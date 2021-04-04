Условная «угроза»: в России ответили на слова министра обороны ФРГ о «вызовах» со стороны Москвы

Российские политики и эксперты усомнились в том, что Германия действительно видит угрозу в действиях Москвы. Они предположили, что риторика министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр может быть связана, например, с необходимостью обосновать рост военных расходов. Так в РФ отреагировали на её слова о «росте вызовов» для европейского региона со стороны России. В Госдуме подчеркнули, что Москва открыта к сотрудничеству, а развитие своего военного потенциала нацелено на укрепление национальной обороны.

В России ответили на заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о «росте вызовов» со стороны Москвы, усомнившись в том, что Берлин действительно рассматривает действия РФ как враждебные. Эксперты полагают, что подобная риторика может быть, например, связана с попыткой обоснования высоких военных расходов.

Так, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа констатировал, что западные страны больше бы устроило, если бы российская наука и техника стояли на месте. В беседе с корреспондентом RT парламентарий подчеркнул, что развитие Россией военного потенциала прежде всего нацелено на укрепление национальной обороны.

«Когда мы создаём новые типы вооружений, мы понимаем, что страны НАТО всё ближе приближаются к нашей границе, — мы должны предпринимать какие-то действия, — заявил Чепа. — Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику, когда и США, и Германия, и другие страны делают это».

Ранее глава Минобороны ФРГ заявила в интервью RND, что действия России якобы приводят к «росту вызовов» для Европейского региона. По её словам, немецкая сторона должна больше тратить на оборону, отталкиваясь от своих интересов, а не с целью «сделать одолжение США». Крамп-Карренбауэр также сказала, что Россия «с её арсеналом вооружений» представляет для Германии «очень ощутимую угрозу».

«Мы должны позаботиться о нашей собственной безопасности. Вызовы растут — в новых технологиях, в форме гибридных угроз, но также и на региональном уровне, учитывая, к примеру, поведение России... Если мы хотим жить в надёжности и благополучии, мы должны вкладываться в нашу безопасность», — заявила министр.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в разговоре с RT предположил, что риторика министра обороны ФРГ, вопреки её словам, может быть связана с попытками добиться расположения США.

«Они (власти Германии. — RT) прекрасно понимают, что их интересы могут быть не защищены так, как хотят в Германии... Они уже не считают, что США являются достаточно надёжным партнёром, потому что сегодня они (США. — RT) давят на экономические проекты, например на «Северный поток — 2», — заметил депутат.

Парламентарий не согласился с мыслью Крамп-Карренбауэр о «вызовах» со стороны России, подчеркнув, что Москва всегда готова к сотрудничеству с любым государством.

«Мы вызовов никому не бросаем, мы на вызовы только отвечаем. Это честная политика сегодня со стороны России», — заключил Шхагошев.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что заявление министра обороны ФРГ изначально сделано для обоснования увеличения военных расходов: «Как их можно обосновать, если никаких угроз не существует? Чем страшнее угроза, тем больше потребуется денег, чтобы от неё защититься. Поэтому и звучат такие речи».

Собеседник RT подчеркнул, что в текущих реалиях Россия старается вести достаточно открытую политику и никому не угрожает.

«Однако любое, что происходит в России, — военные учения, испытание новых видов вооружения, которые заменяют старые, — всё это называется угрозами. В сентябре будут учения «Запад-2021», к этим учениям уже готовят информационную повестку: Россию будут обвинять во всех тяжких грехах... Будут звучать самые фантастические сценарии», — сделал прогноз эксперт.

Отметим, что в конце 2020 года Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже высказывалась в подобном ключе. В ноябре она заявила о необходимости говорить с Москвой о разоружении с «позиции силы», ответив, таким образом, на вопрос одного из депутатов, который отметил, что европейские страны НАТО выделяют на оборонные нужды в четыре раза больше средств, чем Россия.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на эти слова, сравнив высказывание Крамп-Карренбауэр с нападками ученицы младших классов на учеников другой школы: «Причём ученицы, у которой мама или папа — директор школы, которая может себе всё позволить».

Глава Минобороны ФРГ также заявила, что «угроза» со стороны России стала более явственной, в связи с чем НАТО следует усилить оборонные способности и говорить с Москвой с позиции силы. В российском Минобороны ответили, что предложенная Крамп-Карренбауэр идея «в ХХ веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа».