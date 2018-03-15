Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США хотят лишить Путина победы низкой явкой (Камран Гасанов)
Россия объяснила, чем аукнется высылка российских дипломатов для Британии
«Кризис будет только усугубляться»: почему за последние годы резко ухудшилось от...
Украинский газовый транзит ставит на "зеро"?
Главная / Украина

«Успехи полуострова заводят американских коллег»: посольство РФ ответило на заявление Госдепа США о визите Путина в Крым

15 марта 2018, 10:24  •  246 • Украина
Госдеп США раскритиковал поездку президента РФ Владимира Путина в Крым, обвинив российскую сторону в пренебрежении международным порядком и проведении «нелегитимного» референдума на полуострове. Ведомство пообещало не отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Крым не вернётся в состав Украины. В посольстве РФ заявили, что американские власти пытаются повлиять на внутриполитическую ситуацию в России в связи с предстоящими выборами президента. Дипломаты также не исключили, что американцам не даёт покоя успешное развитие региона.
 
Владимир Путин во время осмотра Крымского моста Reuters
 

В Госдепартаменте США осудили поездку российского президента Владимира Путина в Крым, вновь заявив о «нелегитимности» присоединения полуострова к России. Об этом говорится в заявлении под названием «Крым — это Украина», распространённом и.о. заместителя госсекретаря по публичной дипломатии ведомства Хезер Науэрт.

«Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию, в очередной раз открыто признав, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных государств», — говорится в заявлении.

#Russia's claim that Ukrainians made a free choice in that sham "referendum" 4 years ago has always lacked credibility. #Crimea is part of #Ukraine and our Crimea-related sanctions will remain in place until Russia returns control of the peninsula to Ukraine. pic.twitter.com/KgK8nDRqBo

— Heather Nauert (@statedeptspox) March 14, 2018

Науэрт полагает, что жители Крыма якобы были вынуждены идти на голосование «под надзором вооружённых российских солдат».

«Заявления России о том, что украинцы свободно сделали свой выбор на этом фиктивном референдуме, никогда не вызывали доверия», — отмечает она.

В заявлении главы пресс-службы Госдепа также сказано, что проведённый в 2014 году референдум был «нелегитимным», а власти якобы преследуют всех, кто выступает против «аннексии».

  • Хезер Науэрт
  • © Mandel Ngan / AFP

Кроме того, по утверждению Госдепартамента, российские власти «подвергли преследованиям» крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, членов гражданского общества и независимых журналистов. 

В ведомстве пригрозили, что антироссийские санкции останутся в силе до тех пор, пока полуостров не будет передан Украине.

«Крым является частью Украины, и наши санкции будут оставаться в силе, пока Россия не вернёт контроль над полуостровом Украине», — сообщила Хезер Науэрт.

«Крымчане исправили историческую несправедливость»

В посольстве РФ в США заявления Госдепа назвали попыткой повлиять на внутриполитическую ситуацию в России в контексте предстоящих президентских выборов.

Дипломаты вновь напомнили, что четыре года назад крымчане настоящим демократическим способом — через референдум — исправили историческую несправедливость, когда полуостров был незаконно передан советской Украине в 1954 году. 

Консульство Венгрии не рекомендует гражданам ездить в Закарпатскую область 16—18 марта

«Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, «ты сердишься, значит, ты не прав», — отметили в дипведомстве.

В посольстве констатировали, что полуостров уже живёт в другой реальности, далёкой от той, которую пытается нарисовать администрация США, а Крым и Севастополь окончательно интегрировались в политическое и правое пространство России. 

«В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не выйдет», — подчеркнули в ведомстве.

Также российские дипломаты констатировали, что качество жизни в Крыму с момента референдума продолжает повышаться. Так, за четыре года заработная плата выросла на 60%, а пенсии — более чем в два раза. С момента воссоединения Крыма с Россией также не было зафиксировано значимых случаев межнациональных или межконфессиональных конфликтов.

95% крымских татар получили российские паспорта, их община широко представлена в органах власти всех уровней, отметили в посольстве. На крымско-татарском языке вещают (издаются) 58 СМИ, на украинском языке — 78.

«Видимо, все эти достижения ещё больше заводят наших американских коллег. Рекомендуем им внимательно ознакомиться с гимном города Севастополя, в котором давно дан ответ на все претензии «из-за океана», — подытожили в российском дипломатическом ведомстве.

  • РИА Новости
Генпрокурор Украины пригрозил Савченко лишением депутатской неприкосновенности

Также комментарии Вашингтона раскритиковал в беседе с RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. 

«Госдеп — не то ведомство, которое имеет право что-то указывать нашей стране, особенно во внутренних делах. Их заявление мы можем рассматривать как очередной акт агрессивной риторики в отношении Российской Федерации и непризнание очевидной действительности, которая сложилась четыре года назад», — подчеркнул Ганжара.

Парламентарий также отметил, что США преследуют собственные цели, когда игнорируют результаты легитимного референдума на полуострове.

«Это был абсолютно мирный референдум, который прошёл в соответствии со всеми стандартами международного права. Просто американцам невыгодно признание того, что сегодня Крым — составная часть России. Мы понимаем, что в ходе государственного переворота на Украине Крым имел огромное значение для Штатов. Именно здесь должны были размещаться американские базы. Сегодня это осталось лишь в мечтах американских политиков», — подытожил он.

Поездка Путина в Крым

Накануне, 14 марта, президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым. В ходе поездки глава государства посетил новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь и осмотрел готовый участок Крымского моста.

Президент также выступил с речью на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией. Он поздравил местных жителей с праздником, отметив, что четыре года назад они приняли историческое решение и восстановили историческую справедливость. 

Грызлов заявил о стремлении Украины обострить ситуацию в Донбассе

«Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России», — сказал Путин.

Он отметил, что своим решением крымчане показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия. 

«Когда мы вместе — мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи», — подчеркнул президент.

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. 

На страницу галереи

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

246
Источник
Похожие новости
14 марта 2018, 19:39
МИД Украины подготовил предложения о выходе из СНГ и денонсации договора о дружбе с РФ
14 марта 2018, 13:09
Суд Киева обязал расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова
14 марта 2018, 14:54
Украина вводит временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России

Загрузка...
14 марта 2018, 19:39
Генпрокурор Украины пригрозил Савченко лишением депутатской неприкосновенности
14 марта 2018, 21:24
Грызлов заявил о стремлении Украины обострить ситуацию в Донбассе
14 марта 2018, 18:09
Консульство Венгрии не рекомендует гражданам ездить в Закарпатскую область 16—18 марта
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 марта 2018, 05:24
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
13 марта 2018, 15:39
Ультиматум истекает ровно в полночь
09 марта 2018, 21:24
Украина хочет крови: Главного переговорщика пустили в расход
14 марта 2018, 21:39
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
11 марта 2018, 15:39
"Не могу простить только одно" - Путин максимально коротко ответил на вопрос о прощении
11 марта 2018, 21:54
Пять стран Европы выступили против «Северного потока — 2»
14 марта 2018, 08:39
Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.