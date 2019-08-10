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Усков рассказал, за что его уволили из Forbes
10 августа 2019, 18:54 • 73 • Политика
Уволенный с поста главного редактора российской версии журнала Forbes Николай Усков рассказал в Facebook о причинах своего ухода.
Уже бывший главред российской версии журнала Forbes Николай Усков подтвердил увольнение на своей странице Facebook. И даже рассказал о том, что случилось это, по его мнению, за участие в передаче на «Эхе Москвы».
Далее Усков подробно рассказывает свою версию развития событий, не забыв добавить, что еще на прошлой неделе шеф вызвал его и предложил расстаться по соглашению сторон. В качестве компенсации предлагалась сумма, «немного не дотягивающая до ста тысяч долларов».
Усков от предложения отказался, объясняя это теперь тем, что ценит и своих коллег, и бренд Forbes. Более того, он позволил себе ранее «жесткое» осуждающее письмо в адрес шефа.
«На этот раз моя византийская натура осталась с носом. Я ошибся», - признал Усков в Facebook.
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