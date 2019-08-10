Усков рассказал, за что его уволили из Forbes

Уже бывший главред российской версии журнала Forbes Николай Усков подтвердил увольнение на своей странице Facebook. И даже рассказал о том, что случилось это, по его мнению, за участие в передаче на «Эхе Москвы».

Далее Усков подробно рассказывает свою версию развития событий, не забыв добавить, что еще на прошлой неделе шеф вызвал его и предложил расстаться по соглашению сторон. В качестве компенсации предлагалась сумма, «немного не дотягивающая до ста тысяч долларов».

Усков от предложения отказался, объясняя это теперь тем, что ценит и своих коллег, и бренд Forbes. Более того, он позволил себе ранее «жесткое» осуждающее письмо в адрес шефа.

«На этот раз моя византийская натура осталась с носом. Я ошибся», - признал Усков в Facebook.