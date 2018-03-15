«Успехи полуострова заводят американских коллег»: посольство РФ ответило на заявление Госдепа США о визите Путина в Крым

Госдеп США раскритиковал поездку президента РФ Владимира Путина в Крым, обвинив российскую сторону в пренебрежении международным порядком и проведении «нелегитимного» референдума на полуострове. Ведомство пообещало не отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Крым не вернётся в состав Украины. В посольстве РФ заявили, что американские власти пытаются повлиять на внутриполитическую ситуацию в России в связи с предстоящими выборами президента. Дипломаты также не исключили, что американцам не даёт покоя успешное развитие региона.

В Госдепартаменте США осудили поездку российского президента Владимира Путина в Крым, вновь заявив о «нелегитимности» присоединения полуострова к России. Об этом говорится в заявлении под названием «Крым — это Украина», распространённом и.о. заместителя госсекретаря по публичной дипломатии ведомства Хезер Науэрт.

«Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию, в очередной раз открыто признав, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных государств», — говорится в заявлении.

#Russia's claim that Ukrainians made a free choice in that sham "referendum" 4 years ago has always lacked credibility. #Crimea is part of #Ukraine and our Crimea-related sanctions will remain in place until Russia returns control of the peninsula to Ukraine. pic.twitter.com/KgK8nDRqBo — Heather Nauert (@statedeptspox) March 14, 2018

Науэрт полагает, что жители Крыма якобы были вынуждены идти на голосование «под надзором вооружённых российских солдат».

«Заявления России о том, что украинцы свободно сделали свой выбор на этом фиктивном референдуме, никогда не вызывали доверия», — отмечает она.

В заявлении главы пресс-службы Госдепа также сказано, что проведённый в 2014 году референдум был «нелегитимным», а власти якобы преследуют всех, кто выступает против «аннексии».

Хезер Науэрт

© Mandel Ngan / AFP

Кроме того, по утверждению Госдепартамента, российские власти «подвергли преследованиям» крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, членов гражданского общества и независимых журналистов.

В ведомстве пригрозили, что антироссийские санкции останутся в силе до тех пор, пока полуостров не будет передан Украине.

«Крым является частью Украины, и наши санкции будут оставаться в силе, пока Россия не вернёт контроль над полуостровом Украине», — сообщила Хезер Науэрт.

«Крымчане исправили историческую несправедливость»

В посольстве РФ в США заявления Госдепа назвали попыткой повлиять на внутриполитическую ситуацию в России в контексте предстоящих президентских выборов.

Дипломаты вновь напомнили, что четыре года назад крымчане настоящим демократическим способом — через референдум — исправили историческую несправедливость, когда полуостров был незаконно передан советской Украине в 1954 году.

«Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, «ты сердишься, значит, ты не прав», — отметили в дипведомстве.

В посольстве констатировали, что полуостров уже живёт в другой реальности, далёкой от той, которую пытается нарисовать администрация США, а Крым и Севастополь окончательно интегрировались в политическое и правое пространство России.

«В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не выйдет», — подчеркнули в ведомстве.

Также российские дипломаты констатировали, что качество жизни в Крыму с момента референдума продолжает повышаться. Так, за четыре года заработная плата выросла на 60%, а пенсии — более чем в два раза. С момента воссоединения Крыма с Россией также не было зафиксировано значимых случаев межнациональных или межконфессиональных конфликтов.

95% крымских татар получили российские паспорта, их община широко представлена в органах власти всех уровней, отметили в посольстве. На крымско-татарском языке вещают (издаются) 58 СМИ, на украинском языке — 78.

«Видимо, все эти достижения ещё больше заводят наших американских коллег. Рекомендуем им внимательно ознакомиться с гимном города Севастополя, в котором давно дан ответ на все претензии «из-за океана», — подытожили в российском дипломатическом ведомстве.

РИА Новости

Также комментарии Вашингтона раскритиковал в беседе с RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Госдеп — не то ведомство, которое имеет право что-то указывать нашей стране, особенно во внутренних делах. Их заявление мы можем рассматривать как очередной акт агрессивной риторики в отношении Российской Федерации и непризнание очевидной действительности, которая сложилась четыре года назад», — подчеркнул Ганжара.

Парламентарий также отметил, что США преследуют собственные цели, когда игнорируют результаты легитимного референдума на полуострове.

«Это был абсолютно мирный референдум, который прошёл в соответствии со всеми стандартами международного права. Просто американцам невыгодно признание того, что сегодня Крым — составная часть России. Мы понимаем, что в ходе государственного переворота на Украине Крым имел огромное значение для Штатов. Именно здесь должны были размещаться американские базы. Сегодня это осталось лишь в мечтах американских политиков», — подытожил он.

Поездка Путина в Крым

Накануне, 14 марта, президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым. В ходе поездки глава государства посетил новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь и осмотрел готовый участок Крымского моста.

Президент также выступил с речью на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией. Он поздравил местных жителей с праздником, отметив, что четыре года назад они приняли историческое решение и восстановили историческую справедливость.

«Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России», — сказал Путин.

Он отметил, что своим решением крымчане показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия.

«Когда мы вместе — мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи», — подчеркнул президент.

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.