«Ускорить разгром неприятеля»: как совершенствуется тактика «вертикального охвата» в российской армии

Военнослужащие юга России и Каспийской флотилии отрабатывают тактику «вертикального охвата» на проходящих сейчас учениях. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. В манёврах задействованы более 30 транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ, которые прикрывают ударные винтокрылые машины. Тактика «вертикального охвата» подразумевает заброску десанта в тыл противника с целью подрыва его военного потенциала. Считается, что этот манёвр зародился в годы Великой Отечественной войны. Последнее время он совершенствуется за счёт оснащения войск страны новыми вертолётами и современным вооружением. Сегодня «вертикальный охват» способны выполнять не только десантники, но и мотострелки. По мнению экспертов, развитие этой тактики в российской армии продиктовано характером текущих угроз и вызовов безопасности РФ.

Российские войска отрабатывают тактику «вертикального охвата» на проходящих сейчас ротных тактических учениях, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Регион её применения не уточняется, однако известно, что в условный театр военных действий (ТВД) превратились общевойсковые полигоны в Волгоградской области, Ставрополье, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Южной Осетии и Абхазии.

Тактику «вертикального охвата» оттачивают роты из состава батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО. В учениях задействованы более 30 транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ.

«В ходе учений применяется тактика «вертикального охвата», предполагающая переброску на вертолётах мотострелковых подразделений, чтобы сковать и лишить условного противника манёвра для обеспечения последующих действий главной ударной группировки войск. Боевое сопровождение при этом обеспечивают ударные вертолёты Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе учений повышенное внимание уделяется перемещению военнослужащих на поле боя, маскировке, инженерному оборудованию позиций, преодолению минно-взрывных заграждений.

Отработка тактики «вертикального охвата» носит плановый характер. О важности её применения в зимний период обучения в начале 2022 года заявил журналистам командующий войсками ЮВО генерал Александр Дворников.

«Командирам подразделений надлежит оттачивать на практике учений эффективные приёмы и способы ведения боевых действий, в том числе вертикальные охваты, когда с целью захвата и удержания выгодных рубежей и районов применяются группы тактического воздушного десанта», — сказал Дворников.

«Поддержать огнём»

В электронной энциклопедии Минобороны РФ сообщается, что «вертикальный охват» — одна из форм «применения сил и средств в целях занятия выгодного по отношению к противнику положения».

Как пояснили опрошенные RT эксперты, тактика «вертикального охвата» возникла как метод применения воздушно-десантных (аэромобильных) сил. Последнее время этот манёвр осваивается другими войсками ВС РФ и совершенствуется благодаря поставкам модернизированных вертолётов и современных вооружений.

«Всё новое — это всегда хорошо забытое старое. «Вертикальный охват» — это, по сути, не что иное, как тактический воздушный десант, успешное использование которого позволяет сковать силы противника и обеспечить последующие действия главной ударной группировки войск. При должной подготовке и техническом обеспечении это может стать прерогативой не только ВДВ, но и, например, морских пехотинцев и мотострелков», — пояснил в комментарии RT военный эксперт Александр Хроленко.

Военнослужащие российской армии на учениях

© Министерство обороны РФ

Такой же точки зрения придерживается и редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин. В разговоре с RT эксперт отметил, что тактика «вертикального охвата» позволяет оперативно создавать в тылу врага ударные мобильные группировки, которые способствуют продвижению основных союзных сил.

«Вертикальный охват», как и другие типы десантных операций, предусматривает заброску подразделений в тыл противника. В зависимости от обстановки и специфики задачи десанта перед этим проводится массированная огневая подготовка. Переброска подразделений в тыл помогает ускорить разгром неприятеля и при необходимости взять его в кольцо во взаимодействии с основными силами», — подчеркнул Литовкин.

Эксперты напомнили, что пионером в разработке концепции «вертикального охвата» считается Советский Союз, уделявший большое значение повышению боеспособности ВДВ. Элементы этой тактики были применены зимой 1942 года в Вяземской воздушно-десантной операции.

Напомним, в ходе этого сражения на оккупированную вермахтом территорию было заброшено несколько формирований Красной армии с целью содействия продвижению основных сил советских войск в направлении Вязьмы. Несмотря на то, что десантникам не удалось выполнить поставленную задачу, они смогли оттянуть на себя крупные силы противника и нанесли ему существенный урон, прорвавшись после этого к своим.

Во время Второй мировой войны тактика «вертикального охвата» была взята на вооружение разными странами мира, в том числе западными государствами, где она по-прежнему обозначается термином Vertical Envelopment.

В годы холодной войны для переброски войск с целью «вертикального охвата» применялись как транспортные самолёты, так вертолёты. Для более эффективного применения этой тактики военное руководство СССР стремилось обеспечить «голубые береты» штатной техникой ВДВ. Так, для самолётного десантирования автотранспорта, бронетехники и реактивных систем залпового огня (РСЗО) были созданы многокупольные парашютные системы МКС-5-128 и ПРСМ-915.

Как отметил Хроленко, сегодня тактика «вертикального охвата» совершенствуется по всему миру. В частности, судя по материалам американской исследовательской корпорации RAND, в Соединённых Штатах осуществляются проекты для повышения транспортных возможностей десанта в подобных операциях.

«Тактика «вертикального охвата» вполне эффективная, проверена временем, а учитывая уровень современной техники и аппаратуры, боевой потенциал тактического десанта объективно возрастает», — рассуждает Хроленко.

Отработка тактики «вертикального охвата» на учениях «Щит Союза»

© Министерство обороны РФ

По мнению эксперта, на современном ТВД не всегда существует необходимость применения тяжёлого вооружения. С его точки зрения, при высадке с вертолётов участники «вертикального охвата» могут применять всю номенклатуру носимого вооружения: переносные ракетные комплексы, гранатомёты, беспилотники, миномёты, пулемёты, компактные станции разведки и малогабаритные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Дмитрий Литовкин обратил внимание на то, что на сегодняшний день мотострелки и десантники РФ, особенно на учениях в ЮВО, достаточно широко применяют лёгкие транспортные средства — багги и квадроциклы. Эксперт полагает, что такая техника используется для перевозки личного состава, вооружения и боеприпасов подразделений, задействованных в «вертикальном охвате».

«Десанту почти всегда приходится совершать марш до позиций противника. Поэтому без транспорта вряд ли удастся обойтись. В любом случае сейчас весьма компактное вооружение обладает сокрушительной огневой мощью. Главным образом я имею в виду переносные противотанковые комплексы. Лучшим в нашей армии заслуженно считается «Корнет», способный эффективно поддержать огнём действия пехоты», — говорит Литовкин.

«Для самых разных задач»

По информации Минобороны РФ, за последние годы тактика «вертикального охвата» применялась в целом ряде учений, в том числе с армиями стран-участниц ОДКБ.

Речь идёт о совместном стратегическом учении (ССУ) «Запад-2021», манёврах «Взаимодействие-2019», «Щит Союза-2019», «Иссык-Куль — Антитеррор — 2018», «Взаимодействие-2018». В 2020 году эта тактика применялась на стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Кавказ» и «Океанский щит».

По словам Дмитрия Литовкина, на учениях российская армия чаще отрабатывает тактику «вертикального охвата» с применением достаточно крупной группировки вертолётов. Согласно наиболее распространённому сценарию таких манёвров, ударные винтокрылые машины сопровождают и при необходимости оказывают огневую поддержку более 30 транспортно-боевым вертолётам Ми-8АМТШ с десантниками на борту.

«Очевидно, что с появлением новой вертолётной техники и других современных вооружений участники «вертикального охвата» стали действовать более эффективно», — пояснил Литовкин.

Из материалов военного ведомства следует, что тактика «вертикального охвата» на практике может применяться для освобождения населённых пунктов, контрударов по морскому десанту противника и в антитеррористических целях.

«Вертикальный охват» может применяться для самых разных задач и на любых типах местности. Пожалуй, единственным исключением может быть горная местность, где использование вертолётов часто ограничено», — говорит Литовкин.

Александр Хроленко объясняет популярность тактики «вертикального охвата» в российской армии характером актуальных вызовов и угроз для национальной безопасности РФ. По мнению эксперта, такой манёвр имеет смысл применять при осуществлении миротворческих миссий, проведении операции по принуждению к миру и взлому эшелонированной обороны противника.