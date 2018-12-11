«Условный рождественский подарок»: Макрон объявил во Франции чрезвычайное экономическое положение

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил со специальным телеобращением к нации, посвящённым ситуации в стране. Глава государства подчеркнул неприемлемость насилия в ходе акций протеста «жёлтых жилетов», которые проходят четвёртую неделю. Президент также объявил о чрезвычайном экономическом положении в стране, которое потребует от властей принятия комплекса мер. Отвечающий за бюджетную политику Франции госсекретарь Оливье Дюссо уже оценил необходимые затраты в €8—10 млрд. При этом эксперты полагают, что слова Макрона о намерении изменить подход к формированию благосостояния населения связаны скорее с популизмом и призваны уменьшить недовольство французов. Более того, аналитики считают, что грядущие рождественские и новогодние праздники, а также общая усталость участников противостояния могут снизить градус напряжённости и без вмешательства Макрона.

Французский лидер Эммануэль Макрон объявил в стране чрезвычайное экономическое положение. Такое заявление президент сделал вечером 10 декабря в ходе телевизионного обращения к народу, посвящённого ситуации во Франции.

«Я сегодня фактически объявляю о чрезвычайном экономическом положении в стране. Необходимо поддержать экономику, необходимо поддержать образование, ту молодёжь, которая хочет учиться и быть свободными людьми», — сказал он.

Глава государства потребовал от кабинета министров и парламента перестроить свою работу. По его словам, власти в ближайшее время начнут принимать комплекс мер по оказанию экономической поддержки населению.

«Минимальный размер оплаты труда вырастет на €100 в месяц начиная с мая 2019 года. Кроме того, начиная с 2019 года не будут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные часы работы. Также будет установлена в конце года специальная премия для сотрудников, не облагаемая ни налогами, ни социальными платежами. Для тех, кто зарабатывает менее €2000 в месяц, будут установлены налоговые вычеты», — добавил Макрон.

Президент заявил, что во вторник, 11 декабря, премьер-министр представит французскому парламенту конкретные предложения правительства, однако добавил, что на этом нельзя останавливаться. Макрон отметил, что в урегулировании сложившейся экономической ситуации должны участвовать крупные предприятия и наиболее состоятельные французы.

Вместе с тем глава Пятой республики подчеркнул неприемлемость насилия, которым в последние недели ознаменовались некоторые акции протеста «жёлтых жилетов». По его словам, «никакого прощения тем, кто допустил насилие, не будет».

«Мы все видели, как оппортунисты пытались воспользоваться законным недовольством народа. Мы видели, как многие хотели посеять анархию и беспорядок. Никакой гнев, никакое недовольство не оправдывают нападений на полицейских и жандармов, уничтожения имущества торговых предприятий. Наша свобода существует только потому, что каждый имеет право высказать своё мнение, но так, чтобы другие могли оппонировать ему. Когда начинается насилие, кончается свобода», — заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что в первую очередь необходимо восстановить порядок в стране, а затем принимать другие решения по урегулированию ситуации. По словам главы государства, он осознаёт, что многие французы разделяют существующее в обществе возмущение, в том числе налоговой политикой.

«Я понимаю, как непросто приходится самым бедным нашим гражданам, инвалидам. Им действительно трудно жить, но мы, к сожалению, начали к этому привыкать, что недопустимо. Они ощущают, что о них забыли», — сказал Макрон.

Он добавил, что условия жизни населения постепенно ухудшались, а напряжение и расслоение в гражданском обществе росли в течение последних 40 лет — и исправить эту ситуацию невозможно в краткие сроки.

«Я осознаю свою ответственность... Я действительно хотел изменить сложившуюся политическую систему, зачастую нечестную... Я чувствовал, что этот кризис наступает. Чувствовал ещё до выборов. Именно поэтому я пошёл на президентские выборы», — заявил Макрон.

По его словам, государство должно проводить политику, направленную на создание рабочих мест в различных сферах, развитие производства и борьбу с налоговым мошенничеством. Президент также отметил необходимость реформирования пенсионной системы и концепции социальной поддержки, которая должна стать более прозрачной и справедливой.

«Всё это открывает площадку для беспрецедентных дебатов, которые должны пройти на национальном уровне... Важно, чтобы они проходили везде, во всех регионах. Мы все хотим вернуться к нормальному течению жизни, но этот кризис должен завершиться иначе, чем все предыдущие, когда ничего не менялось. Сейчас мы переживаем действительно исторический момент для нашей страны, и через диалог, уважение и активное участие мы добьёмся успеха», — подчеркнул президент Франции.

В заключение Макрон добавил, что через некоторое время он вновь обратится к народу, чтобы отчитаться о принимаемых мерах.

«Классическая тактика кнута и пряника»

Политолог Александр Асафов в беседе с RT назвал отрадным тот факт, что Эммануэлю Макрону стало очевидно: причиной протестов «жёлтых жилетов» послужила общесоциальная проблема в стране, а не повод с подорожанием топлива.

«Также Макрон понимает, что люди вышли на улицы не совсем спонтанно и это спланированная акция, подготовленная, конечно, не очередными агентами ГРУ, которых уже поспешили с лёгкой украинской руки найти центральные французские СМИ, а внешним актором, причём очень сильным... В данном случае Макрон не разговаривает с актором. Он обращается к тем, кто уже месяц находится на улицах. Он услышал их лозунги и пытается их снять, чтобы минимизировать проблемы, вернуть людей с улицы и прекратить эту активность», — заявил политолог.

Эксперт отметил, что французский лидер фактически пытается решить вопрос деньгами, однако где он будет искать средства на эти меры — отдельный вопрос (отвечающий за бюджетную политику Франции госсекретарь Оливье Дюссо уже заявил, что обнародованный пакет мер потребует €8—10 млрд). Сейчас у Макрона другая задача: показать людям, что он услышал их требования, и хоть частично отреагировать на них, чтобы инициировать переговоры и снизить градус протестов. В этих условиях, полагает Асафов, организаторов столкновений можно будет вычислить инструментами спецслужб.

«Учитывая сопутствующие обстоятельства, у французских протестов есть много целей. Это многофакторная ситуация, в которой задействованы в том числе и внутренние бенефициары... Если Макрону сейчас удастся успокоить улицы и перевести разговор в конструктивный режим, а потом совершить ряд внешнеполитических шагов, то ситуация может сойти на нет», — добавил политолог.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что президент Франции действует в рамках классической тактики кнута и пряника. С одной стороны, к Парижу стягиваются усиленные подразделения силовиков, а к разгону демонстрантов привлекаются не только столичные полицейские. С другой стороны, Макрон даёт популистские обещания, ещё не учтённые в бюджете, и пока непонятно, как власти будут их выполнять.

«За этим обращением пока не стоит ничего, кроме красивых слов, и коренным образом это ситуацию не меняет, потому что французы последние недели протестовали не против повышения цен на бензин. Уже стало понятно: повод в том, что они разочарованы в очередном кабинете министров и президенте, которые не решают основные проблемы», — отметил эксперт.

«Нынешние заявления Макрона — это не изменение экономических основ, национальной политики и подхода к формированию благосостояния населения. Это подачка, которую сейчас пообещали сделать, условный рождественский подарок, правда, непонятно, из каких кошельков», — заявил Солонников.

Он добавил, что слова президента Франции не должны радикально изменить ситуацию. Однако нельзя забывать, что впереди рождественские праздники, а любое длительное противостояние приводит к тому, что от него все устают — и полицейские, и участники, и власть.

«Рождество и Новый год могут нивелировать ситуацию уже без помощи Макрона. Если протесты пойдут на спад — он припишет эту победу себе, но это будет просто стечение обстоятельств, времён года и настроения французов», — отметил Солонников.