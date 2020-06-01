Условия для транша или как МВФ хочет установить контроль над Украиной

В минувшие выходные стали известны условия получения Украиной очередного кредита от МВФ. Среди прочего речь идет о необходимости перезагрузки и изменения порядка формирования Высшего совета правосудия (ВСП).Еще в апреле о деталях предстоящей реформы ВСП, как того требует МВФ, рассказал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, будут внедрены механизмы проверки добропорядочности членов Совета.Интересно, что попытки создать такой механизм уже предпринимались властями. Такие нормы были заложены в законе "О судоустройстве и статусе судей", который был внесен в Раду президентом Владимиром Зеленским и принят в октябре 2019 года.Однако 11 марта этого года Конституционный суд признал существование этого и ряда других норм закона, противоречащим Конституции.Таким образом, для выполнения требований МВФ властям придется в очередной раз принять положения закона, которые уже были признаны в Украине несоответствующими Конституции.Зачем это МВФ?В "судейском" законе, который КCУ в марте признал неконституционным было прописано, что в отборе членов ВСП участвуют международные эксперты. То есть лица, которые будут делегированы странами-донорами Украины (в основном – США и ЕС).То есть, речь идет о том, чтобы подчинить Высший совет правосудия международным экспертам, которые ассоциируются с определенными внешними силами, для того, чтобы у них был полный контроль над судебной системой. Ведь ВСП – это ключевой орган в судебной власти. Совет отвечает за назначение и увольнение любого украинского судьи. Кто будет участвовать в формировании ВСП, тот и получит рычаги управления всей судебной системой.Есть и второе требование по ВСП – ввести обязательную проверку на "доброчестность" членов ВСП.Ранее сама процедура их отбора являлась одновременно и проверкой их на добропорядочность. Но они хотят отдельную проверку. Однако нет у нас в законодательстве таких понятий, как доброчестность. Это понятие каждый может трактовать как угодно и это создает огромное поле для манипуляций. Любого человека можно признать недоброчестным. А учитывая идеологическую составляющую тех, кто будет осуществлять эту проверку, то естественно, в первую очередь, будет стоять не профессиональный, не морально-нравственный критерий, а политический и идеологический.Поскольку термин доброчестность никак законом не урегулирован, им могут воспользоваться, чтобы провести ручную очистку Высшего совета правосудия.Таким образом, МВФ и прочие зарубежные партнеры хотят не просто установить контроль над Украиной, но и посредством реформ в судебной сфере оставить за собой возможность еще много лет влиять на любого, кто будет им противоречить. Все это маркеры внешнего управления. Но давайте будем честны – нет такой другой страны в мире, где бы так прямо влияли на все процессы, которые происходят во всех сферах.Очевидно, что власть не должна идти на поводу у этих требований. КСУ уже признал их несоответствующими Конституции. И если сейчас Зе-команда будет снова их проталкивать, то это будет угрожать уголовным преследованием уже самой нынешней власти. Чем тогда это отличается от государственной измены, которая вменяется Порошенко после публикации разговоров с Байденом?