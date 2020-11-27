Усолье земли Сибирской: как устраняют накопленный вред экологии в городе

В Усолье-Сибирском, где из-за отходов химического производства сложилась очень опасная ситуация, удалось предотвратить риск экологической катастрофы . Власти смогли локализовать и ликвидировать наиболее вредные объекты, блокировать расползание токсичного пятна и попадание химикатов в водные артерии. Об этом Владимир Путин заявил во время совещания, посвященного ситуации в Иркутской области . Тем не менее расслабляться преждевременно, уверен президент. По мнению экспертов, обезвреживание накопленных отходов — острый вопрос для многих регионов РФ . По всей стране хватает проблемных объектов.

Секреты Сарова

Рабочий график Владимира Путина в четверг оказался особенно насыщенным. В полдень глава государства по видеосвязи принял участие в открытии нового цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций на заводе «БратскХимСинтез» в Иркутской области. Наращивание возможностей национальной фарминдустрии имеет важное значение для страны в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы государства, новые мощности позволят нарастить выпуск эффективных лекарств, которые, в том числе, применяются для лечения коронавируса, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других серьезных заболеваний.

Президент РФ Владимир Путин во время открытия нового цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций на заводе «БратскХимСинтез» в режиме видеоконференции Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Во второй половине дня президент отправился в Саров , который он должен был посетить еще накануне. Однако 25 ноября поездку в закрытый город, куда рядовой россиянин не сможет попасть без специального пропуска, пришлось отложить из-за нелетной погоды. Владимир Путин начал визит с возложения цветов к памятнику ученому-физику Юлию Харитону – одному из авторов советского атомного проекта. Однако основным поводом для командировки стал Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, главная задача которого заключается в обеспечении, поддержании надежности и безопасности ядерного оружия страны. Практически вся программа президента осталась скрыта от глаз журналистов в силу секретного характера многих объектов.



В пресс-службе Кремля сообщили, что во время поездки глава государства ознакомился с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом». Речь идет о конкурентоспособных IT-решениях в таких областях, как наукоемкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.

Спасательная операция

Из Сарова Владимир Путин провел совещание по обстановке в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области. Здесь ведется работа по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на промышленной площадке, которую ранее использовало предприятие «Усольехимпром» . В результате прекращения его деятельности значительная часть отходов была размещена в подземных резервуарах, а также оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях. Все объекты производства, включая почву и подземные воды, оказались пропитаны опасными химическими веществами. Ключевая роль в ликвидации накопленного вреда возложена на «Росатом».

— Это очень серьезная ситуация, и просто так нельзя к этому проекту относиться, как к какому-то обычному текущему делу и к текущей работе, — подчеркнул Владимир Путин .

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области. Слева - генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Для реализации задач создана Межведомственная рабочая группа во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко, мобилизованы силы и ресурсы Минобороны и МЧС. В октябре была утверждена «дорожная карта» по обезвреживанию опасных химикатов и аварийных объектов хранения . Как пояснила зампред правительства, ключевой задачей в этом году было разобраться с наиболее опасными объектами. Это аварийные ж/д цистерны с вредными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары.

По словам Виктории Абрамченко, все запланированные на этот год работы будут выполнены. В частности, уже полностью перезатарено 17 ж/д цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза. Не менее важно, что периметр площадки взят под охрану силами Росгвардии в круглосуточном режиме . Последние два месяца не было зафиксировано его нарушений, хотя еще в начале работ силовики периодически ловили так называемых «металлистов» из местного населения. Между тем, группировка войск Минобороны планирует в ноябре покинуть площадку в связи с завершением самых опасных работ. Впрочем, Росгвардия и МЧС пока останутся там.

Начало работы комиссии по ликвидации химического загрязнения в Усолье-Сибирском, 11 августа 2020 Алексей Кушниренко

Зампред правительства подчеркнула, что в настоящий момент угрозы жизни и здоровью людей нет. Под контроль взят и вопрос качества подаваемой населению питьевой воды . По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ не выявлено. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в свою очередь напомнил, что работы по восстановлению площадки в городе с 2021 до 2024 годы обойдутся примерно в 48,5 млрд рублей. В Усолье-Сибирском удалось предотвратить риск экологической катастрофы, уверен Владимир Путин . По его словам, локализованы и ликвидированы самые опасные объекты, предотвращено расползание токсичного пятна и попадание химикатов в водные артерии. Однако расслабляться сейчас преждевременно, подчеркнул он.

— Я посмотрел на картинке здесь: заграждение, которое сейчас ставит «Росатом», отсекает пятно от русла реки, но это совсем рядом уже, совсем рядом. Это очень серьезная ситуация, — заявил Владимир Путин.

По всей стране

Ситуация была очень сложная, но она постепенно исправляется, согласен депутат Госдумы от Иркутской области Николай Будуев . По его словам, в стране, однако, таких объектов еще десятки, включая «Черную дыру» в Нижегородской области.

— Было бы неплохо создать некую структуру, например, в составе «Росатома». Это подразделение занималось бы опасными отходами и наследием советского периода по этой части . Это остатки советского периода, когда достигали определенных экономических целей, но несколько небрежно относились к экологии и здоровью людей, — заявил он «Известиям».

По мнению члена комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды, директора курганского филиала РАНХиГС Валерия Яхонтова, в России не налажен учет заброшенных предприятий . Хотя именно они могут представлять большую экологическую опасность, подчеркнул эксперт.

— Это очень страшно. Проблема и в том, что на бесхозных предприятиях нет охраны, а граждане могут растаскивать опасные материалы . Однако правительство постепенно исправляет эту проблему, власти слышат общественников, — сказал он «Известиям».

Зампред комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Олег Дубровин подчеркнул, что обезвреживание и ликвидация накопленных отходов — острая проблема для всех регионов России . По его словам, в нацпроекте «Экология» решение вопроса предполагает формирование комплексной системы обращения с отходами, в том числе, создание современной инфраструктуры для переработки отходов I и II класса опасности и ликвидацию наиболее опасных, создание условий для вторичной переработки запрещенных к захоронению отходов и, наконец, эффективную систему общественного контроля.

Между тем, глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров обратил внимание на то, что зачастую не удается определить собственника предприятия . Обстановка в Усолье-Сибирском – тому яркий пример.

— Чтобы демонтировать заброшенные предприятия, нужны средства. Государство сейчас выделяет деньги для ликвидации последствий. Надо выстроить такую систему, чтобы собственник отвечал за такие предприятия, а государство не тратило деньги на устранения последствий деятельности таких организаций. Тем более таких объектов, которые представляют экологическую угрозу, а ликвидация стоит больших средств, — пояснил он «Известиям».

Сейчас завершается разработка законопроекта, который предусматривает возможность исключения опасных производственных объектов из госреестра только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного вреда окружающей среде . Кроме того, на собственника возлагается финансовая ответственность по его ликвидации вне зависимости от того, стал ли он лицом, причинившим такой ущерб или нет.

На совещании программа президента не закончилась. Поздно вечером он также встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.