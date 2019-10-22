Услышат ли чиновники своего президента?

Владимир Путин неоднократно обращался к вопросу диверсификации оборонки. Однако, как показывает история, большого толку, в практической плоскости, от его совещаний достигнуто не было. Удастся ли в очередной раз убедить чиновников в необходимости диверсификации оборонной продукции или они продолжат и дальше стоять с «протянутыми» руками у «бюджетного корыта»?

Былое и думы

На памяти ещё остаётся совещание по вопросам диверсификации оборонки, которое президент России проводил 24.01.2018 года. На нём глава государства отметил необходимость максимального задействования потенциала предприятий ОПК (оборонно-промышленный комплекс) для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Владимир Путин ещё тогда предупредил чиновников и государственных олигархов, что пик заказов по линии Минобороны пройден, и бюджетное финансирование будет сокращаться. В связи с этим, по мнению главы государства, было необходимо добиться перехода на гражданскую продукцию и в значительной части обеспечить её качество и конкурентоспособность.

На совещании рассматривались возможности не только внутреннего рынка. Говорилось и об экспортном потенциале предприятий ОПК в гражданском секторе. Президент отдельно отметил необходимость развития сервисной поддержки и послепродажного обслуживания высокотехнологичной продукции ОПК, как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Чиновники слушали внимательно. Некоторые, такие как торгово-промышленный министр Денис Мантуров, даже реагировали, докладывая президенту об «успехах» в области диверсификации. Мантуров говорил о «масштабировании спроса», возможности вывода на рынок новых образцов и тому подобное. Приводил какие-то цифры. Правда решения поставленных президентом задач, похоже, виделись в основном в виде привлечения предприятий к участию в российских и зарубежных выставках. Видимо, именно на выставках, по мнению торгово-промышленного министра, и рождается конкурентная продукция. Кажется, всё многословие Мантурова в конечном итоге свелось к тому, что мол, учредили «НПО Конверсия» и после этого, несомненно, всё будет хорошо…

Выступление Чемезова нам немного напоминало знаменитый этюд Михаила Жванецкого «Собрание на ликёро-водочном заводе», в части дискуссии о выполнении плана: «Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год!». Примерно в этом же стиле Сергей Викторович заявил президенту: «Вы дали поручение, чтобы все предприятия «оборонки» довели долю гражданской продукции уже к 2030 году до 50 процентов. Мы взяли на себя более амбициозную задачу – к 2025 году довести такую долю до 50 процентов, это средняя доля по корпорации». Судя по событиям 2019 года, которые вызвали необходимость проведения нового аналогичного совещания, толку от прошлых посиделок за истекший период было не густо.

Хвост виляет не в такт…

В январе 2018 года задача была поставлена. Если опустить традиционные чиновничьи доклады, то её можно сформулировать несколькими фразами: ввиду сворачивания масштабной программы закупок по линии МО РФ, необходимо сохранить производственный и научно-технический потенциал предприятий ОПК за счёт расширения гражданского сектора. При этом, реализация перспективной и уже имеющейся продукции должна осуществляться как на внутреннем, так и на внешних рынках. Чего может быть проще, в плане понимания сказанного?!

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Однако не все чиновники способны понимать «великий и могучий» русский язык. К примеру, сотрудники Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТСРФ), похоже, поняли задачу с точностью до наоборот. Думали долго – с января по июнь. И вот, 25.06.2018 года, заместитель директора ФСВТСРФ Анатолий Пунчук пишет письмо (исх. № АП-7588) на имя заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Рязанцева, в котором он (Пунчук) предлагает ужесточить правила экспорта комплектации, производимой предприятиями ОПК, тем самым де-факто должно снизить экспортный потенциал этих предприятий.

С одной стороны, Анатолий Пунчук утверждает, что различные российские организации и предприятия вполне легально осуществляют свою экспортную деятельность, используя норму Указа президента РФ от 10.09.2005 года № 1062, а с другой стороны почему-то просит рассмотреть вопрос о недопущении участия этих предприятий в экспорте продукции российского ОПК. И это на фоне январского совещания, на котором требовалось расширить экспортный потенциал российской оборонки!

При этом, в справке, прилагаемой к обращению Пунчка в Минпромторг, говорится о том, что, например, в части вертолётной техники с 2012 года наблюдается снижение товарооборота по юридическим и частным лицам в объёме соответственно 77% и 45%. То есть Анатолий Пунчук предлагает решать проблему снижения экспортных поставок в вертолётном секторе введением дополнительных ограничений?

А что же Минпромторг? Видимо, не особо вдумываясь в инициативу ФСВТСРФ, заместитель директора департамента авиационной промышленности Лысогорский письмом № 43270/18 от 10.07.2018 года рассылает «инициативу Пунчука» в ПАО «ОАК», АО «Вертолёты России», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и АО «ОДК».

История эта очень показательная – поставлена задача нарастить экспорт предприятий ОПК, а федеральная служба наоборот, пытается вести дополнительные ограничения, по сути, вступающие в противоречия с вектором развития, определённым главой государства.

Системные противоречия государственных ведомств

Как известно, ФСВТСРФ – это некий (на наш взгляд переразмеренный по функциям) федеральный институт, который отвечает исключительно за сферу ВТС. Эта «многогранная» служба публично напоминает о себе, когда её руководитель Дмитрий Шугаев докладывает Владимиру Путину об «очередных успехах» по линии ВТС. Можем предположить, что полезность Дмитрия Шугаева и его структуры оценивается Кремлём по итоговым цифрам оружейного экспорта. Как известно, санкции нанесли некий (не будем уточнять, все данные непубличные) «удар» по экспорту военной продукции. Это неоднократно официально признавал руководитель ФСВТСРФ. Вот именно поэтому его заместитель пытается перевести легальный (как утверждает сам Пунчук в своём письме) оборот продукции предприятий ОПК в сферу ВТС. При этом, в прилагаемой к письму справке утверждается, что и без инициативы Пунчука по ужесточению правил экспорта продукции ОПК, его падение с 2012 по 2017 по приводимой группе вертолётной комплектации среди юридических лиц зафиксировано на уровне до 70%.

Логичный ход со стороны ФСВТСРФ, не правда ли?

Если смотреть на вопрос со стороны интересов ФСВТСРФ по сохранению собственных рабочих мест и бюджетного финансирования, которые, как видимо считают в этой организации, зависят исключительно от «успехов», докладываемых ежегодно президенту, – то да, логика в этом есть.

А если смотреть на проблему шире, с точки зрения решения глобальной задачи выживаемости предприятий ОПК в условиях снижения закупок по линии МО РФ, которую на совещании поставил президент, – то получается, что федеральная служба действует диаметрально противоположно указанию.

Есть ещё определённые мотивы у Анатолия Пунчука, о них «Версия» неоднократно писала, например, в материале «Российско-голландские схемы», но сейчас мы рассматриваем вопрос в более широком смысле – противоречия в самой системе государственных ведомств.

И снова, здрасьте…

Как сообщает издание «Коммерсантъ», 16.10.2019 года Владимир Путин провёл очередное аналогичное совещание в своей резиденции в Ново-Огарёве, добавив сюда ещё вопросы по теме финансового оздоровления предприятий ОПК. И это не удивительно, ведь за прошедшие два года, после того, как Чемезов с Мантуровым докладывали президенту, ничего толком сделано не было. В противном случае, вряд ли им повторялось то же самое: о необходимости диверсификации предприятий ОПК.

Накопленная задолженность (закредитованность) на предприятиях ОПК, основная масса которых находится в хозяйстве Сергея Чемезова, по нашему мнению, косвенно отражает упущенное время и ошибки управления.

Услышат ли чиновники своего президента в этот раз? Думается, что это большой вопрос, ибо сидеть на бюджетной игле и конкурировать на открытом рынке – это совершенно разные задачи. Сидеть на бюджетной игле (результат – закредитованность) они научились, а вот конкурировать на свободном рынке – тут нужны другие, нетривиальные подходы, особенно в условиях санкций…

Пока не видно, что наша чиновничья публика, может себя пересилить.