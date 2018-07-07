«Усилят возможности ВКС»: какие новейшие беспилотники поступят на вооружение российской армии в ближайшие годы

Российская армия достигла серьёзных успехов в развитии беспилотной авиации. Об этом заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков. По его словам, в вооружённых силах РФ насчитывается почти 2 тыс. дронов. Боевое крещение беспилотники получили в Сирии, контролируя наземную обстановку. В Минобороны уверены, что возможности войск заметно вырастут в связи с грядущим поступлением «многоцелевых БПЛА большой дальности». О беспилотном пополнении ВС РФ — в материале RT.

За минувшие пять лет российская армия получила значительный опыт применения беспилотной авиации, в том числе в боевых условиях, сообщил в интервью «Красной звезде» начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

По его словам, сейчас вооружённые силы России оснащены более 1,9 тыс. дронов. В штабах и соединениях функционируют службы беспилотной авиации. С первых дней сирийской операции (сентябрь-октябрь 2015 года) БПЛА выполнили свыше 23 тыс. полётов.

«Применение беспилотной авиации обеспечило эффективное использование высокоточного оружия по инфраструктуре международных террористов и при этом исключило возможные жертвы среди мирного населения», — пояснил Новиков.

В частности, дроны применялись «в составе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров». Также генерал-майор добавил, что беспилотники обеспечивали контроль режима прекращения огня, проведение гуманитарных и поисково-спасательных мероприятий.

Новиков выразил уверенность, что полученный в Сирии опыт позволит повысить возможности подразделений беспилотной авиации и расширит спектр задач. Ещё одним залогом успеха, по мнению начальника управления Генштаба, является грядущее поступление в российскую армию «многоцелевых БПЛА большой дальности», которые своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги.

Новейшие образцы

В настоящее время основу беспилотной авиации российских войск составляют небольшие тактические разведывательные аппараты «Элерон-3» и «Орлан-10». Они широко используются разными видами и родами войск в основном в наблюдательных целях.

Единственным крупногабаритным комплексом является «Форпост» (семейство IAI Searcher), который производится на Уральском заводе гражданской авиации. Масса аппарата — 456 кг, длина корпуса — 5,85 м, размах крыла — 8,55 м. Продолжительность полёта — 16 часов.

«Форпост», как и остальные отечественные дроны, применялся в том числе в Сирии. Как полагают эксперты, операция в арабской республике выявила потребность российских ВС в более совершенных тяжёлых аппаратах, способных выполнять разведывательные и ударные миссии.

«России необходима целая линейка беспилотных комплексов, способных выполнять задачи за сотни километров от места запуска. Также необходимо принимать на вооружение системы различной дальности, позволяющие выполнять целеуказание и наносить удары по наземным объектам», — отметил в беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

Эксперт подчеркнул, что в современной войне даже против технологически слабого противника невозможно обходиться без БПЛА разного типа. По его словам, Россия постепенно восполняет бреши в беспилотной авиации, испытывая новейшие образцы различной дальности.

Подготовка беспилотника к запуску на учениях РВСН

© Пресс-служба Минобороны

«Корсар», «Иноходец», «Охотник»

По информации Минобороны, нишу аппаратов оперативного назначения (дальность до 100—200 км), способных выполнять разведывательные и ударные задачи, займут беспилотники «Корсар» (самолётный тип) и «Катран» (вертолёты тип), которые были продемонстрированы на параде Победы 9 мая 2018 года.

5 мая замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам о завершении госиспытаний «Корсара». Серийное производство этого дрона может быть запущено уже в 2018 году. Масса БПЛА составляет 200 кг, радиус боевого применения — до 200 км.

Также Борисов сообщил о скором завершении испытаний «оперативного беспилотника» «Иноходец» (в СМИ часто упоминается название «Орион») с полезной нагрузкой 450 кг. Детище компании «Кронштадт» массой 1,2 тонн может находиться в воздухе до 30 часов.

В 2018 году, по словам Борисова, Минобороны закупит партию тяжёлого ударного БПЛА «Зеница» массой около одной тонны. Внешне беспилотник напоминает крылатую ракету. Такая форма корпуса была выбрана специально, чтобы обеспечить высокую манёвренность аппарата и устойчивость к большим перегрузкам.

Также в 2018 года планируется развернуть серийное производство пятитонного БПЛА «Альтаир». Детище ОКБ имени Симонова и компании «Кронштадт» может находиться в воздухе около 48 часов и вести разведку высоты 12 тыс. м.

Завершающий этап наземных испытаний проходит сейчас тяжёлый ударный беспилотник «Охотник» разработки ОКБ «Сухого». Корпус аппарата выполнен по схеме «летающее крыло». Первый полёт необычного дрона ожидается в 2019 году.

Главным «тяжеловесом» беспилотной авиации России должен стать 20-тонный дрон ОКБ «Сухого».

Аппарат разработан на основе технологий, воплощённых в самолёте пятого поколения Су-57. На вооружение этот БПЛА поступит, предположительно, в 2020 году.

Изображение БПЛА «Альтаир»

© militaryrussia.ru

В беседе с RT член Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (АЭРОНЕТ) Эдуард Багдасарян отметил, что в сфере тяжёлых БПЛА Россия пока уступает Западу. Однако статус догоняющей страны предоставляет ряд важных преимуществ.

«Россия наверняка учитывает опыт зарубежных государств и потому способна реализовать более совершенные технические решения. Вполне возможно, что по отдельным характеристикам российские образцы превзойдут зарубежные аналоги. Уже сейчас наша армия обладает современными комплексами до 30 кг. А через год-два в войска начнут поступать тяжёлые аппараты, которые заметно усилят возможности ВКС», — резюмировал Багдасарян.