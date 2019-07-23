«Услуга господину Трампу»: почему преемницу Меркель критикуют за планы увеличения военных расходов

Руководство Социал-демократической партии Германии — главного партнёра блока Ангелы Меркель в правительстве ФРГ — обрушилось с критикой на нового министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. СДПГ обвиняет её в «политике наращивания вооружений в соответствии с пожеланиями Дональда Трампа». Ранее министр, которую считают наиболее вероятной преемницей Меркель, выступила за повышение оборонных расходов до 2% ВВП. Такого увеличения трат на оборону от немцев требовал американский президент. Ангела Меркель, однако, настаивала на гораздо более скромных расходах. По мнению экспертов, позиция Крамп-Карренбауэр может стоить ей поддержки избирателей.

Нового министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинили в потакании желаниям руководства США. Соответствующее заявление сделал Торстен Шефер-Гюмбель — исполняющий обязанности председателя социал-демократической партии Германии (СДПГ), основного партнёра ХДС/ХСС по правящей коалиции.

Как сообщают немецкие СМИ, политик в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland предостерёг главу оборонного ведомства от «политики наращивания вооружений в соответствии с пожеланиями Дональда Трампа».

Это заявление Шефер-Гюмбель сделал после того, как Крамп-Карренбауэр призвала повысить уровень военных расходов Германии до 2% ВВП к 2024 году. О необходимости двигаться к этой цели министр обороны заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в воскресенье, 21 июля. Она подчеркнула, что намерена отстаивать свою позицию в кабинете министров.

Подверг критике позицию Крамп-Карренбауэр и генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль.

«Непостижимо, что в качестве первого шага она хочет оказать услугу господину Трампу и выступает за массовое перевооружение», — цитирует заявление политика газета Bild.

Ранее американский президент неоднократно критиковал Германию за отказ повышать военные расходы до 2% ВВП. Эта цель была поставлена перед странами НАТО ещё в 2014 году на саммите в Уэльсе. Согласно официальным данным Североатлантического альянса, в 2018 году Берлин потратил на военные нужды 1,24% ВВП, или более $51 млрд.

Проамериканская позиция

«Социал-демократы абсолютно правильно ставят вопрос, — заявил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. — Предыдущий министр обороны и руководство Германии в целом старались не идти на поводу у американских партнёров. Но Крамп-Карренбауэр, по сути дела, готова исполнить самые потаённые фантазии Дональда Трампа — то, к чему американский президент давно склонял Германию».

Дональд Трамп и Ангела Меркель

Reuters

© Kevin Lamarque

Аннегрет Крамп-Карренбауэр была назначена на пост министра обороны ФРГ 17 июля и сменила на этом посту Урсулу фон дер Ляйен, которую ранее избрали новым руководителем Еврокомиссии.

20 июля новоиспечённый министр вместе с канцлером Ангелой Меркель выступили перед войсками на торжественном мероприятии в честь 75-летия покушения на Гитлера полковника фон Штауффенберга. Тогда обе дамы заверили военных в своей поддержке, а Меркель пообещала усилить финансирование вооружённых сил. Однако канцлер в отличие от Крамп-Карренбауэр не называла цифру 2% ВВП. Её правительство в прошлом ставило на этом направлении несколько иные ориентиры.

В феврале 2019 года немецкие СМИ сообщали, что правительство ФРГ поставило своей целью достичь уровня военных расходов в 1,5% ВВП к 2024 году. В марте агентство Reuters со ссылкой на свои источники информировало, что, согласно плану министра финансов Олафа Шольца, в 2020 году военные расходы ФРГ должны вырасти до 1,37% валового внутреннего продукта. Однако в 2023 году якобы должно произойти снижение до 1,25%.

После того как эти планы раскритиковал посол США в Германии Ричард Гренелл, Ангела Меркель подтвердила приверженность цели в 1,5% ВВП военных расходов к середине текущего десятилетия. По её словам, с учётом исторического опыта устремления Вашингтона в качестве великой державы отличаются от позиции Берлина.

По мнению Александра Камкина, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую в Германии многие рассматривают как преемницу Ангелы Меркель, «заняла сервильную позицию» в отношении США. Эксперт напомнил, что 28 июня политик в очередной раз выступила в поддержку антироссийских санкций.

«Вероятный кандидат на пост федерального канцлера ещё более проамериканская, чем Меркель», — отмечает эксперт.

Удар по коалиции

Руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов в интервью RT отметил, что ФРГ «может влёгкую за пять лет увеличить расходы на оборону до 2%». Отказ наращивать расходы по требованию США связан скорее с тем, что в Берлине не считают это необходимым.

«Это никому не надо, это политический вопрос, а не вопрос реальной необходимости отдельных стран НАТО», — заявил Белов в разговоре с RT.

Эксперт отмечает, что в абсолютных цифрах расходы ФРГ на оборону огромны. Среди союзников США по НАТО почти столько же тратит Франция и на $10 млрд больше — Великобритания. По данным Стокгольмского института исследования мира (SIPRI), в 2017—2018 годах Германия входила в десятку стран с наибольшими военными расходами в мире.

«Закономерный вопрос: куда эти господа хотят тратить дополнительные деньги?» — отмечает Владислав Белов.

По словам эксперта, заявляя о необходимости увеличения военных расходов, новый министр обороны Германии «чётко следует решениям НАТО, но, с другой стороны, вступает в конфронтацию с партнёрами по коалиции».

«Безусловно, это сильный удар по коалиционному единству, так как социал-демократы последовательно выступали против увеличения оборонных расходов. А воинственная позиция нового министра обороны явно не находит понимания у социал-демократической партии и может торпедировать коалиционное соглашение», — считает, в свою очередь, Александр Камкин.

Вместо повышения военных расходов, по мнению раскритиковавших Крамп-Карренбауэр социал-демократов, министр обороны должна заняться улучшением эффективности функционирования немецкой военной машины в рамках уже существующих бюджетных обязательств. Такую же точку зрения выразил сопредседатель партии «Зелёные» Роберт Хабек. По его мнению, только после того, как в министерстве будет наведён порядок, можно будет ставить вопрос о том, необходимо ли бундесверу дополнительное финансирование.

Reuters

© Fabrizio Bensch

Летом этого года бундестаг инициировал создание специального комитета по расследованию злоупотреблений в министерстве обороны. В частности, вопросы вызывают чрезмерные расходы на различного рода консультантов, услуги которых обошлись Германии в сотни миллионов евро.

При предшественнице Крамп-Карренбауэр Урсуле фон дер Ляйен состояние бундесвера часто подвергалось критике. Так, в прошлом году статс-секретарь бундесвера Петер Таубер отмечал, что менее 40% военной техники, принятой на вооружение в 2017 году, было готово к эксплуатации. В последние два года в мировых СМИ то и дело появлялись многочисленные сообщения, что немецкие самолёты не могут подняться в воздух, танки и БМП не ездят, а в 2017 году оказалось, что у ФРГ вышел из строя весь подводный флот.

Электоральные перспективы

Как отмечает Александр Камкин, заявления Крамп-Карренбауэр могут стоить ей популярности, как минимум в краткосрочной перспективе. На фоне скандалов с тратами в бундесвере требовать у налогоплательщиков ещё больше денег — не самый лучший ход.

«Немцы достаточно скрупулёзно относятся к милитаризации страны — и к военным расходам в частности — и к имиджу Германии как страны миролюбивой. Подобное решение может негативно повлиять на её рейтинг», — считает политолог.

Как отмечают немецкие СМИ, назначение на пост министра обороны уже негативно сказалось на имидже преемницы Ангелы Меркель.

Так, опрос для телеканала N-tv, обнародованный в субботу, 20 июля, показывает, что после того, как она встала во главе военного ведомства, рейтинг Крамп-Карренбауэр как возможного премьер-министра просел на 2% и составляет всего 17%. По популярности политик серьёзно уступает другим вероятным претендентам: министру финансов, члену СДПГ Олафу Шольцу (29%) и лидеру «Зелёных» Роберту Хабеку (31%).

Согласно другому исследованию общественного мнения, проведённому по заказу Bild, лишь 19% немцев считают, что преемница Меркель подходит на должность министра обороны. При этом 62% придерживаются обратного мнения.

В то же время научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Фёдор Басов считает, что у нового министра обороны Германии есть все шансы выйти победительницей из сложившейся ситуации и даже продавить свою позицию в парламенте.

«Немцы на предстоящих выборах в бундестаг будут голосовать в первую очередь за партию, а потом за кандидатуру канцлера, — пояснил в интервью RT Басов. — Поэтому её шансы достаточно неплохие».

По мнению эксперта, левым партиям не нравится перспектива увеличения оборонных расходов. Однако, если ФРГ нацелена на модернизацию своих вооружённых сил, Берлину придётся пойти этим путём. Тем более что угрожать выходом из коалиции для социал-демократов весьма проблематично. В рейтингах они давно уступили место второй по популярности партии в стране — «Зелёным» — и в случае досрочных выборов рискуют сократить своё присутсвие в парламенте.

Заседание бундестага

Reuters

© Fabrizio Bensch

«Хотя увеличение военных расходов и ляжет дополнительным бременем на налогоплательщиков, большая часть военного снаряжения Германии является товаром собственного производства, — отмечает Александр Камкин. — Поэтому аргументом за могут стать дополнительные рабочие места в немецкой оборонной промышленности. Плюс расширение экспортных возможностей, потому что немецкое оружие поставляется в другие страны НАТО. Для Германии это возможность подзаработать».