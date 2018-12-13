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Усик заявил о готовности защищать Киево-Печерскую лавру

13 декабря 2018, 11:09  •  210 • Украина
Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что готов защищать Киево-Печерскую лавру в случае, если радикалы примут решение захватить обитель.
 
© РИА Новости
 

«Я стану на сторону монахов», — сказал боксёр, отвечая на соответствующий вопрос.

Усик также отметил, что в случае, если Киев не изменит своего отношения к Москве, «всё так же и будет продолжаться».

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что константинопольский патриарх Варфоломей разделяет народ.

Также в Русской православной церкви не исключили давления на церковь на Украине в условиях военного положения.

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