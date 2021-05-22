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Услуги в один клик: Мишустин готовит "зачистку" чиновников?
22 мая 2021, 14:10 • 80 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что в России хотят до минимума сократить участие чиновников в оказании госуслуг. Подобные сервисы, как считает премьер, должны работать по одному клику.
Напомним, в России уже началась оптимизация штата госслужащих. С инициативой выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Ещё в конце прошлого года глава правительства подчёркивал, что откладывать и далее проведение административной реформы больше нельзя. Система госуправления требует быстрой и качественной настройки.
Выступая сегодня в заключительном дне марафона "Новое знание", Мишустин вновь заговорил о сокращении чиновников. В частности, речь идёт о том, чтобы сократить госслужащих до необходимого минимума в сфере оказания государственных услуг.
Премьер обратил внимание на то, что подобные сервисы должны работать по одному клику, а гражданину не придётся собирать кипу справок или других бумажных документов, лично обивать пороги госучреждений. То бишь избавить Россию от бюрократии.
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