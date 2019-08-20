Усиление военного присутствия КНР в Южно-Китайском море путём возведения искусственных островов • 14 • Аналитика









Предпосылки для создания военно-морских баз за пределами материкового Китая

В настоящее время руководство КНР реализует программу модернизации вооруженных сил, которая должна позволить успешно противостоять военной мощи США в конфликте с использованием конвенционных средств вооруженной борьбы. Многие эксперты говорят, что КНР не просто строит современный флот, а реализует самую масштабную в мире программу военно-морского строительства. И вполне вероятно, что именно Китай возглавит гонку морских вооружений в ближайшем будущем. Но для обеспечения снабжения и боевой устойчивости военно-морского флота, действующего в мировом океане, нужны базы, где боевые корабли могли бы осуществлять ремонт и пополнять припасы. В Китае эту проблему пытаются решать двумя путями: созданием баз на побережье других государств и строительством военных баз на спорных островных территориях. Так, в начале 2017 года с правительством Джибути было подписано соглашение о создании китайской базы в порту Обок, на берегу Аденского залива. Как утверждают власти Китая, база в Джибути создана для проведения операций против пиратов на Африканском континенте, а также в помощь миротворческим миссиям ООН.



В 2019 году американское военное ведомство опубликовало доклад, в котором говорится:

Лидеры Китая используют растущий экономический, дипломатический и военный престиж страны для установления регионального превосходства и расширения международного влияния страны. Прогресс Китая в реализации инициативы "Один пояс — один путь" вероятно, приведет к созданию за границей военных баз в связи с осознанной необходимостью обеспечения безопасности таких проектов. Открытие китайской военной базы в Джибути следует рассматривать в контексте наблюдающейся уже на протяжении ряда лет тенденции расширения китайского военно-морского присутствия в Индийском океане и на Средиземноморье и грядущего изменения роли Китая в вопросах глобальной и региональной безопасности. Китай будет стремиться создать дополнительные военные базы в странах, с которыми у него давние дружеские отношения и схожие стратегические интересы, например, Пакистан, и в отношении которых уже имеется прецедент размещения иностранных военнослужащих. Кроме того, КНР может разместить базы на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана. Пентагон считает, что у Китая уже есть опыт создания военных баз на спорных территориях в Южно-Китайском море.



Территориальные споры о принадлежности островных территорий

Китай на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, через которое проходит множество торговых маршрутов. В частности, речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, архипелага Сенкаку, а также южного архипелага Спратли, на шельфе которого, как считается, расположены крупные месторождения нефти и газа. Акватория Южно-Китайского моря имеет важное стратегическое значение — через эти морские пути, а также через Малаккский пролив проходит примерно 40% трафика мировой торговли и транспортируется до 80% объёмов китайского импорта нефти и газа.



Китай регулярно демонстрирует возросшую мощь ВМС НОАК в районе спорных островов. Так, 26 декабря 2016 года китайский авианосец «Ляонин» через пролив Баши вошел в спорные воды Южно-Китайского моря и прошел неподалеку от архипелага Пратас, находящегося под контролем Тайваня. Авианосец сопровождали: два эсминца проекта 052C, один эсминец проекта 052D, два фрегата проекта 054А, противолодочный корвет проекта 056А и судно снабжения проекта 903А.







До этого арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что эти острова с древних времен являются неотъемлемой частью Поднебесной. Ещё 1947 году, спустя два года после капитуляции Японии, в Китае обнародовали карту, на которой государственная граница в Южно-Китайском море была обозначена в виде так называемой девятипунктирной линии. Зона, охваченная этой линией, включает до 90% этого региона, в том числе острова Спратли и риф Скарборо. Руководство КНР до сих пор использует документы 1947 года как главный аргумент в споре, заявляя о своих "исторических правах" на территорию. В 1992 году в Китае был принят закон «О территориальном море и прилежащей зоне», согласно которому Парасельские острова и архипелаг Спратли объявлялись неотъемлемой частью КНР. В ноябре 2012 года правительство Китая опубликовало документ, в котором было заявлено право полиции китайской провинции Хайнань «высаживаться, осматривать и брать под свой контроль иностранные суда, которые вошли в китайские воды Южно-Китайского моря».



Архипелаг Сенкаку

Одним из основных источников напряженности между Китаем и Японией является территориальный спор по поводу принадлежности архипелага Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао). Архипелаг расположен в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня.







До Второй мировой войны на островах Кубадзима и Уоцурисима существовало 2 поселения японских рыбаков. В 1945 году Япония потеряла все территории, приобретенные ею в XIX веке. Сенкаку вместе с Окинавой оказались под юрисдикцией США. В начале 1970-х Окинава и Сенкаку были возвращены Японии. Спустя 20 лет, после того как стало известно о наличии в этом районе крупного месторождения природного газа, руководство Китая заявило, что не согласно с этим решением, объявив в 1992 году эту территорию «исконно китайской». На первоначальном этапе казалось, что стороны сумеют договориться. Но в 2010 году переговоры были остановлены, после того как Япония задержала китайский траулер в районе спорных островов Сенкаку и арестовала его капитана.



Свои притязания власти КНР подтверждают реальными действиями. В 2004 году японские военные задержали китайских граждан, высадившихся на Сенкаку. Весной 2011 года китайская нефтегазовая компания CNOOC приступила к разработке газового месторождения Чуньсяо, находящегося с китайской стороны от линии, по которой Япония разделяет экономические зоны двух стран. Это вызвало протесты японцев, так как в Токио считают, что оно имеет доступ к общему газовому резервуару Восточно-Китайского моря.





Причина развала СССР. Мнение инженера





Обстановка вокруг Сенкаку обострилась в июле 2012 года, после того как в этом районе появились китайские патрульные корабли. В связи с этим, 15 июля «для проведения консультаций» был отозван посол Японии в КНР. В августе 2012 года в ряде китайских городов прошли антияпонские демонстрации, закончившиеся погромами японских магазинов и автомобилей японского производства. Поводом к выступлениям послужил факт высадки на спорные острова группы японских граждан и водружение там флага Японии. В середине сентября в окрестностях архипелага появились боевые корабли ВМС НОАК, а в воздушное пространство над островами неоднократно вторгались китайские дальние бомбардировщики и самолёты патрульной авиации.









В китайском МИД заявили, что если Япония не откажется от односторонних притязаний на острова, которые КНР считает исторически принадлежащими ей, то инцидент может грозить «серьезными последствиями». Позже около 1000 китайских рыболовецких судов начали промысел в районе Сенкаку и 2 из 11 китайских военных патрульных кораблей, курсировавших вблизи островов, вошли в территориальные воды Японии. 6 марта 2018 официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что острова Дяойюдао (Сенкаку) принадлежат Китаю, независимо от того, что говорит или делает правительство Японии.



Риф Скарборо

Помимо архипелагов, расположенных в относительной близости от собственного берега, Китай также претендует на острова, находящиеся в непосредственной близости от других стран. В настоящее время КНР и Филиппины выказывают территориальные притязания на незаселенный клочок земли, находящийся в Южно-Китайском море в 230 км от филиппинского острова Лусон. Несколько торчащих из воды камней, образующих защищённую от волн лагуну, имеют название Мелководье Скарборо, а самый крупный участок суши, выступающий на высоту 1,8 м над уровнем моря во время прилива, известен как риф Скарборо (на международных картах) и остров Хунъянь (на картах Китая). Мелководье Скарборо образует треугольную цепь рифов и скал с периметром 46 км. Оно охватывает площадь 150 км². Лагуна атолла обеспечивает укрытие рыболовецким шхунам, а в его окрестностях много рыбы.







Китайские власти заявляют, что Хунъянь – исконно китайское морское владение, так как якобы в древних трактатах сохранились материалы о том, что сюда прибывали на промысел китайские рыбаки в 13-м веке. Филиппинские же власти заявляют, что если Скарборо находится в 230 км от берегов Лусона, то, по международным канонам, именно Манила имеет все основания считать этот клочок земли своим. Тем не менее, с 2012 по 2016 год китайские патрульные корабли не допускали филиппинских рыбаков в этот район. Руководство Филиппин надеялось на поддержку США в территориальном споре с КНР, но американцы, ограничившись проведением военно-морских учений, предпочли лишний раз отношения с Китаем не обострять.



Острова Спратли

Ещё одной потенциально горячей точкой является островной архипелаг Спратли площадью более 400 тыс. км², расположенный в юго-западной части Южно-Китайского моря. Он состоит из более чем 100 островков, рифов и атоллов, суммарной площадью суши менее 5 км². Центр архипелага расположен в 400 км от островов Палаван и Калимантан, в 500 км от побережья Вьетнама и в 1000 км от китайского острова Хайнань. Согласно экспертным оценкам в этом районе имеются значительные запасы нефти и газа, а также богатый рыболовный промысел.



Примерно 45 островков и рифов до недавнего времени были заняты малочисленными военными контингентами из Вьетнама, Китая, Малайзии, Филиппин и Тайваня. Полноценными военными базами их назвать трудно, это скорее военные посты в виде небольших строений на сваях. Но с недавних пор многое изменилось.









Активные действия КНР по захвату остовов Спратли начались в 1988 году, когда у Рифа Джонсон произошел бой между китайскими и вьетнамскими боевыми кораблями. В ходе боя было потоплено три вьетнамских и один китайский сторожевик.









В итоге Китай захватил семь рифов и атоллов, создав плацдарм для дальнейшего расширения своей сферы влияния. В настоящее время Китай сохраняет военное присутствие на 9 островах, Вьетнам контролирует 21 остров, Филиппины 8 островов, Малайзия имеет посты на 3 островах. Несмотря на то, что эта территория удалена он китайского побережья дальше всех, именно КНР проявляет наибольшую военную активность, направляя в это район боевые корабли и осуществляя полёты патрульных самолётов, а также ведёт намывку искусственных островов.







Китай и в прошлом не ограничивался патрулированием вод, прилегающих к спорным островам. На мелководье было построено несколько капитальных железобетонных сооружений, в которых разместили наблюдательные посты, узлы связи и радиолокационные станции. Приблизительно пять лет назад руководство КНР начало реализацию масштабной мелиоративной программы по созданию искусственных островов, получившую на Западе название «Великая стена из песка». Впервые это название в марте 2018 года применил командующий американским Тихоокеанским флотом адмирал Гарри Харрис. Искусственные острова были созданы путем намыва песка на коралловые рифы, которые затем бетонировали для создания целостной структуры. При этом китайские представители заявляли, что строительство предназначено для «улучшения условий труда и жизни людей, размещенных на этих островах», и что «Китай стремится предоставить убежище, навигацию и в случае необходимости экстренную помощь иностранным судам различных типов, а также выдавать более точный прогноз погоды». Так как доставка скального грунта с материковой части КНР обходится слишком дорого и занимает много времени, для создания искусственных островов в основном применяется намывка песка. Для возведения «Великой стены из песка» в КНР была создана целая флотилия судов, предназначенных для намывки песка, доставки скального грунта с материковой части Китая и отработана технология массовой заливки крупногабаритных бетонных оснований.







В 2016 году стало известно, что в Китае построен крупнейший в мире корабль, предназначенный для намывки песка – Тиан Кун Хао («Создатель волшебных островов»). Его производительность – 6000 м³ песка в час.









К 2016 году на месте заливаемого во время прилива кусочка суши, именуемым Рифом Джонсона, и небольшого поста на сваях с гарнизоном полтора десятка человек появился искусственный остров площадью 0,11 км². Несмотря на небольшие размеры это полноценный участок суши с капитальными зданиями и сооружениями. Помимо навигационных маяков на острове построен причал, способный принимать крупные суда, административно-жилое здание, узел связи, вертолётная площадка, несколько радиолокаторов и склады.









Военное присутствие КНР отмечено также на Рифе Куартерон, где до 2016 года имелась установленная на сваях платформа снабжения. В данный момент здесь можно наблюдать искусственный остров, площадью около 0,08 км².







На острове имеются причальные сооружения с защищённой внутренней гаванью, капитальные строения, вертолётная площадка, навигационные маяки и радиолокационный пост.









Та же самая история произошла с Рифом Гавен. До 2014 года здесь находилась небольшая платформа. Сейчас это форпост ВМС НОАК с капитальным причалом, вертолётными площадками, радарами и готовыми позициями для размещения противокорабельных и зенитных комплексов.









В 40 километрах южнее Рифа Гавен на Рифе Хагес за три года возведён ещё один искусственный остров длиной около 600 м и шириной в самом широком месте – до 310 м.









Строительство острова велось по технологии обкатанной ранее на других островах архипелага. Инфраструктура искусственного острова сходна с другими объектами, построенными в этом районе.









В 2014 году начались работы по намывке искусственного острова в районе Рифа Юби. До начала мелиоративных работ это был подковообразный закрытый атолл длиной 6,5 км, шириной 3,7 км. Глубина лагуны достигала 25 м.









По состоянию на 2016 года площадь искусственного острова, насыпанного на месте Рифа Юби, достигла 5 км². Возведение искусственного острова было затеяно для сооружения авиабазы с капитальной взлётно-посадочной полосой длиной 3250 м и шириной 60 м. Первый гражданский авиалайнер китайской компании Hainan Airlines совершил посадку на ВПП острова Юби 13 июля 2016 года.









На острове также имеются радиолокационные станции контроля воздушного пространства, здание терминала, ангары, 20 железобетонных укрытий, 2 вертолетные площадки, склады и хранилище ГСМ. В северо-западной части острова находится жилая зона, где разбит искусственный парк, имеются теннисный корт и футбольное поле. По мнению американской разведки, на острове Юби на постоянной основе имеются противовоздушные и противокорабельные ракетные комплексы.



Парасельские острова

Парасельские острова находятся в 230 км к югу от острова Хайнань и в 200 км к востоку от вьетнамского побережья. Архипелаг состоит из 15 островов, а также рифов и отмелей, расположенных на территории 46 тыс. км² в радиусе примерно 100 км. Его протяженность с запада на восток — 180 км, а с севера на юг — 170 км, общая площадь островов — около 7,8 км². В непосредственной близости от островов залегают значительные запасы углеводородов. По мнению американских экспертов, они составляют 11 млрд. баррелей нефти и 5,9 трлн. кубометров газа.



В январе 1974 года, воспользовавшись тем, что южновьетнамский режим в Сайгоне находился на грани военного поражения, а американцам было не до поддержки своего союзника в противостоянии с Китаем, ВМС НОАК после боя с южновьетнамскими кораблями высадили десант на Парасельские острова. По официальным данным, во время операции по захвату островов погибло 53 вьетнамца и 18 китайцев.







В 2012 году Парасельские острова были объединены в городской округ Саньша, с населением около 2000 человек. Юрисдикция округа распространяется на более чем 40 рифов и островов, расположенных на территории площадью около 80 000 км². Согласно информации, опубликованной американским аналитическим центром CSIS, на Парасельских островах осуществляется возведение объектов военной инфраструктуры. На четырёх островах построены полноценные взлётно-посадочные полосы с укрытиями, мастерскими, хранилищами топлива. На ряде островов произошло значительное расширение гаваней, куда могут заходить крупные боевые и транспортные корабли. Хотя китайское военное присутствие на Парасельском архипелаге стало нарастать с начала 21-го века, основная деятельность КНР в указанном районе развернулась в 2014 году, когда Китай приступил к созданию искусственных островов в зоне спорных архипелагов. Строительство пошло такими темпами, что в апреле 2015 года главнокомандующий Тихоокеанского флота США адмирал Гарри Харрис тревожно заявлял: «На текущий момент китайцы уже создали около 4 км² суши». С того момента площадь искусственных островов в Южно-Китайском море увеличилась многократно.









Самая крупная военная база была возведена на острове Вуди, где имеется две искусственные гавани, способные принимать суда водоизмещением до 10 000 т. К 2014 году первоначальная площадь острова 2,1 км² была увеличена примерно на 30%. Реконструкции в 2007 году подверглась капитальная взлётно-посадочная полоса протяженностью 2350 метров, возведённая в 1990 году. Были построены капитальные бетонированные укрытия, хранилища топлива и боеприпасов, новые жилые здания для военных и обслуживающего персонала. Внутреннее водоснабжение острова происходит от сбора дождевой воды. Дополнительная питьевая вода поставляется с острова Хайнань. Опреснительная установка, построенная в октябре 2016 года, способна обрабатывать 1000 тонн морской воды в день.









Согласно официальным китайским данным, сейчас на острове Вуди постоянно находится около 1200 человек. Большая часть из них работает сменными вахтами по 6 месяцев. Примерно половина населения острова это военные и полицейские.







По центральному китайскому телевидению неоднократно демонстрировались сюжеты, в которых китайские военные, дислоцированные на островах архипелага, демонстрируют готовность отразить возможное вторжение.









На взлётно-посадочной полосе аэродрома в прошлом были замечены боевые самолёты J-8II, JH-7A и Су-30МК2. Здесь размещены противолодочные вертолёты и совершают посадку самолёты патрульной авиации.







Согласно американским данным, в настоящее время на острове на постоянной основе базируется эскадрилья тяжелых истребителей J-11. Истребители размещаются в хорошо защищённых железобетонных укрытиях, поразить которые можно только прямым попаданием крупнокалиберного боеприпаса. Эти укрытия достаточно просторны, что позволяет осуществлять полноценное обслуживание самолетов, находясь внутри. В случае обострения обстановки число боевых самолётов на острове Вуди может быть быстро увеличено в несколько раз.



В настоящее время остров Вуди превращён в настоящую военно-морскую крепость. Неподалёку от взлётно-посадочной полосы имеются бетонированные площадки, предназначенные для развёртывания ЗРК малой дальности HQ-6А. К пункту управления этим зенитно-ракетным комплексом добавлен двухосный прицеп с 30-мм семиствольной зенитной установкой Туре 730 с радиолокационно-оптической системой наведения. Считается, что это повышает возможности комплекса HQ-6А по уничтожению маловысотных воздушных целей. Этот комплекс на постоянной основе не несёт боевого дежурства и находится в укрытии, защищающем его от воздействия неблагоприятных метеорологических факторов. На спутниковых снимках можно видеть, что он в тренировочных целях регулярно размещается на позициях. В отличие от более дальнобойных систем ракетно-артиллерийский комплекс HQ-6А предназначен для непосредственной противовоздушной обороны от маловысотных средств воздушного нападения находящихся в приделах прямой видимости.



На острове имеется несколько мобильных и стационарных радиолокаторов. Стационарный радиолокационный пост с РЛС размещёнными на железобетонных башнях и антеннами, укрытыми радиопрозрачными обтекателями, расположен в северо-западной оконечности острова. Мощные стационарные радиолокаторы способны обнаруживать высотные воздушные цели на дальности более 400 км, крупные морские цели могут быть обнаружены на дальности до 200 км.









На искусственно намытом пляже в западной части острова развернут дивизион зенитно-ракетной системы HQ-9A, с дальностью поражения высотных целей до 200 км. Постоянный радиолокационный контроль воздушного пространства при наличии зенитно-ракетных систем различной дальности и современных реактивных истребителей, позволяет создать над островами, находящимися под контролем Китая, эффективный противовоздушный зонтик.



Американские СМИ, ссылающиеся на информацию, полученную от разведывательных источников, пишут о наличие на острове Вуди мобильных противокорабельных ракетных комплексов. Возможно, речь идёт о ПКР C-803 с дальностью пуска более 200 км. Также это могут быть ПКР YJ-62C – с дальностью более 300 км или тяжелые ракеты YJ-18, способные бороться с надводными кораблями на дальности до 500 км. Целеуказание на загоризонтной дальности китайские береговые противокорабельные комплексы должны получать от надводных кораблей, патрульных самолётов Y-8Х /J/G/ Q и самолётов ДРЛО KJ-200/500, базирующихся на острове Хайнань, который находится примерно в получасе лёта от Вуди. Также на авиабазе Вуди на спутниковых снимках замечены вертолёты Z-18. Среди этих машин может быть вертолёт радиолокационного дозора Z-18J. По мнению западных экспертов, для патрулирования прилегающей к Парасельским островам водам могут привлекаться тяжелые беспилотные аппараты Xianlong и Divine Eagle, БПЛА данного типа на постоянной основе дислоцированы на авиабазе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юго-востоке КНР.









Помимо острова Вуди, объекты военного назначения появились и на других островах Парасельского архипелага. В 2014 году начались интенсивные работы по увеличению площади острова Трие, площадь которого до этого составляла 0,22 км². В настоящее время территория острова возросла примерно в два раза. Здесь также появилась инфраструктура, позволяющая принимать грузы с транспортных судов, вертолётная площадка, склады и радары.









Остров Мани площадью 0,36 км² расположен на юго-западе Парасельского архипелага. В 2009 году здесь началось строительство нескольких бетонных башен, предназначенных для размещения радиолокаторов. В настоящее время на острове, длина которого в прилив не превышает 1300 м, функционирует пять мощных радиолокаторов.









По мнению военных экспертов США, остров Дункан, распложенный в центре архипелага, является основой противолодочной обороны и радиотехнической разведки ВМС НОАК в этом районе. Как и в случае с другими островами, его площадь была серьёзно увеличена после 2014 года.









На острове Дункан площадью около 0,5 км² расположено, по меньшей мере, шесть радиолокаторов, имеется крупный узел связи, несколько вертолётных площадок и ангары. Размеры внутренней гавани позволяют принимать крупные транспортные и боевые корабли. Согласно официальным китайским источникам, на острове Дункан находится центр слежения за космическими объектами.









В 2016 году сдана в эксплуатацию взлётно-посадочная полоса, построенная на рифе Фиери Кросс (Йонгшуай), который расположен на полпути между Вьетнамом и Малайзией. Работы по намывке искусственного острова начались в 2014 году. А через два года здесь появился участок суши площадью 3 км² и авиабаза Наньша с длиной ВПП 3160 м, на которую могут садиться все типы китайских истребителей и бомбардировщиков. Первый пассажирский Boeing 737 китайской авиакомпании China Southern Airlines Holding Company совершил посадку в Наньша 6 января 2016 года. Также на островной авиабазе регулярно приземляются патрульные китайские самолёты.









В 2018 году основные строительные работы на острове были закончены, и сейчас здесь может разместиться истребительный авиаполк полного состава, бомбардировщики, несущие противокорабельные ракеты и противолодочная авиация.









На доступных коммерческих спутниковых снимках видно, что помимо ВВП построены крупногабаритные ангары, бетонные укрытия, склады, хранилища топлива, а также капитальные жилые и служебные помещения. В северо-восточной части острова с обеих сторон на выходе из искусственной гавани размещены радиопрозрачные купола, под которыми могут находиться антенны радиолокаторов и спутниковых систем связи.









Ударными темпами на намытом за два года острове возведена инфраструктура, необходимая для полноценного функционирования крупной военной базы, численность персонала которой может достигать несколько тысяч человек.









Внутренняя гавань острова позволяет принимать корабли океанского класса. На спутниковых снимках можно видеть, что у причальной стенки регулярно швартуются корветы и эсминцы ВМС НОАК. Доставка грузов на остров осуществляется как гражданскими транспортными судами, так и большими десантными кораблями. На спутниковых снимках зафиксировано посещение острова большими десантными кораблями пр. 072-II с полным водоизмещением 4800 тонн. БДК этого проекта при дальности плавания около 3000 миль, могут брать на борт до 300 морских пехотинцев и 10 танков.



В 250 километрах к западу от острова филиппинского острова Палаван находится Риф Бедствия, который во время прилива практически полностью заливался водой. В 2015 году невзирая на протесты Манилы, Китай приступил здесь к мелиоративным работам.









Уже через год по периметру лагуны здесь появился искусственный остров, в западной части которого началось строительство авиабазы Рэй Мэйдзи со взлётно-посадочной полосой длиной 2644 метра. 13 июля 2016 года на ВПП сел пассажирский самолет компании China Southern Airlines.









Учитывая активные возражения властей Филиппин по поводу строительства на острове авиабазы и относительную удалённость от берегов КНР, с самого начала все работы в этом районе велись под охраной боевых кораблей ВМС НОАК. Согласно американским данным, на искусственном острове площадью около 0,7 км² размещены радиолокаторы и зенитные комплексы ближней зоны.



Совсем недавно китайская газета South China Morning Post сообщила, что научно-исследовательский институт при Китайской академии наук ведет разработку портативного энергетического ядерного реактора с перспективой его размещения на одном из спорных островов в Южно-Китайском море. Разработка частично спонсируется армией КНР, а первый реактор в Китае рассчитывают получить через 5 лет. Очевидно, что такие заявления — это открытый вызов Китая его соперникам в Тихом океане, и в первую очередь США. Возросшая экономическая мощь КНР трансформируется в увеличение возможностей авиации и флота, которым требуются хорошо обустроенные базы в Мировом океане. Закрепившись де-факто на спорных островах и превратив их в «непотопляемые авианосцы», китайские власти могут себе позволить игнорировать мнение других государств, ведя диалог с «позиции силы». В настоящее время Китай, добившийся впечатляющих успехов в сфере экономики, стремится к расширению своего политического влияния и беспрепятственному доступу к транспортным коридорам и источникам ресурсов. В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин с целью продвижения многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского капитала выдвинул инициативу "Один пояс — один путь". На сегодняшний день к ее реализации присоединились более 120 государств и десятки международных организаций. Инициатива объединяет два проекта: "Экономический пояс Шелкового пути" (предполагает формирование единого евроазиатского торгово-экономического пространства и трансконтинентального транспортного коридора) и "Морской Шелковый путь XXI века" (развитие морских торговых путей). Ориентировочные сроки реализации проектов — 30 лет. Помимо других инструментов, для реализации поставленных целей необходимы мощный военно-морской флот и современная боевая авиация с большим радиусом действия.В настоящее время руководство КНР реализует программу модернизации вооруженных сил, которая должна позволить успешно противостоять военной мощи США в конфликте с использованием конвенционных средств вооруженной борьбы. Многие эксперты говорят, что КНР не просто строит современный флот, а реализует самую масштабную в мире программу военно-морского строительства. И вполне вероятно, что именно Китай возглавит гонку морских вооружений в ближайшем будущем. Но для обеспечения снабжения и боевой устойчивости военно-морского флота, действующего в мировом океане, нужны базы, где боевые корабли могли бы осуществлять ремонт и пополнять припасы. В Китае эту проблему пытаются решать двумя путями: созданием баз на побережье других государств и строительством военных баз на спорных островных территориях. Так, в начале 2017 года с правительством Джибути было подписано соглашение о создании китайской базы в порту Обок, на берегу Аденского залива. Как утверждают власти Китая, база в Джибути создана для проведения операций против пиратов на Африканском континенте, а также в помощь миротворческим миссиям ООН.В 2019 году американское военное ведомство опубликовало доклад, в котором говорится:Китай на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, через которое проходит множество торговых маршрутов. В частности, речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, архипелага Сенкаку, а также южного архипелага Спратли, на шельфе которого, как считается, расположены крупные месторождения нефти и газа. Акватория Южно-Китайского моря имеет важное стратегическое значение — через эти морские пути, а также через Малаккский пролив проходит примерно 40% трафика мировой торговли и транспортируется до 80% объёмов китайского импорта нефти и газа.Китай регулярно демонстрирует возросшую мощь ВМС НОАК в районе спорных островов. Так, 26 декабря 2016 года китайский авианосец «Ляонин» через пролив Баши вошел в спорные воды Южно-Китайского моря и прошел неподалеку от архипелага Пратас, находящегося под контролем Тайваня. Авианосец сопровождали: два эсминца проекта 052C, один эсминец проекта 052D, два фрегата проекта 054А, противолодочный корвет проекта 056А и судно снабжения проекта 903А.До этого арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что эти острова с древних времен являются неотъемлемой частью Поднебесной. Ещё 1947 году, спустя два года после капитуляции Японии, в Китае обнародовали карту, на которой государственная граница в Южно-Китайском море была обозначена в виде так называемой девятипунктирной линии. Зона, охваченная этой линией, включает до 90% этого региона, в том числе острова Спратли и риф Скарборо. Руководство КНР до сих пор использует документы 1947 года как главный аргумент в споре, заявляя о своих "исторических правах" на территорию. В 1992 году в Китае был принят закон «О территориальном море и прилежащей зоне», согласно которому Парасельские острова и архипелаг Спратли объявлялись неотъемлемой частью КНР. В ноябре 2012 года правительство Китая опубликовало документ, в котором было заявлено право полиции китайской провинции Хайнань «высаживаться, осматривать и брать под свой контроль иностранные суда, которые вошли в китайские воды Южно-Китайского моря».Одним из основных источников напряженности между Китаем и Японией является территориальный спор по поводу принадлежности архипелага Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао). Архипелаг расположен в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня.До Второй мировой войны на островах Кубадзима и Уоцурисима существовало 2 поселения японских рыбаков. В 1945 году Япония потеряла все территории, приобретенные ею в XIX веке. Сенкаку вместе с Окинавой оказались под юрисдикцией США. В начале 1970-х Окинава и Сенкаку были возвращены Японии. Спустя 20 лет, после того как стало известно о наличии в этом районе крупного месторождения природного газа, руководство Китая заявило, что не согласно с этим решением, объявив в 1992 году эту территорию «исконно китайской». На первоначальном этапе казалось, что стороны сумеют договориться. Но в 2010 году переговоры были остановлены, после того как Япония задержала китайский траулер в районе спорных островов Сенкаку и арестовала его капитана.Свои притязания власти КНР подтверждают реальными действиями. В 2004 году японские военные задержали китайских граждан, высадившихся на Сенкаку. Весной 2011 года китайская нефтегазовая компания CNOOC приступила к разработке газового месторождения Чуньсяо, находящегося с китайской стороны от линии, по которой Япония разделяет экономические зоны двух стран. Это вызвало протесты японцев, так как в Токио считают, что оно имеет доступ к общему газовому резервуару Восточно-Китайского моря.Обстановка вокруг Сенкаку обострилась в июле 2012 года, после того как в этом районе появились китайские патрульные корабли. В связи с этим, 15 июля «для проведения консультаций» был отозван посол Японии в КНР. В августе 2012 года в ряде китайских городов прошли антияпонские демонстрации, закончившиеся погромами японских магазинов и автомобилей японского производства. Поводом к выступлениям послужил факт высадки на спорные острова группы японских граждан и водружение там флага Японии. В середине сентября в окрестностях архипелага появились боевые корабли ВМС НОАК, а в воздушное пространство над островами неоднократно вторгались китайские дальние бомбардировщики и самолёты патрульной авиации.В китайском МИД заявили, что если Япония не откажется от односторонних притязаний на острова, которые КНР считает исторически принадлежащими ей, то инцидент может грозить «серьезными последствиями». Позже около 1000 китайских рыболовецких судов начали промысел в районе Сенкаку и 2 из 11 китайских военных патрульных кораблей, курсировавших вблизи островов, вошли в территориальные воды Японии. 6 марта 2018 официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что острова Дяойюдао (Сенкаку) принадлежат Китаю, независимо от того, что говорит или делает правительство Японии.Помимо архипелагов, расположенных в относительной близости от собственного берега, Китай также претендует на острова, находящиеся в непосредственной близости от других стран. В настоящее время КНР и Филиппины выказывают территориальные притязания на незаселенный клочок земли, находящийся в Южно-Китайском море в 230 км от филиппинского острова Лусон. Несколько торчащих из воды камней, образующих защищённую от волн лагуну, имеют название Мелководье Скарборо, а самый крупный участок суши, выступающий на высоту 1,8 м над уровнем моря во время прилива, известен как риф Скарборо (на международных картах) и остров Хунъянь (на картах Китая). Мелководье Скарборо образует треугольную цепь рифов и скал с периметром 46 км. Оно охватывает площадь 150 км². Лагуна атолла обеспечивает укрытие рыболовецким шхунам, а в его окрестностях много рыбы.Китайские власти заявляют, что Хунъянь – исконно китайское морское владение, так как якобы в древних трактатах сохранились материалы о том, что сюда прибывали на промысел китайские рыбаки в 13-м веке. Филиппинские же власти заявляют, что если Скарборо находится в 230 км от берегов Лусона, то, по международным канонам, именно Манила имеет все основания считать этот клочок земли своим. Тем не менее, с 2012 по 2016 год китайские патрульные корабли не допускали филиппинских рыбаков в этот район. Руководство Филиппин надеялось на поддержку США в территориальном споре с КНР, но американцы, ограничившись проведением военно-морских учений, предпочли лишний раз отношения с Китаем не обострять.Ещё одной потенциально горячей точкой является островной архипелаг Спратли площадью более 400 тыс. км², расположенный в юго-западной части Южно-Китайского моря. Он состоит из более чем 100 островков, рифов и атоллов, суммарной площадью суши менее 5 км². Центр архипелага расположен в 400 км от островов Палаван и Калимантан, в 500 км от побережья Вьетнама и в 1000 км от китайского острова Хайнань. Согласно экспертным оценкам в этом районе имеются значительные запасы нефти и газа, а также богатый рыболовный промысел.Примерно 45 островков и рифов до недавнего времени были заняты малочисленными военными контингентами из Вьетнама, Китая, Малайзии, Филиппин и Тайваня. Полноценными военными базами их назвать трудно, это скорее военные посты в виде небольших строений на сваях. Но с недавних пор многое изменилось.Активные действия КНР по захвату остовов Спратли начались в 1988 году, когда у Рифа Джонсон произошел бой между китайскими и вьетнамскими боевыми кораблями. В ходе боя было потоплено три вьетнамских и один китайский сторожевик.В итоге Китай захватил семь рифов и атоллов, создав плацдарм для дальнейшего расширения своей сферы влияния. В настоящее время Китай сохраняет военное присутствие на 9 островах, Вьетнам контролирует 21 остров, Филиппины 8 островов, Малайзия имеет посты на 3 островах. Несмотря на то, что эта территория удалена он китайского побережья дальше всех, именно КНР проявляет наибольшую военную активность, направляя в это район боевые корабли и осуществляя полёты патрульных самолётов, а также ведёт намывку искусственных островов.Китай и в прошлом не ограничивался патрулированием вод, прилегающих к спорным островам. На мелководье было построено несколько капитальных железобетонных сооружений, в которых разместили наблюдательные посты, узлы связи и радиолокационные станции. Приблизительно пять лет назад руководство КНР начало реализацию масштабной мелиоративной программы по созданию искусственных островов, получившую на Западе название «Великая стена из песка». Впервые это название в марте 2018 года применил командующий американским Тихоокеанским флотом адмирал Гарри Харрис. Искусственные острова были созданы путем намыва песка на коралловые рифы, которые затем бетонировали для создания целостной структуры. При этом китайские представители заявляли, что строительство предназначено для «улучшения условий труда и жизни людей, размещенных на этих островах», и что «Китай стремится предоставить убежище, навигацию и в случае необходимости экстренную помощь иностранным судам различных типов, а также выдавать более точный прогноз погоды». Так как доставка скального грунта с материковой части КНР обходится слишком дорого и занимает много времени, для создания искусственных островов в основном применяется намывка песка. Для возведения «Великой стены из песка» в КНР была создана целая флотилия судов, предназначенных для намывки песка, доставки скального грунта с материковой части Китая и отработана технология массовой заливки крупногабаритных бетонных оснований.В 2016 году стало известно, что в Китае построен крупнейший в мире корабль, предназначенный для намывки песка – Тиан Кун Хао («Создатель волшебных островов»). Его производительность – 6000 м³ песка в час.К 2016 году на месте заливаемого во время прилива кусочка суши, именуемым Рифом Джонсона, и небольшого поста на сваях с гарнизоном полтора десятка человек появился искусственный остров площадью 0,11 км². Несмотря на небольшие размеры это полноценный участок суши с капитальными зданиями и сооружениями. Помимо навигационных маяков на острове построен причал, способный принимать крупные суда, административно-жилое здание, узел связи, вертолётная площадка, несколько радиолокаторов и склады.Военное присутствие КНР отмечено также на Рифе Куартерон, где до 2016 года имелась установленная на сваях платформа снабжения. В данный момент здесь можно наблюдать искусственный остров, площадью около 0,08 км².На острове имеются причальные сооружения с защищённой внутренней гаванью, капитальные строения, вертолётная площадка, навигационные маяки и радиолокационный пост.Та же самая история произошла с Рифом Гавен. До 2014 года здесь находилась небольшая платформа. Сейчас это форпост ВМС НОАК с капитальным причалом, вертолётными площадками, радарами и готовыми позициями для размещения противокорабельных и зенитных комплексов.В 40 километрах южнее Рифа Гавен на Рифе Хагес за три года возведён ещё один искусственный остров длиной около 600 м и шириной в самом широком месте – до 310 м.Строительство острова велось по технологии обкатанной ранее на других островах архипелага. Инфраструктура искусственного острова сходна с другими объектами, построенными в этом районе.В 2014 году начались работы по намывке искусственного острова в районе Рифа Юби. До начала мелиоративных работ это был подковообразный закрытый атолл длиной 6,5 км, шириной 3,7 км. Глубина лагуны достигала 25 м.По состоянию на 2016 года площадь искусственного острова, насыпанного на месте Рифа Юби, достигла 5 км². Возведение искусственного острова было затеяно для сооружения авиабазы с капитальной взлётно-посадочной полосой длиной 3250 м и шириной 60 м. Первый гражданский авиалайнер китайской компании Hainan Airlines совершил посадку на ВПП острова Юби 13 июля 2016 года.На острове также имеются радиолокационные станции контроля воздушного пространства, здание терминала, ангары, 20 железобетонных укрытий, 2 вертолетные площадки, склады и хранилище ГСМ. В северо-западной части острова находится жилая зона, где разбит искусственный парк, имеются теннисный корт и футбольное поле. По мнению американской разведки, на острове Юби на постоянной основе имеются противовоздушные и противокорабельные ракетные комплексы.Парасельские острова находятся в 230 км к югу от острова Хайнань и в 200 км к востоку от вьетнамского побережья. Архипелаг состоит из 15 островов, а также рифов и отмелей, расположенных на территории 46 тыс. км² в радиусе примерно 100 км. Его протяженность с запада на восток — 180 км, а с севера на юг — 170 км, общая площадь островов — около 7,8 км². В непосредственной близости от островов залегают значительные запасы углеводородов. По мнению американских экспертов, они составляют 11 млрд. баррелей нефти и 5,9 трлн. кубометров газа.В январе 1974 года, воспользовавшись тем, что южновьетнамский режим в Сайгоне находился на грани военного поражения, а американцам было не до поддержки своего союзника в противостоянии с Китаем, ВМС НОАК после боя с южновьетнамскими кораблями высадили десант на Парасельские острова. По официальным данным, во время операции по захвату островов погибло 53 вьетнамца и 18 китайцев.В 2012 году Парасельские острова были объединены в городской округ Саньша, с населением около 2000 человек. Юрисдикция округа распространяется на более чем 40 рифов и островов, расположенных на территории площадью около 80 000 км². Согласно информации, опубликованной американским аналитическим центром CSIS, на Парасельских островах осуществляется возведение объектов военной инфраструктуры. На четырёх островах построены полноценные взлётно-посадочные полосы с укрытиями, мастерскими, хранилищами топлива. На ряде островов произошло значительное расширение гаваней, куда могут заходить крупные боевые и транспортные корабли. Хотя китайское военное присутствие на Парасельском архипелаге стало нарастать с начала 21-го века, основная деятельность КНР в указанном районе развернулась в 2014 году, когда Китай приступил к созданию искусственных островов в зоне спорных архипелагов. Строительство пошло такими темпами, что в апреле 2015 года главнокомандующий Тихоокеанского флота США адмирал Гарри Харрис тревожно заявлял: «На текущий момент китайцы уже создали около 4 км² суши». С того момента площадь искусственных островов в Южно-Китайском море увеличилась многократно.Самая крупная военная база была возведена на острове Вуди, где имеется две искусственные гавани, способные принимать суда водоизмещением до 10 000 т. К 2014 году первоначальная площадь острова 2,1 км² была увеличена примерно на 30%. Реконструкции в 2007 году подверглась капитальная взлётно-посадочная полоса протяженностью 2350 метров, возведённая в 1990 году. Были построены капитальные бетонированные укрытия, хранилища топлива и боеприпасов, новые жилые здания для военных и обслуживающего персонала. Внутреннее водоснабжение острова происходит от сбора дождевой воды. Дополнительная питьевая вода поставляется с острова Хайнань. Опреснительная установка, построенная в октябре 2016 года, способна обрабатывать 1000 тонн морской воды в день.Согласно официальным китайским данным, сейчас на острове Вуди постоянно находится около 1200 человек. Большая часть из них работает сменными вахтами по 6 месяцев. Примерно половина населения острова это военные и полицейские.По центральному китайскому телевидению неоднократно демонстрировались сюжеты, в которых китайские военные, дислоцированные на островах архипелага, демонстрируют готовность отразить возможное вторжение.На взлётно-посадочной полосе аэродрома в прошлом были замечены боевые самолёты J-8II, JH-7A и Су-30МК2. Здесь размещены противолодочные вертолёты и совершают посадку самолёты патрульной авиации.Согласно американским данным, в настоящее время на острове на постоянной основе базируется эскадрилья тяжелых истребителей J-11. Истребители размещаются в хорошо защищённых железобетонных укрытиях, поразить которые можно только прямым попаданием крупнокалиберного боеприпаса. Эти укрытия достаточно просторны, что позволяет осуществлять полноценное обслуживание самолетов, находясь внутри. В случае обострения обстановки число боевых самолётов на острове Вуди может быть быстро увеличено в несколько раз.В настоящее время остров Вуди превращён в настоящую военно-морскую крепость. Неподалёку от взлётно-посадочной полосы имеются бетонированные площадки, предназначенные для развёртывания ЗРК малой дальности HQ-6А. К пункту управления этим зенитно-ракетным комплексом добавлен двухосный прицеп с 30-мм семиствольной зенитной установкой Туре 730 с радиолокационно-оптической системой наведения. Считается, что это повышает возможности комплекса HQ-6А по уничтожению маловысотных воздушных целей. Этот комплекс на постоянной основе не несёт боевого дежурства и находится в укрытии, защищающем его от воздействия неблагоприятных метеорологических факторов. На спутниковых снимках можно видеть, что он в тренировочных целях регулярно размещается на позициях. В отличие от более дальнобойных систем ракетно-артиллерийский комплекс HQ-6А предназначен для непосредственной противовоздушной обороны от маловысотных средств воздушного нападения находящихся в приделах прямой видимости.На острове имеется несколько мобильных и стационарных радиолокаторов. Стационарный радиолокационный пост с РЛС размещёнными на железобетонных башнях и антеннами, укрытыми радиопрозрачными обтекателями, расположен в северо-западной оконечности острова. Мощные стационарные радиолокаторы способны обнаруживать высотные воздушные цели на дальности более 400 км, крупные морские цели могут быть обнаружены на дальности до 200 км.На искусственно намытом пляже в западной части острова развернут дивизион зенитно-ракетной системы HQ-9A, с дальностью поражения высотных целей до 200 км. Постоянный радиолокационный контроль воздушного пространства при наличии зенитно-ракетных систем различной дальности и современных реактивных истребителей, позволяет создать над островами, находящимися под контролем Китая, эффективный противовоздушный зонтик.Американские СМИ, ссылающиеся на информацию, полученную от разведывательных источников, пишут о наличие на острове Вуди мобильных противокорабельных ракетных комплексов. Возможно, речь идёт о ПКР C-803 с дальностью пуска более 200 км. Также это могут быть ПКР YJ-62C – с дальностью более 300 км или тяжелые ракеты YJ-18, способные бороться с надводными кораблями на дальности до 500 км. Целеуказание на загоризонтной дальности китайские береговые противокорабельные комплексы должны получать от надводных кораблей, патрульных самолётов Y-8Х /J/G/ Q и самолётов ДРЛО KJ-200/500, базирующихся на острове Хайнань, который находится примерно в получасе лёта от Вуди. Также на авиабазе Вуди на спутниковых снимках замечены вертолёты Z-18. Среди этих машин может быть вертолёт радиолокационного дозора Z-18J. По мнению западных экспертов, для патрулирования прилегающей к Парасельским островам водам могут привлекаться тяжелые беспилотные аппараты Xianlong и Divine Eagle, БПЛА данного типа на постоянной основе дислоцированы на авиабазе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юго-востоке КНР.Помимо острова Вуди, объекты военного назначения появились и на других островах Парасельского архипелага. В 2014 году начались интенсивные работы по увеличению площади острова Трие, площадь которого до этого составляла 0,22 км². В настоящее время территория острова возросла примерно в два раза. Здесь также появилась инфраструктура, позволяющая принимать грузы с транспортных судов, вертолётная площадка, склады и радары.Остров Мани площадью 0,36 км² расположен на юго-западе Парасельского архипелага. В 2009 году здесь началось строительство нескольких бетонных башен, предназначенных для размещения радиолокаторов. В настоящее время на острове, длина которого в прилив не превышает 1300 м, функционирует пять мощных радиолокаторов.По мнению военных экспертов США, остров Дункан, распложенный в центре архипелага, является основой противолодочной обороны и радиотехнической разведки ВМС НОАК в этом районе. Как и в случае с другими островами, его площадь была серьёзно увеличена после 2014 года.На острове Дункан площадью около 0,5 км² расположено, по меньшей мере, шесть радиолокаторов, имеется крупный узел связи, несколько вертолётных площадок и ангары. Размеры внутренней гавани позволяют принимать крупные транспортные и боевые корабли. Согласно официальным китайским источникам, на острове Дункан находится центр слежения за космическими объектами.В 2016 году сдана в эксплуатацию взлётно-посадочная полоса, построенная на рифе Фиери Кросс (Йонгшуай), который расположен на полпути между Вьетнамом и Малайзией. Работы по намывке искусственного острова начались в 2014 году. А через два года здесь появился участок суши площадью 3 км² и авиабаза Наньша с длиной ВПП 3160 м, на которую могут садиться все типы китайских истребителей и бомбардировщиков. Первый пассажирский Boeing 737 китайской авиакомпании China Southern Airlines Holding Company совершил посадку в Наньша 6 января 2016 года. Также на островной авиабазе регулярно приземляются патрульные китайские самолёты.В 2018 году основные строительные работы на острове были закончены, и сейчас здесь может разместиться истребительный авиаполк полного состава, бомбардировщики, несущие противокорабельные ракеты и противолодочная авиация.На доступных коммерческих спутниковых снимках видно, что помимо ВВП построены крупногабаритные ангары, бетонные укрытия, склады, хранилища топлива, а также капитальные жилые и служебные помещения. В северо-восточной части острова с обеих сторон на выходе из искусственной гавани размещены радиопрозрачные купола, под которыми могут находиться антенны радиолокаторов и спутниковых систем связи.Ударными темпами на намытом за два года острове возведена инфраструктура, необходимая для полноценного функционирования крупной военной базы, численность персонала которой может достигать несколько тысяч человек.Внутренняя гавань острова позволяет принимать корабли океанского класса. На спутниковых снимках можно видеть, что у причальной стенки регулярно швартуются корветы и эсминцы ВМС НОАК. Доставка грузов на остров осуществляется как гражданскими транспортными судами, так и большими десантными кораблями. На спутниковых снимках зафиксировано посещение острова большими десантными кораблями пр. 072-II с полным водоизмещением 4800 тонн. БДК этого проекта при дальности плавания около 3000 миль, могут брать на борт до 300 морских пехотинцев и 10 танков.В 250 километрах к западу от острова филиппинского острова Палаван находится Риф Бедствия, который во время прилива практически полностью заливался водой. В 2015 году невзирая на протесты Манилы, Китай приступил здесь к мелиоративным работам.Уже через год по периметру лагуны здесь появился искусственный остров, в западной части которого началось строительство авиабазы Рэй Мэйдзи со взлётно-посадочной полосой длиной 2644 метра. 13 июля 2016 года на ВПП сел пассажирский самолет компании China Southern Airlines.Учитывая активные возражения властей Филиппин по поводу строительства на острове авиабазы и относительную удалённость от берегов КНР, с самого начала все работы в этом районе велись под охраной боевых кораблей ВМС НОАК. Согласно американским данным, на искусственном острове площадью около 0,7 км² размещены радиолокаторы и зенитные комплексы ближней зоны.Совсем недавно китайская газета South China Morning Post сообщила, что научно-исследовательский институт при Китайской академии наук ведет разработку портативного энергетического ядерного реактора с перспективой его размещения на одном из спорных островов в Южно-Китайском море. Разработка частично спонсируется армией КНР, а первый реактор в Китае рассчитывают получить через 5 лет. Очевидно, что такие заявления — это открытый вызов Китая его соперникам в Тихом океане, и в первую очередь США. Возросшая экономическая мощь КНР трансформируется в увеличение возможностей авиации и флота, которым требуются хорошо обустроенные базы в Мировом океане. Закрепившись де-факто на спорных островах и превратив их в «непотопляемые авианосцы», китайские власти могут себе позволить игнорировать мнение других государств, ведя диалог с «позиции силы». Линник Сергей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





14 Источник Похожие новости Гонка вооружений в Азии. Вынудят ли США создать военный союз Россию и Китай? Четырехдневная рабочая неделя. Подачка перед выборами в Думу? Ответ Северного флота на возведение РЛС «Globus III» не заставил себя долго ждать. Что происходит близ Вардё? Умное снаряжение ВВС Ирана в вероятном конфликте с аравийской коалицией. Есть ли перспективы? Коррупция и оппозиция. Как на Украине? Спит ли Путин по ночам? На кону будущее России Новости партнеров