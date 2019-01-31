«Усиление правоэкстремистского тренда»: почему ФРГ не может искоренить неонацистские настроения в бундесвере

Расизм, издевательские шутки о холокосте, восхваление СС и унижение представителей этнических меньшинств продолжают оставаться характерной чертой жизни Вооружённых сил Германии. Об этом сообщается в докладе уполномоченного бундестага по делам военнослужащих Ханса-Петера Бартельса. Несмотря на то что власти ФРГ заявляют о борьбе с неонацистскими настроениями, число проявлений экстремизма в армейской среде последние годы неуклонно растёт. Эксперты связывают эту тенденцию как с «поправением» немецкого общества на фоне неудачной миграционной политики, так и со специфическими традициями самого бундесвера.

Расизм, проявления неонацизма и правого экстремизма остаются в числе проблем немецкой армии. Об этом сообщается в докладе о состоянии бундесвера, опубликованном на днях уполномоченным бундестага по делам военнослужащих Хансом-Петером Бартельсом.

Как отмечает представитель немецкого парламента, в 2018 году было выявлено 170 случаев проявлений неонацистских настроений в бундесвере, тогда как в 2017-м их было 167, а в 2016-м — всего 63. В докладе отмечается, что по всем отмеченным случаям были приняты дисциплинарные меры, вплоть до увольнения симпатизирующих правым экстремистам военнослужащих из состава вооружённых сил.

Как подчёркивает Бартельс, в ответ на увеличение «обязательных для сообщения ситуаций» относительно правого экстремизма руководство немецких ВС должно беспрекословно искоренять проявления симпатий нацистским настроениям в рядах военнослужащих.

«Расизму и антисемитизму в бундесвере не место!» — подчёркивает Бартельс.

«Примитивно и брутально»

Доклад уполномоченного бундестага по делам вооружённых сил изобилует примерами неподобающего поведения военнослужащих. Так, например, один штабс-ефрейтор (кандидат в унтер-офицеры) высказался на учениях перед всем курсом и преподавательницей, что он не любит чёрных и не разговаривает с ними.

«На вопрос, в какой другой стране за границами Германии он хотел бы жить, он ответил, что хотел бы жить в Аргентине, потому что там ещё есть нацисты», — говорится в отчёте уполномоченного бундестага по делам бундесвера.

В другом месте документа сообщается, как группа офицеров в ранге лейтенантов и обер-лейтенантов создала группу в WhatsApp, где военнослужащие публиковали цитаты из Адольфа Гитлера и «примитивно и брутально» делились шутками в жанре «чёрного юмора» о холокосте.

Как отмечается в докладе Бартельса, в 2018-м командованию бундесвера в очередной раз пришлось столкнуться и с такими нарушениями, как появление изображений свастики в казармах, выкрики нацистского приветствия и попытки отдать «римский салют» со стороны военнослужащих, прослушивание ультраправой музыки и распространение в социальных сетях сообщений, разжигающих ненависть.

Так, один гаупт-ефрейтор демонстративно слушал праворадикальную музыку в присутствии сослуживцев и разместил в своей странице в Facebook следующий комментарий: «Переехать на своём танке «Тигр» 20 североафриканцев — бесценно. Есть вещи, которые можно сделать самому, для всего остального есть СС».

Другой военнослужащий того же звания шутил по поводу газовых камер. Ещё одна группа военных создала чат, где обменивалась изображениями свастик, Гитлера и сообщениями типа «Холокост идёт к тебе!».

«Постоянно происходят ситуации, когда солдаты используют соцсети для умышленного распространения экстремистского, расистского и дискриминирующего других контента», — утверждается в докладе уполномоченного бундестага по делам военнослужащих.

В ряде случаев неонацистские проявления, вышедшие за пределы социальных сетей, затрагивали не только евреев, мусульман или чернокожих солдат бундесвера, но и эмигрантов из России. Так, в документе отмечается случай, когда один штабс-унтер-офицер заявил своему коллеге о солдатах российского происхождения, что раньше он бы таких расстреливал, а теперь они служат в немецкой армии. Зафиксированы и случаи прямых оскорблений «русских немцев» по национальному признаку в бундесвере.

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, военная служба в целом привлекает радикалов.

«Не секрет, что в бундесвер и различные силовые структуры пытаются попасть люди, симпатизирующие правым организациям, чтобы получить доступ к оружию или пройти тренировку», — отметил Камкин.

Правый уклон

Напомним, ещё в 2017 году министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен анонсировала планы по усилению политической подготовки солдат бундесвера на фоне сообщений о неонацистских настроениях в этой среде. Было объявлено и об ужесточении системы фильтрации при приёме на службу в армию с детальной проверкой прошлого рекрутов.

Тогда общественность взволновали сообщения СМИ о раскрытии ультраправого заговора в ВС. Один из заговорщиков, 28-летний немецкий офицер, выдавал себя за беженца и планировал совершить теракт.

Отголосками расследования по этому делу стали сообщения, появившиеся в мировых СМИ осенью прошлого года, что 200 офицеров элитного подразделения бундесвера KSK намеревались убить лидера партии «Зелёные» Клаудию Рот, министра иностранных дел Хайко Мааса и бывшего президента страны Йоахима Гаука.

После того как за перепиской военных в соцсетях и чатах стали следить более активно, в ряде диалогов, где присутствовали и военные спецназовцы, обнаружили сообщения о планах в день X начать восстание и теракты против политиков. Это и стало основой взбудоражившей медиасферу новости. Также в ноябре 2018 года издание Spiegel сообщало, что спецназовца из KSK оштрафовали на 4000 евро за то, что он продемонстрировал нацистское приветствие.

Как отметил Камкин, правительство ФРГ давно прилагает усилия, чтобы ограничить доступ в вооружённые силы для ультраправых экстремистов. Однако переломить характерную для общества в целом тенденцию в отдельно взятом бундесвере невозможно.

«Сама правая идеология никуда не делась, и никуда не делись её носители. Если посмотреть статистику, то число лиц, которые находятся под наблюдением Ведомства по охране конституции, представителей различных ультраправых группировок медленно, но уверенно растёт», — подчеркнул эксперт.

При этом, по словам Камкина, главную роль в усилении этого тренда сыграла неудачная миграционная политики канцлера Ангелы Меркель.

«Если очистить всё это от фейковой шелухи и домыслов, то получается, что миграционный кризис заставил немецкое общество сильно поправеть, ксенофобские настроения на этой почве выросли, о чём свидетельствуют и такие массовые протестные движения, как ПЕГИДА в 2015—2016 годах, и триумфальный успех «Альтернативы для Германии», за которую отдавали голоса люди, в том числе недовольные наплывом мигрантов», — отмечает Камкин.

Демонстрация против мигрантов в Котбусе, Германия

Reuters

© Hannibal Hanschke

Верность традициям

«В Германии будут глушить усиление правоэкстремистского тренда в армии. Но это не новая тенденция, она имела место ещё в 1960—1970-х годах», — рассказал RT профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС Сергей Фокин.

Нынешний бундесвер (Вооружённые силы ФРГ) был основан в 1955 году. И хотя формально новые вооружённые силы не стали наследниками вермахта, именно бывшие военнослужащие армии нацистской Германии, офицеры и генералы, составили костяк бундесвера. А в воспитании солдат и офицеров традиционно в качестве примеров приводились деятели времён Первой и Второй мировых войн.

«Все герои Первой и Второй мировой у них стали идолами. В их честь названы казармы, корабли», — подчёркивает Фокин.

В частности, отмечает эксперт, одним из таких героев стал генерал-фельдмаршал Третьего рейха Эрвин Роммель, одна из ключевых фигур в создававшемся немецкими историками после Второй мировой войны мифе «чистого вермахта», который якобы не нёс ответственности за преступления нацистов.

Генерал-фельдмаршал вермахта Эрвин Роммель

© Bundesarchiv

В годы холодной войны немецкие военные советники, по словам Сергея Фокина, оказывали консультации властям ЮАР, поддерживавшим режим апартеида, в противостоянии структурам национально-освободительного движения в ходе конфликта в Анголе.

Сейчас, по словам эксперта, «в Германии хотят забыть о том, что было» в ходе Второй мировой войны. Память о преступлениях нацизма в общественном сознании затушёвывается.

В проектах же военного строительства делается упор на усиление мощи бундесвера как основания будущей европейской армии. По мнению Фокина, в этой структуре граничащие с национализмом милитаристские настроения немецких военных будут востребованы.

«Будет новая армия ЕС, ей нужны будут какие-то традиции, в частности несгибаемый немецкий дух, верность отечеству в духе строк «Германия превыше всего, превыше всего в мире», — утверждает эксперт.

Вместе с тем армейские традиции в Германии не ограничиваются двенадцатью годами нацистской диктатуры, отмечает Александр Камкин.

«Тем не менее, действительно, есть определённый процент в немецком обществе и, соответственно, в силовых ведомствах, которые тайно либо явно в качестве основных объектов исторического поклонения берут именно армию Третьего рейха как наиболее знаковый период, наиболее запоминающийся период истории германских вооружённых сил», — подчёркивает политолог.

Не только неонацисты

Неонацистские тенденции — не единственная проблема, связанная с моральным состоянием немецкой армии, выявленная в докладе Ханса-Петера Бартельса. Среди негативных идеологических трендов, привлекающих внимание уполномоченного бундестага по делам военнослужащих, также находится движение «Рейхсбюргеры» («Граждане рейха»). Они отрицают легитимность ФРГ как государства и считают себя гражданами Германской империи — Германского рейха в границах 1871 года.

По словам Камкина, «Граждане рейха» — это специфическое для Германии течение, большая часть членов которого неопасна.

«Но есть определённая группа рейхсбюргеров, которая, помимо различных интеллектуальных посиделок, пытается готовиться к грядущей, по их мнению, гражданской или межэтнической войне, легально или нелегально запасаясь оружием», — подчёркивает политолог.

Также доклад о состоянии немецких вооружённых сил упоминает и случаи проявлений исламского экстремизма в рядах бундесвера. Так, в мае 2018 года немецкие СМИ сообщали, что за последние восемь лет в армии выявили 89 правых экстремистов и 24 исламиста.

Военнослужащие бундесвера

Reuters

© Fabrizio Bensch

Причём Сергей Фокин не исключает, что в будущем возможны столкновения между сторонниками «немецкого неонацизма и исламского фундаментализма», тем более что представители обоих течений заинтересованы в армейской подготовке. В целом, как отмечается в том же докладе Бартельса, бундесвер испытывает кадровый кризис. Об угрозе усиления в армии исламистских тенденций говорит и Камкин.

«Достаточно опасная тенденция в немецких вооружённых силах — это рост влияния радикальных исламистов, которые также проникают в бундесвер и ведут там свою пропаганду. Эту опасность тоже нельзя сбрасывать со счетов, равно как и общее усиление представителей радикального ислама во всей Европе и в Германии в частности», — подчёркивает политолог.