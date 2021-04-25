«Ускорение вакцинации спасёт тысячи жизней»: в Москве стартует программа поощрения для привившихся от COVID-19 пожилых

Начиная с 27 апреля москвичи старше 60 лет смогут получить подарочную карту номиналом 1 тыс. баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму после прохождения первой прививки от коронавируса. О запуске соответствующей программы поощрения со стороны московских властей и бизнеса объявил мэр столицы Сергей Собянин. Он пояснил, что подарочные карты можно будет использовать для приобретения товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе, и подчеркнул, что ускорение темпов вакцинации поможет спасти тысячи жизней россиян. Тем временем в России за сутки выявлено 8780 новых случаев коронавируса.

Московские власти и бизнес запускают акцию для вакцинировавшихся пожилых людей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Начиная со вторника, 27 апреля 2021 года, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1 тыс. баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму», — написал в своём блоге Собянин.

Отмечается, что пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля 2021 года или полностью завершили вакцинацию, также могут стать участниками программы.

Подарочные карты можно будет использовать для приобретения товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе, которые вошли в число партнёров «Миллиона призов».

Мэр напомнил, что несколько дней назад он обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей.

Как добавил мэр, к сегодняшнему дню удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу «Миллион призов». Градоначальник также поблагодарил всех, кто принял или собирается принять участие в этой акции.

Выдача подарочных карт будет организована в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации, говорится в сообщении мэра. Для получения промокода потребуется зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.

«Благодаря программе «Миллион призов» мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой — простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое главное — ускорение вакцинации спасёт тысячи человеческих жизней», — подытожил Собянин.

По словам мэра, к настоящему времени около 400 тыс. пожилых москвичей сделали прививку от коронавируса.

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Напомним, Собянин ранее рассказал, что программа стимулирования пожилых москвичей создана на основе аналогичного проекта 2020 года. В рамках этой инициативы горожане в дни общероссийского голосования по поправкам к Конституции (25 июня — 1 июля) получали сертификаты с бонусами и скидками, которые можно было использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе.

Последние данные о заболеваемости

В РФ за сутки зафиксировано 8780 новых случаев коронавируса. За это время полностью выздоровели 7540 человек. 332 пациента скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Днём ранее в стране зафиксировали 8828 новых случаев COVID-19, в предшествующие этому сутки — 8840.

В общей сложности с начала пандемии в РФ выявлено 4 762 569 случаев коронавируса. Полностью вылечились от заболевания 4 388 008 человек, 108 232 скончались. Активными остаются 266 329 случаев.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 127,8 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 324 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаётся 514 351 человек.

Регионами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ (0%), Тыва (0,01%), а также Алтай и Магаданская область (0,02%).

Согласно последним данным, в Москве за сутки выявили 2526 новых случаев коронавируса. За 24 часа госпитализированы 978 человек, скончались 53 человека. При этом 1339 пациентов вылечились от COVID-19.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлен 701 новый случай COVID-19, в Подмосковье — 611. В число лидирующих по этому показателю регионов также вошли Ростовская (235) и Нижегородская (192) области.

Власти Подмосковья — о майских праздниках

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил надежду, что новых ограничений из-за коронавируса в регионе на предстоящих майских праздниках не будет.

«Надеемся обойтись без ограничений. Уже всем наша вакцина доказала, что она самая эффективная, безопасная, и, когда ты привит, ты можешь жить свободной жизнью», — сказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

По словам губернатора, власти Подмосковья активно пропагандируют вакцинацию от коронавируса, поскольку «это единственный правильный путь».

Напомним, что указом Владимира Путина период с 1 по 10 мая объявлен в России нерабочим. Соответствующее решение принято в целях сохранения тенденции сокращения распространения COVID-19 и укрепления здоровья россиян.