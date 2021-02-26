«Ускорит поражение сил противника»: как комплекс «Завет» может усилить части противотанковой обороны РФ

Российская армия начала получать серийные образцы комплекса автоматизированного управления противотанковыми формированиями «Завет». Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха». Комплекс, выполненный с элементами технологий искусственного интеллекта, обеспечивает обнаружение бронетехники и целеуказание для средств поражения. С точки зрения специалистов, появление такой машины улучшит координацию противотанковых комплексов и ускорит их реакцию на возникающие угрозы.

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») начал серийные поставки в войска комплексов автоматизированного управления противотанковыми формированиями «Завет», сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Комплекс обеспечивает целеуказание противотанковым соединениям и позволяет организовать отражение атаки бронетехники противника», — говорится на сайте «Ростеха».

Ключевым элементом системы автоматизированного управления, непосредственным разработчиком которой выступает пензенское НПП «Рубин», является командно-наблюдательная машина, созданная на базе БМП-3. Однако вместо 100-мм и 30-мм артиллерийских орудий конструкторы установили на этой платформе средства разведки и наблюдения.

Машина оснащена оптико-электронной системой и выносной радиолокационной станцией (РЛС). Благодаря этому оборудованию она способна обнаружить цели на расстоянии до 7 км и распознать их на дистанции до 5 км.

«После определения координат и обработки данных система («Завет») выполняет автоматическое распределение целей. Вся информация доводится до средств поражения противника в режиме времени, близком к реальному», — отмечают в «Ростехе».

Приём и передача информации подчинённым и вышестоящим пунктам управления осуществляется по радио- и проводным каналам. Возможности «Завета» позволяют производить обмен данными на расстоянии до 100 км.

В целом, как отмечают в «Ростехе», использование на современном театре военных действий автоматизированных систем управления существенно повышает эффективность всех видов вооружения.

«Реализованные в комплексе («Завет». — RT) технические решения обеспечивают непрерывное управление противотанковыми формированиями, в том числе за счёт возможности реконфигурации системы управления и передачи функций вышедших из строя пунктов управления подчинённым или вышестоящим инстанциям», — говорится на сайте госкорпорации.

Противотанковая оборона

«Завет» — комплекс автоматизированного управления с элементами искусственного интеллекта. Он способен определять танкоопасные направления и организовывать отражение атаки бронетехники противника.

По информации газеты «Известия», «Завет» может собирать разведывательную информацию не только с помощью собственной аппаратуры. Комплекс рассчитан на приём сообщений от наземных подразделений и беспилотников.

Главная функция системы — защита армейских группировок от вражеских танков, боевых машин, бронетранспортёров и самоходных артиллерийских установок. Аппаратура «Завета» в автоматизированном режиме формирует план ликвидации сил противника, классифицируя цели по степени опасности, которую они представляют.

Танк после поражения ракетой

© Министерство обороны РФ

Затем координаты объектов неприятеля отправляются расчётам противотанковых средств. В настоящее время в российской армии они представлены несколькими типами машин.

Одна из них — самоходная ракетная система «Хризантема-С», отвечающая за дальний эшелон противотанковой обороны. Этот комплекс предназначен для уничтожения низколетящих аппаратов, пехоты, малотоннажных надводных платформ, инженерных сооружений и вражеской бронетехники, оснащённой средствами динамической защиты.

Сопровождение неприятеля «Хризантема-С» способна осуществлять с помощью собственной РЛС без участия оператора. Наличие дополнительной лазерной системы наведения позволяет расчёту вести огонь залпом одновременно по двум целям. Удары по объектам неприятеля комплекс может производить без оптического и тепловизионного прицеливания.

«Взвод комплексов «Хризантема-С» в количестве трёх боевых машин способен успешно отразить атаку танковой роты противника в количестве 14 единиц, уничтожив при этом не менее 60% танков», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Максимальная дальность стрельбы «Хризантемы-С» составляет 6 км, минимальная — 400 м, возимый боезапас — 15 сверхзвуковых ракет. На шоссе 20-тонная самоходка, смонтированная на шасси БПМ-3, может развивать скорость до 70 км/ч.

Ещё одним получателем информации от «Завета», как считают эксперты, может выступать комплекс «Штурм-С», предназначенный для борьбы с танками, бронемашинами, живой силой и малоскоростной авиацией противника.

Эта самоходная установка способна обстреливать неподвижные и движущиеся цели на дальности до 5 км. Кумулятивная боевая часть ракеты обеспечивает пробивание брони вражеской техники толщиной до 560—800 мм.

«Штурм-С» оснащён высокотехнологичной аппаратурой, помогающей экипажу вести огонь без снижения вероятности попадания в цель в условиях активного противодействия со стороны противника. Данный комплекс смонтирован на шасси МТ-ЛБ и существенно легче «Хризантемы-С».

Кроме того, как полагают специалисты, командно-наблюдательная машина «Завета» способна взаимодействовать на поле боя с семейством противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», который российская промышленность выпускает в самоходном и носимом вариантах.

Комплекс может вести огонь на дальности до 5,5—10 км, минимальная дистанция стрельбы оценивается в 100—150 м. Наведение управляемой ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. «Корнет» способен выполнять задачи в условиях радиоэлектронных и оптических помех.

«Беспрепятственные действия»

В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов спрогнозировал, что «Завет» станет крайне важным элементом для российских противотанковых подразделений, ведь использование комплекса позволит увеличить скорость фиксации целей и реакции на угрозы.

«Насколько я понимаю, «Завет» сделает более быстрым процесс обнаружения целей, их идентификации и распределения. Естественно, ускорится и поражение сил противника наиболее подходящими для этого средствами», — пояснил Суворов.

Он считает, что базовой функцией «Завета» станет прикрытие разных группировок, включая танковые войска, которые в значительной мере обеспечивают успех в современном общевойсковом сражении. Суворов полагает, что «Завет» улучшит координацию противотанковых сил и станет эффективным средством прикрытия армейских формирований на поле боя.

«Залог успеха в общевойсковом бое — это прежде всего качество организации взаимодействия. Для это нужны хорошо подготовленные командиры и соответствующая техника, которая будет должным образом проводить разведку и передавать информацию. Выполнению именно этой задачи и служит «Завет», — говорит Суворов.

Танковая колонна ВС РФ

РИА Новости

© Владимир Сергеев

В разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин связал поставки в российские войска «Завета» с общемировой тенденцией автоматизации управления боевыми действиями.

По его мнению, этот комплекс решает множество насущных вопросов информационного обеспечения войсковых группировок.

«Средства огневого поражения не всегда «видят» противника и не всегда владеют полной информацией, поэтому они нуждаются в данных от внешних источников, в получении координат вражеских объектов. То есть современная электроника и средства разведки передают необходимую информацию на конкретные боевые единицы», — отметил Литовкин.

Собеседник RT считает, что главным образом «Завет» будет выполнять функцию средства обороны танковых подразделений. По словам Литовкина, они нуждаются в прикрытии от комплексов поражения, которые постоянно совершенствует вероятный противник.

«Танки остаются основной ударной силой для проведения сухопутных операций. Но они нуждаются в серьёзной поддержке. Появление любых вооружений, особенно таких, как «Завет», которые обеспечивают беспрепятственные действия танков, можно только поприветствовать», — подытожил Литовкин.