«Условие военного превосходства»: зачем в НАТО решили создать фонд военных инновационных технологий

НАТО приняло стратегию в отношении искусственного интеллекта и объявило о создании фонда военных инноваций объёмом €1 млрд. В рамках фонда будут выделяться гранты на активизацию разработки военных технологий и технологий двойного назначения. Эксперты называют искусственный интеллект залогом будущего военного превосходства. Поэтому, как отмечают аналитики, альянс во главе с США будет усиленно развивать это направление.

НАТО приняло стратегию в отношении искусственного интеллекта и создаст инновационный фонд военных технологий размером €1 млрд. Ранее о соответствующих планах сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы должны сохранять свои технологические преимущества. Будущие конфликты будут вестись не только с помощью пуль и бомб, но и с помощью байтов и больших данных. Мы видим, как авторитарные режимы стараются стремительно развивать новые технологии, от искусственного интеллекта до автономных систем», — сказал он на пресс-конференции в преддверии саммита министров обороны стран блока, который проходит в Брюсселе 21 и 22 октября.

«Я ожидаю, что этот многонациональный фонд инвестирует €1 млрд. Фонд будет поддерживать развитие перспективных и революционных технологий двойного назначения в ключевых областях безопасности союзников», — подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что на прошлогоднем саммите в Брюсселе было принято решение создать сеть технологических центров DIANA («Ускоритель оборонных инноваций для Северной Атлантики»), которые нацелены на усиление трансатлантического сотрудничества по вопросу перспективных оборонных технологий, а также на поиск военного применения разрабатываемых в странах альянса гражданских технологий.

Ранее о планах учредить высокотехнологичный фонд НАТО в июне этого года сообщил заместитель генсека альянса Дэвид ван Виль. По его словам, эта организация будет вкладывать в технологические и инновационные стартапы в среднем €70 млн в год на протяжении 15 лет. Кроме того, он будет привлекать средства от сторонних венчурных фондов, пояснил ван Виль.

Программа будет схожа с венчурным фондом ЦРУ In-Q-Tel, основанном в 1999 году. За время своего существования In-Q-Tel инвестировал в более чем 200 высокотехнологичных стартапов, ориентированных на поддержку разведывательных возможностей США.

По словам Дэвида ван Виля, фонд и механизм DIANA начнут работу не раньше 2023 года из-за бюрократических проволочек, которые неизбежно возникнут в ходе координации этого проекта между 30 странами блока. При этом участие в венчурном фонде для стран НАТО будет добровольным, отметил заместитель генсека альянса.

Новые технологии

В 2019 году Оборонный колледж НАТО представил доклад, в котором аналитики призвали страны Североатлантического альянса активнее развивать программы искусственного интеллекта.

В нём отмечалось, что улучшение технологий на базе искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных поможет альянсу усилить «военное превосходство».

«Доработка и совершенствование существующего технологического и промышленного потенциала позволит НАТО сохранить и нарастить военное превосходство, тем самым на долгие годы обеспечив его вклад в поддержание глобальной безопасности», — подчёркивается в документе.

Информационные технологии

globallookpress.com

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При этом аналитики альянса призвали переосмыслить действия «конкурентов» НАТО. В частности, обратить внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что страна, которая станет лидером в создании искусственного интеллекта, будет «властелином мира».

Напомним, что российский лидер упомянул об этом в 2017 году во время участия во Всероссийском открытом уроке «Россия, устремлённая в будущее».

«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках», — отметил тогда президент РФ.

Заместитель начальника отдела новаторства Управления новых вызовов безопасности НАТО Эдвард Кристи в прошлом году написал статью, в которой раскрывал некоторые принципы возможного внедрения работы искусственного интеллекта в системах альянса.

По его словам, внедрение ИИ может обеспечить динамичную имплементацию новых технологий и ответственное управление ими. Кристи считает, что это позволит союзникам эффективнее применять перспективные и революционные технологии.

«Соперничающие державы используют новые технологии, преследуя двойную цель: повысить экономическую конкурентоспособность и нарастить свой военный потенциал. Странам НАТО предстоит решать ряд непростых задач по мере того, как они стремятся освоить новые и прорывные технологии», — подчеркнул Кристи.

Он также определил ИИ как способность машин выполнять задачи, для которых, как правило, требуется человеческий разум. Сюда, например, входят распознавание закономерностей, извлечение опыта, формулирование выводов, прогнозирование и совершение действий, будь то в цифровом виде или в виде умного программного обеспечения в автономных физических системах.

Ползучая автоматизация

При этом генсек НАТО ранее уже говорил о намерениях альянса начать внедрение технологий ИИ в свои военные системы. Так, в 2019 году на промышленном форуме НАТО он сообщил, что блок через 15 лет планирует заменить флот авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS на системы с использованием ИИ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

© Virginia Mayo

«Натовский флот самолётов AWACS был нашими глазами в небе, поддерживая наши воздушные операции на протяжении десятилетий — от патрулирования американского неба после терактов 11 сентября 2001 года до наших операций в Афганистане и в рамках глобальной коалиции против ИГ*. Мы планируем его замену в 2035 году. Это будет включать многие технологии, о которых мы говорим сегодня, такие как автономные системы, искусственный интеллект и большие данные», — приводит его слова Deutsche Welle.

Эксперты со своей стороны говорят, что в будущем технологии искусственного интеллекта станут областью, доминирование в которой будет гарантировать военное превосходство, что прекрасно понимают в НАТО.

«Задача достижения устойчивого мира по-прежнему актуальна»: как в Москве прошли переговоры по ситуации в Афганистане «Искусственный интеллект — это обязательное условие будущего военного превосходства. Поэтому тратить на это будут гораздо больше, и не только европейские члены НАТО, но прежде всего Соединённые Штаты. Эта проблема остро стоит сейчас, и занимаются ей ведущие страны. Все прекрасно понимают, что в зависимости от того, кто первый реализует задачи по применению таких технологий, тот и получит преимущество. Уже сейчас элементы искусственного интеллекта работают на самолётах пятого поколения, на дронах или на крылатых ракетах», — пояснил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Однако, по его словам, заявленный объём натовского фонда в €1 млрд не выглядит впечатляющим.

«Если говорить об американском военном бюджете, он составляет почти $800 млрд. Понятно, что на этом фоне €1 млрд не очень-то заметен. Думаю, что эти деньги будут направлены прежде всего тем гражданским структурам, которые будут работать на военные цели», — пояснил эксперт.

В свою очередь редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин в комментарии RT напомнил, что Минобороны РФ ещё год назад приняло решение о создании в рамках своей структуры специального подразделения, которое бы занималось вопросами искусственного интеллекта.

«Недавние учения «Запад-2021» впервые показали масштабное применение роботизированных комплексов на поле боя, вот в НАТО и активнее занялись этими вопросами», — добавил собеседник RT.

Нет никаких сомнений в том, что главным бенефициаром высокотехнологичного фонда НАТО будут США, считает Дмитрий Литовкин.

«Когда мы говорим о каких-либо принимаемых НАТО программах, надо понимать, что главный инвестор и спонсор всего этого процесса находится по ту сторону океана. Америка — это один из крупнейших производителей роботизированных комплексов, американские беспилотники воздушного базирования представляют очень серьёзную опасность. Соответственно, то, что сейчас делает НАТО — это мобилизация европейского ресурса на поддержание американской военной мощи», — подчеркнул эксперт.

При этом, учитывая нынешние отношения НАТО и РФ, не приходится сомневаться в том, что технологии, полученные в результате деятельности этого фонда, будут направлены против России, добавил Дмитрий Литовкин.

«Появление этого фонда — это ещё один сигнал, что страны НАТО будут вкладывать интеллектуальные и финансовые ресурсы в создание систем, которые будут предоставлять угрозу для РФ», — заключил Литовкин.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014