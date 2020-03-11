Успех «Сонного Джо»: Байден укрепил лидерство по итогам праймериз Демпартии в шести штатах

По итогам праймериз Демократической партии, прошедших 10 марта в шести американских штатах, бывший вице-президент США Джо Байден укрепил свои позиции в борьбе за право стать соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. Он одержал победу в четырёх штатах, а ещё в двух лишь минимально уступил своему единственному конкуренту Берни Сандерсу. Впрочем, по мнению экспертов, и Байден, и Сандерс вряд ли смогут составить достойную конкуренцию Трампу.

В Соединённых Штатах Америки продолжается предвыборная гонка. Демократическая партия проводит праймериз, чтобы определить соперника Дональда Трампа на предстоящих осенью президентских выборах. Судя по результатам голосования, прошедшего 10 марта в шести штатах, больше всего шансов стать единым кандидатом от демократов — у бывшего вице-президента страны Джо Байдена.

Экс-представитель администрации Барака Обамы укрепил своё лидерство после «супервторника», 3 марта. Тогда внутрипартийные выборы претендента на пост кандидата в президенты прошли в 14 штатах — Байден выиграл в 10 из них.

Кроме того, результаты «супервторника» привели к тому, что из гонки вышла сенатор Элизабет Уоррен, последовав примеру Майкла Блумберга и Пита Буттиджича.

Таким образом, 10 марта избирателям-демократам пришлось выбирать из трёх кандидатов — Джо Байдена, Берни Сандерса и Тулси Габбард. При этом Байден — единственным из них, кому американские СМИ, а также другие политики, не приписывали связи с Россией.

Напомним, по итогам праймериз в каждом штате претенденты получают голоса делегатов-выборщиков, которые затем голосуют за того или иного кандидата. Будущий противник Трампа определится на съезде партии, который пройдёт 13—16 июля в штате Висконсин. Для того, чтобы одержать победу, необходимо заручиться поддержкой как минимум 1991 из 3979 делегатов. Если никто не смог заручиться поддержкой большинства, то исход решают более 700 так называемых суперделегатов назначаемых из числа партийных функционеров (избранных членов национального комитета Демпартии, действующих губернаторов и членов конгресса, а также нынешних и бывших президентов, вице-президентов, председателей конгресса и нацкомитета).

Согласно подсчётам, 10 марта бывший вице-президент США выиграл в штатах Айдахо, Миссисипи, Миссури и Мичигане. Последний из них представляет особое значение, поскольку предоставляет 125 делегатов на съезде Демпартии.

В других штатах — Вашингтоне и Северной Дакоте — ожидается победа Сандерса с минимальным перевесом. Впрочем, вряд ли он сможет занести это себе в актив, поскольку делегаты обязаны отдавать свои голоса пропорционально результатам праймериз в штате, который их направил.

Согласно предварительным подсчётам, Байден после 10 марта имеет в своём активе голоса более 850 голосов делегатов, тогда как Сандерс — чуть более 700.

Выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, Джо Байден поблагодарил Берни Сандерса и его команду «за неиссякаемую энергию и энтузиазм». При этом он добавил, что у них общая цель — победа над Дональдом Трампом.

«Всего неделю назад многие заявляли, что эта кампания мертва. Но сейчас мы очень даже живы... Сегодня мы ещё на один шаг приблизились к тому, чтобы вернуть в Белый дом порядочность, честь и достоинство. Это наша конечная цель. Мы объединим эту страну. Мы возрождаем демократический электорат, Демократическую партию», — заявил Байден.

В свою очередь, в стане сенатора от штата Вермонт фактически смирились с поражением.

«Такой он наметил себе путь. Сегодняшнее голосование было одной из ступеней. Но наши надежды не оправдались», — подчеркнул один из ключевых советников Сандерса.

Берни Сандерс

Reuters

© Lucas Jackson

Итоги демократических праймериз 10 марта не оставил без комментария и действующий президент США Дональд Трамп.

«Покахонтас (прозвище, которое он дал Элизабет Уоррен. — RT), скооперировавшись с Демократической партией, уничтожила кампанию Берни Сандерса. Выйди она из гонки на три дня раньше, Сандерс опередил бы Байдена. Тот бы и близко к нему не подобрался. Вдобавок, «Сонного Джо» поддержали ещё два неудачника!» — написал глава Белого дома в своём Twitter.

Как отмечает издание New York Post, говоря о двух неудачниках, Дональд Трамп, вероятно, имеет в виду двух темнокожих сенаторов Камалу Харрис и Кори Букера, которые выступили в поддержку Джо Байдена на этой неделе.

«Трамп смотрится убедительнее и Байдена, и Сандерса»

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников почти наверняка уверен, что Джо Байден станет единым кандидатом от демократов.

«Количества голосов делегатов пока недостаточно, чтобы гарантировать ему победу на съезде Демократической партии. У Сандерса есть только один вариант на победу — выбрасывать жёсткий компромат против Байдена. Если ничего подобного не произойдёт, он проиграл», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин полагает, что ситуация ещё может измениться, однако в целом фаворитом президентских выборов 2020 года считает только Дональда Трампа.

«Трамп смотрится весьма убедительно и на фоне Байдена, который иногда демонстрирует странное поведение, и на фоне Сандерса, который вроде не чудит, но слишком радикальный и левый для американского электората. Праймериз демократов для России не очень важны, потому что любой из демократов выглядит менее убедительно, нежели Трамп. Но вариант с Сандерсом от демократов — меньшее из двух зол», — пояснил эксперт в беседе с RT.