лошадкой российских ВКС. Главные достоинства «Грача» — высокая боевая эффективность на линии фронта и низкая стоимость серийного производства. По словам аналитиков, этот штурмовик и сегодня способен решать задачи как в локальных конфликтах, так и в боевых действиях с высокотехнологичным противником.

18 июня 1979 года в небо поднялся предсерийный прототип легендарного самолёта-штурмовика Су-25, получившего в войсках прозвище «Грач». Машина под номером Т-8-3 была собрана на Тбилисском авиационном заводе. В ходе государственных испытаний она подтвердила заявленные лётные и эксплуатационные характеристики.

В апреле 1980 года Т-8-3 прошёл боевое крещение в афганской кампании. Минобороны СССР было удовлетворено результатами, которые продемонстрировало детище ОКБ Сухого. Государственные испытания Су-25 завершились в марте 1981 года. Правда, в силу бюрократических причин «Грач» был принят на вооружение только спустя шесть лет.

Поддержка Сухопутных войск

Разработке нового советского штурмовика предшествовал анализ опыта вьетнамской кампании (1965—1973 годы), которую провёл Генштаб ВС СССР. В войне с коммунистами американская авиация испытывала трудности с поражением малоразмерных целей. Вертолёты обладали сравнительно небольшим боевым радиусом и невысокой боевой нагрузкой, а бомбардировщики и истребители с трудом выполняли задачи на малых высотах.

В связи с этим США привлекали к операциям во Вьетнаме лёгкий штурмовик Cessna A-37 Dragonfly, созданный на базе учебного самолёта, и турбовинтовой пикирующий бомбардировщик Douglas A-1 Skyraider, который применялся ещё в период Второй мировой войны. Недостатками обеих машин были слабая броня и недостаточная грузоподъёмность.

В конце 1960-х годов американская компания Fairchild Republic начала разрабатывать штурмовик нового поколения A-10 Thunderbolt II («Бородавочник»). Примерно в это же время в ОКБ Сухого был запущен проект Су-25.

«Штурмовик совмещает качества ударного вертолёта и фронтового бомбардировщика. Его главная задача — непосредственная поддержка Сухопутных войск на поле боя. Он фактически расчищает путь мотострелковым частям на линии фронта, уничтожая колонны бронетехники, танки и живую силу противника», — подчеркнул в беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

На театре военных действий штурмовики, как правило, образуют звено из двух самолётов. Пока одна машина совершает пуски боеприпасов, вторая ведёт наблюдение за окружающей обстановкой. Это позволяет экипажам Су-25 отследить возможную угрозу, которая исходит от ПВО и крупнокалиберных пулемётов противника.

По словам Дрозденко, штурмовик предназначен прежде всего для работы на высотах, составляющих несколько сотен метров, на скорости 400—600 км/ч. Пилот должен иметь возможность визуально распознавать цели. Однако выполнение подобной задачи сопряжено со множеством рисков.

«В отличие от других боевых самолётов, штурмовик не нуждается в сверхзвуковой скорости. По сравнению с истребителями-бомбардировщиками он неповоротлив, хотя и гораздо манёвреннее вертолёта. Естественно, такая машина находится в зоне поражения разнообразного стрелкового вооружения, зенитных установок и ПЗРК», — пояснил Дрозденко.

Учитывая весь комплекс угроз на поле боя, инженеры ОКБ Сухого создали хорошо защищённый, надёжный и неприхотливый штурмовик. На испытательных полётах и на театре военных действий лётчики ВВС СССР и России сажали Су-25 с серьёзными повреждениями планера, крыла, топливных баков, шасси и даже одного из двух двигателей. Ещё одно преимущество «Грача» — способность приземляться на грунтовые взлётно-посадочные полосы.

Звено штурмовиков Су-25 в небе над Афганистаном

РИА Новости

В беседе с RT генерал-майор в отставке, заслуженный лётчик РФ Владимир Попов отметил исключительную живучесть «Грача». По его словам, штурмовик изначально создавался таким образом, чтобы пилот мог управлять им в условиях интенсивного обстрела и дотянуть до аэродрома, даже получив повреждения, которые были бы смертельными для другой авиатехники.

«Конечно, далеко не всегда у лётчиков получалось посадить простреленную машину — нередко они были вынуждены катапультироваться. Но главное, что конструкция «Грача» позволяет сохранить жизнь экипажу. И Су-25 доказал, что способен успешно выполнять задачи в самой сложной обстановке. Например, в Афганистане он выручал нашу армию, уничтожая позиции моджахедов в горных ущельях. Проблема была лишь в том, что в 1980-е годы этих машин советскому контингенту явно не хватало», — подчеркнул Попов.

На вооружении Су-25 находятся 30-мм автоматическая пушка конструкции Грязева — Шипунова (ГШ-30-2), различные виды авиабомб (до 500 кг), неуправляемые ракеты и блоки с реактивными снарядами, напалмовые баки, управляемые ракеты «воздух — поверхность» Х-25МЛ, Х-29Л и С-25Л. Кроме того, в арсенал «Грача» входят ракеты «воздух — воздух» Р-60, Р-27Р, Р-77 и Р-73.

Максимальная боевая нагрузка Су-25 составляет 4,4 т, предельная высота боевого применения — 5 км, нормальная взлётная масса — 14,6 т, практическая дальность — 1850 км, боевой радиус на высоте — 1250 км, у земли — 750 км. Самолётом управляет один человек.

Рабочая лошадка ВКС

В 1980-е годы «Грач» постоянно совершенствовался. На основе афганского опыта штурмовик получил систему отстрела тепловых ловушек, оберегающих двигатель машины от поражения большинством ПЗРК. Они автоматически выпускались при заходе самолёта на цель.

Однако ловушки оказались неэффективными против американских комплексов Stinger, которые появились у моджахедов в 1986 году. Особенность ракеты этого ПЗРК заключалась в большой кинетической энергии удара. Чтобы защитить машину, инженеры ОКБ Сухого укрепили стальными пластинами жизненно важные агрегаты «Грача» и оснастили системой пожаротушения хвостовую часть фюзеляжа.

В Афганистане Су-25 выполнили около 60 тыс. боевых вылетов. За почти десять лет ВВС СССР потеряли 23 самолёта. При этом не произошло ни одного взрыва топливных баков. Штурмовики возвращались на аэродром, получая порой до 150 повреждений. По словам Попова, потери «Грачей» в Афганистане были относительно невелики и машина зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Су-25 серийно производились на авиазаводах в Тбилиси и Улан-Удэ. СССР экспортировал штурмовики в страны Восточной Европы (Чехословакию, Болгарию), Африки (Анголу, Судан), Ближнего Востока (Ирак, Афганистан) и Восточной Азии (КНДР). Помимо России, сейчас «Грачи» стоят на вооружении ряда бывших советских республик — Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана.

В общей сложности было выпущено около 1,3 тыс. таких самолётов. На сегодняшний день, по оценке Попова, в строю ВКС России находится свыше 250 Су-25 в различных модификациях, ещё более 300 единиц — на хранении.

После распада СССР Су-25 приняли участие в двух чеченских кампаниях и в южноосетинском конфликте 2008 года. «Грач» наряду с фронтовым бомбардировщиком Су-24М составил основу контингента группировки ВКС РФ в Сирии. Как отметил Дмитрий Дрозденко, применение штурмовиков позволило в достаточно короткие сроки уничтожить основные силы террористов на северо-востоке арабской республики.

«Су-25 — рабочая лошадка наших Воздушно-космических сил в Сирии. На «Грачей» приходится значительная часть поражённых целей в арабской республике. В начале операции за сутки один Су-25 совершал по три-четыре вылета, осуществляя удары в основном неуправляемыми боеприпасами. Во многом благодаря «Грачу» России удалось не выйти за рамки военного бюджета», — рассказал Дрозденко.

Су-25СМ проводит пуски боеприпасов в Сирии

© Кадр: видео Минобороны РФ

За весь период сирийской операции авиакрыло ВС РФ потеряло один Су-25. 3 февраля 2018 года в провинции Идлиб потерпел крушение самолёт, который пилотировал майор Роман Филипов.

Его штурмовик был подбит из ПЗРК исламистов. Лётчик успел катапультироваться. Приземлившись, офицер принял неравный бой с боевиками и погиб. 23 февраля президент РФ Владимир Путин вручил родителям майора Золотую Звезду Героя России.

«Трагедия Филипова, наверное, никого в России не оставила равнодушным. Он был опытным и мужественным лётчиком. В день гибели майор совершал полёт на малой высоте, находился в зоне видимости противника и в итоге стал жертвой ПЗРК, которые не должны были поставляться боевикам. Эта единственная потеря больше напоминает случайность и не бросает тень на боевые возможности Су-25», — подчеркнул Дрозденко.

«Без такой машины не обойтись»

В настоящее время в войска поставляется Су-25 в модификации СМ3. Эта версия штурмовика оснащена автоматизированной системой управления огнём, оптико-электронной системой СОЛТ-25, бортовым комплексом целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта. Новейшее оборудование позволяет лётчику поражать объекты, находясь на высоте более 5 тыс. км, то есть вне зоны досягаемости ПЗРК.

Модернизацией парка штурмовой авиации ВКС РФ занимается 121-й авиаремонтный завод, расположенный в подмосковной Кубинке. По состоянию на май 2019 года в 4-й армии ВВС и ПВО сформированы две эскадрильи Су-25СМ3.

Бортовой радиоэлектронный комплекс Су-25СМ3 включает систему спутниковой навигации ГЛОНАСС и лазерный индикатор прицела. Информация о машине выводится на экран цифрового дисплея. Кроме того, на штурмовике установлен дальномер, позволяющий применять боеприпасы с лазерной головкой самонаведения. Чтобы нанести удар, пилоту Су-25СМ3 достаточно отдать команду, всё остальное сделает машина.

Российский самолёт Су-25 приземляется на аэродром Хмеймим

© Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Отечественные специалисты улучшили защищённость «Грача». Жизненно важные агрегаты самолёта закрыты пластинами, которые могут выдерживать попадание снарядов 30-мм пушек. Кроме того, Су-25СМ3 оснащён комплексом радиоэлектронной борьбы «Витебск-25». Он защищает самолёт от ракет с тепловыми головками самонаведения ПЗРК «Стрела» и Stinger.

«России без такой машины, как Су-25, ещё очень долго не обойтись. Штурмовая авиация позволяет успешно и с минимальными финансовыми затратами вести боевые действия в локальных конфликтах вроде сирийской операции. При этом «Грач» актуален и в случае гипотетической войны с высокотехнологичным противником. Он незаменим для уничтожения малоразмерных целей на линии фронта», — пояснил Владимир Попов.

В настоящее время в России прорабатывается возможность создания штурмовика нового поколения. 1 ноября 2017 года бывший главнокомандующий российскими ВКС, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что имеет смысл разрабатывать новый самолёт на базе двухместного истребителя-бомбардировщика поколения 4++ Су-34.

«Штурмовик всегда будет нужен. Су-25 модернизировали до варианта СМ3, у него надёжнейший планер, огромный модернизационный и ремонтный потенциал. Думаю, он будет летать ещё лет 10—15. Естественно, со временем его надо будет менять, сегодня рассматриваются разные варианты», — сообщил Бондарев.

Владимир Попов считает, что идея, высказанная бывшим главкомом ВКС, вполне реализуема. В то же время он отметил, что Су-34 — достаточно дорогая воздушная платформа. По словам эксперта, штурмовик нового поколения должен сохранить свои главные достоинства — не слишком высокую стоимость серийного производства и боевую эффективность на линии соприкосновения с противником.