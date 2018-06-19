«Успешная» Европа и «неуспешная» Россия • 42 • Аналитика



Встречаешь периодически оценки ситуации в России, развития России, российских проблем, сделанные, так сказать, из Европы (Восточной Европы, «совсем» Восточной Европы). На первый взгляд, интересно и поучительно, ну как же: люди из за рубежа всегда смотрят на внутренние реалии немного по-своему, что позволяет получить некую дополнительную информацию. Однако… однако есть вот такая системная ошибка у всех извне смотрящих. Практически у всех.



Очень часто они просто-напросто воспринимают Россию как «плохой вариант Европы». Неудачный такой. Сложно сказать, с чем это всё связано: в принципе, те самые европейцы никогда русских «своими» не считали — даже приблизительно. Нет, если бы всегда и везде русских пытались «втянуть» во все европейские проекты — тогда другое дело. Тогда их «изумление» было бы понятно. Но, как правило, всё было с точностью «до наоборот».





Поэтому оценка именно России, именно с точки зрения соответствия тем самым «стандартам», не может не вызывать искреннего непонимания. Те же самые европейцы охотно признают своеобразие стран арабской культуры, Турции, Ирана, Индии, Китая, Японии… но не России. В принципе, вполне очевидно, что по своей истории, государственному устройству, обычаям и нормам, культуре и традициям Россия очень сильно отличается от Европы.



Массированное заимствование европейской культуры, начиная с Петра Великого, изменило очень и очень многое, но не могло переписать социально-культурный базис российского общества. Оценивать Россию с точки зрения именно западноевропейских стандартов достаточно странно: то, что хорошо работало у них, не обязательно должно хорошо сработать у нас, да и цели у нас могут быть немного разными.



Вот эта изначальная ошибка делает практически весь дальнейший анализ абсолютно бессмысленным. Просто сравните, например, Россию и Чехию. Абсолютно разный размер территории, абсолютно разный климат (набор климатов!), абсолютно разная национальная картина. Государственные задачи внутри страны и во внешней политике тоже различаются очень и очень сильно. Российское государство при всём желании никак не может быть похожим на чешское — это невозможно по определению.



Если мы сравним Россию с Францией, Германией или Польшей, выводы будут вполне аналогичные. Мы очень разные. И российское государственное устройство французское копировать не может никак: это было бы весьма и весьма странным. Почему-то практически никому из «наблюдателей» это никак в голову не приходит. Ведь, например, государственное устройство тех же самых Соединённых Штатов Америки весьма и весьма далеко от устройства Чешской Республики. Однако никто в Европе это «на вид» американцам не ставит.



«Уникальность» и «инаковость» Соединённых Штатов воспринимается вполне нормально и даже с интересом/одобрением. Но на Россию это почему-то не распространяется никак. Будучи жителем России, я бы, например, поостерегся давать «дружеские советы» немцам или британцам в организации их политической системы и решении их политических вопросов — слишком мы разные, и то, что хорошо в России, не обязательно так же хорошо в Европе. Тем более я бы поостерёгся (а многие у нас любят это делать) давать советы американцам по поводу их громадных проблем.



Мы не они, они не мы. Исходное понимание, что такое «хорошо», а что такое «плохо», у нас отличается весьма и весьма существенно. Однако у них понимание этого факта отсутствует напрочь. Наоборот, действует принцип плохой, второсортной Европы. То есть сама по себе дискуссия по линии Европа — Россия после этого всякий смысл теряет. Когда в качестве образца рассматривается компактная европейская страна (типа Голландии) и на основании этого делаются некие, далеко идущие выводы относительно России, удивлению не будет никакого предела.



Определённый смысл был в своё время в сравнении, например, Российской и Голландской империй — то есть сверхсистем целиком (если, конечно, имеет смысл вообще сравнивать столь несхожие государственные образования). Сравнение же гигантского государства, занимающего большую часть Евразии, с маленькой уютной европейской страной выглядит достаточно странно. Новая Англия. Часть 2. Лига плюща и Музей подводного флота ВМС США



Россия и Голландия чисто теоретически не могут иметь одинаковое или схожее государственное устройство — это невозможно. Нет никакого идеального/универсального государственного устройства — это всего лишь некий навязчивый миф. Однако сколько раз мы слышали восхищённые «визги и писки» наших соотечественников, побывавших в той или иной «маленькой уютной европейской державе», и каждый раз это вызывает полное и искреннее восхищение и даже желание сделать всё один в один «как у людей».



Дескать, просто-напросто всё нужно «скопировать», ну, и всё заработает. Понятно, что мешают этому «коррумпированные чиновники», не желающие ни в какую делиться властью. Вот так всё просто, доступно и понятно. В принципе, этой традиции уже не один век. Есть, кстати, обратная традиция: доказывать, что именно у нас всё хорошо, а как раз на «богомерзком» Западе всё отвратительно. Что, в принципе, тоже весьма разумно и перспективно.



Простите, нет никакой «неправильной» российской истории. Или что, 1000 лет — и всё ошибочно? Турция, например, очень сильно не схожа с Европой (хотя и стремилась присоединиться к ЕС), но ее никто особо не тыкает за несхожесть.



Нам предстоит привыкать к такому вот забавному парадоксу: внешне мы очень похожи на североевропейцев, последние 300 лет мы активно заимствовали их культуру, технику и технологию, а также философские и политические идеи. Однако мы не они. Русские — это не европейцы, и государство тут всегда будет развиваться по-другому.



И те же самые европейцы всегда будут относиться к нам как к чужакам. Ну и никто же не предлагает Индии впрямую заимствовать опыт той же Швейцарии, глупо потому как. А нам активно предлагают. Причина принципиального конфликта России с той же Европой — категорическое нежелание последней признавать «инаковость» и особенность России. Категорическое нежелание признавать за Россией роль отдельного цивилизационного центра. Почему Путин не стал популярным на Западе



А ведь если посмотреть на события того же 20-го века именно с этой точки зрения, то многое становится понятным. Насчёт соотношения численности населения: Китай достаточно часто был сверхгигантом в этой области… однако практически никогда глобального культурного влияния он не оказывал. Только Дальний Восток. Индия со своим громадным населением и историей, насчитывающей не одно тысячелетие, повлияла на мировую культуру, конечно, несколько больше, но не сказать, что в разы сильнее Китая.



А вот Россия — как раз наоборот, оказала-таки влияние «в мировом масштабе», и культурное, и политическое. Да и в чисто технической/технологической сфере отрицать её влияние достаточно странно: весь 20-ый век тому наглядное свидетельство. Ранее Россия оказывала серьёзное политическое влияние на Европу. Но культурные и исторические особенности России никого особо в Европе не интересуют — в этом, так сказать, корень всех бед. Россия там воспринимается как «неправильный элемент», который должен пройти полную «трансформацию», чтобы стать частью того самого «демократического западного мира».



Как выглядит эта самая «трансформация» наиболее наглядно можно увидеть на территории быв. Украины. Почему, кстати, полный развал экономики, распад общества и массовые убийства там никакого отторжения в Западной Европе не вызывают? Да потому что всё, что было ранее, — всё было «неправильно» и нуждается в переделке, а резать, безусловно, приходится по-живому, но, как говорится, лес рубят — щепки летят, или нельзя пожарить омлет, не разбив яиц.



Поэтому ужасаться тут нечему. Вы хотели «евроинтеграции»? Получите и распишитесь! А никто не обещал, что «до коммунизма» дойдут все. И «в дороге» тоже никто кормить не подписывался. Безусловно, какой-то процент украинцев выживет среди этого беспредела, вот из них и будет построена «новая, свободная Украина». А почему вы считаете, что массовая гибель украинцев — это трагедия? Трагедия, простите, для кого? Откуда столько сантиментов? Даёшь тиранию и платных доносчиков!



Собственно говоря, то, что мы видим на Украине, — это именно то, как, по мнению наших европейских «друзей», должно выглядеть будущее России. Ну, в первом приближении. Именно поэтому нам крайне сложно достигнуть «компромисса». Потому что с их точки зрения этот самый «компромисс» категорически не учитывает интересы России, да и существования самой России как единого государства не предполагает.



Именно поэтому «возврат Крыма» (событие не слишком значительное с геополитической точки зрения) вызвало такую бурю ненависти. В случае Крыма наши европейские друзья как бы слегка раскрыли свои карты. Ведь, по идее, можно было бы сказать: да и чёрт с ним, с этим Крымом, у нас своих забот хватает. В конце концов, Крым в составе России — стабильный и благополучный регион. Хотите решать острые проблемы? Так займитесь Северной Африкой. Займитесь Балканами, наконец.



Странная штука, гигантские ресурсы сосредоточены именно на «возврате Крыма». А на самой Украине всё уже в порядке? А с Прибалтикой? С Болгарией? Люди вернулись в Россию, им там хорошо, так оставьте их в покое, но нет… Вообще-то у Евросоюза есть громадные моральные обязательства перед десятками миллионов жителей бывшего СЭВ, живущих ныне под звёздно-тёмно-синим флагом.



Им (болгарам, венграм, эстонцам…) много чего обещали при вступлении в ЕС, в том числе и в сфере экономики. Задача сложная, и задача не на одно поколение. Но её никто и не пытается решать, вместо этого в той же Прибалтике в ходе «санкционной войны» добивается экономика. В общем и целом ЕС ничего не должен Крыму, как и крымчане ничего не должны Евросоюзу. А вот про восточноевропейские страны (и южноевропейские) этого сказать нельзя.



Вообще, толковое руководство любой державы прежде всего заботится о некоем обустройстве своих собственных граждан, а уже потом пытается решать чужие проблемы. Так вот, и без того слабые в экономическом плане Восточная/Южная Европа потеряли миллиарды «из-за Крыма», потеряли безвозвратно. Юбилей великого команданте, врача и романтика



То есть господа в Брюсселе/Страсбурге настолько ненавидят Россию, что готовы жертвовать интересами граждан Евросоюза, чтобы досадить ей. С их точки зрения, независимо от степени благополучия в Севастополе, его присутствие внутри России — это плохо, и с этим надо бороться любой ценой. В том числе ценой обнищания граждан ЕС, живущих в Прибалтике. Какие-то странные у них приоритеты? Они борются за всеобщую справедливость? Так их вроде никто не выбирал в «императоры Галактики».



Одновременно с «крымским курортным сезоном» «вна» Украине творятся по-настоящему жуткие безобразия. Однако это не вызывает ни слова критики. Согласимся, что коррупция и злоупотребления властью есть везде, но в России сегодня они несколько меньше, чем на Украине. А свободы слова и законности несколько больше. Однако ЕС из последних сил поддерживает Украину и давит Россию.



В ходе острой фазы конфликта на Украине никакого «общения», кроме угроз, выпадов и оскорблений, со стороны Европы не просматривалось. Мнение жителей Крыма, Донбасса, да и России в целом не интересовало никого и никак. Шло жёсткое силовое давление.



Вам таки не кажется странным, что никто не пытался ни о чём договориться, ни в чём «убедить» Россию, ни «поторговаться»? Ни попытаться найти какой-то там компромисс… Имеет место попытка тупо продвинуть границу влияния Евросоюза на восток любой ценой. Путём лжи, переворотов, убийств и этнических чисток… И одновременно любой ценой устранить всякое российское влияние на данных территориях.



То есть вполне классически «прекрасный новый мир» предполагается строить на обломках старого. При этом массовая гибель аборигенов в ходе «коренного переустройства» принципиальной проблемой не считается. Господа, выступающие за европейские проекты в России, вы, собственно говоря, куда нас ведёте? Выборы. Украине пришёл Вакарчук?



Вот чисто теоретически, гипотетически как раз та самая Украина и могла бы стать зоной контакта и взаимопроникновения Европы и России. Ну, это если смотреть на ситуацию абстрактно. Парадоксальным образом, если развернуть ситуацию, то тогда… могло получиться очень интересно, своего рода синтез подходов и исторических традиций.



Однако, как мы все знаем, на Украине ситуация принципиально иная. Тут непонятен ещё такой момент: если западная модель настолько «эффективней», то зачем столько запретов и ограничений? Люди сами выучат английский/немецкий, люди сами перейдут из православия в католичество/униатство. Люди сами откажутся от российских банков и соц. сетей. Однако мы имеем запреты, запреты, запреты.



Ведь именно Украину можно рассматривать как полигон взаимодействия, взаимопроникновения двух культур (российской и европейской). Как-то оно интересно происходит, не так ли? Что значит «неправильно»? Что значит — «это не прецедент»? Как раз вот давайте на примере Украины (само государство на букву У тут мало интересно) рассмотрим процесс взаимодействия и сотрудничества.



А, собственно говоря, почему нет? Отличный пример! Тут как нельзя лучше видно отношение европейцев к российским традициям, культуре и истории как к чему-то неправильному, недостойному и неполноценному. Всё это надо зачистить и начинать строить с нуля. Так сказать, «страна Украина» как tabula rasa. То есть по факту мы имеем именно это.



Как бы кому-то это ни не нравилось, но Украина — это именно «территория», и то, что происходит на этой территории, никакого отрицания в Европе не вызывает. Так вот именно тут очень любопытно пронаблюдать то самое уважение, которое европейцы испытывают к «великой русской культуре». Подход по факту предельно простой: всё это надо запретить/выжечь калёным железом. Не нравится? Понимаю, но по факту всё именно так. Они начинают испытывать серьёзное уважение к «великой русской культуре», когда она защищена «великими русскими танками», иначе никак. Режиссёр, человек, гражданин. Памяти Станислава Говорухина



Подход в Европе такой вот простой имеет место: Украина — это не Россия, и к России никакого отношения не имеет и иметь не может. И России не надо туда соваться. Примерно то же самое касается Прибалтики — это часть Европы, и русским там делать нечего, ибо всё, что делают русские, — это неправильно (мы сами всё сделаем правильно!). То есть они готовы вести дискуссии — по политической ситуации в России. Но не в Грузии, не в Прибалтике, не на Украине и не в Молдавии.



А вот что касается России — да, тут можно дискутировать. Простите, нам зачем такие «дискуссии»? В политике очень важно навязывать «свою игру». Так вот, что касается той же Прибалтики, надо рассматривать данную территорию как «зону взаимодействия» двух культур: долгие столетия Прибалтика была частью Российской империи/СССР, теперь это часть Евросоюза… Так и что мы имеем? Какие результаты достигнуты?



Надо уметь быть наглым и настойчивым (наша легендарная «скромность» ничего хорошего нам не принесла). То, что происходит на Украине, нас тоже касается: это бывшая часть СССР/РИ. Не стоит обсуждать с нашими уважаемыми европейскими коллегами то, что происходит в России (это наше внутреннее дело), надо активно обсуждать, насколько успешно прошла трансформация бывших стран СЭВ, насколько там сегодня высокий жизненный уровень.



Надо активно обсуждать ситуацию в той же Прибалтике, Грузии с точки зрения: что было тогда, что мы имеем сейчас, каковы перспективы. Если позиция наших уважаемых партнёров будет заключаться в том, что теперь это нас не касается… что ж, тогда нам обсуждать как бы и нечего.



Я таки принципиально не вижу в ЕС некоего «супермегагиганта» — даже для «успешной» Польши в составе Евросоюза российский рынок, в том числе и рынок перевозок, очень и очень важен. Про несчастных прибалтов даже говорить не хочется.



Посыл подобных дискуссий может быть очень простым: вот вы нам постоянно навязываете некие политические «реформы», а давайте посмотрим и оценим те страны, в которых они «успешно» прошли, давайте обсудим их успехи. И уж если в маленькой Эстонии/Болгарии не получилось по факту ничего, то как можно рекомендовать эти самые реформы большой России? Давайте оценим, насколько ваши рецепты успешны в Восточной Европе. Японские страсти вокруг русского оптоволокна



Что получила та же самая Грузия с точки зрения уровня жизни/прав человека? Давайте сравним с СССР и давайте обсудим. Когда мы увидим, что ваши рецепты отлично работают, мы к вам прислушаемся.



Ведь по факту, в 2014-м году имело место именно «похищение Украины», то есть там надо было поставить у власти «своих людей», свести российское влияние к нулю, против России ввести санкции с целью «изменения российской политики в отношении Украины». Ну, и делать «реформы». Так давайте сегодня оценим, каковы политические результаты в «прозападной» Украине и стоит ли нам так делать? А что тут смешного?



У нас как-то принято во всём обвинять «Киев», в Восточной Европе — российскую оккупацию «Востока Украины». Но ведь можно подойти к ситуации под совсем другим углом: в начале 2014 года на Украине решительно выбрали прозападный вектор, так вот: каковы результаты, каковы достижения? В политике, экономике, государственном строительстве? Каков там уровень свобод?



Ещё раз — на Украине западники делали то, что считали нужным, так вот: каковы результаты? Сделайте нам презентацию! Нам ведь столько лет «втирали», что у нас «всё неправильно». Так вот, пожалуйста, на примере столь исторически и культурно близкой нам Украины расскажите, как всё хорошо в «западной модели» и как всё плохо в «российской». Так сказать, «по пунктам».



Понимаю, им такой расклад крайне невыгоден. Поэтому они в такие дискуссии и не лезут принципиально. Но надо уже учиться навязывать дискуссии на тех площадках, которые более выгодны нам. Вы нам всё время рекомендуете некие реформы, так? Так. Это хорошие реформы? Иначе бы вы их и не предлагали? Так вот, давайте оценим результаты этих реформ на примере Украины, «свергшей коррумпированную власть» при помощи западных «друзей». Граждане, берегите правительство!



Кто нам может запретить это сделать? Такое впечатление складывается, что вся Украина — это Крым и Донбасс, которые совсем уже не Украина. Так давайте обсудим с нашими западными «друзьями» те результаты, которые достигнуты в ходе государственного реформирования «той самой страны» по западным лекалам. Если они не готовы это делать (а они не готовы принципиально), тогда что они могут посоветовать России, если на Украине их «рецепты» и «рекомендации» привели к коллапсу?



Давайте же уже учиться рассматривать Украину отдельно от Крыма и Донбасса. Давайте в ответ на страшные басни о российских проблемах озадачивать оппонента вопросом: а насколько успешна современная Украина? Насколько успешна современная Литва? Грузия?



Наша беда в том, что мы упорно пытаемся выиграть на «их площадках»: а они, говоря о лимитрофах, подменяют вопрос «экономической успешности» (которой нет ни в Грузии, ни в Эстонии), на вопрос «защиты от российской угрозы». А с Россией почему-то предпочитают сравнивать Германию…



То есть на происки Грибаускайте по «русской угрозе» надо не оправдываться (это бессмысленно), а задавать всё тот же сакраментальный вопрос: «А насколько ваша страна успешна в современном мире?» Типа, хотим у вас взять пару уроков государственного строительства.



Встречаешь периодически оценки ситуации в России, развития России, российских проблем, сделанные, так сказать, из Европы (Восточной Европы, «совсем» Восточной Европы). На первый взгляд, интересно и поучительно, ну как же: люди из за рубежа всегда смотрят на внутренние реалии немного по-своему, что позволяет получить некую дополнительную информацию. Однако… однако есть вот такая системная ошибка у всех извне смотрящих. Практически у всех.Очень часто они просто-напросто воспринимают Россию как «плохой вариант Европы». Неудачный такой. Сложно сказать, с чем это всё связано: в принципе, те самые европейцы никогда русских «своими» не считали — даже приблизительно. Нет, если бы всегда и везде русских пытались «втянуть» во все европейские проекты — тогда другое дело. Тогда их «изумление» было бы понятно. Но, как правило, всё было с точностью «до наоборот».Поэтому оценка именно России, именно с точки зрения соответствия тем самым «стандартам», не может не вызывать искреннего непонимания. Те же самые европейцы охотно признают своеобразие стран арабской культуры, Турции, Ирана, Индии, Китая, Японии… но не России. В принципе, вполне очевидно, что по своей истории, государственному устройству, обычаям и нормам, культуре и традициям Россия очень сильно отличается от Европы.Массированное заимствование европейской культуры, начиная с Петра Великого, изменило очень и очень многое, но не могло переписать социально-культурный базис российского общества. Оценивать Россию с точки зрения именно западноевропейских стандартов достаточно странно: то, что хорошо работало у них, не обязательно должно хорошо сработать у нас, да и цели у нас могут быть немного разными.Вот эта изначальная ошибка делает практически весь дальнейший анализ абсолютно бессмысленным. Просто сравните, например, Россию и Чехию. Абсолютно разный размер территории, абсолютно разный климат (набор климатов!), абсолютно разная национальная картина. Государственные задачи внутри страны и во внешней политике тоже различаются очень и очень сильно. Российское государство при всём желании никак небыть похожим на чешское — это невозможно по определению.Если мы сравним Россию с Францией, Германией или Польшей, выводы будут вполне аналогичные. Мы очень разные. И российское государственное устройство французское копировать не может никак: это было бы весьма и весьма странным. Почему-то практически никому из «наблюдателей» это никак в голову не приходит. Ведь, например, государственное устройство тех же самых Соединённых Штатов Америки весьма и весьма далеко от устройства Чешской Республики. Однако никто в Европе это «на вид» американцам не ставит.«Уникальность» и «инаковость» Соединённых Штатов воспринимается вполне нормально и даже с интересом/одобрением. Но на Россию это почему-то не распространяется никак. Будучи жителем России, я бы, например, поостерегся давать «дружеские советы» немцам или британцам в организации их политической системы и решении их политических вопросов — слишком мы разные, и то, что хорошо в России, не обязательно так же хорошо в Европе. Тем более я бы поостерёгся (а многие у нас любят это делать) давать советы американцам по поводу их громадных проблем.Мы не они, они не мы. Исходное понимание, что такое «хорошо», а что такое «плохо», у нас отличается весьма и весьма существенно. Однако у них понимание этого факта отсутствует напрочь. Наоборот, действует принцип плохой, второсортной Европы. То есть сама по себе дискуссия по линии Европа — Россия после этого всякий смысл теряет. Когда в качестве образца рассматривается компактная европейская страна (типа Голландии) и на основании этого делаются некие, далеко идущие выводы относительно России, удивлению не будет никакого предела.Определённый смысл был в своё время в сравнении, например, Российской и Голландской— то есть сверхсистем целиком (если, конечно, имеет смысл вообще сравнивать столь несхожие государственные образования). Сравнение же гигантского государства, занимающего большую часть Евразии, с маленькой уютной европейской страной выглядит достаточно странно.Россия и Голландия чисто теоретически не могут иметь одинаковое или схожее государственное устройство — это невозможно. Нет никакого идеального/универсального государственного устройства — это всего лишь некий навязчивый миф. Однако сколько раз мы слышали восхищённые «визги и писки» наших соотечественников, побывавших в той или иной «маленькой уютной европейской державе», и каждый раз это вызывает полное и искреннее восхищение и даже желание сделать всё один в один «как у людей».Дескать, просто-напросто всё нужно «скопировать», ну, и всё заработает. Понятно, что мешают этому «коррумпированные чиновники», не желающие ни в какую делиться властью. Вот так всё просто, доступно и понятно. В принципе, этой традиции уже не один век. Есть, кстати, обратная традиция: доказывать, что именно у нас всё хорошо, а как раз на «богомерзком» Западе всё отвратительно. Что, в принципе, тоже весьма разумно и перспективно.Простите, нет никакой «неправильной» российской истории. Или что, 1000 лет — и всё ошибочно? Турция, например, очень сильно не схожа с Европой (хотя и стремилась присоединиться к ЕС), но ее никто особо не тыкает за несхожесть.Нам предстоит привыкать к такому вот забавному парадоксу: внешне мы очень похожи на североевропейцев, последние 300 лет мы активно заимствовали их культуру, технику и технологию, а также философские и политические идеи. Однако мы не они. Русские — этоевропейцы, и государство тут всегда будет развиваться по-другому.И те же самые европейцыбудут относиться к нам как к чужакам. Ну и никто же не предлагает Индии впрямую заимствовать опыт той же Швейцарии, глупо потому как. А нам активно предлагают. Причина принципиального конфликта России с той же Европой — категорическое нежелание последней признавать «инаковость» и особенность России. Категорическое нежелание признавать за Россией роль отдельного цивилизационного центра.А ведь если посмотреть на события того же 20-го века именно с этой точки зрения, то многое становится понятным. Насчёт соотношения численности населения: Китай достаточно часто был сверхгигантом в этой области… однако практически никогда глобального культурного влияния он не оказывал. Только Дальний Восток. Индия со своим громадным населением и историей, насчитывающей не одно тысячелетие, повлияла на мировую культуру, конечно, несколько больше, но не сказать, что в разы сильнее Китая.А вот Россия — как раз наоборот, оказала-таки влияние «в мировом масштабе», и культурное, и политическое. Да и в чисто технической/технологической сфере отрицать её влияние достаточно странно: весь 20-ый век тому наглядное свидетельство. Ранее Россия оказывала серьёзное политическое влияние на Европу. Но культурные и исторические особенности России никого особо в Европе не интересуют — в этом, так сказать, корень всех бед. Россия там воспринимается как «неправильный элемент», который должен пройти полную «трансформацию», чтобы стать частью того самого «демократического западного мира».Как выглядит эта самая «трансформация» наиболее наглядно можно увидеть на территории быв. Украины. Почему, кстати, полный развал экономики, распад общества и массовые убийства там никакого отторжения в Западной Европе не вызывают? Да потому что всё, что было, — всё было «неправильно» и нуждается в переделке, а резать, безусловно, приходится по-живому, но, как говорится, лес рубят — щепки летят, или нельзя пожарить омлет, не разбив яиц.Поэтому ужасаться тут нечему. Вы хотели «евроинтеграции»? Получите и распишитесь! А никто не обещал, что «до коммунизма» дойдут все. И «в дороге» тоже никто кормить не подписывался. Безусловно, какой-то процент украинцев выживет среди этого беспредела, воти будет построена «новая, свободная Украина». А почему вы считаете, что массовая гибель украинцев — это трагедия? Трагедия, простите, для кого? Откуда столько сантиментов?Собственно говоря, то, что мы видим на Украине, — это именно то, как, по мнению наших европейских «друзей», должно выглядеть будущее России. Ну, в первом приближении. Именно поэтому нам крайне сложно достигнуть «компромисса». Потому что с их точки зрения этот самый «компромисс» категорически не учитывает интересы России, да и существования самой России как единого государства не предполагает.Именно поэтому «возврат Крыма» (событие не слишком значительное с геополитической точки зрения) вызвалобурю ненависти. В случае Крыма наши европейские друзья как бы слегка раскрыли свои карты. Ведь, по идее, можно было бы сказать: да и чёрт с ним, с этим Крымом, у нас своих забот хватает. В конце концов, Крым в составе России — стабильный и благополучный регион. Хотите решать острые проблемы? Так займитесь Северной Африкой. Займитесь Балканами, наконец.Странная штука, гигантские ресурсы сосредоточены именно на «возврате Крыма». А на самой Украине всё уже в порядке? А с Прибалтикой? С Болгарией? Люди вернулись в Россию, им там хорошо, так оставьте их в покое, но нет… Вообще-то у Евросоюза есть громадные моральные обязательства перед десятками миллионов жителей бывшего СЭВ, живущих ныне под звёздно-тёмно-синим флагом.Им (болгарам, венграм, эстонцам…) много чего обещали при вступлении в ЕС, в том числе и в сфере экономики. Задача сложная, и задача не на одно поколение. Но её никто и не пытается решать, вместо этого в той же Прибалтике в ходе «санкционной войны» добивается экономика. В общем и целом ЕС ничего не должен Крыму, как и крымчане ничего не должны Евросоюзу. А вот про восточноевропейские страны (и южноевропейские) этого сказать нельзя.Вообще, толковое руководство любой державы прежде всего заботится о некоем обустройстве своих собственных граждан, а уже потом пытается решать чужие проблемы. Так вот, и без того слабые в экономическом плане Восточная/Южная Европа потеряли миллиарды «из-за Крыма», потеряли безвозвратно.То есть господа в Брюсселе/Страсбурге настолько ненавидят Россию, что готовы жертвовать интересами граждан Евросоюза, чтобы досадить ей. С их точки зрения, независимо от степени благополучия в Севастополе, его присутствие внутри России — это плохо, и с этим надо бороться любой ценой. В том числе ценой обнищания граждан ЕС, живущих в Прибалтике. Какие-то странные у них приоритеты? Они борются за всеобщую справедливость? Так их вроде никто не выбирал в «императоры Галактики».Одновременно с «крымским курортным сезоном» «вна» Украине творятся по-настоящему жуткие безобразия. Однако это не вызывает ни слова критики. Согласимся, что коррупция и злоупотребления властью есть везде, но в России сегодня они несколько меньше, чем на Украине. А свободы слова и законности несколько больше. Однако ЕС из последних сил поддерживает Украину и давит Россию.В ходе острой фазы конфликта на Украине никакого «общения», кроме угроз, выпадов и оскорблений, со стороны Европы не просматривалось. Мнение жителей Крыма, Донбасса, да и России в целом не интересовало никого и никак. Шло жёсткое силовое давление.Вам таки не кажется странным, что никто не пытался ни о чём договориться, ни в чём «убедить» Россию, ни «поторговаться»? Ни попытаться найти какой-то там компромисс… Имеет место попытка тупо продвинуть границу влияния Евросоюза на восток любой ценой. Путём лжи, переворотов, убийств и этнических чисток… И одновременно любой ценой устранить всякое российское влияние на данных территориях.То есть вполне классически «прекрасный новый мир» предполагается строить на обломках старого. При этом массовая гибель аборигенов в ходе «коренного переустройства» принципиальной проблемой не считается. Господа, выступающие за европейские проекты в России, вы, собственно говоря, куда нас ведёте?Вот чисто теоретически, гипотетически как раз та самая Украина и могла бы стать зоной контакта и взаимопроникновения Европы и России. Ну, это если смотреть на ситуацию абстрактно. Парадоксальным образом, если развернуть ситуацию, то тогда… могло получиться очень интересно, своего рода синтез подходов и исторических традиций.Однако, как мы все знаем, на Украине ситуация принципиально иная. Тут непонятен ещё такой момент: если западная модель настолько «эффективней», то зачем столько запретов и ограничений? Люди сами выучат английский/немецкий, люди сами перейдут из православия в католичество/униатство. Люди сами откажутся от российских банков и соц. сетей. Однако мы имеем запреты, запреты, запреты.Ведь именно Украину можно рассматривать как полигон взаимодействия, взаимопроникновения двух культур (российской и европейской). Как-то оно интересно происходит, не так ли? Что значит «неправильно»? Что значит — «это не прецедент»? Как раз вот давайте на примере Украины (само государство на букву У тут мало интересно) рассмотрим процесс взаимодействия и сотрудничества.А, собственно говоря, почему нет? Отличный пример! Тут как нельзя лучше видно отношение европейцев к российским традициям, культуре и истории как к чему-то неправильному, недостойному и неполноценному. Всё это надо зачистить и начинать строить с нуля. Так сказать, «страна Украина» как tabula rasa. То есть по факту мы имеем именно это.Как бы кому-то это ни не нравилось, но Украина — это именно «территория», и то, что происходит на этой территории, никакого отрицания в Европе не вызывает. Так вот именно тут очень любопытно пронаблюдать то самое уважение, которое европейцы испытывают к «великой русской культуре». Подход по факту предельно простой: всё это надо запретить/выжечь калёным железом. Не нравится? Понимаю, но по факту всё именно так. Они начинают испытывать серьёзное уважение к «великой русской культуре», когда она защищена «великими русскими танками», иначе никак.Подход в Европе такой вот простой имеет место: Украина — это не Россия, и к Россииотношения не имеет и иметь не может. И России не надо туда соваться. Примерно то же самое касается Прибалтики — это часть Европы, и русским там делать нечего, ибо всё, что делают русские, — это неправильно (мы сами всё сделаем правильно!). То есть они готовы вести дискуссии — по политической ситуации в России. Но не в Грузии, не в Прибалтике, не на Украине и не в Молдавии.А вот что касается России — да, тут можно дискутировать. Простите, нам зачем такие «дискуссии»? В политике очень важно навязывать «свою игру». Так вот, что касается той же Прибалтики, надо рассматривать данную территорию как «зону взаимодействия» двух культур: долгие столетия Прибалтика была частью Российской империи/СССР, теперь это часть Евросоюза… Так и что мы имеем? Какие результаты достигнуты?Надо уметь быть наглым и настойчивым (наша легендарная «скромность» ничего хорошего нам не принесла). То, что происходит на Украине, нас тоже касается: это бывшая часть СССР/РИ. Не стоит обсуждать с нашими уважаемыми европейскими коллегами то, что происходит в России (это наше внутреннее дело), надо активно обсуждать, насколько успешно прошла трансформация бывших стран СЭВ, насколько там сегодня высокий жизненный уровень.Надо активно обсуждать ситуацию в той же Прибалтике, Грузии с точки зрения: что было тогда, что мы имеем сейчас, каковы перспективы. Если позиция наших уважаемых партнёров будет заключаться в том, что теперь это нас не касается… что ж, тогда нам обсуждать как бы и нечего.Я таки принципиально не вижу в ЕС некоего «супермегагиганта» — даже для «успешной» Польши в составе Евросоюза российский рынок, в том числе и рынок перевозок, очень и очень важен. Про несчастных прибалтов даже говорить не хочется.Посыл подобных дискуссий может быть очень простым: вот вы нам постоянно навязываете некие политические «реформы», а давайте посмотрим и оценим те страны, в которых они «успешно» прошли, давайте обсудим их успехи. И уж если в маленькой Эстонии/Болгарии не получилось по факту ничего, то как можно рекомендовать эти самые реформы большой России? Давайте оценим, насколькоуспешны в Восточной Европе.Что получила та же самая Грузия с точки зрения уровня жизни/прав человека? Давайте сравним с СССР и давайте обсудим. Когда мы увидим, что ваши рецепты отлично работают, мы к вам прислушаемся.Ведь по факту, в 2014-м году имело место именно «похищение Украины», то есть там надо было поставить у власти «своих людей», свести российское влияние к нулю, против России ввести санкции с целью «изменения российской политики в отношении Украины». Ну, и делать «реформы». Так давайте сегодня оценим, каковы политические результаты в «прозападной» Украине и стоит ли нам так делать? А что тут смешного?У нас как-то принято во всём обвинять «Киев», в Восточной Европе — российскую оккупацию «Востока Украины». Но ведь можно подойти к ситуации под совсем другим углом: в начале 2014 года на Украине решительно выбрали прозападный вектор, так вот: каковы результаты, каковы достижения? В политике, экономике, государственном строительстве? Каков там уровень свобод?Ещё раз — на Украине западники делали то, что считали нужным, так вот: каковы результаты? Сделайте нам презентацию! Нам ведь столько лет «втирали», что у нас «всё неправильно». Так вот, пожалуйста, на примере столь исторически и культурно близкой нам Украины расскажите, как всё хорошо в «западной модели» и как всё плохо в «российской». Так сказать, «по пунктам».Понимаю, им такой раскладневыгоден. Поэтому они в такие дискуссии и не лезут принципиально. Но надо уже учиться навязывать дискуссии на тех площадках, которые более выгодны нам. Вы нам всё время рекомендуете некие реформы, так? Так. Это хорошие реформы? Иначе бы вы их и не предлагали? Так вот, давайте оценим результаты этих реформ на примере Украины, «свергшей коррумпированную власть» при помощи западных «друзей».Кто нам может запретить это сделать? Такое впечатление складывается, что вся Украина — это Крым и Донбасс, которые совсем уже не Украина. Так давайте обсудим с нашими западными «друзьями» те результаты, которые достигнуты в ходе государственного реформирования «той самой страны» по западным лекалам. Если они не готовы это делать (а они не готовы принципиально), тогда что они могут посоветовать России, если на Украине их «рецепты» и «рекомендации» привели к коллапсу?Давайте же уже учиться рассматривать Украинуот Крыма и Донбасса. Давайте в ответ на страшные басни о российских проблемах озадачивать оппонента вопросом: а насколько успешна современная Украина? Насколько успешна современная Литва? Грузия?Наша беда в том, что мы упорно пытаемся выиграть на «их площадках»: а они, говоря о лимитрофах, подменяют вопрос «экономической успешности» (которой нет ни в Грузии, ни в Эстонии), на вопрос «защиты от российской угрозы». А с Россией почему-то предпочитают сравнивать Германию…То есть на происки Грибаускайте по «русской угрозе» надо не оправдываться (это бессмысленно), а задавать всё тот же сакраментальный вопрос: «А насколько ваша странав современном мире?» Типа, хотим у вас взять пару уроков государственного строительства. Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 42 Источник Похожие новости Итоги недели. Нам бы яблок молодильных да воды живой стакан Граждане, берегите правительство! Записки Колорадского Таракана. Не станет хлеба, будем есть «сникерсы»!

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