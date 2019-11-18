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Услуга народу: на власти можно будет пожаловаться онлайн

18 ноября 2019, 23:24  •  24 • Политика
Правительство приняло постановление, направленное на улучшение со следующего года системы обратной связи с гражданами на портале государственных и муниципальных услуг. Планируется создать единое «цифровое окно» подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные им организации. О решении заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Новый функционал позволит гражданам отслеживать ход обращений и оценивать качество их исполнения. Через портал можно будет осуществлять и сделки купли-продажи имущества с использованием электронной подписи.
Согласно тексту документа, вводится также предоставление государственных и муниципальных услуг проактивно — то есть автоматически, без отдельных заявок со стороны граждан. В Минкомсвязи выделяют 25 жизненных ситуаций (рождение ребенка, получение льгот, старт и развитие бизнеса и тому подобное), которые называют суперсервисами. Они объединяют около 200 отдельных услуг и в совокупности покрывают не менее 90% взаимодействий граждан и предпринимателей с государством. По каждой отдельной услуге будет подготовлена «дорожная карта».
Как сообщил вице-премьер Максим Акимов, в России 86% населения ежедневно пользуются интернетом, активны 88 млн смартфонов и других мобильных устройств. При общем росте обращений правительство рассчитывает в 2020 году перешагнуть отметку в 100 млн пользователей на портале Госуслуг. Работа над этими изменениями, по словам Акимова, идет на площадке профильной комиссии в диалоге со всеми ведомствами.
— Вот здесь сидят заместители, но не цифровые пока. Но это только пока, — пошутил премьер. — Заместители пусть готовят полностью цифровую основу в своих ведомствах, чтобы эти хорошие решения, принятые на уровне правительства, воплотились в реально работающие технологии.
Также было подписано постановление, расширяющее перечень субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно. Воспользоваться льготными перевозками могут все граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет. В отдельную категорию льготников вынесены женщины старше 55 лет, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.
— В рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута. Со следующего года их станет 176, — подчеркнул премьер.
Прежний список субсидируемых маршрутов был утвержден Росавиацией в декабре прошлого года: первоначально в него вошли 90 направлений и около 10 авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Алроса», «Якутия» и NordStar. На программу было выделено 2,9 млрд рублей. «Аэрофлот» вскоре сообщил, что распродал все льготные билеты. Позднее правительство согласилось выделить еще 2,5 млрд рублей на эти цели.
Субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30%. Это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне. Для таких пассажиров цена авиабилета останется на уровне прошлого года — 50% от стоимости коммерческого тарифа за место в экономклассе. Так, например, долететь из Владивостока в Москву можно за 7,4 тыс. рублей.

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