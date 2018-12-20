Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В британском Минобороны усомнились в твите Трампа об ИГ
Призыв о черноморской операции против России не собрал и половины голосов в Сена...
Дольше всего на вопросы Путин отвечал в 2008 году
«Лоббистские уловки»: в конгрессе США спрогнозировали затраты на обновление парк...
Главная / В мире

Условиями "спасения "Русала" заинтересовались демократы в Сенате США

20 декабря 2018, 09:24  •  83 • В мире
Сенаторы-демократы обеспокоены условиями снятия санкций с компании "Русал", о чем заявил Минфин США. Их волнует, действительно ли выработанного плана будет достаточно, чтобы "вышибить Дерипаску с водительского места".
Планы вывода из-под санкций компании "Русал", разработанные Минфином США, затребовали для рассмотрения демократы в американском Сенате. Соответствующее заявление сделали сенаторы-демократы Шеррод Браун, Роберт Менендес и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.
Рассмотреть документы по "спасению "Русала" от санкций США демократ планируют после того, как к работе приступит следующий созыв Конгресса, где Демократическая партия в палате представителей окажется в большинстве.
Кроме того, сенаторы также потребовали, чтобы администрация проинформировала Конгресс, действительно ли предложенные меры "выбьют Дерипаску с водительского сиденья" в компаниях.
Напомним, 19 декабря Минфин США сделал заявление, согласно которому три компании - En+, "Русал" и "Евросибэнерго" - будут исключены из санкционного списка через 30 дней. В настоящее время все они находятся под контролем Олега Дерипаски.
Однако согласно так называемому плану Бекера, доля бизнесмена в энергометаллургической En+ будет снижена с около 70% до 44,95%, пояснил американский Минфин. Кроме того, Дерипаска сможет голосовать не более чем 35% акциями En+. Все эти меры не изменят положения самого Дерипаски: он, как и прежде, останется под санкциями США, активы, в которых ему принадлежат от 50% и выше, и дальше будут заблокированы.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Как известно, после введения очередных санкций США против России именно "Русал" оказался наиболее пострадавшей компанией: предприятие господина Дерипаски практически полностью лишилось экспорта и выручки от него, столкнулось с заморозкой своих счетов, стремительным сокращением рыночной капитализации и массовым выходом инвесторов из акций и долговых инструментов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

83
Источник
Похожие новости
19 декабря 2018, 23:39
"Даже Сталина из Израиля выдавили, а Путина не смогли": В Сети восхищаются победой над США в сердце Ближнего Востока
20 декабря 2018, 09:24
“Американцам невыгодно выступать против нацизма” - политолог объяснил притязания США на мировое лидерство
19 декабря 2018, 17:09
Минобороны Британии готово поддержать Brexit штыками армии

19 декабря 2018, 23:24
«Пытаются перехватить инициативу»: США одобрили соглашение на поставку Турции ЗРК Patriot
19 декабря 2018, 23:39
"Обращаются с ними по-садистски, как с материалом": Журналист о содержании пленённых на Украине
20 декабря 2018, 02:54
В британском городе Порт-Толбот ночью появилось новое граффити Бэнкси
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 декабря 2018, 02:54
"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт об...
20 декабря 2018, 06:09
Хакеры раскрыли, почему Украина не возлагает надежд на нормандский формат – СМИ
20 декабря 2018, 02:54
Призыв о черноморской операции против России не собрал и половины голосов в Сенате СШ...
20 декабря 2018, 09:09
Президент Польши решил отозвать посла с Украины
20 декабря 2018, 02:54
Одиозная депутат Люся Штейн поддержала сбор денег для украинских боевиков
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
17 декабря 2018, 03:09
В "Би-би-си" объяснили, зачем потребовали "крови" и "русского следа" в Париже
16 декабря 2018, 06:12
Обновленный Оппоблок поставил на Вилкула
17 декабря 2018, 04:56
Вечер с Владимиром Соловьевым от 16.12.18
19 декабря 2018, 03:55
Горбачёв после слов Путина попытался оправдаться за разоружение СССР
14 декабря 2018, 01:54
Незалежная в положении: Харьков - город тихих сепаратистов
15 декабря 2018, 21:54
США хотят повторить трюк Рейгана
15 декабря 2018, 18:39
"Все заранее спланировано": военный эксперт объяснил, почему глава Пентагона три дня скрывается от Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.