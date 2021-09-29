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Ускорит ход прививочной кампании: в Москве ввели стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации от COVID-19
29 сентября 2021, 15:40 • 23 • В России
В Москве для ускорения прививочной кампании от COVID-19 ввели стимулирующие выплаты медикам за вакцинацию. Денежные вознаграждения получат те, кто привлечёт граждан сверх установленного плана: по 400 рублей за каждого вакцинированного в возрасте старше 60 лет и по 200 рублей за остальных. Между тем в России второй день подряд обновляется суточный антирекорд по числу летальных исходов — 857. Как заявил Дмитрий Песков, рост коронавирусных показателей — серьёзный повод для очередной мобилизации усилий по борьбе с COVID-19.
РИА Новости © Павел Бедняков
Власти Москвы объявили о введении стимулирующих выплат медикам за проведение вакцинации. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы подчеркнули, что введение стимулирующих выплат должно ускорить ход прививочной кампании населения города, особенно старшей возрастной группы, наиболее уязвимой перед COVID-19.
Отмечается, что на данный момент первым компонентом привились 5 млн жителей Москвы, в том числе 1,1 млн граждан старше 60 лет.
Статистика COVID-19
За прошедшие сутки в России выявлено 22 430 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, полностью выздоровели 18 456 человек. Также зафиксировано 857 летальных исходов — второй день подряд в РФ обновляется максимальный показатель с начала пандемии.
Наибольшее количество эпизодов COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве (3004), Санкт-Петербурге (1933), Подмосковье (1223), Самарской (590), Воронежской (562), Нижегородской (555), Свердловской (522) областях.
Всего в стране выявлено 7 487 138 случаев инфицирования SARS-CoV-2, выздоровел 6 653 941 человек. От осложнений, развившихся на фоне коронавируса, и сопутствующих заболеваний скончались 206 388 человек.
По данным Роспотребнадзора, за всё время выполнено свыше 191 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 505 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,28 млн человек.
По его словам, складывающаяся ситуация является серьёзным поводом для очередной мобилизации усилий. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на федеральном уровне в ближайшее время не планируется введение каких-либо ограничительных мер. При этом ряд регионов ввели новые ограничительные меры, напомнил Песков. По его словам, регионы принимают такие решения самостоятельно.
Ситуация в регионах
Тем временем власти ряда регионов объявили о введении новых коронавирусных ограничений на фоне ухудшившейся эпидемиологической обстановки.
Так, в Курской области закрыли для посещения зрителями все спортивные мероприятия. Образовательным организациям рекомендовали запретить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, а занятия кружков и секций перевести в дистанционный формат. Вдобавок в регионе снова начали принимать пациентов с диагнозом «коронавирус» в областном госпитале для ветеранов войн и роддоме БСМП.
При этом в Пермском крае со следующей недели должны ввести QR-коды. Как сообщает ТАСС, данное решение принял губернатор Дмитрий Махонин, выслушав доклад об ухудшении ситуации с COVID-19, а также предложения краевого Роспотребнадзора. В правительстве региона указали, что QR-коды потребуются при посещении культурно-досуговых учреждений, массовых, спортивных и физкультурных мероприятий, а также мероприятий в сфере туризма.
Дополнительные ограничения также вводятся в Удмуртии. Это связано с тем, что на протяжении последних трёх недель в республике «наблюдается устойчивая тенденция» к увеличению числа заболевших COVID-19. Вдобавок коечный фонд для больных с коронавирусом заполнен почти на 100%.
С 29 сентября запрещена работа фуд-кортов, за исключением тех, что расположены на вокзалах, в аэропорту, на заправках, а также предприятий с доставкой. Кроме того, заполняемость предприятий общепита внутри помещений и на террасах не может превышать 50%, полная загрузка возможна, но с предъявлением посетителями сертификата о вакцинации (QR-кода) или теста на COVID-19, проведённого не более 72 часов назад.
С 5 октября с условием предоставления QR-кода или отрицательного теста на коронавирус можно будет посещать различные массовые мероприятия, а также театры и кинотеатры.
Председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов в ходе стрима RT «Летучка» отметил, что в прошлом году меры были более жёсткими.
«Когда эти меры превентивные, они как раз возымеют свой эффект. Так же и сейчас: мы не тушим пожар, но, видя рост заболеваемости, видя заполняемость коек, мы принимаем решение о том, что социальные контакты необходимо ограничить. Сделать это нужно в первую очередь в местах, где происходит массовое скопление людей», — сказал Семёнов.
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