|
«Успешная работа контрразведки»: ФСБ задержала гражданина США по подозрению в шпионаже
31 декабря 2018, 21:24 • 79 • В России
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве американского гражданина Пола Уилана при проведении шпионской акции. Подробности обвинений в его адрес пока не раскрываются. Против Уилана возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». В МИД России подчеркнули, что уведомили посольство Соединённых Штатов о факте задержания.
РИА Новости
ФСБ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана «при проведении шпионской акции», сообщил Центр общественных связей ведомства.
«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», — заявили в ФСБ.
В отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Наказание по ней составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.
«Проводятся необходимые следственные действия», — заключили в ФСБ. Других подробностей о деятельности задержанного ведомство пока не предоставило.
Дипмиссию США в России проинформировали о задержании американского гражданина, сообщили в МИД.
«Посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания», — приводит РИА Новости заявление министерства.
Позднее в Госдепе подтвердили, что получили уведомление, а также заявили, что запросили консульский доступ к задержанному.
«Занимаются промышленным шпионажем»
В Совете Федерации в разговоре с RT выразили уверенность, что ФСБ долго следила за гражданином, задержанным 28 декабря.
«Я уверен, наша Федеральная служба безопасности вела долгую разработку, следила за этим гражданином и выявила, что он занимается шпионажем. А такие люди должны задерживаться», — подчеркнул член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
При этом разведывательная деятельность американцев никогда не прекращалась, заметил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«В том числе, это чисто военный шпионаж, интерес к новым разработкам нашей оборонной промышленности и различные другие вопросы. Эти службы работают сотни лет во всех странах», — сказал парламентарий.
С ним согласился и профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев, который отметил, что американская сторона постоянно вмешивается в дела России.
«Занимаются промышленным шпионажем, пытаются влезть в сферу высоких технологий. Американцы всё сильнее отстают в вопросах обороны, не могут осуществить проектов с лазерным оружием, в то время как в России уже испытан и будет приниматься на вооружение гиперзвук», — говорит Матвейчев.
Он предположил, что со стороны США могут последовать ответные действия.
«Они могут задержать русского гражданина, обвинить его в чём-то и выслать, это не сложно», — сказал депутат.
Как полагает Матвейчев, американская сторона, исходя из прежнего опыта задержаний представителей США в России, вскоре выступит с обвинениями в адрес Москвы.
«Поскольку мы имеем опыт подобных задержаний американских дипломатов, последуют обвинения России в неконструктивном и прочем поведении и зеркальные действия высылок, то есть очередное обострение отношений», — считает эксперт.
По словам политолога Александра Асафова, США часто прибегают к зеркальной риторике, обвиняя Россию во вмешательстве во внутренние дела Вашингтона, в то время как американских граждан застают за аналогичной деятельностью.
«Это стандартная схема, когда, совершив или планируя совершить нечто, они заранее обвиняют в этом Россию. Это даже не риторический, а политический приём. Зеркальные обвинения существуют, и американцы часто обвиняют нас в том, что прекрасно делают сами», — заметил эксперт.
Существуют несколько дальнейших сценариев действий в отношении задержанного 28 декабря гражданина США, которые зависят от тяжести вменяемых ему преступлений, предположил Асафов.
«Если там что-то несерьёзное и его просто выдворят из страны, то тогда его ждёт громкая медийная карьера с интервью в качестве пострадавшего от режима и прочим представлением его в качестве невинного задержанного героя», — сказал эксперт.
Деятельность ФСБ
В 2018 году ФСБ отчиталась о задержании по подозрению в шпионаже нескольких иностранных граждан, преимущественно украинских.
Так, в сентябре 2018 года в Краснодарском крае задержали гражданина Украины Сергея Степаненко. В процессе расследования выяснилось, что мужчина находился на Кубани по заданию украинских спецслужб и занимался сбором данных о военных объектах, перемещении техники и кадровом составе краснодарских служащих. Его задержали до передачи этой информации украинской стороне.
В апреле на территории Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали украинского гражданина Игоря Кияшко. Его обвинили в шпионаже и попытке контрабанды комплектующих военного назначения. В декабре мужчину осудили на восемь лет колонии строгого режима.
В феврале в Симферополе задержали гражданина Украины Константина Давыденко. Мужчина собирал сведения, представляющие государственную тайну. По данным ФСБ, предметом его интереса были соединения Федеральной службы войск национальной гвардии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
25 декабря 2018, 22:39
|
28 декабря 2018, 09:09
|
25 декабря 2018, 03:09
|
31 декабря 2018, 08:39
|
26 декабря 2018, 01:54
|
30 декабря 2018, 14:39
|
28 декабря 2018, 12:24