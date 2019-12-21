«Усиление давления на Россию»: в Польше призвали добиваться от Белоруссии поддержки инициатив НАТО

В Польском институте международных отношений при правительстве республики призвали добиваться того, чтобы Белоруссия поддерживала инициативы НАТО. Как утверждается в документе, с которым ознакомился RT, Минск якобы наиболее подвержен «российским агрессивным действиям». В частности, польские аналитики предлагают предоставить белорусским коллегам данные об учениях Североатлантического альянса в 2020 году в надежде на аналогичный шаг со стороны белорусов относительно совместных с РФ манёвров «Запад-2021». По мнению российских экспертов, в Польше фактически хотят заставить Белоруссию предать своего стратегического партнёра и сблизиться с НАТО.

В Польском институте международных отношений (PISM) при правительстве республики подготовили бюллетень о проблемах безопасности в отношениях с Белоруссией. В PISM считают, что Варшаве следует добиваться от белорусских властей поддержки инициатив НАТО, а также способствовать вступлению в силу соглашения по безопасности между Брюсселем и Минском.

«Власти Белоруссии предпочитают не поддерживать проекты, которые предлагаются странами НАТО и оспариваются Россией. Несмотря на это, в интересах Польши добиваться того, чтобы Минск эти инициативы поддерживал, упирая на то, что они отвечают и интересам безопасности Белоруссии», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

В PISM утверждают, что Белоруссия якобы наиболее подвержена «российским агрессивным действиям», которые проявляются в основном в виде пропаганды и социальной инженерии. При этом, по словам польских аналитиков, Варшава и Минск «стремятся сохранить режим контроля над вооружением», в то время как РФ якобы наращивает свой военный потенциал на западных рубежах.

«Для обеих стран ключевым является вопрос о сохранении существующих режимов контроля над вооружениями. Это в первую очередь связано с такими действиями России, как укрепление её западного фланга, провоцирование военных инцидентов на границе со странами НАТО и организация непрозрачных военных мероприятий вроде масштабных учений, проводимых внезапно, без предварительного объявления», — пишут сотрудники института.

Однако, как неоднократно поясняли в Москве, именно РФ пришлось повышатьть оборонительные возможности из-за действий НАТО. Альянс всё чаще проводит учения вблизи российских границ и усиливает свою военную инфраструктуру.

«Нас тревожит усиление военной активности НАТО вблизи границ Белоруссии и России, а также принятые на завершившемся саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран. Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин ранее также напоминал, что НАТО изначально создавалось для противодействия СССР.

«Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НАТО. НАТО не только существует, но и развивается», — подчеркнул Путин.

Стоит отметить, что в Польше уже давно говорят о важности сотрудничества с Белоруссией. Так, в 2017 году директор PISM Славомир Дембский рассказал, что с момента вступления в Евросоюз его страна выделила €140 млн на «поддержку демократии» в соседней республике.

«Мы должны давать Лукашенко возможность расширения поля политического манёвра. На практике это означает, что нужно входить с ним в политическое взаимодействие. Если Лукашенко хочет сейчас создать полезные условия для политического и экономического сотрудничества между нашими странами, то стоит об этом подумать», — сказал он в интервью газете Rzeczpospolita.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, поляки пытаются оказать давление на Белоруссию, чтобы оторвать её от России и навязать ей ориентацию на Запад.

«Дело в том, что Польша считает себя той страной, которая должна помочь Белоруссии переориентироваться на отношения с Западом. Они призывают Минск к тому, чтобы он дистанцировался от Москвы. Якобы эти отношения понижают вероятность сотрудничества Белоруссии с ЕС и НАТО. Такие причитания связаны только с желанием усилить давление на Россию. Также и в самом НАТО реагируют на сближение России и Белоруссии», — отметил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подчеркнул, что Польша рассматривает себя как государство, которое находится на передовом крае борьбы с «российским влиянием».

«Идеей Польши всегда было противостояние России. Эта идея сохраняется в польском обществе до нынешнего момента, и нет никаких оснований полагать, что здесь что-то может меняться. Мы уже видели с 2014 года, что Варшава всегда рассматривала себя как некую альтернативу Москве. На мой взгляд, все усилия, которые Польша будет предпринимать на данном направлении, всегда будут носить антироссийский характер», — рассказал Брутер в комментарии RT.

Учения НАТО в Польше

Reuters

© Ints Kalnins

Вербовка Минска

Между тем в PISM советуют Варшаве задействовать дипломатию, чтобы предоставить Минску информацию о запланированных на 2020 год учениях НАТО Defender Europe. Они рассчитывают, что затем Белоруссия совершит аналогичные действия относительно совместных с Россией учений «Запад-2021».

«По этому поводу, опираясь на заключённое с Белоруссией соглашение по мерам укрепления доверия и безопасности, Польша может пойти на дополнительные дипломатические шаги. В будущем это может привести к аналогичным действиям со стороны Белоруссии, особенно в ходе учений «Запад-2021», — полагают в PISM.

Манёвры Defender Europe запланированы на апрель-май следующего года. Предполагается, что в них примут участие 18 государств. Мероприятия будут проходить на территории 10 европейских стран, включая Польшу, Литву и Латвию, — то есть у границ Белоруссии. Это серьёзно обеспокоило Минск.

«Никогда ещё так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент», — сказал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

А в Министерстве обороны республики сообщили, что планируют провести разведку вместе с российскими коллегами и переработать план применения региональной группировки войск. По мнению ведомства, эти меры адекватны действиям НАТО в соседних государствах.

Российская сторона, в свою очередь, назвала предстоящие учения «калькой холодной войны». Манёвры не имеют никакого отношения к реальной ситуации в сфере безопасности в Европе и только ухудшат её, считают в МИД России.

Комментируя призывы Польского института международных отношений к обмену информацией об учениях с Белоруссией, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заметил, что Варшаве предлагают сделать «грязную работу» — фактически побудить Минск предать Россию, забыть об интеграции и сблизиться с НАТО. Он считает, что такое давление на белорусские власти бесстыдно и беспрецедентно.

Дайджест СМИ: Пресс-конференция Путина глазами Запада, чиновники подставляют Трампа «Подобного рода поворот событий удивляет и показывает, насколько грубыми становятся методы, которыми наши западные партнёры действуют на постсоветском пространстве», — заключил политолог.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Запад намерен расколоть братские отношения России и Белоруссии. По его мнению, для этой цели ведётся масштабная информационная кампания.

Впрочем, как отмечает Владимир Брутер, продвижение Польшей антироссийской риторики на белорусском направлении вряд ли увенчается успехом.

«Насколько это будет получаться — другой вопрос. Белоруссия — пример того, что все попытки Польши успехом пока не закончились», — подчеркнул эксперт.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

РИА Новости

© Сергей Бобылев

Братские народы

В настоящий момент Россия и Белоруссия тесно взаимодействуют в разных сферах, в том числе и в военной. Страны являются членами ОДКБ, ежегодно проводят совместные учения и мобилизационные подготовки, в частности, в этом году они успешно организовали манёвры «Щит союза». Кроме того, белорусские и российские предприятия взаимно вовлечены в производство вооружения и научные разработки.

Помимо обороны и науки, страны сотрудничают по вопросам экономики, энергетики, культуры. Также обсуждается процесс интеграции в рамках Союзного государства.

Стоит отметить, что в самом Минске критически относятся к заявлениям о якобы возможной «агрессии» России. По словам Лукашенко, российско-белорусские отношения проверены временем, а подобные высказывания — «никому не нужные фейки».

«Скажу главное: Российская Федерация — наш стратегический партнёр, там живут наши братья. Это партнёр в экономической, политической и военной сферах», — сказал президент Белоруссии.

Москва настроена и дальше углублять партнёрство с Минском на принципах равноправия и взаимной выгоды. Об этом ранее заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он также отметил, что страны связывает единая история, общность культур, языка, духовных и нравственных ценностей.