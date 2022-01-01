Успел проработать 5 лет: Путин уволил помощника секретаря Совбеза России

Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря Совбеза России, которую тот занимал 5 лет. Кто займёт этот пост, пока не известно.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности помощника секретаря Совета безопасности России Александра Абелина. Документ был опубликован 1 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Стоит отметить, что Абелин занимал должность помощника секретаря Совбеза России с декабря 2016 года. Причина освобождения его с поста не называется. Кто займёт освободившуюся позицию, также пока не сообщается.

Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации,

- гласит документ.

Напомним, что всего несколькими днями ранее глава государства уволил замглаву ФСИН генерал-лейтенанта Анатолия Якунина. Это произошло на фоне скандала вокруг пыток заключённых.