«Успела отправить сотни писем»: Иванку Трамп обвинили в использовании личной почты в рабочих целях

Дочь и советник президента США Иванка Трамп продолжительное время использовала личную электронную почту для служебной переписки с членами американского правительства и работниками Белого дома в нарушение регламента. По данным источников, Трамп «успела отправить сотни писем».

О том, что она могла использовать личную электронную почту для служебной переписки с американскими чиновниками, сообщает The Washington Post. В издании отмечают, что таким образом Иванка нарушила регламент Белого дома.

Неназванные источники газеты говорят, что в прошлом году Трамп обсуждала некоторые аспекты, связанные с работой в администрации. При этом отправляла письма со своего личного ящика. По данным газеты, Трамп успела отправить «сотни сообщений».