Условия работы "Северного потока-2" назвали в МИД РФ

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От европейцев зависит, будут у них стабильные поставки топлива или нет

"Северный поток-2" может стать реальной опорой энергобезопасности Европы и помочь ЕС достичь целей по противодействию изменению климата. Поэтому только от европейцев зависит, смогут ли они выступить против диктата США. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Он отметил, что многие компании в ЕС боятся американских санкций. Но при наличии соответствующей политической воли ничто не помешает работе "Северного потока-2".

"Функционировать проект будет, потому что мы будем продавать газ на основе коммерческих контрактов",

– пояснил Грушко. Он напомнил, что новый трубопровод стабилизирует газовый рынок в Европе, сделает его более надежным и предсказуемым в плане цены. Спорить с этим пытаются только те, кого заботят не европейские интересы, а "похвала Вашингтона", передает "Финмаркет" со ссылкой на "Интерфакс".

Ранее в США сообщили, что будут пристально следить за строительством "Северного потока-2" и его сертификацией, а потом могут наказать участвовавшие в проекте компании.