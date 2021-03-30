|
«Услышали жуткий грохот»: защитившего свою семью от пьяных хулиганов мужчину обвиняют в убийстве
30 марта 2021, 16:20 • 125 • В России
В Тамбовской области расследуется уголовное дело в отношении Александра Козакова, которого обвиняют в убийстве. Он с ножом в руках защищал семью от пьяных соседей, у одного из которых, со слов жены Козакова, был в руках обрезок трубы. После потасовки один из нападавших скончался от потери крови из-за ножевого ранения. Следствие не признаёт действия Александра самообороной, мужчина находится в СИЗО.
© Фото из личного архива
Александру Козакову 41 год, работает машинистом Восточно-Сибирской железной дороги. Женат, четверо детей от двух до 19 лет. Семья раньше жила в Иркутской области. Но младшая дочь родилась с недостатком веса — врачи настоятельно рекомендовали сменить климат.
В 2019 году, вложив материнский капитал, семья купила дом в небольшом посёлке Восход Тамбовской области. Одновременно всей семьёй переехать не удалось — Александру нужно было доработать на Байкале машинистом до выслуги льготной пенсии, а старшей дочери — закончить учебу. В Восход на постоянное место жительство сразу переехала жена Светлана с тремя младшими детьми. Завела коз, уток.
Александр приехал к семье на Новый год.
«Мы встретили, убрали со стола и собирались ложиться спать, — вспоминает в разговоре с RT Светлана. — И тут пришёл сосед Юра».
По словам Светланы, Юрий Есин был пьян, шёл искать свою сестру (её семья также живёт в Восходе), но почему-то начал с грохотом «ломиться в дом» к Козаковым.
Дверь ему открыл Александр. Юрий его тогда увидел впервые. Сообщения, что сестры здесь нет, Юрия не убедило — он хотел войти в дом. Александр его не пустил. Пьяного соседа это взбесило. Светлана говорит, что Юрий ушёл с угрозами.
«Мы легли спать, — продолжает Светлана. — А минут через двадцать мы услышали жуткий грохот — чем-то твердым нам стучали в дверь остеклённой веранды и в окна».
Оказалось, что Юрий привёл своего племянника — 20-летнего сына сестры по имени Стас.
Как потом расскажет на очной ставке Стас (RT знаком с материалами дела), он спал в доме Юры, своего дяди, когда тот разбудил его и позвал вместе «пойти разобраться» с соседом.
По словам Светланы, всё происходило очень быстро. Козаковы хотели вызывать полицию. «Но один телефон разряженный лежит в дальней комнате, другой сломан. Да и связь у нас не везде есть — потом, когда скорую вызывали, пришлось идти звонить на асфальтовую дорогу», — объясняет Светлана.
Александр взял лежавший на веранде кухонный нож и открыл дверь. Свет нигде не горел — темно. По словам Светланы, на пороге стоял сосед Юрий с трубой в руке. Несмотря на время года, мужчина был в одной футболке: готовясь драться, он заранее сбросил мешавшую зимнюю куртку у калитки.
«Он Сашу сразу ударил в лицо», — вспоминает Светлана. По её словам, после короткой потасовки Александр, не выпуская нож из руки, выпроводил гостей со двора. Те, по её словам, угрожали, что завтра вернутся ещё с какими-то людьми.
«Когда они вышли за калитку, Саша воткнул нож в дерево. И тогда Стас на него бросился. И сильно избил Сашу — всё лицо в крови было», — говорит Светлана. Всё это время, по словам женщины, Юрий «нормально шёл и сначала стоял, разговаривал», а потом сел на землю.
«Стас сперва ничего не понял: мол, чего расселся, пошли домой», — говорит Светлана. Оказалось, что у соседа кровотечение. Мужчину занесли в дом, вызвали скорую. Сколько её ждали, Светлана точно сказать не может. Помнит только, что приехала она не быстро. Одновременно с врачами прибыла и полиция. Александра задержали — увезли в отдел. Утром стало известно, что Юрий в больнице умер.
«Не было оружия»
«В ходе выяснения отношений А. Козаков, физически преобладая над потерпевшим, а также предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий своих действий в виде смерти потерпевшего, со значительной силой нанес ему один удар ножом, который заранее взял с кухни, в область грудной клетки. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от острой массированной кровопотери в результате ударного воздействия предметом. Известно, что у погибшего не было оружия или другого предмета, которым он мог бы защищаться или угрожать Козакову. Так же после совершения деяния Козаков не обратился в правоохранительные органы», — сказано в ответе СУ Следственного комитета по Тамбовской области на запрос RT.
По словам адвоката Натальи Коршиковой, для следователей «здесь всё просто: есть труп, есть нож — значит ст. 105 УК РФ».
«Но всё не так однозначно, — убеждена Коршикова. — Мой подзащитный ростом около 170 см и, скорее, щуплый. О каком физическом превосходстве речь? Тем более, нападавших двое. И что значит «не было предмета, которым мог угрожать», когда полиция изъяла данную трубу?»
При этом Стас, как рассказала RT жена Александра, физическим преимуществом явно обладал — он крупнее и сильнее её мужа. По словам женщины, медики констатировали следы побоев на лице Козакова. Алкоголь в его крови отсутствовал — её взяли на анализ сразу же после задержания. Козаков выпил бокал шампанского задолго до происшествия. Погибший Юрий в ту ночь был сильно пьян — об этом свидетельствуют результаты судмедэкспертизы.
«Поступил бы так же»
Сейчас Светлана со средней дочерью уехала в Тамбов — снимает, как она говорит, угол. Младших детей отправила к родственникам в Краснодарский край. Оставаться в Восходе Светлане страшно — в первую очередь, как она говорит, из-за угроз Стаса.
По словам соседей, Юрий Есин во время уборочной занимался ремонтом сельхозтехники, в остальное время работал сторожем. У него осталось шестеро детей.
«Есина я знал всю жизнь, — рассказал RT житель Восхода Михаил Малахов. — Он сам с ножом всегда ходил. Пьяный дрался. Его боялись. Стаса особо не знаю — он сильно младше нас. Слышал, что попадал в какие-то истории. Он сам по себе задиристый».
По словам Михаила, зная Юрия, на месте Александра он с высокой вероятностью поступил бы точно так же.
Прокомментировать ситуацию RT попросил юриста Юрия Кочергина, специализирующегося на подобных делах.
«Законодательство определяет, что меры обороны должны быть адекватны угрозе, — объясняет Кочергин. — Действия, способные привести к смерти нападавшего, оправданы лишь при наличии однозначной угрозы своей жизни. Убив человека, который пришёл к вам домой, чтобы просто ударить в лицо, вы становитесь преступником. Другое дело, если он собирался вас убить. Но что значит «собирался», что на это указывает? Однозначная угроза — когда на вас уже напали с ножом или наставили пистолет. В остальных случаях доказать суду наличие этой угрозы жизни сложно».
По словам Кочергина, если жилище пытаются проникнуть вооружённые люди с ножами или ружьями, взять в руки оружие можно для выравнивания баланса сил. Но обрезок трубы в руке в данном случае оружием формально не считается, пока им не нанесён удар, отметил специалист.
При этом применение ножа, взятого специально для самозащиты, здесь считается использованием оружия. Как и хранящееся дома охотничье ружьё или наградной пистолет. А вот травматический пистолет, по словам Кочергина, таким оружием не является — его использование не подразумевает смертельных ранений.
«Как я понимаю, обвинение здесь строится на том, что нож взят специально для самозащиты, — объясняет Кочергин. — Если бы нападение произошло, когда человек резал капусту на кухне и нож в этот момент уже был в руке, то оценка была бы иная. Равно как применение любого предмета, который случайно — именно случайно — попался под руку. То есть, получив удар в лицо, защищающийся воспользовался тем, что оказалось рядом».
По словам Кочергина, на месте Козакова он поступил бы точно так же. «Сам я мастер спорта международного класса по боксу, занимаюсь смешанными боевыми искусствами — справился бы так. Но будучи среднестатистическим человеком без специальной подготовки, имеющим мало шансов против двоих, защищая свою семью, тоже бы взял нож — чётко понимая, что нарушаю законодательство и буду обвиняемым. А вот сел бы или нет, неизвестно. Такие дела разбирают присяжные, а они не юристы, решение принимают исходя из собственных убеждений».
По статье «убийство» Александру Козакову может грозить от шести до пятнадцати лет лишения свободы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
125
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 марта 2021, 22:25
|
26 марта 2021, 05:10
|
28 марта 2021, 02:05
|
29 марта 2021, 11:05
|
25 марта 2021, 09:55
|
24 марта 2021, 18:20
|
25 марта 2021, 04:25