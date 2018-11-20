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«Успела отправить сотни писем»: Иванку Трамп обвинили в использовании личной почты в рабочих целях

20 ноября 2018, 10:54  •  90 • В мире
Дочь и советник президента США Иванка Трамп продолжительное время использовала личную электронную почту для служебной переписки с членами американского правительства и работниками Белого дома в нарушение регламента. По данным источников, Трамп «успела отправить сотни писем».
О том, что она могла использовать личную электронную почту для служебной переписки с американскими чиновниками, сообщает The Washington Post. В издании отмечают, что таким образом Иванка нарушила регламент Белого дома.
Неназванные источники газеты говорят, что в прошлом году Трамп обсуждала некоторые аспекты, связанные с работой в администрации. При этом отправляла письма со своего личного ящика. По данным газеты, Трамп успела отправить «сотни сообщений».
Правда, это могло быть связано с тем, что Иванка попросту не знала о регламенте. Но как только ее уведомили, она перестала пользоваться личной почтой в служебных целях.

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