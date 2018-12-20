Условиями "спасения "Русала" заинтересовались демократы в Сенате США

Сенаторы-демократы обеспокоены условиями снятия санкций с компании "Русал", о чем заявил Минфин США. Их волнует, действительно ли выработанного плана будет достаточно, чтобы "вышибить Дерипаску с водительского места".

Планы вывода из-под санкций компании "Русал", разработанные Минфином США, затребовали для рассмотрения демократы в американском Сенате. Соответствующее заявление сделали сенаторы-демократы Шеррод Браун, Роберт Менендес и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.

Рассмотреть документы по "спасению "Русала" от санкций США демократ планируют после того, как к работе приступит следующий созыв Конгресса, где Демократическая партия в палате представителей окажется в большинстве.

Кроме того, сенаторы также потребовали, чтобы администрация проинформировала Конгресс, действительно ли предложенные меры "выбьют Дерипаску с водительского сиденья" в компаниях.

Напомним, 19 декабря Минфин США сделал заявление, согласно которому три компании - En+, "Русал" и "Евросибэнерго" - будут исключены из санкционного списка через 30 дней. В настоящее время все они находятся под контролем Олега Дерипаски.

Однако согласно так называемому плану Бекера, доля бизнесмена в энергометаллургической En+ будет снижена с около 70% до 44,95%, пояснил американский Минфин. Кроме того, Дерипаска сможет голосовать не более чем 35% акциями En+. Все эти меры не изменят положения самого Дерипаски: он, как и прежде, останется под санкциями США, активы, в которых ему принадлежат от 50% и выше, и дальше будут заблокированы.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Как известно, после введения очередных санкций США против России именно "Русал" оказался наиболее пострадавшей компанией: предприятие господина Дерипаски практически полностью лишилось экспорта и выручки от него, столкнулось с заморозкой своих счетов, стремительным сокращением рыночной капитализации и массовым выходом инвесторов из акций и долговых инструментов.