Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила с...
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и Росс...
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Главная / Политика

Усиление на линии разграничения, к чему готовиться: "Украине вскружил голову успех Азербайджана"

31 марта 2021, 18:05  •  190 • Политика
NYT пишет о наращивании российских войск на границе с Украиной и неизбежности военного конфликта. "На Украине очень многим военным и политикам вскружил голову успех Азербайджана в Карабахе, и они тоже собираются военным силовым путём решить проблему Донбасса", - считает военный эксперт Александр Широкорад.
Украина и Россия выступили во вторник, 30 марта, с заявлениями, в результате которых стало очевидно, что новый конфликт неизбежен, пишет газета The New York Times. Публикацию прокомментировал для Царьграда военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад.
Речь идёт о статье, в которой говорится, что у границы с Украиной находятся не менее четырёх тысяч военных России. В связи с этим европейское командование Вооружённых сил США повысило уровень своего реагирования до самого высокого уровня.
По мнению Александра Широкорада, ситуация напоминает известную русскую пословицу – вор кричит: "Держи вора!". Военный эксперт напомнил, что ещё летом президент Украины Владимир Зеленский согласился провести деэскалацию. И в результате войска были разведены приблизительно на 5-8 километров. И это соглашение о разграничении сторон действовало до конца 2020 года. Но уже в январе украинские части начали приближаться к старым позициям, естественно, ополченцы тоже. В результате сейчас расстояние на линии соприкосновения уже где-то 400, где-то даже и 100 метров. То есть обстановка резко накалилась. Увеличилось число обстрелов.
Дело в том, что на Украине очень многим военным и политикам вскружил голову успех Азербайджана в Карабахе, и они тоже собираются военным силовым путём решить проблему Донбасса. И единственный вопрос, который обсуждает украинская пресса, не то, что проводить силовую операцию, не проводить, а то, вмешается Россия или не вмешается,
- объяснил Александр Широкорад в интервью Царьграду.
При этом он отметил, что 4 тысячи военных - это не настолько серьёзный контингент, как может показаться. Это очень похоже на ротацию, на какие-то учения на уровне бригады или пары батальонов. Потому что 4 тысячи военнослужащих - это и есть где-то пара батальонов.
Это несерьёзно, но в случае нападения на республики Донбасса Россия может дать соответствующий отпор,
- подчеркнул военный эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



190
Источник
Похожие новости
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
31 марта 2021, 14:25
Хазин разгадал "тайну Суэцкого пролива": "Ужас-ужас-ужас"
31 марта 2021, 14:25
А русские и не обещали быть покорными овечками: В НАТО замучились вскакивать по тревоге
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента...
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - ...
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2021, 05:55
Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли
26 марта 2021, 23:30
"Проклятое" судно отыскали через 90 лет: Дайверы проникли на борт и потеряли дар речи от увиденного
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из России
27 марта 2021, 18:45
Китай не стерпел давления Запада и разразился ударами. Досталось Канаде и США
27 марта 2021, 22:25
На Украине новая волна истерии из-за Крыма. Дошло до угроз: Киев остудили неожиданным сравнением
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику Турчинова
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.