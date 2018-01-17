Успех Рублёва, достижение 15-летней украинки и негостеприимные фанаты: обзор третьего игрового дня Australian Open

Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина покинули турнир досрочно, потерпев поражения, а датчанка Каролин Возняцки одержала победу, уступая 1:5 в решающем сете. Украинка Марта Костюк стала первой 15-летней теннисисткой, добравшейся до третьего круга. А матч спортсменки из Белоруссии Арины Бондаренко омрачили фанаты, которые начали её передразнивать. Главные события третьего дня Australian Open — в материале RT.

Триумф Рублёва

Андрей Рублёв продолжает успешно выступать на первом в сезоне турнире Большого шлема. В матче второго круга россиянин в четырёх сетах переиграл некогда сильного киприота Маркоса Багдатиса. Для победы ему потребовалось 3 часа 5 минут.

Рублёв оказался сильнее в первом сете, однако во втором дело дошло до тай-брейка, где больше повезло киприоту. Решающей оказалась третья партия, в которой россиянин взял две подачи соперника подряд и уже не упустил своего преимущества. На четвёртый сет 32-летнего Багдатиса не хватило. Как итог, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

pic.twitter.com/SOSrL5pOed — doublefault28 (@doublefault28) 17 января 2018 г.

Сюрприз

Соперником россиянина по матчу третьего круга станет третья ракетка мира Григор Димитров. Болгарин провёл изнурительный матч против 22-летнего американца Маккензи Макдональда, одержав победу лишь в пятом решающем сете.

С самого начала матч складывался для фаворита не лучшим образом. Димитров позволил сопернику сделать брейк в третьем гейме, в результате чего проиграл первый сет — 4:6. Два последующих остались за болгарином, однако в четвёртой партии у него не получилось ровным счётом ничего. Димитров не сумел взять ни одного гейма и уступил американцу со счётом 0:6.

В решающем пятом сете соперники уверенно удерживали свои подачи до счёта 7:6. В 16-м гейме менее опытный Макдональд дрогнул и не смог сотворить главную сенсацию турнира на данный момент.

Поражения россиянок

Сразу две теннисистки из России не смогли преодолеть барьер второго круга на Открытом чемпионате Австралии. Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от украинки Катерины Бондаренко, а Дарья Касаткина проиграла Магде Линетт из Польши.

Павлюченкова, посеянная на турнире под 15-м номером, не смогла навязать серьёзной борьбы своей сопернице, уступив со счётом 2:6, 3:6. Россиянка неуверенно смотрелась на своей подаче и позволила своей сопернице сделать по два брейка в каждой из партий. Это в итоге и предопределило исход поединка.

По словам заслуженного тренера России Виктора Янчука, Павлюченковой не хватает стабильности.

«К сожалению Анастасия, с тех пор как сошла с верхних позиций, хоть и показывает неплохую игру, стала делать какие-то необоснованные ошибки. Её внутреннее состояние не отличается стабильностью и целеустремлённостью. Уверенности в её игре нет. Выглядит она достойно, играет зачастую на равных, но не всегда это хорошо заканчивается. Обидно, что Павлюченкова выбыла из турнира», — рассказал тренер «Чемпионату».

Касаткина оказала более упорное сопротивление своей сопернице. В первой партии теннисистки небрежно относились к своим подачам, что позволило обеим взять по три гейма на чужих. В итоге всё решилось на тай-брейке, где удача улыбнулась спортсменке из Польши.

Во второй партии Линетт успокоилась и стала играть гораздо увереннее, а Касаткина так и не смогла наладить игру. Россиянка три раза подряд отдала свою подачу, после чего вернуться в игру ей уже не удалось. Как итог, 6:7 (4:7), 2:6 в пользу польки.

Как считает Янчук, Касаткиной не хватает «инстинкта убийцы».

«Касаткина хорошо играет, но она должна приобретать опыт и уверенность. Прежде всего это касается атлетической стороны, остроты ударов и скорости. Она по ходу игры плетёт паутины и принимает нестандартные решения, но ей не хватает мощи, остроты ударов. В матче против Линетт россиянка в какой-то момент не смогла дожать соперницу, но это естественное ощущение для большинства людей. Когда полька захромала, её надо было дожимать. Но это происходит непроизвольно, когда не можешь добить лежачего. Ей пока не хватает «инстинкта убийцы». Настрой на соперника, концентрация у неё немного ослабевают, когда есть преимущество», — отметил Янчук.

Фавориты

Вторую победу на Открытом чемпионате Австралии одержал первая ракетка мира Рафаэль Надаль. Для победы над аргентинцем Леонардо Майером ему потребовалось около двух с половиной часов.

Первые две партии остались за испанцем, который не позволил оппоненту взять ни одной своей подачи. В третьем сете Майер сумел навязать именитому сопернику борьбу и довести дело до тай-брейка, но на большее его не хватило. Надаль уверенно победил со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

После матча Надаль отдал должное своему визави, отметив, что это был не простой матч.

«Игра получилась тяжёлой. Леонардо — хороший соперник с большим потенциалом. У него отличный удар, стоит хотя бы взглянуть на несколько последних геймов», — сказал Надаль.

В третьем круге испанец сыграет с действующим победителем Кубка Кремля и Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по теннису Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины.

Wow... a @RafaelNadal special! #AusOpenpic.twitter.com/aR2QBQfKHA — #AusOpen (@AustralianOpen) 17 января 2018 г.

Уверенную победу одержал и Марин Чилич. Шестая ракетка мира не испытал проблем в игре против португальца Жоау Соузы. Для выхода в третий круг хорвату потребовался всего 1 час 45 минут.

Всего за матч в активе Чилича 20 подач на вылет и 95 выигранных очков, что почти вдвое больше, чем у его соперника. В третьем круге Марин сыграет с американцем Райаном Харрисоном.

Женская сетка турнира лишилась одного из фаворитов. Дальше второго круга не смогла пройти Юлия Гёргес, посеянная на турнире под 12-м номером. Немка в двух сетах уступила француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 3:6 и покинула Австралию.

Четвёртая сеяная турнира Элина Свитолина в напряжённом поединке завоевать путёвку в третий круг Australian Open. Украинке потребовалось более двух часов для победы над чешкой Катериной Синяковой.

See you in the 3rd round @AustralianOpen Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

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