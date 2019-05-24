Усилят ли выборы в Европарламент лагерь противников Евросоюза?

Евроскептицизм проходит очередное испытание

С 23 по 26 мая в 28 странах Евросоюза проходят выборы в Европарламент. В течение четырёх дней 420 миллионов избирателей будут решать, каким путём двинется Евросоюз дальше. «Все зависит от того, кто победит на выборах в Европарламент: проевропейские силы или правые популисты», – пишет Deutsche Welle. «Правыми популистами» либеральные СМИ именуют правоконсервативные евроскептические партии.

В Европарламенте насчитывается более двух сотен партий из всех стран-членов ЕС, которые объединены в восемь политических фракций (групп). В апреле Маттео Сальвини объявил о планах создать новую фракцию п од названием «Европейский альянс людей и наций» (European Alliance of Peoples and Nations, EAPN) , куда собираются войти «Альтернатива для Германии» (АдГ), итальянская «Лига Севера», Датская народная партия, партия «Истинные финны», Австрийская партия свободы (АПС) и ряд других. Как заявил сопредседатель АдГ Йорг Мойтен, его партия и её европейские партнёры намерены «свести к нулю нелегальную миграцию в ЕС», «сохранить европейское разнообразие и богатство культур» и возвести «крепость Европу».

Европейское издание газеты Politico отмечает, что на этих крупнейших выборах западного мира «разрозненный массив крайне правых, националистических и популистских партий добьется существенного прогресса и, возможно, захватит одну треть парламента», но в то же время считает, что «проевропейские силы почти наверняка сформируют широкую коалицию» и сохранят своё лидерство в Европарламенте.

Вместе с тем «правые популисты» добиваются успеха почти во всех крупнейших странах Евросоюза. По данным опроса общественного мнения, проведенного агентством Kantar/Onepoint для католической газеты La Croix, во Франции наибольшей поддержкой избирателей пользуется предвыборный список партии «Национальное объединение» (Марин Ле Пен), за который собираются проголосовать 23% избирателей. За партию «Вперед, Республика!» (Эмманюэль Макрон) отдадут голоса лишь 20%. Третье место в предпочтениях избирателей занимают правые «Республиканцы» – 14% голосов. По 8% голосов избирателей могут получить партия «Европа, Экология, Зеленые» и левая «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона. Главный политический водораздел во Франции проходит сегодня между «прогрессистами-глобалистами» и «патриотами-националистами». К первым относят себя сторонники пропрезидентской партии, ко вторым – те, кто поддерживают Марин Ле Пен.

Леволиберальная Le Monde публикует интервью с лидером предвыборного списка пропрезидентской партии «Вперед, Республика!» Натали Луазо. «Если „Национальное объединение“ заключит союз с другими националистами, убежденными антиевропейцами, их единственной задачей будет блокировать европейский проект » , – заявляет соратница Эмманюэля Макрона Луазо. Она недовольна тем, что «Марин Ле Пен и ее друзья испытывают очень большую симпатию к России Владимира Путина».

Выборы в Европарламент могут нанести удар по всей политической системе Великобритании, пишет BBC. По данным последних опросов, за лейбористов на этих выборах готовы проголосовать всего 15% избирателей, а за консерваторов – около 10%. При этом в палате общин британского парламента первым принадлежит на данный момент 38% мест, а вторым – 48%. Найджел Фарадж ведёт на выборы в Европарламент свою новую партию «Брекзит», которая сейчас популярнее всех остальных британских партий: за неё готовы голосовать 20% избирателей. На выборах в Европарламент она может получить 26 из 73 британских мандатов.

Для немецких избирателей выборы в Европарламент обычно уступают по своей значимости выборам в бундестаг или даже выборам в земельные ландтаги, но на сей раз они вызывают большой интерес. Ожидается, что расширит своё представительство «Альтернатива для Германии» и несколько депутатских кресел потеряет «большая коалиция» ХДС/ХСС-СДПГ. Начиная с парламентских выборов осени 2017 года, «большая коалиция» теряет позиции как на общегерманском, так и на земельном уровнях. «Альтернатива», напротив, находится на подъёме.

В Италии Маттео Сальвини, министр внутренних дел и лидер партии «Лига Севера», выстраивает кампанию своей партии на антииммигрантской основе, но на него оказывается сильное давление с разных сторон, и «Лига» уже пострадала от коррупционных скандалов.

Расклад сил в Европарламенте зависит и от правоконсервативной партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз», председателем которой является Виктор Орбан. Найджел Фарадж предложил Орбану сформировать новый политический лагерь противников Евросоюза. Орбан пока отказывается, ожидая, видимо, итогов выборов в Европарламент. С предложением создать новую фракцию к Орбану обращался также глава Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, который хотел привлечь к сотрудничеству «Национальное объединение» Марин Ле Пен, АдГ, «Шведских демократов», «Лигу Севера» и нидерландскую Партию свободы Герта Вилдерса. Однако после ухода Штрахе идея повисла в воздухе.

Не увенчалась пока успехом деятельность в Европе Стивена Бэннона, бывшего главного стратега Белого дома (при Трампе), который намеревался объединить европейских правых, но не встретил среди них понимания. «Бэннон был слишком оптимистичен в отношении того, чего мы можем достичь», – сказал в интервью Politico Мишель Модрикамен, бельгийский юрист и помощник Бэннона, основавший вместе с ним клуб The Movement. И как сказала Марин Ле Пен, выступая на совместной пресс-конференции с Маттео Сальвини в Риме, она «опасается Бэннона, потому что он не из европейской страны и является американцем».

Так или иначе, консолидированного выступления правоконсервативных (евроскептических) сил на этих выборах не получилось. Задавать тон в Европарламенте, видимо, будет по-прежнему Европейская народная партия (ЕНП) – крупнейшая фракция, представляющая конгломерат так называемых центристов; благодаря голосам депутатов ЕНП в Европарламенте и проходят все антироссийские резолюции, в том числе в отношении санкций.