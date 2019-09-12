Услуги больше не нужны. За что Трамп уволил Болтона • 65 • Аналитика









«Услуги больше не нужны»

Именно такими словами Трамп, с его слов, и встретил Джона Болтона, приехавшего в Белый дом к президенту.



Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что его услуги в Белом доме более не нужны. Я категорически не согласен со многими его предложениями, как и другие сотрудники моей администрации,

— подчеркнул затем Дональд Трамп.



Таким образом, американский президент озвучил и основную причину увольнения своего соратника – не сошлись во взглядах. Хотя в свое время именно Трамп и привел Болтона в Белый дом, рассчитывая, что тот будет всецело поддерживать главу государства. Не вышло. Джон Болтон оказался человеком излишне самостоятельным, обладающим собственными взглядами на мировую политическую ситуацию и на роль в ней Соединенных Штатов Америки.



В конце концов, Дональду Трампу, который также известен амбициозностью, надоело терпеть в своем окружении помощника, постоянно несогласного с позицией президента, но зато выдвигающего собственные предложения как наиболее верные.



Впрочем, сам Джон Болтон в своем «Твиттере» утверждает, что в отставку подал по собственному желанию, а как раз Трамп предложил немного подождать, до следующего дня. Однако сейчас это уже не имеет никакого значения – советник Трампа отправился в отставку.



Белый дом покинул один из его наиболее ярких за последние годы представителей. Джон Болтон занимал пост советника по национальной безопасности с апреля 2018 года. Срок не столь продолжительный – полтора года. Но за эти полтора года Болтон приобрел буквально мировую известность, оказавшись куда более яркой фигурой, чем предыдущие советники американского президента по этому направлению – Герберт Макмастер и Майкл Флинн.







«Ястреб» Белого дома

Дональд Трамп привел Джона Болтона в свою команду, рассчитывая, что политик, имеющий заслуженную репутацию «ястреба», будет безжалостно атаковать всех, на кого укажет американский президент.



Джона Болтона с полным правом можно назвать ветераном американской внешней политики. Ему через два месяца стукнет 71 год. Еще тридцать лет назад, в 1989 году, Джон Болтон занял пост помощника государственного секретаря США, в 2001-2005 гг. был заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями.



В 2005-2006 гг. Джон Болтон занимал пост официального представителя США в ООН. При этом Болтон никогда не скрывал своего скептицизма по отношению к Организации Объединенных Наций. Как настоящий американский «ястреб», он убежден в том, что мировую политику должны определять США, а не какая-то организация из представителей сотен стран мира.



В итоге в 2006 году Болтон из ООН ушел и стал работать научным сотрудником в Американском институте предпринимательства. Также он занимался общественно-политической деятельностью, основал организацию «Инициатива друзей Израиля».





К Ближнему Востоку Болтон всегда проявлял неподдельный интерес, являясь убежденным противником Ирана и Сирии и выступая за максимально жесткие меры со стороны США по отношению к этим государствам. Понятно, что и в конфликте Израиля с палестинским движением и с Ираном Болтон, как сооснователь «Инициативы друзей Израиля», также занимал сугубо произраильскую позицию.



Естественно, что Джон Болтон очень негативно относился и к другим странам, не вписывающимся в формат американской внешней политики. Еще будучи заместителем госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, Джон Болтон обвинял Кубу в продаже технологий производства биологического оружия странам – «изгоям».



Также он занимал резкую позицию в отношении Северной Кореи, был убежденным сторонником ужесточения антироссийских санкций, противостоял попыткам Дональда Трампа наладить диалог с представителями афганского радикального движения «Талибан». В какой-то момент позиция Болтона по целому ряду ключевых вопросов перестала соответствовать взглядам самого Дональда Трампа.



Советник против президента

Дональд Трамп сейчас не заинтересован в усугублении конфликтов со странами – «изгоями». Он придерживается позиции следования сугубо американским интересам, считает, что нужно в первую очередь решать проблемы США, а не лезть в мировую политику. У Болтона позиция совершенно другая, причем практически по всем внешнеполитическим вопросам, значимым для Вашингтона. Даже сам Дональд Трамп говорил про своего экс-советника, что если Джону Болтону дать волю, то он будет воевать со всеми странами мира. И, похоже, это действительно так.



Как только произошел конфликт с танкерами в Персидском заливе, Болтон выступил за нанесение удара по Ирану. И решение Дональда Трампа отложить удар по Ирану советник президента не поддержал. Даже когда иранцы сбили американский беспилотник, Дональд Трамп поспешил «отмазать» Тегеран, заявив, что сбили они его непреднамеренно, случайно. Болтон, в свою очередь, требовал как можно более оперативной и жесткой реакции на действия иранской стороны.



В иранском вопросе Болтон выступает как ярчайший представитель «партии войны», считая, что Тегеран необходимо нейтрализовать с помощью военной силы и сделать это как можно скорее. При этом Болтон не задумывается о последствиях, которые могут ожидать Ближний Восток, Соединенные Штаты и мир в целом в результате мощного удара по иранской территории.







Разошлись взгляды Трампа и Болтона и по вопросу Северной Кореи. Трамп захотел кардинальным образом поменять отношения США и КНДР, войдя в историю как человек, решивший «северокорейскую проблему» мирным путем. Он предпринял ряд встреч с Ким Чен Ыном, причем неоднократно подчеркивал в интервью, что Ким вызывает у него большую симпатию. Болтон, в отличие от Трампа, всегда относился к КНДР резко негативно и считал, что никаких переговоров с северокорейскими властями вести не следует, а разговаривать с Пхеньяном надо с привычной для США позиции силы.



Третий пункт расхождений – афганский вопрос. Дональд Трамп не раз заявлял о желании вывести американские войска из Афганистана, однако риск возобновления активной фазы гражданской войны его от этого решения останавливает. Но Трамп не против организовать переговоры и с афганскими талибами. Болтон, который ненавидит фундаменталистов, естественно, выступает против каких-либо консультаций с талибами и считает, что свою позицию в Афганистане Соединенные Штаты также не должны менять. В результате позиции Болтона запланированную встречу с лидерами афганских талибов пришлось отложить.







Четвертое расхождение – война в Сирии. Дональду Трампу участие американских войск в сирийской гражданской войне поперек горла. Он очень хочет убрать из Сирии американскую армию, чтобы избавить американский бюджет от дополнительных расходов. Болтон и в данном вопросе категорически против позиции американского президента, считая, что участие в сирийском вооруженном конфликте для США необходимо. В этом плане Джон Болтон лоббирует интересы военно-промышленных групп и руководства американского министерства обороны, которые заинтересованы в поступлении значительных финансовых средств на ведение боевых действий в Сирии. Перехватчики CAMM-ER близ балтийских ворот России. Увесистый камень в огород дальнобойных РСЗО



Наконец, Джон Болтон всегда был известен и своей максимально жесткой позицией в отношении России. Сам Трамп относится к России с определенной долей симпатии, если конечно можно говорить вообще о симпатии американских политиков к нашей стране. Но Трамп не единожды высоко оценивал президента России Владимира Путина, его внешнюю политику.



Не столь давно Трамп предложил вернуть Россию в состав «Большой восьмерки», чтобы продолжить полноценное обсуждение мировых проблем уже при участии Москвы. Джон Болтон был одним из инициаторов разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, он неоднократно подчеркивал необходимость жестких санкций по украинскому вопросу. Для Трампа такой соратник стал особенно неудобен в тот момент, когда хозяин Белого дома пытается наладить отношения с другими государствами – от России до Северной Кореи.



Уверовав в собственную значимость и незаменимость, Джон Болтон взял на манеру спорить с президентом США. Дональд Трамп, пришедший во власть из бизнеса, всегда прислушивается к чужому мнению, но обладает и собственным, причем весьма нетривиальным и иногда идущим вразрез ожидаемой от американского президента позиции.



Поэтому вполне вероятно, что в конечном итоге советник по национальной безопасности где-то «перегнул палку» и американский президент решил навсегда от него избавиться. Говорят, что даже усы Джона Болтона в последнее время стали раздражающе действовать на хозяина Белого дома.



Что будет с внешней политикой США после Болтона

Государственный секретарь США Майк Помпео уже предупредил мировую общественность, что уход Джона Болтона с поста советника по вопросам национальной безопасности никак не отразится на американской внешней политике. Не ждет кардинальных изменений в отношениях между Россией и США и Министерство иностранных дел РФ.



Но, конечно, отставка столь значимой фигуры неизбежно повлечет некоторые корректировки в американской внешней политике. Понятно, что США не будут превращаться в лучшего друга Ирана или Северной Кореи, не снимут антироссийские санкции или не выведут войска из Сирии и Афганистана после ухода Болтона в отставку. Но если на смену «ястребу» придет менее жесткий и более взвешенный политик, то внешнеполитический курс США может стать существенно мягче.



Пока обязанности советника по национальной безопасности президента США будет исполнять Чарльз Каппермен, с января 2019 года работавший заместителем Джона Болтона. Однако пока неизвестно, на ком все же остановит свой окончательный выбор Дональд Трамп. В списке вероятных кандидатов называют специального представителя США по Ирану Брайана Хука, к которому хорошо относятся в президентской администрации.



Возможно, будут рассматриваться и такие кандидаты как специальный представитель США по КНДР Стивен Биган, а также советник вице-президента Майка Пенса по вопросам национальной безопасности Кит Келлог. Также в качестве возможных кандидатов называется еще несколько американских дипломатов, в том числе действующие послы США в Германии и в Нидерландах.



В любом случае, кандидат на пост советника президента США по вопросам национальной безопасности должен сочетать два очень важных качества: с одной стороны, он должен быть (или казаться) реально независимым человеком, обладающим собственной независимой точкой зрения на ключевые вопросы внешней политики, а с другой стороны – уметь не преувеличивать свою значимость в деятельности президентской администрации и находить общий язык с Дональдом Трампом – человеком непростым и амбициозным. 10 сентября стало известно об увольнении известного своими русофобскими заявлениями одиозного политика Джона Болтона с поста советника президента США по вопросам национальной безопасности. Такое решение принял глава американского государства Дональд Трамп, проработавший с Болтоном довольно продолжительное время.Именно такими словами Трамп, с его слов, и встретил Джона Болтона, приехавшего в Белый дом к президенту.— подчеркнул затем Дональд Трамп.Таким образом, американский президент озвучил и основную причину увольнения своего соратника – не сошлись во взглядах. Хотя в свое время именно Трамп и привел Болтона в Белый дом, рассчитывая, что тот будет всецело поддерживать главу государства. Не вышло. Джон Болтон оказался человеком излишне самостоятельным, обладающим собственными взглядами на мировую политическую ситуацию и на роль в ней Соединенных Штатов Америки.В конце концов, Дональду Трампу, который также известен амбициозностью, надоело терпеть в своем окружении помощника, постоянно несогласного с позицией президента, но зато выдвигающего собственные предложения как наиболее верные.Впрочем, сам Джон Болтон в своем «Твиттере» утверждает, что в отставку подал по собственному желанию, а как раз Трамп предложил немного подождать, до следующего дня. Однако сейчас это уже не имеет никакого значения – советник Трампа отправился в отставку.Белый дом покинул один из его наиболее ярких за последние годы представителей. Джон Болтон занимал пост советника по национальной безопасности с апреля 2018 года. Срок не столь продолжительный – полтора года. Но за эти полтора года Болтон приобрел буквально мировую известность, оказавшись куда более яркой фигурой, чем предыдущие советники американского президента по этому направлению – Герберт Макмастер и Майкл Флинн.Дональд Трамп привел Джона Болтона в свою команду, рассчитывая, что политик, имеющий заслуженную репутацию «ястреба», будет безжалостно атаковать всех, на кого укажет американский президент.Джона Болтона с полным правом можно назвать ветераном американской внешней политики. Ему через два месяца стукнет 71 год. Еще тридцать лет назад, в 1989 году, Джон Болтон занял пост помощника государственного секретаря США, в 2001-2005 гг. был заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями.В 2005-2006 гг. Джон Болтон занимал пост официального представителя США в ООН. При этом Болтон никогда не скрывал своего скептицизма по отношению к Организации Объединенных Наций. Как настоящий американский «ястреб», он убежден в том, что мировую политику должны определять США, а не какая-то организация из представителей сотен стран мира.В итоге в 2006 году Болтон из ООН ушел и стал работать научным сотрудником в Американском институте предпринимательства. Также он занимался общественно-политической деятельностью, основал организацию «Инициатива друзей Израиля».К Ближнему Востоку Болтон всегда проявлял неподдельный интерес, являясь убежденным противником Ирана и Сирии и выступая за максимально жесткие меры со стороны США по отношению к этим государствам. Понятно, что и в конфликте Израиля с палестинским движением и с Ираном Болтон, как сооснователь «Инициативы друзей Израиля», также занимал сугубо произраильскую позицию.Естественно, что Джон Болтон очень негативно относился и к другим странам, не вписывающимся в формат американской внешней политики. Еще будучи заместителем госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, Джон Болтон обвинял Кубу в продаже технологий производства биологического оружия странам – «изгоям».Также он занимал резкую позицию в отношении Северной Кореи, был убежденным сторонником ужесточения антироссийских санкций, противостоял попыткам Дональда Трампа наладить диалог с представителями афганского радикального движения «Талибан». В какой-то момент позиция Болтона по целому ряду ключевых вопросов перестала соответствовать взглядам самого Дональда Трампа.Дональд Трамп сейчас не заинтересован в усугублении конфликтов со странами – «изгоями». Он придерживается позиции следования сугубо американским интересам, считает, что нужно в первую очередь решать проблемы США, а не лезть в мировую политику. У Болтона позиция совершенно другая, причем практически по всем внешнеполитическим вопросам, значимым для Вашингтона. Даже сам Дональд Трамп говорил про своего экс-советника, что если Джону Болтону дать волю, то он будет воевать со всеми странами мира. И, похоже, это действительно так.Как только произошел конфликт с танкерами в Персидском заливе, Болтон выступил за нанесение удара по Ирану. И решение Дональда Трампа отложить удар по Ирану советник президента не поддержал. Даже когда иранцы сбили американский беспилотник, Дональд Трамп поспешил «отмазать» Тегеран, заявив, что сбили они его непреднамеренно, случайно. Болтон, в свою очередь, требовал как можно более оперативной и жесткой реакции на действия иранской стороны.В иранском вопросе Болтон выступает как ярчайший представитель «партии войны», считая, что Тегеран необходимо нейтрализовать с помощью военной силы и сделать это как можно скорее. При этом Болтон не задумывается о последствиях, которые могут ожидать Ближний Восток, Соединенные Штаты и мир в целом в результате мощного удара по иранской территории.Разошлись взгляды Трампа и Болтона и по вопросу Северной Кореи. Трамп захотел кардинальным образом поменять отношения США и КНДР, войдя в историю как человек, решивший «северокорейскую проблему» мирным путем. Он предпринял ряд встреч с Ким Чен Ыном, причем неоднократно подчеркивал в интервью, что Ким вызывает у него большую симпатию. Болтон, в отличие от Трампа, всегда относился к КНДР резко негативно и считал, что никаких переговоров с северокорейскими властями вести не следует, а разговаривать с Пхеньяном надо с привычной для США позиции силы.Третий пункт расхождений – афганский вопрос. Дональд Трамп не раз заявлял о желании вывести американские войска из Афганистана, однако риск возобновления активной фазы гражданской войны его от этого решения останавливает. Но Трамп не против организовать переговоры и с афганскими талибами. Болтон, который ненавидит фундаменталистов, естественно, выступает против каких-либо консультаций с талибами и считает, что свою позицию в Афганистане Соединенные Штаты также не должны менять. В результате позиции Болтона запланированную встречу с лидерами афганских талибов пришлось отложить.Четвертое расхождение – война в Сирии. Дональду Трампу участие американских войск в сирийской гражданской войне поперек горла. Он очень хочет убрать из Сирии американскую армию, чтобы избавить американский бюджет от дополнительных расходов. Болтон и в данном вопросе категорически против позиции американского президента, считая, что участие в сирийском вооруженном конфликте для США необходимо. В этом плане Джон Болтон лоббирует интересы военно-промышленных групп и руководства американского министерства обороны, которые заинтересованы в поступлении значительных финансовых средств на ведение боевых действий в Сирии.Наконец, Джон Болтон всегда был известен и своей максимально жесткой позицией в отношении России. Сам Трамп относится к России с определенной долей симпатии, если конечно можно говорить вообще о симпатии американских политиков к нашей стране. Но Трамп не единожды высоко оценивал президента России Владимира Путина, его внешнюю политику.Не столь давно Трамп предложил вернуть Россию в состав «Большой восьмерки», чтобы продолжить полноценное обсуждение мировых проблем уже при участии Москвы. Джон Болтон был одним из инициаторов разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, он неоднократно подчеркивал необходимость жестких санкций по украинскому вопросу. Для Трампа такой соратник стал особенно неудобен в тот момент, когда хозяин Белого дома пытается наладить отношения с другими государствами – от России до Северной Кореи.Уверовав в собственную значимость и незаменимость, Джон Болтон взял на манеру спорить с президентом США. Дональд Трамп, пришедший во власть из бизнеса, всегда прислушивается к чужому мнению, но обладает и собственным, причем весьма нетривиальным и иногда идущим вразрез ожидаемой от американского президента позиции.Поэтому вполне вероятно, что в конечном итоге советник по национальной безопасности где-то «перегнул палку» и американский президент решил навсегда от него избавиться. Говорят, что даже усы Джона Болтона в последнее время стали раздражающе действовать на хозяина Белого дома.Государственный секретарь США Майк Помпео уже предупредил мировую общественность, что уход Джона Болтона с поста советника по вопросам национальной безопасности никак не отразится на американской внешней политике. Не ждет кардинальных изменений в отношениях между Россией и США и Министерство иностранных дел РФ.Но, конечно, отставка столь значимой фигуры неизбежно повлечет некоторые корректировки в американской внешней политике. Понятно, что США не будут превращаться в лучшего друга Ирана или Северной Кореи, не снимут антироссийские санкции или не выведут войска из Сирии и Афганистана после ухода Болтона в отставку. Но если на смену «ястребу» придет менее жесткий и более взвешенный политик, то внешнеполитический курс США может стать существенно мягче.Пока обязанности советника по национальной безопасности президента США будет исполнять Чарльз Каппермен, с января 2019 года работавший заместителем Джона Болтона. Однако пока неизвестно, на ком все же остановит свой окончательный выбор Дональд Трамп. В списке вероятных кандидатов называют специального представителя США по Ирану Брайана Хука, к которому хорошо относятся в президентской администрации.Возможно, будут рассматриваться и такие кандидаты как специальный представитель США по КНДР Стивен Биган, а также советник вице-президента Майка Пенса по вопросам национальной безопасности Кит Келлог. Также в качестве возможных кандидатов называется еще несколько американских дипломатов, в том числе действующие послы США в Германии и в Нидерландах.В любом случае, кандидат на пост советника президента США по вопросам национальной безопасности должен сочетать два очень важных качества: с одной стороны, он должен быть (или казаться) реально независимым человеком, обладающим собственной независимой точкой зрения на ключевые вопросы внешней политики, а с другой стороны – уметь не преувеличивать свою значимость в деятельности президентской администрации и находить общий язык с Дональдом Трампом – человеком непростым и амбициозным. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





65 Источник Похожие новости Перехватчики CAMM-ER близ балтийских ворот России. Увесистый камень в огород дальнобойных РСЗО Порождение капитализма. Американская культура завоёвывает мир Маниловщина по-киевски. На Украине решили поднять ВВП на 40% Так полетим или пролетим? Уголовно наказуемый патриотизм, или Новый «железный занавес» Свет в конце тоннеля. Ход исторического развития России Новости партнеров