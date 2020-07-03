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Усиление в Прибалтике: В НАТО испугались русской армии

03 июля 2020, 06:00  •  37 • В мире
В НАТО обеспокоены последними успехами русской армии. Аналитики отмечают, что Россия значительно увеличила потенциал в Прибалтике. Также новой расстановки сил боятся в Польше.
В НАТО с беспокойством отметили растущий потенциал России в области тактических вооружений. Альянс считает, что Россия серьёзно укрепила свои позиции в Прибалтике. Судя по отчёту американской аналитической группы RAND, расклад военных сил в Прибалтийском регионе явно не в пользу НАТО.
И даже если альянс в семь раз увеличит группировку войск, это не поможет добиться значительного преимущества. Причём российские войска обгоняют альянс во всех аспектах. А российская система ПВО работает так, что не даст НАТО шансов на преимущество в воздухе.
Также из-за русской армии волнуются поляки. Это заставляет их всё чаще говорить об увеличении финансирования.
Напомним, ранее бывший министр обороны Эстонии Рихо Террас ожидает нападения России на страны Прибалтики, как только США выведут свои войска из Германии. Об этом он рассказал в интервью изданию Military Times.
По словам экс-министра, пока американские войска находятся в Германии, страны Восточной Европы могут спать спокойно, так как всегда могут рассчитывать на помощь авиации, ПВО, ВМС, а также мощную артиллерию США. Однако если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу и сократит количество американских солдат в Германии, а также Европе в целом, это станет "сигналом" для России к нападению.

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