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Условие ЕС: будет в Молдове новый парламент – будет помощь

21 января 2021, 02:15  •  50 • Украина
«Как только у нас появится стабильная и ответственная власть, все европейские фонды будут разблокированы»
В среду, 20 января, состоялся брифинг президента Молдовы Майи Санду, на котором она подвела итоги своего двухдневного визита в Брюссель.
По её словам, за два дня она провела более десяти встреч с высокопоставленными представителями Евросоюза, которые уверяли: Европа готова помочь Молдавии, у Европы есть для этого все необходимые ресурсы. Единственная преграда для получения этой помощи – отсутствие в Молдове надёжных партнёров и стабильного управления. Как только в стране появится стабильное и надёжное правительство, которому смогут доверять «западные партнёры», все средства, уже выделенные для помощи гражданам Молдовы, будут разблокированы, заверила Санду.
«Как только у нас появится стабильная и ответственная власть, все европейские фонды будут разблокированы. И помощь начнёт поступать в Молдову. Однако сегодня у нынешнего состава парламента нет ни решений, ни законности, ни доверия. Депутаты, которые продаются, не могут сформировать стабильный фундамент для правительства. Поэтому досрочные выборы должны пройти как можно быстрее. Наши успехи во внешней политике зависят от усилий внутри страны»,
– цитирует выступление главы государства Moldpres.
Таким образом, главным итогом визита в Брюссель стало условие – финансовая помощь Молдове будет не просто после смены состава парламента, а в том случае, когда в парламенте будет послушная и управляемая коалиция большинства.
«Досрочные выборы должны состояться как можно скорее, только они помогут стране преодолеть нынешний кризис»,
– настаивала Майя Санду.
Однако накануне возвращения президента в Кишинёв, Конституционный суд вынес решение – молдавский парламент не может распуститься сам, даже если за это проголосует две трети депутатов. Для роспуска парламента есть только две причины: если парламент на протяжении трёх месяцев не принимает никаких законов или же он не в состоянии назначить премьер-министра. Хотя Майя Санду уверяла, что самым быстрым способом перейти к досрочным парламентским выборам является самороспуск законодательного органа, для чего депутаты её партии PAS и обратились в Конституционный суд. Как оказалось, быстро организовать досрочные парламентские выборы не удастся. А, значит, и помощи от ЕС в ближайшие полгода не будет.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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