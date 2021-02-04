Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина намерена отобрать у России Черноморский флот
Зеленский заявил о борьбе за Крым до последнего украинца
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
Главная / Политика

Условия работы "Северного потока-2" назвали в МИД РФ

04 февраля 2021, 16:25  •  122 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
От европейцев зависит, будут у них стабильные поставки топлива или нет
"Северный поток-2" может стать реальной опорой энергобезопасности Европы и помочь ЕС достичь целей по противодействию изменению климата. Поэтому только от европейцев зависит, смогут ли они выступить против диктата США. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Он отметил, что многие компании в ЕС боятся американских санкций. Но при наличии соответствующей политической воли ничто не помешает работе "Северного потока-2".
"Функционировать проект будет, потому что мы будем продавать газ на основе коммерческих контрактов",
– пояснил Грушко. Он напомнил, что новый трубопровод стабилизирует газовый рынок в Европе, сделает его более надежным и предсказуемым в плане цены. Спорить с этим пытаются только те, кого заботят не европейские интересы, а "похвала Вашингтона", передает "Финмаркет" со ссылкой на "Интерфакс".
Ранее в США сообщили, что будут пристально следить за строительством "Северного потока-2" и его сертификацией, а потом могут наказать участвовавшие в проекте компании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
04 февраля 2021, 10:00
Путину удалось удивить Запад - Welt
04 февраля 2021, 11:50
В России заговорили о присоединении всей Украины
04 февраля 2021, 10:00
В Крыму заявили о шантаже Украины
04 февраля 2021, 09:05
Депутат Госдумы оценила возможность введения особого правового режима в Крыму
04 февраля 2021, 10:00
Псаки обозначила интересы США в диалоге с Россией
04 февраля 2021, 14:35
Байден лишился возможности надавить на Россию санкциями - NYT
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2021, 00:00
Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами
30 января 2021, 16:20
"Гайдаровский шабаш в истерике": Хазин о попытках элиты бежать из России
31 января 2021, 05:10
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Канаде и позвали к себе
29 января 2021, 21:05
"Происходит то, о чём вы нам говорили последние 20 лет": А Михалков был прав…
01 февраля 2021, 15:05
Киев превратился в столицу нищих и бездомных, половина которых — из Донбасса
03 февраля 2021, 09:15
Украина занялась "варварским грабежом" Китая
28 января 2021, 16:40
Байден врёт, обвиняет и угрожает. Путин стоит на своём
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.