Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Записки киевлянки: Скоро на Украине ничего не будет: ни книг, ни кино, ни памятн...
Грозит до 10 лет тюрьмы: Италия готова экстрадировать Коршунова в США - адвокат
"Навальный опять "эт самое ": Борца с режимом снова поймали на от...
«Устарела»: Россия заблокировала резолюцию по Сирии
Главная / В мире

«Усиление давления на Россию»: в Польше призвали добиваться от Белоруссии поддержки инициатив НАТО

21 декабря 2019, 11:09  •  109 • В мире
В Польском институте международных отношений при правительстве республики призвали добиваться того, чтобы Белоруссия поддерживала инициативы НАТО. Как утверждается в документе, с которым ознакомился RT, Минск якобы наиболее подвержен «российским агрессивным действиям». В частности, польские аналитики предлагают предоставить белорусским коллегам данные об учениях Североатлантического альянса в 2020 году в надежде на аналогичный шаг со стороны белорусов относительно совместных с РФ манёвров «Запад-2021». По мнению российских экспертов, в Польше фактически хотят заставить Белоруссию предать своего стратегического партнёра и сблизиться с НАТО.
 
Военнослужащие польской армии на учениях globallookpress.com © Kay Nietfeld/dpa
 

В Польском институте международных отношений (PISM) при правительстве республики подготовили бюллетень о проблемах безопасности в отношениях с Белоруссией. В PISM считают, что Варшаве следует добиваться от белорусских властей поддержки инициатив НАТО, а также способствовать вступлению в силу соглашения по безопасности между Брюсселем и Минском.

«Власти Белоруссии предпочитают не поддерживать проекты, которые предлагаются странами НАТО и оспариваются Россией. Несмотря на это, в интересах Польши добиваться того, чтобы Минск эти инициативы поддерживал, упирая на то, что они отвечают и интересам безопасности Белоруссии», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

В PISM утверждают, что Белоруссия якобы наиболее подвержена «российским агрессивным действиям», которые проявляются в основном в виде пропаганды и социальной инженерии. При этом, по словам польских аналитиков, Варшава и Минск «стремятся сохранить режим контроля над вооружением», в то время как РФ якобы наращивает свой военный потенциал на западных рубежах.

«Для обеих стран ключевым является вопрос о сохранении существующих режимов контроля над вооружениями. Это в первую очередь связано с такими действиями России, как укрепление её западного фланга, провоцирование военных инцидентов на границе со странами НАТО и организация непрозрачных военных мероприятий вроде масштабных учений, проводимых внезапно, без предварительного объявления», — пишут сотрудники института.

Однако, как неоднократно поясняли в Москве, именно РФ пришлось повышатьть оборонительные возможности из-за действий НАТО. Альянс всё чаще проводит учения вблизи российских границ и усиливает свою военную инфраструктуру.

«Нас тревожит усиление военной активности НАТО вблизи границ Белоруссии и России, а также принятые на завершившемся саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран. Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин ранее также напоминал, что НАТО изначально создавалось для противодействия СССР.

«Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НАТО. НАТО не только существует, но и развивается», — подчеркнул Путин.

Стоит отметить, что в Польше уже давно говорят о важности сотрудничества с Белоруссией. Так, в 2017 году директор PISM Славомир Дембский рассказал, что с момента вступления в Евросоюз его страна выделила €140 млн на «поддержку демократии» в соседней республике.  

«Мы должны давать Лукашенко возможность расширения поля политического манёвра. На практике это означает, что нужно входить с ним в политическое взаимодействие. Если Лукашенко хочет сейчас создать полезные условия для политического и экономического сотрудничества между нашими странами, то стоит об этом подумать»,сказал он в интервью газете Rzeczpospolita.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, поляки пытаются оказать давление на Белоруссию, чтобы оторвать её от России и навязать ей ориентацию на Запад.

«Дело в том, что Польша считает себя той страной, которая должна помочь Белоруссии переориентироваться на отношения с Западом. Они призывают Минск к тому, чтобы он дистанцировался от Москвы. Якобы эти отношения понижают вероятность сотрудничества Белоруссии с ЕС и НАТО. Такие причитания связаны только с желанием усилить давление на Россию. Также и в самом НАТО реагируют на сближение России и Белоруссии», — отметил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подчеркнул, что Польша рассматривает себя как государство, которое находится на передовом крае борьбы с «российским влиянием».

«Идеей Польши всегда было противостояние России. Эта идея сохраняется в польском обществе до нынешнего момента, и нет никаких оснований полагать, что здесь что-то может меняться. Мы уже видели с 2014 года, что Варшава всегда рассматривала себя как некую альтернативу Москве. На мой взгляд, все усилия, которые Польша будет предпринимать на данном направлении, всегда будут носить антироссийский характер», — рассказал Брутер в комментарии RT.

  • Учения НАТО в Польше
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

Вербовка Минска 

Между тем в PISM советуют Варшаве задействовать дипломатию, чтобы предоставить Минску информацию о запланированных на 2020 год учениях НАТО Defender Europe. Они рассчитывают, что затем Белоруссия совершит аналогичные действия относительно совместных с Россией учений «Запад-2021».

«По этому поводу, опираясь на заключённое с Белоруссией соглашение по мерам укрепления доверия и безопасности, Польша может пойти на дополнительные дипломатические шаги. В будущем это может привести к аналогичным действиям со стороны Белоруссии, особенно в ходе учений «Запад-2021», — полагают в PISM.

Манёвры Defender Europe запланированы на апрель-май следующего года. Предполагается, что в них примут участие 18 государств. Мероприятия будут проходить на территории 10 европейских стран, включая Польшу, Литву и Латвию, — то есть у границ Белоруссии. Это серьёзно обеспокоило Минск.

«Никогда ещё так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент», — сказал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

А в Министерстве обороны республики сообщили, что планируют провести разведку вместе с российскими коллегами и переработать план применения региональной группировки войск. По мнению ведомства, эти меры адекватны действиям НАТО в соседних государствах.

Российская сторона, в свою очередь, назвала предстоящие учения «калькой холодной войны». Манёвры не имеют никакого отношения к реальной ситуации в сфере безопасности в Европе и только ухудшат её, считают в МИД России.

Комментируя призывы Польского института международных отношений к обмену информацией об учениях с Белоруссией, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заметил, что Варшаве предлагают сделать «грязную работу» — фактически побудить Минск предать Россию, забыть об интеграции и сблизиться с НАТО. Он считает, что такое давление на белорусские власти бесстыдно и беспрецедентно.

Дайджест СМИ: Пресс-конференция Путина глазами Запада, чиновники подставляют Трампа

«Подобного рода поворот событий удивляет и показывает, насколько грубыми становятся методы, которыми наши западные партнёры действуют на постсоветском пространстве», — заключил политолог.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Запад намерен расколоть братские отношения России и Белоруссии. По его мнению, для этой цели ведётся масштабная информационная кампания.

Впрочем, как отмечает Владимир Брутер, продвижение Польшей антироссийской риторики на белорусском направлении вряд ли увенчается успехом.

«Насколько это будет получаться — другой вопрос. Белоруссия — пример того, что все попытки Польши успехом пока не закончились», — подчеркнул эксперт.

  • Александр Лукашенко и Владимир Путин
  • РИА Новости
  • © Сергей Бобылев

Братские народы

В настоящий момент Россия и Белоруссия тесно взаимодействуют в разных сферах, в том числе и в военной. Страны являются членами ОДКБ, ежегодно проводят совместные учения и мобилизационные подготовки, в частности, в этом году они успешно организовали манёвры «Щит союза». Кроме того, белорусские и российские предприятия взаимно вовлечены в производство вооружения и научные разработки.

Помимо обороны и науки, страны сотрудничают по вопросам экономики, энергетики, культуры. Также обсуждается процесс интеграции в рамках Союзного государства.

Стоит отметить, что в самом Минске критически относятся к заявлениям о якобы возможной «агрессии» России. По словам Лукашенко, российско-белорусские отношения проверены временем, а подобные высказывания — «никому не нужные фейки». 

«Скажу главное: Российская Федерация — наш стратегический партнёр, там живут наши братья. Это партнёр в экономической, политической и военной сферах», — сказал президент Белоруссии.

Москва настроена и дальше углублять партнёрство с Минском на принципах равноправия и взаимной выгоды. Об этом ранее заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он также отметил, что страны связывает единая история, общность культур, языка, духовных и нравственных ценностей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
20 декабря 2019, 18:54
Тактическое отступление: как обещания Байдена вернуть войска из Афганистана могут повлиять на президентскую гонку
21 декабря 2019, 01:39
"Будем работать над решением проблемы": Дипломаты России и Израиля обсудили инциденты с задержанием туристов
20 декабря 2019, 22:24
"Этот документ - просто бред": Администрация Трампа пытается помешать введению "санкций из ада" против России
20 декабря 2019, 12:39
Дайджест СМИ: Импичмент Трампа в Палате представителей, новые санкции США против России
20 декабря 2019, 19:09
Кому будет грозить авианосец «Шаньдун»
21 декабря 2019, 01:39
"А могли бы и сбить": Американский самолёт-разведчик три часа подглядывал за учениями российских военных в Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2019, 23:24
Макрон жестами выдал своё отношение к Путину и Зеленскому - психолог
14 декабря 2019, 15:28
Речь гостя об отношении Зеленского К ДОНБАССУ поразила СОЛОВЬЕВА! Замер весь зал!
20 декабря 2019, 06:09
"Нужно отменить": Европарламент выдвинул требование к России по "иноагентам"
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-за надписи
20 декабря 2019, 02:54
Путин ставит укропа на место: Донбасс, газ и танки на Кубани
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
17 декабря 2019, 03:24
Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Украины напомнили о невыполненных обещаниях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.