|
Условная готовность: возможен ли диалог Вашингтона и Тегерана без возвращения к вопросу о ядерной сделке
31 июля 2018, 17:09 • 38 • В мире
Высказывание Дональда Трампа о готовности к возобновлению диалога с Ираном без всяких условий — не более чем уловка опытного переговорщика, считают опрошенные RT эксперты. Аналогичную тактику президент США применял в отношении Северной Кореи, то агрессивно критикуя оппонента, то приглашая к сотрудничеству. Однако в случае с Рухани дипломатия кнута и пряника вряд ли сработает, отмечают политологи. В Тегеране подчёркивают, что переговоры возможны только при соблюдении Вашингтоном условий ядерной сделки, из которой ранее американцы демонстративно вышли. О подводных камнях в решении иранского вопроса — в материале RT.
© Carlos Barria Reuters
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном состоятся только при условии выполнения Соединёнными Штатами ядерной сделки. Об этом заявил замглавы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби.
Так в Тегеране прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа, который в ходе выступления перед журналистами рассказал о готовности встретиться с иранскими властями.
«Я бы определённо встретился с руководством Ирана, если бы они этого захотели. Я не уверен, что они готовы к этому, сейчас у них сложные времена», — сказал он, добавив, что такие переговоры были бы «правильным поступком».
При этом, когда главе Белого Дома задали уточняющий вопрос, должен ли Тегеран для проведения переговоров выполнить какие-либо условия, то он ответил отрицательно. «Никаких предварительных условий. Если они (иранцы. — RT) хотят встретиться, то я готов встретиться», — сказал Трамп.
«Вхождение в переговорный процесс»
Заявление Трампа о готовности к диалогу было сделано после ряда довольно агрессивных взаимных выпадов в адрес Ирана. В частности, американский лидер пригрозил иранскому лидеру Хасану Рухани серьёзными последствиями в случае, если он будет угрожать Вашингтону. Рухани же предупредил, что в ответ на угрозы со стороны других государств Тегеран будет отвечать тем же.
Несмотря на изначальную жёсткую позицию США, слова Трампа о возможном диалоге с Тегераном не выбиваются из общей канвы его заявлений. Скорее наоборот, это часть его тактики, считает доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев.
Напомним, Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе 8 мая. Договорённость, заключённая в 2015 году, ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введённых в своё время Соединёнными Штатами и ЕС. При этом глава Белого дома пообещал заключить с Тегераном другую, «хорошую сделку».
До настоящего времени, по оценке Юртаева, Трамп «отрабатывал» идею о том, что ему не нравятся договорённости, к которым пришёл с Ираном его предшественник Барак Обама. Теперь же президент США предлагает «более широкий контекст» соглашения с Тегераном, включив в него «одновременный контроль над атомной программой и контроль над программой развития вооружения этой страной».
Двойное руководство
Между тем, если Трамп уже готов к переговорам, то встаёт вопрос, с кем из иранских представителей их стоит проводить.
Напомним, высшим руководящим лицом Ирана является Верховный лидер — духовное лицо, который контролирует три ветви власти в стране. За ним остаётся последнее слово в принятии решений. Верховный лидер выбирается на пожизненный срок и следит за тем, чтобы руководство страны не нарушало принципов ислама. Президент же Ирана выбирается на 4 года, имеет представительские функции и выполняет обязанности премьер-министра.
Непрекращающееся давление
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что Трамп ещё выдвинет условия в переговорах с Ираном, а сам сценарий переговорного процесса будет походить на тот, который можно было наблюдать в диалоге с КНДР.
«Если говорить о заявлении по встрече, то здесь представляется, что она будет напоминать ранее прошедшие, например, с руководством с Северной Кореи. То есть, будет постановка условий, на которых США прекратят давление на страну. В этом плане не стоит ожидать каких-то кардинальных изменений. Штаты выдвинули целый ряд условий к иранском руководству. Там и вывод иранских сил из Сирии, и прекращение финансирования якобы различных группировок. Но эта встреча сможет определить позиции Запада и Ирана», — пояснил эксперт.
Об этом же свидетельствуют и заявления членов команды Трампа. Так, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что условия для переговоров с Тегераном всё же есть. Ранее он обещал ввести самый жёсткий в истории режим санкций, если страна не изменит свой политический курс.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
28 июля 2018, 04:54
|
29 июля 2018, 01:54
|
24 июля 2018, 19:39
|
27 июля 2018, 06:09
|
26 июля 2018, 10:39
|
29 июля 2018, 11:39
|
26 июля 2018, 20:24