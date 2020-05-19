Усиление западных рубежей: Балтийский флот вооружат кораблями «Каракурт» с крылатыми ракетами «Калибр»

Балтийский флот в ближайшее время получит серию из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» с крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. Четыре корабля этой серии будут оснащены морской версией зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-М». Эксперты отмечают, что появление в Балтфлоте малых быстроходных кораблей, оснащённых высокоточным оружием, существенно повысит его боевые возможности.

Балтфлот в ближайшее время получит серию из шести малых ракетных кораблей класса корвет проекта 22800 «Каракурт», вооружённых крылатыми ракетами «Калибр». Четыре корабля из этой серии будут также оснащены корабельными зенитно-ракетными комплексами «Панцирь-М». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«В ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800. Четыре из них будут нести на своём борту морской вариант комплекса «Панцирь». Первым таким кораблём станет малый ракетный корабль «Одинцово», на котором в ближайшее время пройдут испытания комплекса «Панцирь», — говорится в поздравительной телеграмме Николая Евменова, направленной морякам по случаю 317-й годовщины создания Балтфлота.

Строительство первого малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово» было завершено в конце ноября 2019 года. Он стал первым корветом в серии, оснащённым морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-М». Данное средство ПВО способно поражать все типы воздушных целей на дальности до 20 км и на высоте до 15 км. Разработчик этого ЗРПК — Конструкторское бюро приборостроения.

Вооружение «Панцирь-М» включает восемь зенитных установок и две 30-миллиметровые шестиствольные автоматические пушки ГШ-6-30. На сайте производителя указано, что комплекс предназначен для самообороны кораблей различного водоизмещения от «массированных налётов высокоточного оружия» (в том числе противокорабельных ракет и дистанционно пилотируемых летательных аппаратов), атак самолётов и вертолётов, а также для борьбы с надводными и береговыми целями.

По мнению военного аналитика Виктора Литовкина, решение передать Балтфлоту серию из шести кораблей — верное, так как Балтийский флот является самым легковооружённым.

«Балтийский флот со всех сторон окружён странами, которые входят в агрессивный блок НАТО. Безусловно, данные корабли являются хорошим подспорьем для того, чтобы Балтийский флот стал более боеспособным, надёжным, эффективнее защищал западные рубежи нашей страны», — отметил эксперт в беседе с RT.

На сегодня в строю находятся два корабля проекта 22800 — «Мытищи» и «Советск». Всего к 2026 году планируется построить 18 кораблей этого проекта для ВМФ РФ.

Ракетные корветы

Малые ракетные корабли «Каракурт» являются судами класса «река-море», которые способны выполнять боевые задачи как в открытом морском пространстве, так и во внутренних водных артериях. Основной боевой задачей кораблей проекта 22800 является поражение критически важных объектов в береговой зоне и уничтожение надводных сил противника, отмечают разработчики. Такие задачи «Каракурт» может выполнять как в одиночку, так и в составе ударных групп ВМФ России.

Виктор Литовкин отметил, что способность навигации по рекам позволяет кораблям этого класса выполнять разнообразные боевые задачи как у берегов РФ, так и за пределами Балтийского моря.

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Советск»

РИА Новости

© Алексей Даничев

«Например, эти корабли по внутренним водам России могут быть переброшены в Азовское, Чёрное и Средиземное моря», — подчеркнул эксперт.

Разработчиком этих кораблей является петербургское Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Водоизмещение корабля — около 800 тонн, длина — 67 м, ширина — 11 м, максимальная скорость — 30 узлов (55,5 км/ч), автономность — 15 суток, дальность плавания — 2500—2800 морских миль (4023—4506 км), экипаж — 39 человек.

Как отмечают в Минобороны РФ, «Каракурт» оснащён современными средствами управления, связи, навигации, радиоэлектронной борьбы, радиотехническим и противодиверсионным вооружением. Мониторинг окружающей обстановки экипаж корабля проекта 28000 осуществляет благодаря многофункциональному комплексу «Минерал-М», включающему активную и пассивную радиолокационные станции загоризонтной дальности.

Основным вооружением «Каракурта» являются крылатые ракеты «Калибр-НК». Эти ракеты с боевой частью массой в 500 кг могут поражать цели на дальности до 2,6 тыс. км.

Роль вспомогательного вооружения на кораблях 22800 выполняет универсальная артиллерийская установка К-176МА калибра 76 мм. Также в оснащение «Каракурта» входит тактический разведывательный беспилотник «Орлан-10».

Вооружение высокоточными крылатыми ракетами позволит серьёзно увеличить оперативную дальность Балтийского флота, отметил в беседе с RT Виктор Литовкин.

«Благодаря установленным крылатым ракетам «Калибр», которые летают на дальность до 2,5 тыс. км, рука Балтийского флота теперь сможет дотянуться до самых дальних натовских рубежей. Дальность, точность, надёжность, эффективность — эти преимущества даст кораблям такого класса оснащение крылатыми ракетами «Калибр», а благодаря надёжным ракетным комплексам «Панцирь-М» они будут защищены ещё сверху от воздушной атаки», — подчеркнул эксперт.

Миниатюрный гиперзвук

Кроме крылатых ракет «Калибр», Минобороны России планирует в будущем оснастить корабли «Каракурт» и другими перспективными видами высокоточного оружия. Так, в январе 2019 года газета «Известия» со ссылкой на Главное командование ВМФ сообщила, что в будущем арсенал кораблей проекта 22800 пополнится «миниатюрной» модификацией гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон». Перспективный боеприпас способен разгоняться до 9 Махов и уничтожать объекты на дальности 1 тыс. км.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT подчеркнул, что подобные корабли необходимы российскому флоту для защиты морских рубежей страны.

Пуск крылатой ракеты «Калибр»

РИА Новости

© Андрей Станавов

«Ранее Россия с помощью похожих кораблей успешно нанесла удары по боевикам в Сирии, теперь она развивает эту программу. Малые ракетные корабли «Каракурт» по своей конструкции уникальны, ни одна страна в мире подобного не создаёт. Этот корабль не так легко обнаружить на радарах из-за его небольших размеров», — отметил эксперт.

Юрий Кнутов напомнил, что корабли «Каракурт» заметно превосходят своих предшественников — ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны проекта 21631 «Буян-М» — по мореходности и качеству бортового вооружения.

«Каракурт» имеет эффективное средство самообороны «Панцирь-М», который способен бороться с различными типами ракет на средней дальности, перехватывать скоростные цели. Кроме того, у него есть грозное оружие — ракеты «Калибр», которые способны поражать как морские цели, так и наземные», — подчеркнул эксперт.

Юрий Кнутов подчеркнул, что акватория Балтийского моря мала, однако насыщена кораблями других государств.

«Крупные корабли в таком море являются хорошей целью для противника и им не просто там действовать в силу того, что морские коммуникации ограничивают их возможности. Тот подарок, который сделан Балтийскому флоту со стороны государства, по-настоящему ценен, поскольку такие корабли усилят возможности российского флота», — заключил эксперт.