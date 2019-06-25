Усилия Украины и Британии пропали даром: России 25 июня подаст заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ

Во вторник 25 июня Россия подает заявку на подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ. Об этом сообщил глава российской делегации и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее в ПАСЕ была принята резолюция, позволяющая российским парламентариям принять участие в летней сессии парламентской ассамблеи. Утверждения документа пытались максимально затянуть представители Украины и Великобритании, внеся в резолюцию свыше 200 поправок.

"Кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий", - цитирует толстого его пресс-служба.

Он добавил, что главы регламентного комитета ПАСЕ Петра де Суттер проявила поистине нечеловеческое терпение. Она методично объяснила свою позицию по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации.

Толстой выразил мнение, что после многочасовых "посиделок", устроенных украинскими парламентариями, остальные члены ПАСЕ, наконец, осознают, с кем они имеют дело.