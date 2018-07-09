Успехи сирийской армии: разгром сил оппозиции на юге и выход к иорданской границе • 68 • Аналитика КРАТКИЙ ОБЗОР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СИРИИ ЗА НЕДЕЛЮ



После освобождения лагеря палестинских переселенцев «Аль-Ярмук», последней точки, контролировавшийся группировками вооружённой антиправительственной оппозиции непосредственно в районе Дамаска, силы сирийской правительственной армии при поддержке ВКС России перешли в наступление в южных приграничных районах страны. По сообщениям Министерства обороны РФ и РИА «Новости», в течение прошедшей недели российский «Центр по примирению враждующих сторон», опираясь на возросшую мощь правительственных войск, смог убедить прекратить вооружённое сопротивление жителей 27 поселений в мухафазах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.





Российский самолёт атакует позиции антиправительственных сил в южных районах Сирии





Однако заставить боевиков даже умеренных группировок пойти на мирные переговоры удалось не сразу. «Центр по примирению сторон», стремясь уменьшить уровень конфронтации, завязал переговоры с боевиками ещё 1 июля 2018 г., однако 3 июля они были сорваны благодаря неуступчивости антиправительственных сил. Поэтому 4 июля российские ВКС были вынуждены, действуя с авиабазы «Хмеймим», провести операцию, получившую среди наших военных неофициальное наименование «выжженная земля». В течение 15 часов силами нескольких десятков самолётов по позициям различных джихадистских группировок в южной Сирии было нанесено до 600 воздушных бомбо-штурмовых ударов.



После этого сирийские правительственные войск перешли в наступление и успешно заняли ряд населённых пунктов. В этом же регионе 5 июля 2018 г. силы официального Дамаска начали ожесточённые бои за город Сайда, контролирующий стратегический перекрёсток дорог №№109 и М5. Развивая свои успехи, правительственные подразделения вышли к городу Дераа и к контрольно-пропускному пункту «Джабер» на границе с Иорданией, постепенно начав восстанавливать брошенные 7 лет назад пограничные заставы. Таким образом, в треугольнике, образуемом границами Иордании, Израиля и фронтом наступающих сирийских войск, оказалась зажата большая группировка сил вооружённой оппозиции.



6 июля (и снова благодаря посредническим усилиям российского «Центра по примирению») одна из группировок боевиков в провинции Дераа, «Шабаб ас-Сунна» («Суннитская молодёжь»), начала переговоры по поводу заключения соглашения о перемирии (на условиях сдачи тяжёлого вооружения, при сохранении личного оружия и свободной эвакуации желающих в Идлиб). Речь идёт о возможной сдачи знаменитого и древнего города Босра, в данный момент являющегося оплотом вышеуказанной группировки. Находящиеся там боевики пока могут оказывать воздействие на близлежащие города Дераа и Сувейда, и поэтому вероятная мирная сдача данного поселения крайне желательна для официального правительства Сирии.





Ситуация в южной Сирии на июнь-начало июля 2018 г.



Следует отметить тот факт, что сирийские боевики антиправительственных группировок на юге страны ведут переговоры исключительно с офицерами российского «Центра по примирению сторон» и отказываются напрямую договариваться «с этими лживыми алавитами», заявляя, что «мы всегда побеждали сторонников Асада и, если бы не русская помощь, то силы моджахеддинов Сунны давно бы одержали победу». При этом они подчёркивают, что «Россия – великая страна, только её мощи мы не можем сопротивляться», и «русские никогда не нарушают своих договоров, только им мы можем доверять».



Однако, кроме сил «Шабаб ас-Сунна», в регионе расположены бандформирования из состава сил «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусра» («Фронт победы»), группировок, которые признаны террористическими и запрещены в РФ. Их оплотом в настоящее время является город Дераа, который получил можно сказать мировую известность благодаря действиям 100 лет назад в том районе отрядов во главе со знаменитым Лоуренсом Аравийским. К сожалению, их поддержала и отказалась от переговоров группировка «Халид Бен Аль-Валид» (названная так в честь известного раннесредневекового мусульманского полководца, сражавшегося в этих местах), базирующаяся в городке Тафас.



Европейский цугцванг Трампа

Отряд сирийских правительственных войск в ожидании исхода мирных переговоров в районе иорданской границы



Со всеми вышеуказанными группировками боевиков говорить, в общем-то, не о чем, и поэтому в течение 5-7 июля 2018 года против них правительственные войска при поддержке российских ВКС вели активные боевые действия.



7 июля поступила информация о том, что город Сайда и крупная бывшая база ПВО в том районе в результате ожесточённых боёв всё же были взяты, и это способствовало тому, что большая часть командиров группировок из состава сил умеренной оппозиции в мухафазе Дераа пошла на прекращение огня и начала переговоры.



В настоящий момент в данном районе имеется договорённость о разделении враждующих сил путём создания нейтральной полосы между ними под контролем исключительно российской военной полиции.





Взвод сирийских правительственных войск входит в посёлок Усман в провинции Дераа



Сирийские правительственные войска устанавливают полный контроль над Сайдой. Также, после того, как местное население передало под контроль правительства поселения Насиб и Ум-аль-Мийзан, войска возвращают своё присутствие на стратегическом шоссе Дамаск-Амман, восстанавливая пограничную базу и КПП «Насиб» на иорданской границе. Данный КПП является стратегически важной точкой коммуникаций, через которую ведётся торговля между Сирией, Иорданией и даже между Ливаном и Ираком. Действия ядерных сил США: буря в стакане воды



Боевикам в данном регионе (кроме радикалов из террористических группировок) российскими офицерами «Центра по примирению», в случае их желания остаться здесь, предоставлены гарантии амнистии при условии неучастия в военных преступлениях, а тем, кто не планирует оставаться и переходить к мирной жизни, даётся возможность свободной эвакуации в провинцию Идлиб.



После окончательного установления контроля правительственных сил над Сайдой и восстановление контроля над иорданской границей остающиеся в районе городов Босра и Дераа боевики будут лишены снабжения и принуждены к капитуляции.



Однако пока можно сказать, что русское дипломатическое слово и русское военное присутствие делают намного больше, чем сирийское правительственное оружие, а официальному Дамаску боевики не верят и отказываются вести с ним прямые переговоры, признавая договорённости исключительно с российской стороной. После освобождения лагеря палестинских переселенцев «Аль-Ярмук», последней точки, контролировавшийся группировками вооружённой антиправительственной оппозиции непосредственно в районе Дамаска, силы сирийской правительственной армии при поддержке ВКС России перешли в наступление в южных приграничных районах страны. По сообщениям Министерства обороны РФ и РИА «Новости», в течение прошедшей недели российский «Центр по примирению враждующих сторон», опираясь на возросшую мощь правительственных войск, смог убедить прекратить вооружённое сопротивление жителей 27 поселений в мухафазах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.Однако заставить боевиков даже умеренных группировок пойти на мирные переговоры удалось не сразу. «Центр по примирению сторон», стремясь уменьшить уровень конфронтации, завязал переговоры с боевиками ещё 1 июля 2018 г., однако 3 июля они были сорваны благодаря неуступчивости антиправительственных сил. Поэтому 4 июля российские ВКС были вынуждены, действуя с авиабазы «Хмеймим», провести операцию, получившую среди наших военных неофициальное наименование «выжженная земля». В течение 15 часов силами нескольких десятков самолётов по позициям различных джихадистских группировок в южной Сирии было нанесено до 600 воздушных бомбо-штурмовых ударов.После этого сирийские правительственные войск перешли в наступление и успешно заняли ряд населённых пунктов. В этом же регионе 5 июля 2018 г. силы официального Дамаска начали ожесточённые бои за город Сайда, контролирующий стратегический перекрёсток дорог №№109 и М5. Развивая свои успехи, правительственные подразделения вышли к городу Дераа и к контрольно-пропускному пункту «Джабер» на границе с Иорданией, постепенно начав восстанавливать брошенные 7 лет назад пограничные заставы. Таким образом, в треугольнике, образуемом границами Иордании, Израиля и фронтом наступающих сирийских войск, оказалась зажата большая группировка сил вооружённой оппозиции.6 июля (и снова благодаря посредническим усилиям российского «Центра по примирению») одна из группировок боевиков в провинции Дераа, «Шабаб ас-Сунна» («Суннитская молодёжь»), начала переговоры по поводу заключения соглашения о перемирии (на условиях сдачи тяжёлого вооружения, при сохранении личного оружия и свободной эвакуации желающих в Идлиб). Речь идёт о возможной сдачи знаменитого и древнего города Босра, в данный момент являющегося оплотом вышеуказанной группировки. Находящиеся там боевики пока могут оказывать воздействие на близлежащие города Дераа и Сувейда, и поэтому вероятная мирная сдача данного поселения крайне желательна для официального правительства Сирии.Следует отметить тот факт, что сирийские боевики антиправительственных группировок на юге страны ведут переговоры исключительно с офицерами российского «Центра по примирению сторон» и отказываются напрямую договариваться, заявляя, что. При этом они подчёркивают, чтоОднако, кроме сил «Шабаб ас-Сунна», в регионе расположены бандформирования из состава сил «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусра» («Фронт победы»), группировок, которые признаны террористическими и запрещены в РФ. Их оплотом в настоящее время является город Дераа, который получил можно сказать мировую известность благодаря действиям 100 лет назад в том районе отрядов во главе со знаменитым Лоуренсом Аравийским. К сожалению, их поддержала и отказалась от переговоров группировка «Халид Бен Аль-Валид» (названная так в честь известного раннесредневекового мусульманского полководца, сражавшегося в этих местах), базирующаяся в городке Тафас.Со всеми вышеуказанными группировками боевиков говорить, в общем-то, не о чем, и поэтому в течение 5-7 июля 2018 года против них правительственные войска при поддержке российских ВКС вели активные боевые действия.7 июля поступила информация о том, что город Сайда и крупная бывшая база ПВО в том районе в результате ожесточённых боёв всё же были взяты, и это способствовало тому, что большая часть командиров группировок из состава сил умеренной оппозиции в мухафазе Дераа пошла на прекращение огня и начала переговоры.В настоящий момент в данном районе имеется договорённость о разделении враждующих сил путём создания нейтральной полосы между ними под контролем исключительно российской военной полиции.Сирийские правительственные войска устанавливают полный контроль над Сайдой. Также, после того, как местное население передало под контроль правительства поселения Насиб и Ум-аль-Мийзан, войска возвращают своё присутствие на стратегическом шоссе Дамаск-Амман, восстанавливая пограничную базу и КПП «Насиб» на иорданской границе. Данный КПП является стратегически важной точкой коммуникаций, через которую ведётся торговля между Сирией, Иорданией и даже между Ливаном и Ираком.Боевикам в данном регионе (кроме радикалов из террористических группировок) российскими офицерами «Центра по примирению», в случае их желания остаться здесь, предоставлены гарантии амнистии при условии неучастия в военных преступлениях, а тем, кто не планирует оставаться и переходить к мирной жизни, даётся возможность свободной эвакуации в провинцию Идлиб.После окончательного установления контроля правительственных сил над Сайдой и восстановление контроля над иорданской границей остающиеся в районе городов Босра и Дераа боевики будут лишены снабжения и принуждены к капитуляции.Однако пока можно сказать, что русское дипломатическое слово и русское военное присутствие делают намного больше, чем сирийское правительственное оружие, а официальному Дамаску боевики не верят и отказываются вести с ним прямые переговоры, признавая договорённости исключительно с российской стороной. Автор: Михаил Матюгин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 68 Источник Похожие новости Европейский цугцванг Трампа Quid pro quo. Украина за Крым Святые либеральные лобстеры

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