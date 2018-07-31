Условная готовность: возможен ли диалог Вашингтона и Тегерана без возвращения к вопросу о ядерной сделке

Высказывание Дональда Трампа о готовности к возобновлению диалога с Ираном без всяких условий — не более чем уловка опытного переговорщика, считают опрошенные RT эксперты. Аналогичную тактику президент США применял в отношении Северной Кореи, то агрессивно критикуя оппонента, то приглашая к сотрудничеству. Однако в случае с Рухани дипломатия кнута и пряника вряд ли сработает, отмечают политологи. В Тегеране подчёркивают, что переговоры возможны только при соблюдении Вашингтоном условий ядерной сделки, из которой ранее американцы демонстративно вышли. О подводных камнях в решении иранского вопроса — в материале RT.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном состоятся только при условии выполнения Соединёнными Штатами ядерной сделки. Об этом заявил замглавы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби.

«Те, кто верит в диалог как метод разрешения споров в цивилизованных обществах, должны выполнять следующие условия: уважение к великой нации Ирана, сокращение боевых действий, возвращение в ядерную сделку», — написал он в Twitter.

Замглавы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби

Reuters

Так в Тегеране прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа, который в ходе выступления перед журналистами рассказал о готовности встретиться с иранскими властями.

«Я бы определённо встретился с руководством Ирана, если бы они этого захотели. Я не уверен, что они готовы к этому, сейчас у них сложные времена», — сказал он, добавив, что такие переговоры были бы «правильным поступком».

При этом, когда главе Белого Дома задали уточняющий вопрос, должен ли Тегеран для проведения переговоров выполнить какие-либо условия, то он ответил отрицательно. «Никаких предварительных условий. Если они (иранцы. — RT) хотят встретиться, то я готов встретиться», — сказал Трамп.

«Вхождение в переговорный процесс»

Заявление Трампа о готовности к диалогу было сделано после ряда довольно агрессивных взаимных выпадов в адрес Ирана. В частности, американский лидер пригрозил иранскому лидеру Хасану Рухани серьёзными последствиями в случае, если он будет угрожать Вашингтону. Рухани же предупредил, что в ответ на угрозы со стороны других государств Тегеран будет отвечать тем же.

Несмотря на изначальную жёсткую позицию США, слова Трампа о возможном диалоге с Тегераном не выбиваются из общей канвы его заявлений. Скорее наоборот, это часть его тактики, считает доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев.

«Это заявление для меня является продолжением его (Трампа. — RT) воинственной «твиттерной» позиции. Я воспринимаю это как некое логическое завершение длительной фазы подготовки решения по Ирану, которое должен принять Трамп… Это продолжение стиля и манеры вхождения в переговорный процесс, который Трамп демонстрировал на примере корейского узла. Американцы, выйдя из СВПД, никогда не закрывали двери для нового раунда переговоров, просто Трамп выполняет свои обязательства как президент», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Напомним, Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе 8 мая. Договорённость, заключённая в 2015 году, ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введённых в своё время Соединёнными Штатами и ЕС. При этом глава Белого дома пообещал заключить с Тегераном другую, «хорошую сделку».

До настоящего времени, по оценке Юртаева, Трамп «отрабатывал» идею о том, что ему не нравятся договорённости, к которым пришёл с Ираном его предшественник Барак Обама. Теперь же президент США предлагает «более широкий контекст» соглашения с Тегераном, включив в него «одновременный контроль над атомной программой и контроль над программой развития вооружения этой страной».

Двойное руководство

Между тем, если Трамп уже готов к переговорам, то встаёт вопрос, с кем из иранских представителей их стоит проводить.

«По логике нужно встречаться с человеком, который принимает решение, а это руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи. Если будет встреча с Рухани как исполнительным руководителем правительства Ирана и Трампа как президента США, то, тогда вопрос останется, а насколько полномочен Рухани принимать окончательные решения или у него будет карт-бланш – этот протокольный нюанс», — подчеркнул Владимир Юртаев.

Высший руководитель Ирана, духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи

Reuters

Напомним, высшим руководящим лицом Ирана является Верховный лидер — духовное лицо, который контролирует три ветви власти в стране. За ним остаётся последнее слово в принятии решений. Верховный лидер выбирается на пожизненный срок и следит за тем, чтобы руководство страны не нарушало принципов ислама. Президент же Ирана выбирается на 4 года, имеет представительские функции и выполняет обязанности премьер-министра.

Непрекращающееся давление

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что Трамп ещё выдвинет условия в переговорах с Ираном, а сам сценарий переговорного процесса будет походить на тот, который можно было наблюдать в диалоге с КНДР.

«Если говорить о заявлении по встрече, то здесь представляется, что она будет напоминать ранее прошедшие, например, с руководством с Северной Кореи. То есть, будет постановка условий, на которых США прекратят давление на страну. В этом плане не стоит ожидать каких-то кардинальных изменений. Штаты выдвинули целый ряд условий к иранском руководству. Там и вывод иранских сил из Сирии, и прекращение финансирования якобы различных группировок. Но эта встреча сможет определить позиции Запада и Ирана», — пояснил эксперт.

Об этом же свидетельствуют и заявления членов команды Трампа. Так, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что условия для переговоров с Тегераном всё же есть. Ранее он обещал ввести самый жёсткий в истории режим санкций, если страна не изменит свой политический курс.