Усиление на линии разграничения, к чему готовиться: "Украине вскружил голову успех Азербайджана"

NYT пишет о наращивании российских войск на границе с Украиной и неизбежности военного конфликта. "На Украине очень многим военным и политикам вскружил голову успех Азербайджана в Карабахе, и они тоже собираются военным силовым путём решить проблему Донбасса", - считает военный эксперт Александр Широкорад.

Украина и Россия выступили во вторник, 30 марта, с заявлениями, в результате которых стало очевидно, что новый конфликт неизбежен, пишет газета The New York Times. Публикацию прокомментировал для Царьграда военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад.

Речь идёт о статье, в которой говорится, что у границы с Украиной находятся не менее четырёх тысяч военных России. В связи с этим европейское командование Вооружённых сил США повысило уровень своего реагирования до самого высокого уровня.

По мнению Александра Широкорада, ситуация напоминает известную русскую пословицу – вор кричит: "Держи вора!". Военный эксперт напомнил, что ещё летом президент Украины Владимир Зеленский согласился провести деэскалацию. И в результате войска были разведены приблизительно на 5-8 километров. И это соглашение о разграничении сторон действовало до конца 2020 года. Но уже в январе украинские части начали приближаться к старым позициям, естественно, ополченцы тоже. В результате сейчас расстояние на линии соприкосновения уже где-то 400, где-то даже и 100 метров. То есть обстановка резко накалилась. Увеличилось число обстрелов.

Дело в том, что на Украине очень многим военным и политикам вскружил голову успех Азербайджана в Карабахе, и они тоже собираются военным силовым путём решить проблему Донбасса. И единственный вопрос, который обсуждает украинская пресса, не то, что проводить силовую операцию, не проводить, а то, вмешается Россия или не вмешается,

- объяснил Александр Широкорад в интервью Царьграду.

При этом он отметил, что 4 тысячи военных - это не настолько серьёзный контингент, как может показаться. Это очень похоже на ротацию, на какие-то учения на уровне бригады или пары батальонов. Потому что 4 тысячи военнослужащих - это и есть где-то пара батальонов.

Это несерьёзно, но в случае нападения на республики Донбасса Россия может дать соответствующий отпор,

- подчеркнул военный эксперт.