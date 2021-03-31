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Усиление на линии разграничения, к чему готовиться: "Украине вскружил голову успех Азербайджана"
31 марта 2021, 18:05 • 190 • Политика
NYT пишет о наращивании российских войск на границе с Украиной и неизбежности военного конфликта. "На Украине очень многим военным и политикам вскружил голову успех Азербайджана в Карабахе, и они тоже собираются военным силовым путём решить проблему Донбасса", - считает военный эксперт Александр Широкорад.
Украина и Россия выступили во вторник, 30 марта, с заявлениями, в результате которых стало очевидно, что новый конфликт неизбежен, пишет газета The New York Times. Публикацию прокомментировал для Царьграда военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад.
Речь идёт о статье, в которой говорится, что у границы с Украиной находятся не менее четырёх тысяч военных России. В связи с этим европейское командование Вооружённых сил США повысило уровень своего реагирования до самого высокого уровня.
По мнению Александра Широкорада, ситуация напоминает известную русскую пословицу – вор кричит: "Держи вора!". Военный эксперт напомнил, что ещё летом президент Украины Владимир Зеленский согласился провести деэскалацию. И в результате войска были разведены приблизительно на 5-8 километров. И это соглашение о разграничении сторон действовало до конца 2020 года. Но уже в январе украинские части начали приближаться к старым позициям, естественно, ополченцы тоже. В результате сейчас расстояние на линии соприкосновения уже где-то 400, где-то даже и 100 метров. То есть обстановка резко накалилась. Увеличилось число обстрелов.
- объяснил Александр Широкорад в интервью Царьграду.
При этом он отметил, что 4 тысячи военных - это не настолько серьёзный контингент, как может показаться. Это очень похоже на ротацию, на какие-то учения на уровне бригады или пары батальонов. Потому что 4 тысячи военнослужащих - это и есть где-то пара батальонов.
- подчеркнул военный эксперт.
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