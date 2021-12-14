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Успешная сделка России с НАТО ударит по позициям украинских властей - СМИ

14 декабря 2021, 17:50  •  255 • Политика
Фото: Gong Bing / Xinhua / www.globallookpress.com
Белый дом сделал крайне важный жест
Российская Федерация получила наконец какие-то шансы на успешную реализацию своей основной внешнеполитической цели – добиться условий и гарантий соблюдения американской стороной нерасширения НАТО на восток. Такое мнение озвучил западный обозреватель Фред Вир.
Автор указал, что Североатлантический альянс уже нарушил обещание, данное преследовавшему заветную Нобелевскую премию Горбачеву – однажды Запад заверил советского президента, что не расширится на восток "ни на дюйм".
Как считает журналист, месяц назад Кремль выступил в качестве "инициатора подозрительных перемещений" вдоль границ с Украиной – с тем, чтобы вынудить Штаты на разговор. 
Не исключено, что украинские власти начнут наконец соблюдать условия Минских договоренностей по предложению Байдена. Однако за таким шагом неминуем политический кризис. Электорат начнет утверждать, что президент США Владимир Зеленский прогибается под внешнее управление – с переизбранием можно смело распрощаться. Парадокс заключается в том, что снижение напряженности в отношениях Запада с Россией повышает вероятность внутренней раскачки на Украине.
Едва ли найдется большое количество людей, готовых поверить в намерения России вторгнуться на Украину. Кремлю не нужны недовольства граждан. Однако Москва готова рассмотреть военный вариант, если никто не удовлетворит ее просьб. 
"Для России предпочтителен диалог с ведущими членами НАТО, в ходе которого реально переместить фокус дискуссии со стандартного на Западе мнения, что с европейской безопасностью все хорошо, и существует лишь российская проблема. С тем, чтобы учесть беспокойство Москвы. Пока что неясно, произойдет это или нет. И кризис до сих пор имеет место быть", – говорится в публикации.
Как считает автор, серьезных уступок от Соединенных Штатов пока что не дождаться. Белый дом не давал никаких обещаний по членству Украины в НАТО, а Кремль не прояснил своих намерений в отношении Киева. Союзники США встретили с крайним негодованием предложение Байдена о проведении переговоров с Москвой. В дальнейшем же все будет зависеть от серьезности намерений президента США, который сделал крайне важный жест.

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