«Успешная работа контрразведки»: ФСБ задержала гражданина США по подозрению в шпионаже

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве американского гражданина Пола Уилана при проведении шпионской акции. Подробности обвинений в его адрес пока не раскрываются. Против Уилана возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». В МИД России подчеркнули, что уведомили посольство Соединённых Штатов о факте задержания.

ФСБ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана «при проведении шпионской акции», сообщил Центр общественных связей ведомства.

«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», — заявили в ФСБ.

В отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Наказание по ней составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.

«Проводятся необходимые следственные действия», — заключили в ФСБ. Других подробностей о деятельности задержанного ведомство пока не предоставило.

Дипмиссию США в России проинформировали о задержании американского гражданина, сообщили в МИД.

«Посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания», — приводит РИА Новости заявление министерства.

Позднее в Госдепе подтвердили, что получили уведомление, а также заявили, что запросили консульский доступ к задержанному.

Здание посольства США в Москве

РИА Новости

© Максим Блинов

«Занимаются промышленным шпионажем»

В Совете Федерации в разговоре с RT выразили уверенность, что ФСБ долго следила за гражданином, задержанным 28 декабря.

«Я уверен, наша Федеральная служба безопасности вела долгую разработку, следила за этим гражданином и выявила, что он занимается шпионажем. А такие люди должны задерживаться», — подчеркнул член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

При этом разведывательная деятельность американцев никогда не прекращалась, заметил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В том числе, это чисто военный шпионаж, интерес к новым разработкам нашей оборонной промышленности и различные другие вопросы. Эти службы работают сотни лет во всех странах», — сказал парламентарий.

С ним согласился и профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев, который отметил, что американская сторона постоянно вмешивается в дела России.

«Занимаются промышленным шпионажем, пытаются влезть в сферу высоких технологий. Американцы всё сильнее отстают в вопросах обороны, не могут осуществить проектов с лазерным оружием, в то время как в России уже испытан и будет приниматься на вооружение гиперзвук», — говорит Матвейчев.

«Тем не менее следует отметить успешную работу нашей контрразведки», — заметил Чепа.

Он предположил, что со стороны США могут последовать ответные действия.

«Они могут задержать русского гражданина, обвинить его в чём-то и выслать, это не сложно», — сказал депутат.

Как полагает Матвейчев, американская сторона, исходя из прежнего опыта задержаний представителей США в России, вскоре выступит с обвинениями в адрес Москвы.

«Поскольку мы имеем опыт подобных задержаний американских дипломатов, последуют обвинения России в неконструктивном и прочем поведении и зеркальные действия высылок, то есть очередное обострение отношений», — считает эксперт.

По словам политолога Александра Асафова, США часто прибегают к зеркальной риторике, обвиняя Россию во вмешательстве во внутренние дела Вашингтона, в то время как американских граждан застают за аналогичной деятельностью.

«Это стандартная схема, когда, совершив или планируя совершить нечто, они заранее обвиняют в этом Россию. Это даже не риторический, а политический приём. Зеркальные обвинения существуют, и американцы часто обвиняют нас в том, что прекрасно делают сами», — заметил эксперт.

Существуют несколько дальнейших сценариев действий в отношении задержанного 28 декабря гражданина США, которые зависят от тяжести вменяемых ему преступлений, предположил Асафов.

«Если там что-то несерьёзное и его просто выдворят из страны, то тогда его ждёт громкая медийная карьера с интервью в качестве пострадавшего от режима и прочим представлением его в качестве невинного задержанного героя», — сказал эксперт.

Деятельность ФСБ

В 2018 году ФСБ отчиталась о задержании по подозрению в шпионаже нескольких иностранных граждан, преимущественно украинских.

Так, в сентябре 2018 года в Краснодарском крае задержали гражданина Украины Сергея Степаненко. В процессе расследования выяснилось, что мужчина находился на Кубани по заданию украинских спецслужб и занимался сбором данных о военных объектах, перемещении техники и кадровом составе краснодарских служащих. Его задержали до передачи этой информации украинской стороне.

В апреле на территории Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали украинского гражданина Игоря Кияшко. Его обвинили в шпионаже и попытке контрабанды комплектующих военного назначения. В декабре мужчину осудили на восемь лет колонии строгого режима.

В феврале в Симферополе задержали гражданина Украины Константина Давыденко. Мужчина собирал сведения, представляющие государственную тайну. По данным ФСБ, предметом его интереса были соединения Федеральной службы войск национальной гвардии.