Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«И ракеты прихватите»: как в Германии относятся к возможному выводу американских...
Что движет Вселенной. На пороге раскрытия тайны Времени. Д. Перетолчин, В. Правд...
Оценки численности участников митинга разнятся более чем в два раза
Главред Forbes в России лишился места из-за конкурентов
Главная / Политика

Усков рассказал, за что его уволили из Forbes

10 августа 2019, 18:54  •  73 • Политика
Уволенный с поста главного редактора российской версии журнала Forbes Николай Усков рассказал в Facebook о причинах своего ухода.
Уже бывший главред российской версии журнала Forbes Николай Усков подтвердил увольнение на своей странице Facebook. И даже рассказал о том, что случилось это, по его мнению, за участие в передаче на «Эхе Москвы».
Далее Усков подробно рассказывает свою версию развития событий, не забыв добавить, что еще на прошлой неделе шеф вызвал его и предложил расстаться по соглашению сторон. В качестве компенсации предлагалась сумма, «немного не дотягивающая до ста тысяч долларов».
Усков от предложения отказался, объясняя это теперь тем, что ценит и своих коллег, и бренд Forbes. Более того, он позволил себе ранее «жесткое» осуждающее письмо в адрес шефа.
«На этот раз моя византийская натура осталась с носом. Я ошибся», - признал Усков в Facebook.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
10 августа 2019, 02:39
"Россия укрепила политическую базу": В агентстве Fitch Ratings подняли рейтинг РФ
10 августа 2019, 12:24
Повторяют провал Рейгана: США поздно начали бороться с “Северным потоком - 2” - СМИ
10 августа 2019, 15:39
Эрдоган держит дистанцию: Эксперт о маневрах президента Турции вокруг Крыма
09 августа 2019, 20:09
«Уязвимый великан»: «Спартак» добыл первую победу в Европе
09 августа 2019, 23:24
Николай Азаров: При Кучме Украина набрала скорость
09 августа 2019, 23:24
В ЕР назвали проспект Сахарова возможным местом для митингов в Москве
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 августа 2019, 02:39
В Крыму отреагировали на появление украинского флага над Судаком
10 августа 2019, 02:39
Вассерман в ответ на претензии француза о царских облигациях напомнил о неоплатном до...
10 августа 2019, 10:39
Тайна и причина смерти Анатолия Собчака: Как умер один из самых известных политиков Р...
10 августа 2019, 05:54
"Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос": Депутат заявил о применении против Росси...
10 августа 2019, 02:39
"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" пр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2019, 23:39
Суд назначил лингвистическую экспертизу выступлений Медведчука и Бойко
04 августа 2019, 10:09
США наносят удар по ЦБ России и Фонду национального благосостояния: Минфин разъяснил охват новых санкций
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
04 августа 2019, 17:54
МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
07 августа 2019, 16:09
Прекратить убийства, дать особый статус: Кремль поставил Украине условия по Донбассу
05 августа 2019, 08:54
"Законными способами не получится": Будущий спикер Рады рассказал, как он представляет возвращение Донбасса
09 августа 2019, 03:54
"Инопланетное вторжение": Странное облако переполошило американцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.