Успеет за полгода: Новый глава МИД Украины сообщил, когда в ситуации в Донбассе "произойдет сдвиг"

Как пишут украинские СМИ, министр напомнил о "нескольких компромиссных шагах", предложенных ранее Зеленским, которые смогли бы помочь "восстановить связи с украинским народом, оказавшимся за линией соприкосновения".

Кроме того, Пристайко указал на начало обмена военнопленными, а также на восстановление транспортного сообщения в Станице Луганской.

"Хочу верить, что мы сможем открыть новую страницу мирного процесса. Критически важно другое — мы на это имеем полгода", — подчеркнул он.

В том случае, если в процессе урегулирования ситуации на востоке Украины будет заметен прогресс, тогда Киев, может быть, задумается и над выборами в регионе, и над амнистией, а также рассмотрит вопрос снятия блокады. При этом, добавил Пристайко, не имеет особого значения, каким образом это будет происходить. По его словам, это может быть как миротворческая миссия, так и выполнение пунктов Минских соглашений.

Напомним, в четверг, 29 августа, Верховная рада большинством голосов утвердила кандидатуру Вадима Пристайко главой МИД Украины. На этом посту кадровый дипломат с большим опытом работы, в том числе, и в миссии НАТО, сменил Павла Климкина.