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Успел проработать 5 лет: Путин уволил помощника секретаря Совбеза России

01 января 2022, 20:25  •  391 • Политика
Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря Совбеза России, которую тот занимал 5 лет. Кто займёт этот пост, пока не известно.
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности помощника секретаря Совета безопасности России Александра Абелина. Документ был опубликован 1 января на официальном интернет-портале правовой информации.
Стоит отметить, что Абелин занимал должность помощника секретаря Совбеза России с декабря 2016 года. Причина освобождения его с поста не называется. Кто займёт освободившуюся позицию, также пока не сообщается.
Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации,
- гласит документ.
Напомним, что всего несколькими днями ранее глава государства уволил замглаву ФСИН генерал-лейтенанта Анатолия Якунина. Это произошло на фоне скандала вокруг пыток заключённых.

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