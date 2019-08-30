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Успеет за полгода: Новый глава МИД Украины сообщил, когда в ситуации в Донбассе "произойдет сдвиг"

30 августа 2019, 06:54  •  121 • В мире
Дипломатической службе Украины надо полгода для того, чтобы совершить заметные сдвиги в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом, выступая в Верховной раде, заявил новый глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Как пишут украинские СМИ, министр напомнил о "нескольких компромиссных шагах", предложенных ранее Зеленским, которые смогли бы помочь "восстановить связи с украинским народом, оказавшимся за линией соприкосновения".
Кроме того, Пристайко указал на начало обмена военнопленными, а также на восстановление транспортного сообщения в Станице Луганской.
"Хочу верить, что мы сможем открыть новую страницу мирного процесса. Критически важно другое — мы на это имеем полгода", — подчеркнул он.
В том случае, если в процессе урегулирования ситуации на востоке Украины будет заметен прогресс, тогда Киев, может быть, задумается и над выборами в регионе, и над амнистией, а также рассмотрит вопрос снятия блокады. При этом, добавил Пристайко, не имеет особого значения, каким образом это будет происходить. По его словам, это может быть как миротворческая миссия, так и выполнение пунктов Минских соглашений.
Напомним, в четверг, 29 августа, Верховная рада большинством голосов утвердила кандидатуру Вадима Пристайко главой МИД Украины. На этом посту кадровый дипломат с большим опытом работы, в том числе, и в миссии НАТО, сменил Павла Климкина.

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