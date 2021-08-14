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«Условия были очень тяжёлыми»: на Дальнем Востоке расследуют дело о лишении свободы моряков на рыболовецких судах
14 августа 2021, 16:45 • 89 • В России
Полицейские на Дальнем Востоке проверяют информацию об избиениях рыбаков на плавзаводах «Святой Владимир» и «Багратион». По словам моряков, охранники применяют физическое и психологическое насилие к нанятым рыбакам, отбирают телефоны и удерживают их на судах. Кроме того, правоохранители уже расследуют уголовные дела об истязаниях и незаконном лишении свободы членов экипажей. Между тем не все работавшие на этих судах моряки подтверждают эту информацию.
РИА Новости © Виталий Аньков
На Дальнем Востоке полиция проводит проверку в связи с появившейся в соцсетях информацией о том, что на рыболовецких суднах администрация жестоко обращается с нанятыми сотрудниками. Местные СМИ сообщают, что охранники, которые работали на плавзаводах «Святой Владимир» и «Багратион», регулярно избивали моряков, отбирали у них документы и телефоны, удерживали на судах силой.
Как сообщили RT в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, проверка проводится совместно с силами Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте, более точная информация о её результатах появится к началу следующей недели.
В свою очередь, в следственном управлении СКР на транспорте возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы членов экипажей (п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ) на судах «Святой Владимир» и «Багратион», а также на судне «Рустика», которое принадлежит компании «Бринер».
«Предварительно установлено, в период времени с 2017-го по июль 2021 года работники ООО «Эльбрус» и ООО «Бринер» на борту водных судов — плавзавода «Святой Владимир», «Багратион» и рефрижератора «Рустика», осуществляющих промысел рыбной продукции в акватории Тихого океана, незаконно лишили свободы членов экипажей указанных судов. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — сообщили в пресс-службе следственного управления.
«Условия были очень тяжёлыми»
Сообщения о жестоком обращении с нанятыми рыбаками стали появляться в соцсетях в конце июля этого года. Так, паблик dps.control передаёт, что моряки на «Святом Владимире» и «Багратионе» не первый год страдают от так называемых «надзирателей» — старшего комсостава судов. В частности, у нанятых матросов отбирают телефоны, чтобы они не могли пожаловаться на условия работы.
«Мыться на судне можно только раз в десять дней исключительно холодной водой. Когда наш подписчик забирал с корабля рыбу, мужчины чуть ли не со слезами на глазах просили его забрать их оттуда», — говорится в сообщении портала.
В комментариях к публикации пользователи пишут о том, что среди людей, которые занимаются рыболовным промыслом, компания «Эльбрус» якобы давно известна крайне плохим обращением с нанятыми сотрудниками.
«Муж нашёл объявление о том, что на корабль требуются рыбообработчики. Позвонил в компанию, приехал в офис, ему сказали, что рейс начнётся уже на следующий день — это было 9 июня прошлого года. От мужа потребовали только паспорт, ни медкомиссию, ни каких-либо других обследований или собеседований он не проходил», — рассказывает собеседница RT.
Дарья вспоминает, что без труда нашла в сети плохие отзывы о самой компании и условиях труда и поделилась опасениями с мужем, однако её супруг решил рискнуть и согласился на работу.
«Во время рейса мы созванивались примерно раз в месяц: чаще всего я звонила в офис компании, просила срочно соединить меня с мужем. Сам он на связь выходил редко: почти сразу у них забрали телефоны, якобы чтобы не отвлекались от работы. Только после окончания рейса муж рассказал, что условия были очень тяжёлыми: практически всех матросов били «безопасники», — говорит Дарья.
Александр решил забыть об этом опыте «как о страшном сне», и не стал обращаться ни в полицию, ни в профсоюз моряков. Тем более, по словам Дарьи, компания не обманула её мужа и выплатила обещанные по договору деньги: каждый месяц на карту начислялись 30 тыс. рублей, два раза приходили выплаты по 15 тыс. рублей, а также комиссия за личную выработку рыбообработчика — 70 тыс. рублей. После рейса на «Святом Владимире» Александр больше не работает в море.
«Безопасники» могли дать моряку затрещину»
Первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук в беседе с RT сообщил, что ни один из моряков не обращался в организацию с жалобой на компанию «Эльбрус» или на условия работы на её судах.
«Эта компания очень известна в наших кругах: уже не первый год ходят разговоры о том, что там строгая дисциплина и тяжёлые условия работы. Но люди туда идут, потому что там устраивают на работу с одним только паспортом. Несколько моих друзей пошли туда моряками, чтобы заработать деньги, сделать себе полный пакет документов и устроиться в нормальную рыболовную компанию», — утверждает Илья.
В свою очередь, моряк Виталий В. заявил, что сам он несколько лет назад устроился старшим трюмным на корабль «Багратион» по всем правилам и предоставил не только паспорт, но и другие необходимые документы. Его рейс продлился с апреля до конца года с одной недельной стоянкой в порту. По словам Виталия, на тяжёлые условия работы жалуются в основном новички в рыбацком деле и те, кто не в состоянии соблюдать дисциплину.
По его словам, администрация на судне наказывала рыбаков за опоздания. На судне моряки работают в две смены по 20—30 человек. Как только первая смена заканчивает работу, вторая должна тут же занять своё место, прерывать процесс рыбной ловли и обработки нельзя, пояснил он.
«При этом некоторые опаздывали или вообще не умели работать. Я видел, что за это «безопасники» могли дать моряку затрещину, но чисто по-отцовски — ничего более. Я знаю, что на эту компанию люди жалуются не первый раз, но сам лично ничего плохого сказать о них не могу», — подытожил моряк.
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