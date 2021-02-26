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«Ускорит поражение сил противника»: как комплекс «Завет» может усилить части противотанковой обороны РФ
26 февраля 2021, 01:00 • 75 • В России
Российская армия начала получать серийные образцы комплекса автоматизированного управления противотанковыми формированиями «Завет». Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха». Комплекс, выполненный с элементами технологий искусственного интеллекта, обеспечивает обнаружение бронетехники и целеуказание для средств поражения. С точки зрения специалистов, появление такой машины улучшит координацию противотанковых комплексов и ускорит их реакцию на возникающие угрозы.
Командно-наблюдательная машина комплекса «Завет» © АО «Росэлектроника»
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») начал серийные поставки в войска комплексов автоматизированного управления противотанковыми формированиями «Завет», сообщает пресс-служба госкорпорации.
«Комплекс обеспечивает целеуказание противотанковым соединениям и позволяет организовать отражение атаки бронетехники противника», — говорится на сайте «Ростеха».
Ключевым элементом системы автоматизированного управления, непосредственным разработчиком которой выступает пензенское НПП «Рубин», является командно-наблюдательная машина, созданная на базе БМП-3. Однако вместо 100-мм и 30-мм артиллерийских орудий конструкторы установили на этой платформе средства разведки и наблюдения.
Машина оснащена оптико-электронной системой и выносной радиолокационной станцией (РЛС). Благодаря этому оборудованию она способна обнаружить цели на расстоянии до 7 км и распознать их на дистанции до 5 км.
«После определения координат и обработки данных система («Завет») выполняет автоматическое распределение целей. Вся информация доводится до средств поражения противника в режиме времени, близком к реальному», — отмечают в «Ростехе».
Приём и передача информации подчинённым и вышестоящим пунктам управления осуществляется по радио- и проводным каналам. Возможности «Завета» позволяют производить обмен данными на расстоянии до 100 км.
В целом, как отмечают в «Ростехе», использование на современном театре военных действий автоматизированных систем управления существенно повышает эффективность всех видов вооружения.
«Реализованные в комплексе («Завет». — RT) технические решения обеспечивают непрерывное управление противотанковыми формированиями, в том числе за счёт возможности реконфигурации системы управления и передачи функций вышедших из строя пунктов управления подчинённым или вышестоящим инстанциям», — говорится на сайте госкорпорации.
Противотанковая оборона
«Завет» — комплекс автоматизированного управления с элементами искусственного интеллекта. Он способен определять танкоопасные направления и организовывать отражение атаки бронетехники противника.
По информации газеты «Известия», «Завет» может собирать разведывательную информацию не только с помощью собственной аппаратуры. Комплекс рассчитан на приём сообщений от наземных подразделений и беспилотников.
Главная функция системы — защита армейских группировок от вражеских танков, боевых машин, бронетранспортёров и самоходных артиллерийских установок. Аппаратура «Завета» в автоматизированном режиме формирует план ликвидации сил противника, классифицируя цели по степени опасности, которую они представляют.
Затем координаты объектов неприятеля отправляются расчётам противотанковых средств. В настоящее время в российской армии они представлены несколькими типами машин.
Одна из них — самоходная ракетная система «Хризантема-С», отвечающая за дальний эшелон противотанковой обороны. Этот комплекс предназначен для уничтожения низколетящих аппаратов, пехоты, малотоннажных надводных платформ, инженерных сооружений и вражеской бронетехники, оснащённой средствами динамической защиты.
Сопровождение неприятеля «Хризантема-С» способна осуществлять с помощью собственной РЛС без участия оператора. Наличие дополнительной лазерной системы наведения позволяет расчёту вести огонь залпом одновременно по двум целям. Удары по объектам неприятеля комплекс может производить без оптического и тепловизионного прицеливания.
«Взвод комплексов «Хризантема-С» в количестве трёх боевых машин способен успешно отразить атаку танковой роты противника в количестве 14 единиц, уничтожив при этом не менее 60% танков», — говорится в материалах Минобороны РФ.
Максимальная дальность стрельбы «Хризантемы-С» составляет 6 км, минимальная — 400 м, возимый боезапас — 15 сверхзвуковых ракет. На шоссе 20-тонная самоходка, смонтированная на шасси БПМ-3, может развивать скорость до 70 км/ч.
Ещё одним получателем информации от «Завета», как считают эксперты, может выступать комплекс «Штурм-С», предназначенный для борьбы с танками, бронемашинами, живой силой и малоскоростной авиацией противника.
Эта самоходная установка способна обстреливать неподвижные и движущиеся цели на дальности до 5 км. Кумулятивная боевая часть ракеты обеспечивает пробивание брони вражеской техники толщиной до 560—800 мм.
«Штурм-С» оснащён высокотехнологичной аппаратурой, помогающей экипажу вести огонь без снижения вероятности попадания в цель в условиях активного противодействия со стороны противника. Данный комплекс смонтирован на шасси МТ-ЛБ и существенно легче «Хризантемы-С».
Кроме того, как полагают специалисты, командно-наблюдательная машина «Завета» способна взаимодействовать на поле боя с семейством противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», который российская промышленность выпускает в самоходном и носимом вариантах.
Комплекс может вести огонь на дальности до 5,5—10 км, минимальная дистанция стрельбы оценивается в 100—150 м. Наведение управляемой ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. «Корнет» способен выполнять задачи в условиях радиоэлектронных и оптических помех.
«Беспрепятственные действия»
В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов спрогнозировал, что «Завет» станет крайне важным элементом для российских противотанковых подразделений, ведь использование комплекса позволит увеличить скорость фиксации целей и реакции на угрозы.
Он считает, что базовой функцией «Завета» станет прикрытие разных группировок, включая танковые войска, которые в значительной мере обеспечивают успех в современном общевойсковом сражении. Суворов полагает, что «Завет» улучшит координацию противотанковых сил и станет эффективным средством прикрытия армейских формирований на поле боя.
«Залог успеха в общевойсковом бое — это прежде всего качество организации взаимодействия. Для это нужны хорошо подготовленные командиры и соответствующая техника, которая будет должным образом проводить разведку и передавать информацию. Выполнению именно этой задачи и служит «Завет», — говорит Суворов.
В разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин связал поставки в российские войска «Завета» с общемировой тенденцией автоматизации управления боевыми действиями.
По его мнению, этот комплекс решает множество насущных вопросов информационного обеспечения войсковых группировок.
Собеседник RT считает, что главным образом «Завет» будет выполнять функцию средства обороны танковых подразделений. По словам Литовкина, они нуждаются в прикрытии от комплексов поражения, которые постоянно совершенствует вероятный противник.
«Танки остаются основной ударной силой для проведения сухопутных операций. Но они нуждаются в серьёзной поддержке. Появление любых вооружений, особенно таких, как «Завет», которые обеспечивают беспрепятственные действия танков, можно только поприветствовать», — подытожил Литовкин.
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