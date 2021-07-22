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Успех "Северного потока – 2" Запад маскирует "секретным указом Путина"

22 июля 2021, 08:45  •  362 • Аналитика
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Неудача США в остановке "Северного потока — 2" неудивительна. С самого начала было понятно, что у Вашингтона нет сил помешать российско-европейскому проекту. Так что обнародованное вчера американо-германское соглашение по поводу отказа от санкций против ФРГ по СП-2 лишь подтвердило, что полтора с лишним года американской "борьбы с потоком" закончились ничем. Но откуда тогда такая нервная реакция — и не только в Киеве?
"Если сообщения и детали сделки верны, это станет геополитической победой Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников. Президент Байден бросает вызов законам США и полностью сдался Путину. Десятилетия спустя российские диктаторы все еще будут пожинать миллиарды от подарка Байдена, а Европа все еще будет подвержена российскому энергетическому шантажу. Мы всегда знали, что Байден был в постели с Путиным, а теперь они обнимаются".
Так написал сенатор Тед Круз — один из самых популярных республиканцев. Ему вторят и некоторые американские политологи, в том числе украинского происхождения. Алина Полякова, президент Центра анализа европейской политики, возмущается:
"Несправедливо, что Россия получает огромное вознаграждение, а Украине устраивают разнос за ее критику. Я на сто процентов уверена, что, если бы это сделал Трамп, все слетели бы с катушек".
Насчет разноса — это о том, что Вашингтон настойчиво порекомендовал украинским властям смириться и не скандалить, если Зеленский хочет в следующем месяце попасть на прием к Байдену. А вот сравнение с Трампом очень верное — и показательное.
Да, сейчас тот же Круз всячески клеймит Байдена за "уступки Путину", да и Трамп не упускает случая напомнить, что при нем были введены санкции против газопровода и если бы он остался президентом, то не прогнулся бы перед Москвой. В реальности, конечно, это не так — Штаты слишком поздно начали войну с СП-2, да и изначально она была обречена на провал. По одной простой причине: у Америки нет возможности принуждать Германию к отказу от выгодного немцам проекта, а совсем рассориться с немцами американцы не могут себе позволить. Так что нет никаких уступок России и быть не могло.
Но тут интересно другое: история с СП-2 замечательным образом показывает всю подноготную обвинений в потакании русским.
Действительно, если бы Трамп повел себя так, как сейчас Байден, его съели бы с потрохами — причем вся американская пресса. А Байдену это ничего не будет стоить: ну поиздеваются над ним на Fox News, обругают его Круз и Трамп — и все, тишина в медиа. Потому что никто не ставил перед СМИ задачу валить Байдена, а Трампа они уничтожали все четыре года его президентства. И главной дубинкой против Трампа было именно обвинение его в "русских связях" и "потакании Путину" — настолько же фальшивое, насколько и громкое. Никаких, даже косвенных доказательств связей бывшего президента США с Россией не было обнаружено, однако это не мешает половине американцев до сих пор верить в "русский след" и "страх Трампа перед Путиным". Проблема только в том, что Трампа удалось выпихнуть из Белого дома — но не из американской политики. Он настроен на реванш, и тут американские СМИ оказываются в непростой ситуации.
Недостаточно просто создавать тепличные условия для Байдена и его администрации — нужно еще и вести контрпропаганду против Трампа и республиканцев. А как это делать в нынешней ситуации, когда и рейтинги Байдена — Харрис падают, и республиканцы атакуют Белый дом за то же самое, за что поносили их, — за "уступки русским"? Чем отвечать? Нет никаких уступок? Ну кто поверит, если за предыдущие пять лет так разогрели "русскую тему", что без нее теперь никуда. И эта сделка Байдена с Меркель — это же подарок для республиканской пропаганды. Что делать-то?
Продолжать во всем обвинять Трампа. Да, именно так и происходит, но речь не о том, что, мол, Трамп слишком поздно ввел санкции. Нет, Трампа снова обвиняют в том, что он "русский кандидат". В этой истории на прошлой неделе взята новая высота: опубликовали указ Путина об избрании Трампа.
Нет, не в сатирическом издании — целая британская The Guardian выдала статью "Документы из Кремля, похоже, указывают на заговор Путина с целью привести Трампа в Белый дом". Причем написал ее Люк Хардинг, считающийся крупнейшим западным специалистом по российским спецслужбам (из числа журналистов, естественно). То есть текст максимально серьезный — и от этого еще более смешной.
Все же знали, что Путин избрал Трампа президентом США? Вот только документов не хватало, теперь они есть. Причем есть уже давно: сам Хардинг пишет, что "западные спецслужбы знали об этих документах уже несколько месяцев и тщательно их изучили". А теперь вот решили показать знакомому журналисту — чтобы он рассказал о них всему миру.
Хардинг не публикует целиком попавшие к нему документы, но приводит выдержки из них. Из "секретного доклада № 3204\вд" к заседанию Совбеза России от 22 января 2016 года" и из столь же секретного указа Путина. В докладе содержатся предложения, что "крайне необходимо всеми силами способствовать его (Трампа. — Прим. ред.) избранию на пост президента США", а в указе — поручения трем спецслужбам обеспечить исполнение.
То есть Путин создал межведомственную комиссию, которая должна была заниматься всеми спецоперациями, — например, внедрить "медиавирусы" в американскую общественную жизнь: "вирусы потенциально смогут сами себя поддерживать и воспроизводить. Это изменит массовое сознание, особенно среди определенных групп", пересказывает документ Хардинг.
Зачем Москве был нужен Трамп? Ну как же — ведь его же характеризуют как "импульсивного, психически нестабильного, неуравновешенного человека с комплексом неполноценности, фактически придерживающегося консервативных взглядов", да еще и надо учитывать "некоторые события, имевшие место во время пребывания его на территории России". То есть Трамп выгоден России — на него и компромат какой-то есть!
И его избрание "определенно приведет к дестабилизации социополитической системы США", а скрытое недовольство выльется наружу, прогнозируют в январе 2016 года "российские аналитики". Да и на международном уровне все будет хорошо: Путин "сможет тайно доминировать в любых двусторонних переговорах США и России, подрывать переговорные позиции Белого дома и проводить смелые внешнеполитические инициативы от имени России".
Вот такой уникальный документ добыли англосаксонские спецслужбы! Просто диву даешься, почему же они так долго тянули его с обнародованием, если он у них уже несколько месяцев? Изучали, сличали подписи Путина и стиль рабочих материалов Совбеза?
Тут есть два варианта: или западные спецслужбы прекрасно понимают, что речь идет о фальшивке, или же они верят в то, что документы подлинные (а к этому склоняется и Хардинг).
В первом случае все банально: сами изготовили (ну то есть сами заказали изготовление), сами решили использовать в нужный момент. Дешево и сердито.
А вот во втором случае все гораздо хуже. Для самих англосаксонских спецслужб и современного западного кремлеведения. Оно, конечно, и в советские годы не отличалось умом и сообразительностью — достаточно почитать, что они тогда писали про "тайны Политбюро", — но в тот период и информации было крайне мало. Сейчас ее гораздо больше, и не нужно иметь никакие секретные допуски, чтобы понять, что "секретные документы" про Трампа — обыкновенная фальшивка.
Париж и Вашингтон прорываются в Закавказье
Дело даже не в стиле изложения и не в том, что подобные вещи (если даже представить себе реальность "русского вмешательства") не оформляются указами президента и материалами заседания Совбеза, а в куда более простой и бросающейся в глаза вещи.
В том, что прекрасно видно, когда "прогноз" пишется задним числом, то есть из будущего, и в опубликованных цитатах из "документа" про Трампа это более чем заметно: предсказание "социального взрыва" в США якобы от января 2016-го явно написано в конце 2020-го.
Удивительно, но похоже, что спецслужбы уже сами верят в выдуманный ими миф о "русском вмешательстве", так что грешно над ними смеяться.
Тем более что работы у них впереди очень много — причем не по России даже, а по своим странам. Тут у них огромные перспективы, если, конечно, с пониманием своих собственных стран у них дела обстоят все-таки лучше, чем с Россией.

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